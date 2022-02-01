В Киеве спрогнозировали судьбу ГТС Украины после 2024 года

Украинскую газотранспортную систему после 2024 года ждет работа в спорадическом режиме, такой прогноз дал соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По словам эксперта, дальнейшие перспективы ГТС полностью отсутствуют.

«Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым разрешается консервация неиспользуемой части ГТС Украины. Что это значит? Это означает, что США, ЕС и Россия уже окончательно дали понять властям в виде [президента Украины Владимира] Зеленского, что после 2024 транзитного договора как такового может и не быть», – передает РИА «Новости» текст поста Корольчука, опубликованного в блоге на сайте «Корреспондент.нет».

Специалист предположил, что возможным сценарием существования ГТС будет «что-то по типу актов о выполнении работ: прокачайте 3 млрд кубов – получите деньги, а затем через три месяца снова прокачайте 3 млрд кубов – и снова получите деньги».

В период между этими тремя месяцами эксплуатации и финансирования не будет, выразил уверенность эксперт.

Напомним, в начале 2022 года Газпром снизил транзит газа через Украину до почти двухлетнего минимума – 52,5 млн кубометров в сутки при забронированных суточных объемах в 109,6 млн. В начале января глава украинской компании «Оператор ГТС» Сергей Макогон заявлял, что в 2021 году мощности газотранспортной системы Украины были использованы менее чем на 30%.