Посол во Франции: Отчет Института Пастера по «Спутнику V» положили под сукно

Билл Гейтс написал книгу о способе предотвратить «следующую пандемию»

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс написал книгу под названием «Как предотвратить следующую пандемию» (How to Prevent the Next Pandemic).

«Я слежу за COVID-19 с момента его появления, работаю с экспертами из Gates Foundation и со сторонними экспертами, которые выступают за более справедливые ответные меры и на протяжении десятилетий борются с инфекционными заболеваниями. В ходе этой работы я многое узнал и о пандемии, и о том, как предотвратить следующую, и хочу поделиться этими знаниями с людьми. Поэтому я начал писать книгу о том, как мы можем сделать так, чтобы никто больше не страдал из-за пандемии», – приводит ТАСС выдержку из публикации Гейтса в личном блоге.

По словам предпринимателя, в книге, которая будет опубликована 3 мая, он рассказывает об уроках, которые человечество может извлечь из пандемии коронавируса, об инновациях, необходимых для спасения жизней, об инструментах, которые нужны для того, чтобы своевременно остановить распространение патогенов.

Кроме того, Гейтс рассказывает о своих беседах с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

Ранее Билл Гейтс открестился от причастности к пандемии.

В октябре 2021 года глава Евросовета Шарль Мишель на саммите «Двадцатки» призвал мир готовиться к следующим пандемиям. В январе 2021 года завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико предупредил, что следующая пандемия может быть еще разрушительнее. В сентябре 2020 года глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность, что пандемия коронавируса не является последней, призвав готовиться к новой.