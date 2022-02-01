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1 февраля, вторник | Последнее обновление — 13:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Газпром увеличил заявки на прокачку газа через Украину почти в два раза
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Американский бизнес испугался санкций США против России
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Угрозы США ввести новые санкции против России заставили американские компании планировать разные сценарии того, как работать в этой ситуации, однако этих усилий может быть недостаточно, чтобы смягчить удар для бизнеса, пишет The Wall Street Journal.
Юрист Адам М. Смит, партнер юридической фирмы Gibson, Dunn. & Crutcher LLP, которая специализируется на соблюдении требований международной торговли, заявил, что в последние недели он ежедневно общается с клиентами, особенно в банковском, транспортном и нефтегазовом секторах, обеспокоенными тем, что Москва попадет под удар американской политики, передает РИА «Новости».
«Сложно обеспечить защиту ваших операций в России от санкций, особенно когда вы не знаете, какие последуют действия со стороны правительства США», – добавил он.
По словам эксперта, США могут использовать несколько подходов и задействовать существующие инструменты для введения новых ограничительных мер, а последствия окажутся серьезными.
Смит также заявил, что санкции, скорее всего, будут подразумевать исключения и лицензии на определенные виды деятельности и предоставят предприятиям льготный период для свертывания операций, однако для этого все равно потребуются указания и консультации со стороны американских агентств.
«Все эти нюансы делают навигацию очень сложной», – заключил Смит.
Кэри Стайнбауэр, партнер юридической фирмы Winston & Strawn LLP в Вашингтоне, занимающейся санкциями и экспортным контролем, рассказала о том, что планируют делать местные и иностранные клиенты в случае введения новых мер против Москвы: предприятия, скорее всего, обратятся в различные агентства, такие как Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов, чтобы получить лицензию на работу или право на ее продление для постепенного прекращения деятельности.
С учетом тесных связей между экономикой США, Европы и России соблюдение санкций может оказаться сложным, поэтому компаниям не следует медлить с обращением к государственным чиновникам, чтобы выразить свою обеспокоенность и получить рекомендации, считает Стайнбауэр.
Ранее стало известно, что сенат США уже на этой неделе может согласовать пакет антироссийских санкций, предусмотренных на случай эскалации вокруг Украины.
Сенатор Алексей Пушков объяснил смысл санкционных угроз Запада: по его словам, это должно «предотвратить любую реакцию России на накачку Украины вооружениями и ее военное освоение со стороны стран альянса (НАТО)».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.
Посольство России ответило США на угрозу введения американских санкций
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Россия не собирается «пятиться назад» из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов, именно Вашингтон является генератором напряженности в двусторонних отношениях, заявило посольство РФ в США.
«<…> Генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций», – подчеркнули дипломаты на странице посольства России в соцсети Facebook.
Сообщение российского посольства стало ответом на сообщение Госдепартамента США в Twitter, который перечислил с пометкой «факт» утверждения о том, что «Россия вторглась на Украину в 2014 году и оккупировала Крым», а в настоящий момент «сосредоточила более 100 тыс. военных на границе с Украиной».
В ответ российские дипломаты напомнили, что именно США поощрили госпереворот в Киеве, «в результате которого жители Крыма оказались под угрозой уничтожения и проголосовали за воссоединение с Россией». «Именно США снабжают современными наступательными вооружениями украинские власти, смыкаясь со стремлением правительства [президента Украины Владимира] Зеленского решить проблему Донбасса силовым путем», – отметили они. «Именно США в нарушение принципа неделимости безопасности подобрались со своей военной инфраструктурой вплотную к российским границам. Перемещения Вооруженных сил Российской Федерации на собственной земле являются нашим суверенным правом и никому не угрожают», – подчеркнули в посольстве.
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Накануне британские СМИ сообщали, что администрация США подготовила санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников, а также их супругов и детей. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США подготовили санкции против российских элит на случай «вторжения на Украину». При этом Госдепартамент США отказался раскрывать все возможные санкции против России.
В свою очередь замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз подготовил пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России, который может быть введен «в случае агрессии в отношении Украины». В Лондоне также объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против России.
Днем ранее глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту о рисках зарубежного размещения средств.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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США получили от России ответ на предложения Вашингтона по безопасности
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Соединенные Штаты получили от России ответ на отправленные ранее Вашингтоном Москве предложения по безопасности и деэскалации вокруг Украины, сообщил официальный представитель Госдепартамента США.
«Мы можем подтвердить, что мы получили письменный ответ от России», – приводит слова официального представителя Госдепартамента США ТАСС.
При этом представитель американского внешнеполитического ведомства отказался приводить какие-либо подробности и раскрывать содержание документа. «Будет непродуктивно вести переговоры публично, так что мы оставим России возможность обсуждать их ответ, если они хотят этого. Мы остаемся полностью привержены диалогу, чтобы решать эти вопросы, и мы продолжим тесно координироваться с нашими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной», – заявил американский чиновник.
Накануне постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты якобы не услышали от России ответов на свои озабоченности по ситуации вокруг Украины. Ранее она не исключила «военных контрмер» в случае «вторжения» России на Украину.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Постпред России при ООН Василий Небензя в свою очередь назвал проводимое по запросу США заседание СБ ООН по Украине примером мегафонной дипломатии, работой на публику и нагнетанием истерии. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил Соединенные Штаты в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам. Заявления США о перемещении ВС России Небензя назвал вмешательством во внутренние дела РФ.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
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В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В Кремле призвали европейцев задуматься о вредоносных действиях США
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Европе необходимо задуматься о недопустимости вмешательства США в свои дела с учетом нагнетания напряженности со стороны Вашингтона, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он считает, что «в целом англосаксы изрядно накачивают напряженность на европейском континенте», передает ТАСС.
«Здесь нам, европейцам, есть о чем задуматься, когда, например, страна, которая находится за пределами нашего континента, нагнетает напряженность у нас дома. Это неверно. И до тех пор, пока мы, европейцы, не поймем, что это нам всем вредит, думаем, что вряд ли удастся исправить ситуацию», – подчеркнул Песков.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
США обеспокоились «принятием» Бразилией стороны Москвы
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США оказывают давление на президента Бразилии Жаира Болсонару, добиваясь отмены его поездки в Россию на фоне напряженности вокруг Украины и считая, что таким образом республика «принимает сторону Москвы», пишут СМИ.
Издание Folha de Sao Paulo пишет, что «госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора в это воскресенье с министром иностранных дел (Бразилии) Карлосом Франса вновь выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону в конфликте», передает РИА «Новости».
По данным издания, аналогичные переговоры администрация президента США Джо Байдена провела с Аргентиной, президент которой Альберто Фернандес приедет в Россию в ближайшие дни.
«В разговорах нет явного запроса изменить повестку (президента), однако аргументы США дают понять, что Вашингтон работает над тем, чтобы поездка не состоялась и была как минимум отложена», – говорится в статье.
При этом источники отмечают, что желания отменить поездку в Москву в бразильском правительстве нет – «на встречах президента будет обсуждаться обширная повестка двусторонних отношений Бразилии с Россией, партнеров по БРИКС, которая не имеет никакого отношения к геополитической ситуации на востоке Европы».
Напомним, Болсонару прилетит в Москву по личному приглашению президента России Владимира Путина. В МИД республики заявляли на фоне этого визита, что Бразилии не нужно разрешение других государств, чтобы проводить собственную внешнюю политику.
США подготовили санкции против российских элит
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Правительство Соединенных Штатов подготовило санкции против представителей российских элит и членов их семей на случай «вторжения на Украину», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Могу подтвердить, что мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение на Украину. Эти усилия предпринимаются при координации [действий] с союзниками и партнерами [США]», – приводит слова официального представителя президента США ТАСС.
«Лица, которых мы обозначили, входят в ближний круг Кремля или находятся около него, а также играют роль в выработке правительством [России] решений или как минимум причастны к дестабилизирующему поведению Кремля. Многие из этих лиц являются особенно уязвимыми целями в силу своих глубоких финансовых связей с Западом», – утверждала Псаки. Имен лиц, включенных в эти списки, она не назвала.
«Я бы также отметила, что речь идет лишь об одной части наших усилий, направленных на то, чтобы нанести удар по России со всех направлений», – уточнила Псаки. Как она напомнила, ранее представители американской администрации, в том числе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, уже предупреждали о готовности в случае агрессии России против Украины ввести в отношении Москвы санкции, значительно выходящие за рамки рестрикций, которые были применены Вашингтоном в 2014 году. «Мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как [представителей] российских элит, так и членов их семей», – повторила Псаки.
В понедельник британские СМИ сообщили, что администрация Соединенных Штатов подготовила санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников, а также их супругов и детей. В Лондоне также объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против России.
Накануне глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту о рисках зарубежного размещения средств.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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Россия опровергла передачу США ответа на предложения по гарантиям безопасности
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Данные о том, что российская сторона передала Вашингтону письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, не соответствуют действительности, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Это сообщение не соответствует действительности», – сказал он РИА «Новости».
По его словам, Россия еще готовит «сводный» ответ США и НАТО.
Тем временем высокопоставленный диписточник заявил, что послание главы МИД России Сергея Лаврова касалось понимания западными коллегами принципа неделимости безопасности.
«И вот на это послание ответа с Запада нет, ни от кого. Поэтому представлять дело так, что мы что-то в письменном виде им направили в порядке реакции, неправильно», – сказал он.
Ранее Госдепартамент США подтвердил, что американская сторона получила от России ответ на свое предложение по деэскалации продолжающегося кризиса вокруг Украины.
Накануне постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты якобы не услышали от России ответов на свои озабоченности по ситуации вокруг Украины. Ранее она не исключила «военных контрмер» в случае «вторжения» России на Украину.
Постпред России при ООН Василий Небензя в свою очередь назвал проводимое по запросу США заседание СБ ООН по Украине примером мегафонной дипломатии, работой на публику и нагнетанием истерии. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил Соединенные Штаты в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам. Заявления США о перемещении ВС России Небензя назвал вмешательством во внутренние дела РФ.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
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Небензя назвал мегафонной дипломатией заседание СБ ООН по Украине
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Проводимое по запросу США заседание СБ ООН по Украине является примером мегафонной дипломатии, работой на публику и нагнетанием истерии, заявил перед заседанием постпред России при ООН Василий Небензя.
По его словам, США, предлагая провести нынешнее заседание СБ ООН, указали на то, что они рассматривают размещение российских военных на российской территории как угрозу международному миру и безопасности.
«Это не только неприемлемое вмешательство во внутренние дела нашего государства, но также попытка ввести в заблуждение международное сообщество по ситуации в регионе и по причине нынешней напряженности», – цитирует РИА «Новости» Небензю, добавив, что Россия постоянно отвергала эти безосновательные обвинения.
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Небензя назвал запрашиваемую встречу «классическим примером мегафонной дипломатии, работой на публику».
«Не думаем, что это помогает сплочению Совета. Наоборот, мы прекрасно понимаем, что стремление американских коллег нагнетать истерию вокруг своих же утверждений о якобы готовящейся российской агрессии, задействуя в том числе трибуну Совбеза, ставит наших коллег по Совету Безопасности в крайне неудобное положение», – указал дипломат.
По его словам, паника вокруг Украины нужна тем, кто раскручивает тему мифической угрозы со стороны России.
Небензя напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский просил западные страны не нагнетать беспочвенную истерику вокруг нахождения российских войск у границы, поскольку вся эта шумиха вредит украинской экономике.
«Нам не нужна эта паника, сказал господин Зеленский. Нужна она, похоже, тем, кто раскручивает тему мифической российской угрозы», – заявил он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности.
«Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – отмечал глава МИД. Лавров выразил уверенность, что Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация. Москва, в свою очередь, предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил цель американских обвинений России в «агрессии против Украины».
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Пушков объяснил смысл санкционных угроз Запада
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы Запада ввести санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.
Пушков написал в Telegram, что «громко анонсированные санкции западного альянса против России должны предотвратить любую реакцию России на накачку Украины вооружениями и ее военное освоение со стороны стран альянса, в этом их главный смысл».
Ранее британские СМИ сообщали, что администрация США подготовила санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников, а также их супругов и детей.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США подготовили санкции против российских элит на случай «вторжения на Украину».
Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз подготовил пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России, который может быть введен «в случае агрессии в отношении Украины». В Лондоне также объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против России.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.
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Небензя: США готовы принести Украину в жертву собственным интересам
Соединенные Штаты, вероятно, готовы принести Украину в жертву собственным интересам, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Постпред заявил, что США, похоже, готовы «принести Украину в жертву в своим геополитическим интересам», передает ТАСС.
Напомним, Совет безопасности ООН в ходе голосования решил провести отдельное заседание, посвященное Украине.
Небензя отметил, что это заседание СБ ООН по Украине является примером мегафонной дипломатии, работой на публику и нагнетанием истерии.
Западные СМИ объяснили, до чего довела США «игра мускулами»
Соединенным Штатам необходимо полностью изменить отношение к расширению НАТО для успешного урегулирования отношений с Россией, пишет The New Yorker.
По мнению профессора истории в Школе передовых международных исследований при Университете Джонса Хопкинса, профессора истории и международных отношений в Университете Южной Калифорнии, а также научного сотрудника Центра европейских исследований Гарвардского университета Мэри Элиз Саротт, сложилось особое мнение как об этом процессе, так и вообще о взаимоотношениях двух государств в переломный для России момент – после развала Советского Союза, передает РИА «Новости».
«Подобно тому, как ледник медленно скользит по склонам, но глубоко изменяет обширные участки местности, так и расширение НАТО на восток вынуждало элементы политического ландшафта, сложившегося после холодной войны, изменяться и трансформироваться, оставляя позади прежние ориентиры», – отмечает Саротт.
При этом она добавила, что весь процесс расширения альянса был отмечен «опьяняющим чувством» – это был тот исторический момент, когда Америка могла свободно «играть мускулами». По ее словам, во время президентства Бориса Ельцина администрация Клинтона воспользовалась возможностью, вызванной откровенной слабостью России, неспособной отстаивать свои условия построения «нового мира».
«На саммите в Хельсинки Клинтон пообещал выделить Ельцину четыре миллиарда долларов инвестиций в 1997 году – столько же, сколько США предоставили за пять предыдущих, а также подтолкнуть вопрос с членством России в ВТО и предоставить Москве другие экономические преференции. Взамен Россия фактически должна была допустить беспрепятственное расширение НАТО. Ельцин опасался, что эти меры могут быть восприняты как «своего рода взятка», – выразила мнение автор статьи.
Также историк утверждает, что Билл Клинтон не сразу поверил, что Россия согласилась на невыгодные для себя условия. «Узнав об этих событиях, Клинтон, как говорят, ответил: «Скажу прямо: все, что русские получают из этой большой сделки, которую мы им предлагаем, – только заверения, что мы не собираемся вложить наши вооружения в руки бывших союзников России, которые теперь станут нашими союзниками, если только мы не проснемся однажды утром и не решим передумать. Русские получат шанс сидеть в одной комнате с НАТО, но не будут иметь никакой возможности помешать нам сделать что-то, с чем они не согласны. Они могут только зарегистрировать свое неодобрение и выйти из комнаты», – процитировала историк экс-президента США.
Как резюмировала Саротт, этот и многие другие договоры неспокойного для России времени создали идеальные условия для будущего обострения отношений между Москвой и Вашингтоном. По ее словам, после «победы в холодной войне» странам Запада стоило вспомнить афоризм Уинстона Черчилля: «В победе нужно быть великодушным», так как окно возможностей всегда находится в движении.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
США заявили об «отсутствии» ответов России на озабоченности по Украине
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На заседании Совета Безопасности ООН Соединенные Штаты не услышали от России ответов на свои озабоченности по ситуации вокруг Украины, выступила с утверждением постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
«Мы созвали данную встречу, чтобы русские дали нам объяснение своих действий. Мы мало что услышали, они не дали нам тех ответов, которые, как мы надеялись, они предоставят», – приводит слова постпреда США при ООН ТАСС.
Американский постпред добавила, что «сегодня Россия ясно услышала объединенную позицию значительного большинства Совета Безопасности» и выразила надежду, что прошедшее заседание «приведет к дипломатическому решению».
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Москва якобы угрожала предпринять военные действия против Киева, если ее требования не будут выполнены. Она также не исключила «военных контрмер» в случае «вторжения» России на Украину.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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В США заявили о готовности России предпринять военные действия против Украины
Москва якобы выражала готовность предпринять военные действия против Киева, если ее требования не будут выполнены, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации вокруг Украины.
«Недавно Россия пригрозила военными действиями, если ее требования не будут выполнены. Если Россия предпримет дальнейшее вторжение на Украину, никто из нас не сможет сказать, что мы этого не ожидали. Последствия будут ужасными», – приводит ее слова ТАСС.
По ее словам, Вашингтон не хочет начала вооруженной конфронтации из-за Украины, но готов дать решительный ответ в случае обострения ситуации.
«Мы стремимся к миру. Мы стремится к диалогу. Мы не хотим конфронтации, но мы будем действовать решительно, быстро и в единстве, если Россия предпримет дальнейшее вторжение на Украину», – уточнила дипломат.
Она также выступила с утверждением, что Россия направила в Белоруссию порядка пяти тыс. военнослужащих, системы ПВО, войска специального назначения и баллистические ракеты малой дальности.
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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности.
«Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – отмечал глава МИД. Лавров выразил уверенность, что Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация. Москва в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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СМИ: США готовят санкции против близких к Путину лиц
США и союзники подготовили список лиц, якобы близких к президенту России Владимиру Путину, против них могут быть введены санкции из-за ситуации вокруг Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в США.
Газета сообщает, что США и союзники могут ввести санкции против лиц среди российских чиновников, в том числе высокопоставленных представителей исполнительной власти, членов советов директоров государственных компаний, а также членов их семей, сообщает РИА «Новости».
«Лица, которых мы указали, принадлежат или приближены к внутреннему кругу Кремля и играют роль в принятии государственных решений или по крайней мере причастны к дестабилизирующему поведению Кремля», – сообщил источник в правительстве США.
При этом он не указал имена россиян, против которых могут ввести новые ограничения. По его словам, многие могут быть «особо уязвимыми целями из-за их глубоких финансовых связей с Западом».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские СМИ публикуют заведомо ложную информацию по ситуации вокруг Украины.
До этого начальник управления народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявил, что украинские и западные спецслужбы готовят информационную кампанию против России и самопровозглашенных республик Донбасса.
Госдеп США отказался раскрывать все возможные санкции против России
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Соединенные Штаты не намерены заранее раскрывать суть всех возможных санкций против России, которые могут быть введены в случае обострения ситуации вокруг Украины, чтобы не дать Москве возможность подготовиться, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Не в наших интересах заранее сообщать о наших действиях, что даст РФ возможность предпринять шаги, которые позволят ей сократить воздействие санкций. Часть сдерживающего эффекта, который имеют эти санкции, заключается в том, что мы ясно дали понять, что они будут беспрецедентными с точки зрения их масштабов и потенциального ущерба для РФ», – приводит слова руководителя пресс-службы Госдепа США ТАСС.
Накануне британские СМИ сообщали, что администрация США подготовила санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников, а также их супругов и детей. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США подготовили санкции против российских элит на случай «вторжения на Украину».
В свою очередь замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз подготовил пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России, который может быть введен «в случае агрессии в отношении Украины». В Лондоне также объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против России.
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Днем ранее глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту о рисках зарубежного размещения средств.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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Политолог: Цель Вашингтона – избежать войны, заменив ее самыми страшными угрозами
Если США все-таки смогут спровоцировать Россию на войну на территории Украины, и Вашингтон введет жесткие финансовые рестрикции, то санкции бумерангом ударят и по американской стороне, заявил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов.
«Санкции, которых «никогда не видели ранее» и после которых «весь мир содрогнется» – это психологическое давление США на Россию в условиях нынешней конфронтации. Цель Вашингтона – избежать войны, заменив ее самыми страшными угрозами. Поэтому совсем игнорировать эти заявления мы не можем, но надо понимать, что это скорее политический инструмент, чем руководство к действию», – считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
По его словам, если США все-таки сможет спровоцировать Россию на войну на территории Украины, и Вашингтон введет жесткие финансовые рестрикции, то санкции бумерангом ударят и по американской стороне. Все это понимают.
«А в целом, конечно, Вашингтон продолжит применять санкционное сдерживание против России и Китая. Что касается американских военных баз – то их сеть, конечно, будет расширяться, но глобальность этого процесса будет зависеть исключительно от того, выйдут ли России и США в процессе нынешних переговоров на глобальное рамочное соглашение», – подчеркнул политолог.
Ранее Financial Times сообщила, что США и союзники подготовили список лиц, якобы близких к президенту России Владимиру Путину, против них могут быть введены санкции из-за ситуации вокруг Украины.
До этого глава международного комитета сената США Роберт Менендес заявил, что часть санкций, готовящихся против России на случай обострения ситуации вокруг Украины, могут применить заранее.
Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.
Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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