Пентагон заявил о переброске Россией дополнительных сил к границе с Украиной

Посольство России ответило США на угрозу введения американских санкций

Россия не собирается «пятиться назад» из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов, именно Вашингтон является генератором напряженности в двусторонних отношениях, заявило посольство РФ в США.

«<…> Генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций», – подчеркнули дипломаты на странице посольства России в соцсети Facebook.

Сообщение российского посольства стало ответом на сообщение Госдепартамента США в Twitter, который перечислил с пометкой «факт» утверждения о том, что «Россия вторглась на Украину в 2014 году и оккупировала Крым», а в настоящий момент «сосредоточила более 100 тыс. военных на границе с Украиной».

В ответ российские дипломаты напомнили, что именно США поощрили госпереворот в Киеве, «в результате которого жители Крыма оказались под угрозой уничтожения и проголосовали за воссоединение с Россией». «Именно США снабжают современными наступательными вооружениями украинские власти, смыкаясь со стремлением правительства [президента Украины Владимира] Зеленского решить проблему Донбасса силовым путем», – отметили они. «Именно США в нарушение принципа неделимости безопасности подобрались со своей военной инфраструктурой вплотную к российским границам. Перемещения Вооруженных сил Российской Федерации на собственной земле являются нашим суверенным правом и никому не угрожают», – подчеркнули в посольстве.

Накануне британские СМИ сообщали, что администрация США подготовила санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников, а также их супругов и детей. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США подготовили санкции против российских элит на случай «вторжения на Украину». При этом Госдепартамент США отказался раскрывать все возможные санкции против России.

В свою очередь замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз подготовил пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России, который может быть введен «в случае агрессии в отношении Украины». В Лондоне также объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против России.

Днем ранее глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту о рисках зарубежного размещения средств.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД