Глава Новгородской области посетил детей в ковидном госпитале

Глава Новгородской области Андрей Никитин посетил Новгородскую областную инфекционную больницу, в которой работает госпиталь для детей c коронавирусом, он пообщался с пациентами и их родителями и пожелал им выздоровления.

Никитин стал одним из первых губернаторов в России, посетивших «красную зону» ковидного госпиталя для детей, сообщает «53 новости».

В настоящее время в нем лечатся 57 детей. Самому младшему из них нет и двух месяцев.

«Было принято решение, учитывая, что в эту волну коронавирусной пандемии болеют дети, разместить детское отделение здесь, где самые профессиональные врачи, самые отлаженные технологии ухода, чтобы максимально гарантировать их здоровье», – сказал Никитин.

По словам главврача инфекционной больницы Светланы Калач, 19 детей, находящихся на лечении в госпитале – в возрасте до одного года, 35 детей – от одного до семи лет.

Один ребенок, которому 16 лет, находится в отделении реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии, но с положительной динамикой. Тяжесть заболевания обусловлена сопутствующими патологиями. Состояние остальных детей – удовлетворительное или средней степени тяжести.

«Болезнь особенно опасна в младшем возрасте, до года, потому что иммунная система малышей еще не очень развита, и они чаще болеют с высокими температурами в 39-40 градусов. У них чаще диагностируется пневмония, они и чаще сюда попадают. Еще болезнь опасна деткам, у которых есть серьезная соматическая патология, например, нервной системы, порок сердца, ДЦП, эпилепсия, бронхиальная астма. У этих детей может быть тяжелое течение заболевания», – подчеркнула Калач.

По ее словам, в инфекционной больнице достаточно специальных костюмов, халатов, масок, перчаток, респираторов. В необходимом количестве лекарственные препараты для проведения самых разных видов лечения.

Между тем, что по информации регионального министерства образования, на 10 февраля, в области шесть школ полностью отправлено на карантин. В 67-ми школах выведен 281 класс, в том числе по случаю COVID-19 – 32 класса, а также 20 групп детских садов, в том числе две из-за коронавируса. За последние сутки в одном Великом Новгороде зарегистрировали 513 случаев ковида. 901 – в области.