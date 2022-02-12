Байден заявил Путину об ответе США в случае «вторжения» на Украину

Президент США Джо Байден обсудил по телефону с Владимиром Путиным «усиливающееся наращивание Россией военных сил на границах с Украиной», и предупредил, что США дадут решительный и быстрый ответ в случае «вторжения» в эту страну, говорится в заявлении Белого дома.

«Президент Байден ясно дал понять президенту Путину, что, хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы и к другим сценариям», – приводит РИА «Новости» заявление Белого дома.

Согласно заявлению американский лидер «ясно дал понять», что если Россия примет меры по эскалации вокруг Украины, США вместе с союзниками и партнерами «решительно отреагируют», в результате чего Москва столкнется с «быстрыми и серьезными издержками».

При этом Байден подчеркнул, что «российское вторжение на Украину приведет к массовым человеческим страданиям и ослабит позиции России».

Власти США считают, что состоявшийся разговор американского президента Джо Байдена и главы российского государства Владимира Путина был профессиональным и содержательным, передает ТАСС.

«Разговор двух президентов был профессиональным и содержательным, он продолжался более часа», – заявил представитель администрации президента. По его словам, «не было принципиальных изменений в динамике, которая имела место в последние несколько недель».

Джо Байден и Владимир Путин договорились, что их команды останутся в контакте по поводу ситуации вокруг Украины в предстоящие дни, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации по итогам разговора двух лидеров.

Чиновник заявил, что это не отменяет вероятности того, что Россия может принять решение о нападении на Украину.

При этом представитель Белого дома отказался сообщить журналистам, обсуждался ли инцидент с американской подводной лодкой в российских водах в телефонном разговоре Джо Байдена и Владимира Путина. «У меня нет информации, которую я мог бы вам предоставить», – сказал он и посоветовал обращаться в Пентагон.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

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