Захарова поздравила дипломатов мемом о гарантиях безопасности России

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова поздравила всех коллег с днем дипломатического работника, который празднуется 10 февраля, и опубликовала мем* на тему гарантий безопасности России.

Захарова в своем Facebook разместила изображение с целующейся парой, где девушка спрашивает молодого человека о «трех главных словах», которые она хочет услышать. В ответ мужчина говорит: «Гарантии безопасности России».

«С праздником, коллеги!», – обратилась дипломат ко всем своим коллегам в подписи к посту.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин поручил МИД добиться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности. В министерстве заявляли о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу о недопустимости расширения альянса.