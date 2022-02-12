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12 февраля, суббота | Последнее обновление — 21:55 | vz.ru
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Британцев поразила картина на совместном фото Шойгу и Уоллеса
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Пользователи Twitter в Британии восхитись картиной, попавшей на совместную фотографию министров обороны Сергея Шойгу и Бена Уоллеса и начальников штабов Валерия Герасимова и Тони Радакина.
«Какая картина позади них!» – восхитился Steve Barker.
«Я прикован к картине за ними», – также написал пользователь Paul Tromans.
«Вот именно. Монти (фельдмаршал Монтгомери. – прим. ВЗГЛЯД), Айк (генерал Эйзенхауэр. – прим. ВЗГЛЯД) и другие. Союзники...» – ответил ему Paul Butterworth, передает РИА «Новости».
Британцы также «подкололи» делегацию и главу МИД страны Лиз Трасс, посетившей Москву за день до этого.
«Надеюсь, эти парни знают российскую географию лучше, чем Трасс», – написал пользователь geroman.
«Ставлю на то, что эта встреча прошла куда лучше визита Трасс», – заявил Donald Twaine.
Напомним, в пятницу министр обороны Британии Бен Уоллес побывал с официальным визитом в Москве и провел переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.
До этого проходила встреча главы МИД Британии Лиз Трасс с российским коллегой Сергеем Шойгу. В ходе переговоров Трасс оконфузилась, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.
Посла разочаровала неспособность Трасс показать блеск британской дипломатии
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Российская сторона ожидала, что визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс станет блеском британской дипломатии, но этого не случилось, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
Келин сказал, что «не увидел никакого вклада, это было просто повторением формулировок и слоганов, с которыми она выступает здесь в парламенте, в прессе, в Twitter, и ничего большего». По его словам, «британская сторона ни слушала и не слышала того», что говорил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Би-би-си.
Трасс оперировала ограниченным набором лозунгов и формулировок, что и «близко не стояло к диалогу, основанному на взаимном уважении и признании интересов друг друга, а также поиска решений», сказал посол. Его спросили, не лучше бы было обойтись вовсе без визита Трасс. Келин ответил, что «не может быть таким недипломатичным». Он подчеркнул, что Россия «всегда выступает за диалог, за дипломатию, но ультиматумы, жесткие заявления, фразы – это тупик».
«К сожалению, все больше и больше в этой стране и в США используют такого рода дипломатию», – сказал он, отметив, что глава британского правительства Борис Джонсон говорил, что отправляет главу МИД и министра обороны в Москву, чтобы наладить отношения, однако российская сторона по итогам визита Трасс этого не увидела.
Напомним, по итогам переговоров с британской коллегой Лавров заявил, что разочарован «разговором немого с глухим». Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула Трасс в «озвучивании твитов» на переговорах.
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Глава британского МИДа отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями
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Глава британского МИДа Трасс на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.
Как пишет «Коммерсант», министр иностранных дел Великобритании заявила главе МИД РФ о необходимости отвода российских вооруженных сил от украинской границы. На это Лавров ответил, что военные находятся на территории своей страны. Лиз Трасс повторила, что они должны быть отведены. На это российский министр вновь возразил, что военные ничего не нарушают, поскольку имеют право на территории РФ проводить любые маневры.
После этого он сам, как сообщает издание, обратился с вопросом к британской коллеге: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?»
«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», – ответила Лаврову глава МИД. По данным газеты, после этого вмешаться в ситуацию пришлось послу Великобритании в РФ Деборе Боннерт, которая объяснила госпоже Трасс, что речь действительно идет о российских регионах.
Ранее Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован
«разговором немого с глухим».
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
Лавров исправил ошибку переводчицы на переговорах с главой МИД Британии
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров исправил неточность в переводе его фразы, адресованной британской коллеге Лиз Трасс.
Лавров говорил о выступлении премьера Великобритании Бориса Джонсона в палате общин по поводу отношений с Москвой. Переводчица назвала место проведения мероприятия палатой лордов, сообщает РИА «Новости».
Министр оперативно отреагировал на оговорку и поправил ее, а затем отказался от перевода слов Трасс, Лавров заявил, что «тут все понимают».
Ранее Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
Лавров счел беспрецедентной встречу с главой МИД Британии
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал встречу с главой МИД Великобритании Лиз Трасс беспрецедентной и выразил надежду на восстановление механизмов двустороннего сотрудничества между Москвой и Лондоном.
Лавров сказал, открывая переговоры с британской коллегой, что «сегодняшняя встреча вообще беспрецедентная, потому что буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран», передает ТАСС.
«Надеюсь, что мы сможем наладить нормальное взаимодействие (...) Сможем восстановить механизм двустороннего сотрудничества, многочисленные межведомственные связи, которые были прерваны достаточно давно и не по нашей инициативе», – добавил он, передает РИА «Новости».
Министр отметил, что если визит министров обороны и иностранных дел Великобритании в Россию нацелен на улучшение отношений, то Москва ответит взаимностью, «потому что нас не могут удовлетворить отношения, которые находятся, наверное, на самой низкой отметке за последние многие годы».
«Разумеется, нормализовывать отношения можно лишь исключительно через взаимоуважительный диалог, равноправный диалог, диалог, который опирается на признание законных интересов друг друга и на поиск обоюдоприемлемых решений», – добавил Лавров.
В среду министр иностранных дел Британии Лиз Трасс прибыла в российскую столицу для проведения переговоров с Лавровым по Украине. Сообщалось также, что Лавров обсудит с ней проблему гарантий безопасности.
В четверг Трасс посетила МГУ и приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
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Уоллес рассказал Шойгу о политике поставок оружия Украине
Британская сторона поставляет украинской ограниченное количество вооружений, заявил глава минобороны Британии Бен Уоллес в ходе диалога с российским коллегой Сергеем Шойгу.
«Это первая встреча главы минобороны Великобритании с министром Шойгу с 2013 года, это девять лет. Понять обеспокоенности друг друга и иметь каналы связи – намного лучше, чем не иметь ничего, и я жду с нетерпением продолжения взаимодействия с министром Шойгу, а мой начальник штаба обороны [Тони Радакин] с [главой Генерального штаба ВС России Валерием] Герасимовым», – цитирует Уоллеса ТАСС.
Поставки вооружения на Украину носят ограниченный характер, сказал Уоллес, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Лондон поставляет Киеву лишь ракеты ближнего действия, которые необходимы для защиты.
Британская сторона полагает, что необходимо наладить каналы коммуникации с российскими военными.
Уоллес добавил, что британская сторона серьезно относится к заявлениям российского военного руководства.
«Он (Шойгу) очень опытный министр, как и глава Генерального штаба ВС РФ Валерий] Герасимов, и когда они говорят мне, что они не будут вторгаться на Украину, мы относимся к этому серьезно, но мы также будем смотреть на действия, которые будут сопровождать эти [слова]», – сказал Уоллес.
В ходе встречи Шойгу отметил, что военно-политическая ситуация на европейском континенте значительно обострилась из-за нагнетания напряженности вокруг Украины. Он также подчеркивал, что на европейском континенте обстановка становится все более напряженной, но в этом нет вины России.
В посольстве Британии объяснили слова Трасс о Ростове и Воронеже
Британский министр иностранных дел Лиз Трасс, говоря о Ростове и Воронеже, подумала, что речь идет об Украине, сообщило британское посольство в России.
«Относительно появившихся в СМИ сообщений с закрытой части переговоров министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Лиз Трасс уже обсудила этот вопрос сегодня вечером в интервью РБК. Она сказала: «В ходе встрече мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области (Ростовская и Воронежская) являются частью суверенной России», – говорится в сообщении в телеграм-канале посольства.
Ранее СМИ сообщили, что глава британского МИДа Трасс на переговорах с Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.
Трасс заявила, что в ходе переговоров с Лавровым по теме Украины и европейской безопасности она «точно не была немой». Она сделала такое заявление после того, как российский министр по итогам переговоров заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
Ирландский журналист высмеял решившую утеплиться для поездки в Москву Трасс
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Ирландский журналист Брайан Макдональд высмеял решение главы МИД Британии Лиз Трасс надеть меховую шапку и шубу для прогулки по Москве, в то время как посол Британии в России Дебора Броннерт была без головного убора и в расстегнутом плаще.
Макдональд счел, что Трасс не по погоде оделась во время прогулки по Красной площади. Он обратил внимание на то, что в тот день в столице России было два градуса тепла, а министр надела меховую шапку и шубу, передает «Царьград».
На его взгляд, так россияне одеваются при минус 14 градусах.
При этом на одном из снимков Трасс запечатлена вместе с Броннерт, которая шла по Красной площади без головного убора и в расстегнутом плаще.
По словам журналиста, рядом с послом глава британского МИД выглядела еще более нелепо.
Россияне оценили наблюдения Макдоналда.
«Она еще про медведей постоянно спрашивала», – написал Александр Ш.
«Хорошо хоть медведя с собой не привезла», – добавила Оxsana S.
«Нынче модно русский фольклор употреблять, так вот можно и в прямом, и в переносном смысле сказать – не по Сеньке шапка!», – считает Рита Ру.
Ранее журналист и телеведущий Владимир Соловьев удивился поведению главы МИД Британии в Москве. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Трасс наговорила глупостей Лаврову.
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Захарова посоветовала Западу не путать Россию и Украину
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ошибку главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая перепутала территории России и Украины.
Захарова выразила надежду, что такие ошибки не будут повторяться. Она указала, что на Западе «так часто говорят об Украине, и они так часто рекомендуют России, что ей делать на своей территории, что подобные ошибки для них могут стать просто фатальными», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия 1».
Официальный представитель МИД России отметила, что Трасс «не уделила практически никакого внимания двусторонней повестке», о которой британская сторона «так любит рассуждать в рамках «туманного Альбиона». «И финансы, и российские граждане, и все что угодно – нет, ничего такого сказано не было», – отметила Захарова.
Она напомнила, что у двух стран есть «инвестиционные проекты, причем взаимные», а также «экономические, гуманитарные задачи, которые мы решаем». Захарова указала, что и Россия и Великобритания – члены СБ ООН. «До Москвы это все как-то не дотянуло», – сказала Захарова.
Она подчеркнула, что Трасс прибыла не с личным визитом, а в качестве представителя своего государства, что «подчеркивает двусторонний характер этого визита». По словам Захаровой, это не единственное противоречие в прошедших переговорах. «Но это настолько очевидно и глобально, что не обратить на это внимание просто невозможно», – отметила она.
Напомним, два диписточника рассказали комичные подробности переговоров. Когда Трасс потребовала отвода российских вооруженных сил от украинской границы, глава МИД России Сергей Лавров указал, что российские военные имеют право на территории России проводить любые маневры. После этого он сам обратился с вопросом к британской коллеге: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?».
После короткой паузы Трасс ответила: «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами». Послу Великобритании в Москве Деборе Боннерт, которая сидела рядом, пришлось объяснить начальнице, что речь идет о сугубо российских провинциях. Позднее Трасс признала свой промах: «В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины».
Захарова упрекнула Трасс в «озвучивании твитов» на переговорах
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Участие главы МИД Великобритании Лиз Трасс в переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым свелось к «озвучиванию твитов», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила, что «невозможно и неэффективно говорить лозунгами», необходим «диалог». По ее словам, «могут быть и монологи, но с возможностью комментариев, ответов на вопросы, обмена мнениями». «А это даже не лозунги – посмотрите и послушайте эту речь западных партнеров – знаете, что это такое? Это озвученные твиты», – приводит слова Захаровой РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».
Она отметила, что Twitter изначально предполагал сообщения в 140 знаков – считалось, что этого достаточно для передачи мысли. Как отметила Захарова, «такое, знаете, клиповое создание». Теперь же, по ее словам, «сознание твитовое», появилось «поколение экспертов, политиков, журналистов, для которых 140 знаков на английском языке – это уже и есть передача смысла».
Кроме того, Захарова считает, что Лондону уже можно не задумываться над обоснованием возможности введения санкций против Москвы: «Много букв лишних уже было использовано. Можно было просто в принципе уже не подставлять ни одну причину». По ее словам, «все понимают сегодня: все, что идет после слова «санкции» в виде объяснения, уже никого не интересует». Как отметила Захарова, «все понимают искусственный характер всех этих увязок и привязок».
Напомним, по итогам переговоров с британской коллегой Лавров заявил, что разочарован «разговором немого с глухим». Парламент Великобритании одобрил поправки к Закону о санкциях в отношении России, который позволяет вводить ограничительные меры против более широкого круга лиц и компаний из России, которые, по мнению британской стороны, дестабилизируют ситуацию на Украине.
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Лавров заявил о различной трактовке минских соглашений Россией и Британией
Россия и Британия по-разному трактуют Минские договоренности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.
«Здесь у нас все-таки различные трактовки Минских соглашений, хотя я не вижу, как их можно трактовать иначе, чем то, как это все записано черным по белому», – приводят его слова ТАСС.
По словам Лаврова, он рассказал главе британского МИД Лиз Трасс о невыполнении Киевом Минских договоренностей.
«Мы подробно рассказали о ситуации с выполнением Минских договоренностей, которые не просто не выполняются Киевом, а открыто отвергаются представителями украинского режима», – сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с Трасс.
Ранее Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
Переговоры Лаврова и главы МИД Британии начались в сдержанной атмосфере
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Министр иностранных дел России начал переговоры с британской коллегой Лиз Трасс, находящейся в Москве с двухдневным рабочим визитом: они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью.
Встреча проходит в историческом особняке российского дипведомства на Спиридоновке, без представителей прессы – из-за сложной эпидемической ситуации, передает ТАСС.
При этом отмечается, что министры беседуют без масок, в то время как члены обеих делегаций почти в полном составе носят эти средства защиты.
Журналисты смогут посмотреть пресс-конференцию по итогам переговоров в онлайн-формате.
Лавров предпочел не пользоваться услугами переводчика. «Тут все понимают» – сказал министр, предложив своей британской коллеге продолжить английскую речь без пауз.
Трасс также сообщила, что утром перед переговорами успела побывать в МГУ, где увидела «выдающихся российских математиков в действии».
Ранее Лавров назвал встречу с Трасс беспрецедентной и выразил надежду на восстановление механизмов двустороннего сотрудничества между Москвой и Лондоном.
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Джонсон решил привести в готовность дополнительно 1 тыс. военных Британии
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Для поддержки восточного фланга НАТО на случай «гуманитарного кризиса» в готовность приведут еще 1 тыс. британских военных, сообщила администрация премьер-министра Великобритании.
В сообщении говорится, что глава кабмина страны Борис Джонсон объявил о решении привести «в готовность еще 1 тыс. британских военнослужащих» для «поддержки НАТО и союзников в случае гуманитарного кризиса», передает РИА «Новости».
Администрация премьера заявила, что военные из 45-го батальона спецназначения, которые «уже развернуты в Польше», а также Королевская боевая группа Уэльса, которая «прибудет в Эстонию в ближайшие недели», «помогут» государствам Восточной Европы «справиться с последствиями любой российской агрессии».
Военные будут участвовать в совместной подготовке, учениях и поддержке планирования на случай непредвиденных обстоятельств. Силы, приведенные в готовность новым решением правительства, поддержат эти действия «в случае необходимости».
На днях сообщалось, что правительство Соединенного Королевства изучает возможность отправки истребителей Typhoon и военных кораблей в Юго-Восточную Европу для защиты союзников по НАТО. На этой неделе Британия объявила об увеличении своего военного контингента в Польше на 350 человек.
Трасс возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата
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Глава МИД Британии Лиз Трасс приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.
За полтора часа до прибытия Трасс Александровский сад был оцеплен, такого усиления мер не было даже во время приезда в Москву канцлера ФРГ Ангелы Меркель летом 2021 года, а также в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона несколько дней назад, передает РИА «Новости».
Министр приехала в Александровский сад на машине из МГУ, где она встречалась с ректором университета Виктором Садовничим, прошла мимо строя Почетного караула и возложила венок, почтив минутой молчания память погибших воинов. Ее сопровождала посол Британии в России Дебора Броннерт.
После она направилась на переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым.
Могила Неизвестного Солдата – это памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год открыли мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь.
Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата – «Пост номер 1» – установили в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала визит Трасс в Россию подарком ко Дню дипломата.
Трасс прибыла в Москву в среду для проведения переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по Украине. Сообщалось, что Лавров обсудит с ней проблему гарантий безопасности.
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Парламент Британии одобрил ужесточение санкционного режима против России
Парламент Великобритании одобрил поправки к Закону о санкциях в отношении России, который позволяет вводить ограничительные меры против более широкого круга лиц и компаний из России, которые, по мнению британской стороны, дестабилизируют ситуацию на Украине.
Поправки в Закон о санкциях и противодействию отмыванию денег 2018 года Великобритании были представлены на рассмотрение парламента в четверг, одобрены и уже вступили в силу. Предыдущий санкционный режим против России позволял правительству Британии вводить санкции только в отношении тех, кто, по ее мнению, напрямую вовлечен в «дестабилизацию» Украины. Теперь критерии определения этих лиц и предприятий значительно расширены, сообщает РИА «Новости».
Внесенные изменения не означают автоматического введения санкций против отдельных лиц или организаций, но они дадут дополнительные возможности вводить их в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Ранее сообщалось, что глава МИД Британии Лиз Трасс подпишет законопроект о «самых жестких» санкциях против России на этой неделе, затем он поступит в парламент. «Наше новое законодательство будет подписано министром иностранных дел на этой неделе и вскоре после этого поступит в парламент. Это будет самый жесткий санкционный режим против России, что означает, мы можем действовать совместно с США и другими партнерами», – передает РИА «Новости» заявление МИД со ссылкой на газету Guardian.
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
По итогам переговоров с британской коллегой Лавров заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Властям Британии разрешили вводить санкции против работающих в Крыму компаний
Власти Великобритании имеют право вводить санкции против работающих в Крыму компаний, которые после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году сменили юрисдикцию в нарушение украинского законодательства, говорится в поправках к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег от 2019 года.
В представленном документе указывается, что санкционные меры могут быть применены в отношении действующих в Крыму юридических лиц, «передача собственности или контроля над которыми была осуществлена в нарушение законодательства Украины». Кроме того, ограничения могут затронуть лиц, которые «мешают работе международных организаций на Украине, ведут бизнес с сепаратистской группировкой в Донбассе», сообщает ТАСС.
В документе отмечается, что под рестрикции могут также подпасть лица, «вовлеченные в дестабилизацию Украины и подрыв ее территориальной целостности, суверенитета и независимости», в том числе те, кто «оказывает финансовые услуги и предоставляет средства, экономические ресурсы, товары и технологии», которые угрожают украинской государственности.
Кроме того, новые британские санкции могут быть применены к различным областям российской экономики – от химической промышленности, сферы энергетики и финансов, до средств массовой информации и сферы цифровых технологий.
Напомним, парламент Великобритании одобрил поправки к Закону о санкциях в отношении России, который позволяет вводить ограничительные меры против более широкого круга лиц и компаний из России, которые, по мнению британской стороны, дестабилизируют ситуацию на Украине.
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