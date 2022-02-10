Валиева проигнорировала просьбу о комментарии на тему допинг-пробы

Российская фигуристка Камила Валиева не отреагировала на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что церемония награждения призеров командного турнира Олимпиады в Пекине связана с ее допинг-пробой.

После тренировки в четверг Валиева прошла в смешанной зоне мимо журналистов, не отреагировав на просьбу о комментарии. Также не отреагировала на вопросы прессы принимавшая участие в тренировке Александра Трусова.

Тем временем грузинский фигурист Морис Квителашвили заявил, что информация о возможной положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой была шокирующей.

«Кому-то может мешать информация в интернете, но я все читал, все смотрел. Конечно, я переживаю за Камилу, мы хорошо общаемся. Желаю ей всех благ, чтобы все у нее складывалось хорошо. Когда такое происходит, это шокирует. Я был просто в шоке от этой информации. Я со стопроцентной уверенностью скажу, что она не могла принимать этот препарат. Я не знаю, что там было», – передает РИА «Новости» слова Квителашвили.

Грузинский спортсмен занял 10-е место по итогам олимпийского турнира в Пекине.

Ранее официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ о причинах задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой. Как сообщало издание «Чемпионат.com», сомнительную допинг-пробу спортсменка могла сдать в декабре, тест показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Препарат не мог повлиять на улучшение спортивных показателей фигуристки. По правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.