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Байден заявил Путину об ответе США в случае «вторжения» на Украину
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Президент США Джо Байден обсудил по телефону с Владимиром Путиным «усиливающееся наращивание Россией военных сил на границах с Украиной», и предупредил, что США дадут решительный и быстрый ответ в случае «вторжения» в эту страну, говорится в заявлении Белого дома.
«Президент Байден ясно дал понять президенту Путину, что, хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы и к другим сценариям», – приводит РИА «Новости» заявление Белого дома.
Согласно заявлению американский лидер «ясно дал понять», что если Россия примет меры по эскалации вокруг Украины, США вместе с союзниками и партнерами «решительно отреагируют», в результате чего Москва столкнется с «быстрыми и серьезными издержками».
При этом Байден подчеркнул, что «российское вторжение на Украину приведет к массовым человеческим страданиям и ослабит позиции России».
Власти США считают, что состоявшийся разговор американского президента Джо Байдена и главы российского государства Владимира Путина был профессиональным и содержательным, передает ТАСС.
«Разговор двух президентов был профессиональным и содержательным, он продолжался более часа», – заявил представитель администрации президента. По его словам, «не было принципиальных изменений в динамике, которая имела место в последние несколько недель».
Джо Байден и Владимир Путин договорились, что их команды останутся в контакте по поводу ситуации вокруг Украины в предстоящие дни, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации по итогам разговора двух лидеров.
Чиновник заявил, что это не отменяет вероятности того, что Россия может принять решение о нападении на Украину.
При этом представитель Белого дома отказался сообщить журналистам, обсуждался ли инцидент с американской подводной лодкой в российских водах в телефонном разговоре Джо Байдена и Владимира Путина. «У меня нет информации, которую я мог бы вам предоставить», – сказал он и посоветовал обращаться в Пентагон.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Порошенко рассказал о вывозе золота и денег из Крыма в 2014 году
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Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что в 2014 году поручил вывезти из Крыма золото и 4 млрд гривен наличными.
«Я хотел бы признаться: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линию соприкосновения с оккупированным Крымом», – передает слова Порошенко РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию YouTube-канала Киевского апелляционного суда.
Он рассказал, что обсудил этот вопрос с тремя людьми, возглавлявшими тогда различные ведомства. Речь идет о главе Национального банка Валерии Гонтаревой, министре внутренних дел Арсене Авакове и главе Службы безопасности Украины Василии Грицаке.
«Более того, я по этому поводу звонил Путину, и это было в 2014 году. А сумма этой налички была 4 млрд гривен плюс золото, плюс активы украинского Национального банка, которые <...> были завезены в хранилища Национального банка с оккупированной территории Крыма, которые хранились в сейфах республиканского отделения», – добавил Порошенко.
По словам Порошенко, если бы он этого не сделал, то деньги попали бы в Донецк.
Напомним, Киевский апелляционный суд рассматривал жалобы защиты и прокуратуры на меру пресечения в виде личного обязательства для Порошенко. Прокуратура настаивает на аресте с возможностью внесения залога, а защита настаивает на отмене личного обязательства. В результате суд оставил меру пресечения в силе.
Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, за что ему грозит 15 лет лишения свободы. Также он является фигурантом десятка уголовных дел в качестве свидетеля.
Путин: Слова об Украине и «красавице» не имели «личного измерения»
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Президент России Владимир Путин заявил, что его высказывание об Украине и о «красавице» не имели «личного измерения».
«Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, и это не имело никакого личного измерения», – цитирует Путина ТАСС.
«Вопрос только в том, что, когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится и не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, это не тот формат», – объяснил президент.
Напомним, президент России Владимир Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Зеленский, отвечая на слова российского коллеги, заявил, что терпение – это мудрость, поэтому украинская сторона не отвечает на провокации.
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В США назвали условие очередных переговоров Байдена и Путина
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Вашингтон не исключает проведения очередных переговоров между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным, но это должно произойти «при правильных обстоятельствах», заявила в интервью CNN постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Отвечая на вопрос, рассматривает ли администрация США вероятность проведения очередной встречи между Путиным и Байденом в ближайшие дни, Томас-Гринфилд сказала, что «мы держим двери для коммуникации с русскими открытыми. Как вы знаете, госсекретарь Блинкен только на прошлой неделе говорил с министром иностранных дел Лавровым, и мы знаем, что они планируют поговорить снова», передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос, включают ли эти дипломатические дискуссии и контакт Байденом, она указала: «Мы не отложили это в сторону, но это должно произойти при правильных обстоятельствах». По ее словам, США готовы вести с Россией столько дипломатических дискуссий, сколько «ей потребуется, чтобы побудить ее к деэскалации».
Накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет.
Предыдущий разговор Путина и Байдена состоялся в декабре, тогда стороны обсуждали последствия для России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.
Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину
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Нет такого сценария, при котором Вашингтон планирует отправить войска на Украину для эвакуации американцев, заявил президент США Джо Байден.
Байден заявил, что если «американцы и русские начнут стрелять друг в друга», это будет «мировая война». «Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими», –приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на NBC.
Президент США уверен, что глава российского государства Владимир Путин «достаточно умен», чтобы избегать действий, которые бы нанесли вред американцам, если все-таки произойдет резкое обострение ситуации вокруг Украины.
Госдепартамент США также рекомендовал «не ездить на Украину в связи с возросшей угрозой российских военных действий, а также из-за COVID-19». Уже находящимся на Украине американцам посоветовали немедленно покинуть территорию этой страны. Тем, кто решит остаться, советуют «проявлять повышенную осторожность в связи с преступностью, общественными беспорядками и потенциальными боевыми действиями» в случае обострения ситуации, передает ТАСС.
Подчеркивается, что США «не смогут эвакуировать» своих граждан «в случае военных действий России где-либо на Украине». При этом утверждается, что «военные действия могут начаться в любой момент и без предупреждения». Указывается, что «это серьезно скажется на способности посольства предоставлять консульские услуги, в том числе помощь гражданам США, покидающим Украину».
Напомним, постоянные заявления США о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого.
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль указала на правоту Путина в Мюнхенской речи
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Президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, ситуация в мире с тех пор еще больше обострилась, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
«В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях», – передает РИА «Новости» слова Кнайсль.
По ее словам, все сегодняшние дипломатические встречи и переписки – лишь результат отсутствия активности, прежде всего, со стороны Запада, за прошедшие 15 лет. «Когда несколько дней назад я еще раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений. Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», – констатировала она.
В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Путин подарил им картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.
10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Путин выступил с речью и предостерег от опасности гипертрофированного применения силы в международных делах.
Также российский лидер говорил об отходе от международного права в сторону наращивания военной мощи и новой гонки вооружений. Кроме того, Путин привлек внимание к проблеме ядерного разоружения, милитаризации космоса, расширения НАТО на восток.
Выступление Путина имело огромный резонанс: впервые Россия так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии. По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи президента не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются.
Путин: Россия готовит ответ в НАТО и Вашингтон по гарантиям безопасности
Россия готовит ответ в НАТО и Вашингтон по гарантиям безопасности, переговоры продолжаются в открытом и закрытом режимах, заявил президент России Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«Что касается дальнейших переговоров с нашими европейскими, американскими партнерами, они продолжаются и в открытом, и в закрытом режиме. Мы готовим ответ и в НАТО, и в Вашингтон», – цитирует Путина РИА «Новости».
Напомним, в четверг президент России Владимир Путин поручил МИД добиться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности. В министерстве заявляли о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу о недопустимости расширения альянса.
Путин поручил МИД добиться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности
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Повышение уровня напряженности требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности, прежде всего – получения от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности России, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил в приветствии сотрудникам и ветеранам МИД по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля, что «обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной», и это «требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», говорится в сообщении на сайте Кремля.
«И конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка. Уверен, что коллектив Министерства иностранных дел будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать все возможное для укрепления позиций России на мировой арене», – добавил президент.
Он пожелал сотрудникам МИД успехов в работе, а ветеранам дипломатической службы – доброго здоровья и всего самого наилучшего.
Ранее МИД заявил о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявлял, что позиция НАТО по вопросу предоставления гарантий безопасности сравнима с «пивом для членов профсоюза».
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Байден запутался в Украине, Ираке и Афганистане
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Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос, только с третьей попытки смог правильно назвать страну, о которой шла речь – Афганистан. До этого он по ошибке назвал Украину и Ирак.
В четверг NBC опубликовал отрывок из интервью с хозяином Белого дома, в котором ведущий спросил Байдена о том, насколько власти США были готовы к выводу своих войск из Афганистана, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос, Байден сказал, что «не существует подходящего времени для вывода (войск)», однако если бы американские военные не покинули Афганистан, то США «пришлось бы значительно увеличить число войск», и они бы «ввязались в войну на истощение». А затем он добавил: «Мы никогда не собирались объединять Украину, то есть Ирак...Афганистан».
Отметим, что Байден неоднократно делал ошибки в своих официальных выступлениях. Так, он оговорился
, перепутав Барака Обаму с Дональдом Трампом, путал Сирию и Ливию
, «салон» и «салун»
, эскалацию и вакцинацию
, президента и премьера Черногории
, по ошибке приписал
США войну с Ираном.
Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина и трижды запнулся в речи о России. Кроме того, он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании). Также он во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны».
Кроме того, Байден оговорился на церемонии вручения дипломов в Университете Южной Каролины, назвав вице-президента Камалу Харрис «президентом». После ей задали вопрос о том, кто же является «настоящим президентом США»; это разозлило Харрис. Он также оговорился во время пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, перепутав, какая из стран – Россия или Германия – угрожает Украине «военным вторжением».
Путин создал комиссию Совбеза по вопросам миграционной политики
Президент России Владимир Путин создал Межведомственную комиссию Совбеза по вопросам государственной миграционной политики, сообщают информационные агентства.
«Образовать Межведомственную комиссию Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики», – цитирует указ главы государства РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин якобы доложил президенту Владимиру Путину о преступлениях, совершенных мигрантами в стране.
Как сообщалось, по мнению Бастрыкина, необходимо «обязать работодателей оплачивать мигрантам и жилье, и проезд в общественном транспорте», «ввести геномную регистрацию мигрантов».
Байден назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину
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Президент США Джо Байден в пятницу в ходе разговора с лидерами союзных стран в режиме видеоконференции выступил с утверждением, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину, говорится в материале американского издания Politico.
Участие в упомянутой беседе приняли лидеры Британии, Германии, Италии, Канады, Польши, Румынии и Франции, а также генеральный секретарь НАТО и глава Еврокомиссии. Как пишет издание, Вашингтон сообщил союзникам, что, как полагают в США, «вторжению» могут предшествовать ракетные удары и кибератаки. Один из источников издания выразил мнение, что содержание состоявшегося разговора указывало на «неизбежность» кибератак, а другой назвал соответствующие разведданные «конкретными и тревожными», передает ТАСС.
В свою очередь неназванный британский чиновник заявил изданию, что у Лондона «иная интерпретация данных разведки» о 16 февраля. Европейские источники издания отреагировали с еще большим скептицизмом. Так, один дипломат сообщил, что в ЕС «по-прежнему отказываются верить в это». «Это будет такая ошибка <…>. Война дорого обходится», – сказал он. При этом чиновник из одного из восточноевропейских государств отметил, что «трудно сказать», насколько неизбежно «вторжение». «Основная идея заключается в том, чтобы быть готовыми с санкциями <…>. Ключевое значение имеют координация и единство», – добавил он.
При этом само издание признает, что данные разведки о 16 февраля могут быть еще «сырыми» и не представлять общую оценку ситуации властями США.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
В пятницу журналист телекомпании PBS Ник Шифрин написал в Twitter, что, по сведениям неназванных чиновников в американской администрации, «вторжение» России на Украину якобы начнется на следующей неделе. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в тот же день отметил, что материал PBS не отражает данные, которыми располагает администрация США. «Наше представление заключается в том, что мы не считаем, что [Россия] приняла какое-либо окончательное решение», – сказал он.
Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой находящийся на Украине американец должен уехать в течение 24-48 часов.
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26 января посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать о выезде с Украины «сейчас» из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности. Двумя днями Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут эвакуировать американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами при помощи гражданских авиарейсов.
При этом госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Госдепартаменте заявил, что рекомендации американским гражданам покинуть Украину не означают, что администрация Джо Байдена уверена в том, что Россия начнет предполагаемое «вторжение». Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепартамента США «чрезмерной реакцией». Позже Зеленский не исключил, что Вашингтон может целенаправленно преувеличивать «угрозу».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Стало известно об отказе Макрона сдать ПЦР-тест перед встречей с Путиным
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Президента Франции Эммануэля Макрона в Кремле отделили от российского лидера Владимира Путина длинным столом, так как западный политик отказался сдать в Москве ПЦР-тест на коронавирус, заявил анонимный источник в Елисейском дворце.
Источники в окружении Макрона заявили Reuters, что президент Франции стоял перед выбором: либо он соглашается на ПЦР в России и ему разрешают приблизиться к Путину, либо он отказывается и соблюдает социальную дистанцию, передает РИА «Новости».
«Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попало в их руки», – сказал источник, объяснив причину отказа от тестирования.
Второй источник заявил, что Макрон сдал французский тест ПЦР перед отъездом и тест на антитела, сделанный его личным врачом уже после приезда в Россию.
Напомним, встреча Путина и Макрона в Москве состоялась в понедельник. Они сидели по разные стороны стола длиной около четырех метров, ставшего предметом многочисленных обсуждений в прессе.
В начале февраля за этим же столом Путин проводил переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Тот после сказал, что из-за коронавируса встреча прошла «в необычном формате», и он «никогда еще в жизни не сидел за таким длинным столом».
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Москва и Вашингтон согласовали телефонный разговор Путина и Байдена
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по инициативе американской стороны в субботу планируют провести телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным», – приводит слова представителя Кремля ТАСС.
Песков подчеркнул, что «запросу предшествовало письменное обращение американской стороны». Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что разговор президентов России и США планируется провести в субботу вечером по московскому времени. Позже представитель Белого дома сообщил, что беседа президентов США и России состоится в субботу утром по вашингтонскому времени (во второй половине дня мск). При этом, по версии американской стороны, «Россия предложила провести телефонный разговор в понедельник», а «Белый дом сделал встречное предложение насчет субботы, они согласились».
Напомним, в среду посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет. В свою очередь постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон не исключает проведения очередных переговоров между президентами России и США, но это должно произойти «при правильных обстоятельствах».
Путин и Байден последний раз говорили по телефону в конце прошлого года. До этого, 7 декабря, у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве лидеров государств прошла в Женеве в июне 2021 года.
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Песков объяснил, к чему привело непонимание Мюнхенской речи Путина на Западе
После Мюнхенской речи президента России Владимира Путина был шанс, что страны Запада поймут бесперспективность однополярного мира, но отказ прислушаться привел к опасной ситуации, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Причем бесперспективность не с той точки зрения, что кто-то будет этому как-то противодействовать, а с той точки зрения, что сам этот единый полюс уже не в состоянии обеспечивать порядок безопасности, и так же просто появляются много новых полюсов с не менее широким, не менее мощным потенциалом», – цитирует Пескова РИА «Новости».
По словам представителя Кремля, это привело к тому, что сейчас мир подошел к той самой опасной черте.
Также Песков отметил, что речь Путина на Мюнхенской конференции не была агрессивной, это был призыв не прятать голову в песок, а решать проблемы.
Песков вспомнил, что был тогда в гостинице, а после вместе с коллегами пытался общаться с западными журналистами сразу после оглашения этой речи, чтобы показать им конструктивный характер этого выступления.
«Но все восприняли это в штыки, все – я имею в виду коллективный Запад – окрестили эту речь как самое агрессивное, что они слышали за последнее время. Хотя я по-прежнему уверен, ничего агрессивного там нет», – сказал Песков.
Напомним, 10 февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Владимир Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. он раскритиковал внешнюю политику США за идею устройства однополярного мира, выступил против планов по расширению НАТО в Восточной Европе.
Состоялся телефонный разговор Путина и Макрона
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры по телефону, беседа длилась 1 час 40 минут, сообщает France Presse.
«Президент Франции Эммануэль Макрон провел в субботу переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в течение часа и 40 минут, чтобы попытаться ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе», – приводит сообщение France Presse РИА «Новости».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в Москве у него состоялся насыщенный, содержательный обмен мнениями с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, Financial Times заявила, будто Путин и Макрон заключили
в Кремле некую «сделку», на основании которой Россия выведет из Белоруссии порядка 30 тыс. военных после окончания учений, запанированных на 10-20 февраля. В Кремле существование такой «сделки» опровергли, однако вывод военных после учений подтвердили, подчеркнув, что никто и не собирался их там оставлять.
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Путин и Макрон обсудили спекуляции о «вторжении» России на Украину
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Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон продолжили обмен мнениями по темам гарантий безопасности России и преодоления тупика во внутриукраинском кризисе, а также обсудили тему провокационных спекуляций о якобы планах вторжения России на Украину, заявили в пресс-службе Кремля.
Владимир Путин обратил внимание президента Франции Эмманюэля Макрона на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на инициативы России по вопросам безопасности.
«В продолжение обсуждений в ходе недавнего визита президента Франции в Москву прошел углубленный обмен мнениями по вопросам, касающимся обеспечения долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации и преодоления тупика в урегулировании внутриукраинского конфликта, в том числе с учетом бесед Эммануэля Макрона с руководством Украины, США и ряда европейских государств», – говорится в сообщении Кремля.
Как уточнили в Кремле, Путин и Макрон обсудили также ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском «вторжении» на Украину, «под аккомпанемент которых идет масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе».
Глава французского государства сообщил российскому коллеге об озабоченности, испытываемой европейскими партнерами и союзниками Франции. Макрон сказал, что «искренний диалог несовместим с эскалацией».
«Главы государств обсудили пути обеспечения реализации минских соглашений и продолжили дискуссии об условиях безопасности и стабильности в Европе. Президенты выразили намерение продолжать диалог по этим вопросам», – передает ТАСС сообщение Елисейского дворца.
Кроме Украины президенты затронули тематику сохранения и выполнения иранской ядерной сделки.
«Затронута тематика сохранения и полноценного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», – говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.
Субботняя беседа французского и российского лидеров стала четвертым телефонным разговором в их общении за последние недели.
Ранее стало известно, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры по телефону, беседа длилась 1 час 40 минут.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в Москве у него состоялся насыщенный, содержательный обмен мнениями с президентом России Владимиром Путиным.
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