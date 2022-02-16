За сутки в России госпитализировали 19,5 тыс. человек с коронавирусом

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 19 573, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Количество госпитализаций составило 19 573 человека, на 10,3% меньше по сравнению с 15 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

За сутки в стране выявили 179 284 случая заболевания, в целом в России выявлено 14 659 880 случаев коронавируса в 85 регионах.

В связи с выздоровлением за сутки выписали 172 468 человек, на 25,1% больше по сравнению с 15 февраля. За это же время подтверждены 748 смертей.

За весь период зафиксировано 342 383 летальных исхода, выздоровели 11 643 393 человека.

В Москве за сутки выявлено 11 262 случая COVID, в Санкт-Петербурге – 17 151.

Накануне в России за сутки госпитализировали 21 833 человека с коронавирусом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД