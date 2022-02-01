Американский бизнес испугался санкций США против России

Угрозы США ввести новые санкции против России заставили американские компании планировать разные сценарии того, как работать в этой ситуации, однако этих усилий может быть недостаточно, чтобы смягчить удар для бизнеса, пишет The Wall Street Journal.

Юрист Адам М. Смит, партнер юридической фирмы Gibson, Dunn. & Crutcher LLP, которая специализируется на соблюдении требований международной торговли, заявил, что в последние недели он ежедневно общается с клиентами, особенно в банковском, транспортном и нефтегазовом секторах, обеспокоенными тем, что Москва попадет под удар американской политики, передает РИА «Новости».

«Сложно обеспечить защиту ваших операций в России от санкций, особенно когда вы не знаете, какие последуют действия со стороны правительства США», – добавил он.

По словам эксперта, США могут использовать несколько подходов и задействовать существующие инструменты для введения новых ограничительных мер, а последствия окажутся серьезными.

Смит также заявил, что санкции, скорее всего, будут подразумевать исключения и лицензии на определенные виды деятельности и предоставят предприятиям льготный период для свертывания операций, однако для этого все равно потребуются указания и консультации со стороны американских агентств.

«Все эти нюансы делают навигацию очень сложной», – заключил Смит.

Кэри Стайнбауэр, партнер юридической фирмы Winston & Strawn LLP в Вашингтоне, занимающейся санкциями и экспортным контролем, рассказала о том, что планируют делать местные и иностранные клиенты в случае введения новых мер против Москвы: предприятия, скорее всего, обратятся в различные агентства, такие как Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов, чтобы получить лицензию на работу или право на ее продление для постепенного прекращения деятельности.

С учетом тесных связей между экономикой США, Европы и России соблюдение санкций может оказаться сложным, поэтому компаниям не следует медлить с обращением к государственным чиновникам, чтобы выразить свою обеспокоенность и получить рекомендации, считает Стайнбауэр.

Ранее стало известно, что сенат США уже на этой неделе может согласовать пакет антироссийских санкций, предусмотренных на случай эскалации вокруг Украины.

Сенатор Алексей Пушков объяснил смысл санкционных угроз Запада: по его словам, это должно «предотвратить любую реакцию России на накачку Украины вооружениями и ее военное освоение со стороны стран альянса (НАТО)».

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.