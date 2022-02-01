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В Киеве спрогнозировали судьбу ГТС Украины после 2024 года
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Украинскую газотранспортную систему после 2024 года ждет работа в спорадическом режиме, такой прогноз дал соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.
По словам эксперта, дальнейшие перспективы ГТС полностью отсутствуют.
«Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым разрешается консервация неиспользуемой части ГТС Украины. Что это значит? Это означает, что США, ЕС и Россия уже окончательно дали понять властям в виде [президента Украины Владимира] Зеленского, что после 2024 транзитного договора как такового может и не быть», – передает РИА «Новости» текст поста Корольчука, опубликованного в блоге на сайте «Корреспондент.нет».
Специалист предположил, что возможным сценарием существования ГТС будет «что-то по типу актов о выполнении работ: прокачайте 3 млрд кубов – получите деньги, а затем через три месяца снова прокачайте 3 млрд кубов – и снова получите деньги».
В период между этими тремя месяцами эксплуатации и финансирования не будет, выразил уверенность эксперт.
Напомним, в начале 2022 года Газпром снизил транзит газа через Украину до почти двухлетнего минимума – 52,5 млн кубометров в сутки при забронированных суточных объемах в 109,6 млн. В начале января глава украинской компании «Оператор ГТС» Сергей Макогон заявлял, что в 2021 году мощности газотранспортной системы Украины были использованы менее чем на 30%.
СБ ООН проголосовал за заседание по Украине
Совет безопасности Организации Объединенных Наций в ходе голосования решил провести отдельное заседание, посвященное Украине.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги голосования.
При этом постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай выступает против такого заседания ООН.
«Мы против проведения открытого заседания. Сейчас настал момент для «тихой» дипломатии, а не «микрофонной» дипломатии и открытой конфронтации», – сказал представитель КНР.
«Необходимо предпринять больше дипломатических усилий. В этом заключается наша позиция», – подчеркнул он.
Между тем заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миротворчеству Розмари Ди Карло заявила, что ситуация может быть разрешена лишь дипломатическими средствами.
«Не может быть альтернативы дипломатии и диалогу для того, чтобы справляться со сложными, давними опасениями по безопасности и ощущением угрозы», – сказала она.
Соединенные Штаты на прошлой неделе запросили заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины. Постпред США Линда Томас-Гринфилд сказала, что Вашингтон намерен обсудить «угрожающее поведение» России по отношению к Украине и «наращивание» российского военного присутствия на границе.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал созыв заседания СБ ООН намерением Вашингтона обсудить «собственные беспочвенные обвинения и предположения», передает РИА «Новости».
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
Небензя назвал причину разногласий между Россией и Украиной
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Россия и Украина могли бы до сих пор жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад не спровоцировал государственный переворот в Киеве в 2014 году, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Вообще, если бы не наши западные коллеги, которые спровоцировали и поддержали в 2014 году кровавый антиконституционный переворот, приведший к власти в Киеве националистов, радикалов, русофобов и просто нацистов, мы бы и по сей день жили в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества», – пояснил он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.
По его словам, «происходящее сегодня – еще одна попытка вбить клин между Россией и Украиной». Он добавил, что из-за геополитических игр украинцы страдают вот уже семь лет. Украинцам активно «промывают мозги», приводит слова постпреда РИА «Новости».
«Интересы украинского народа наши западные коллеги не учитывают. Их задача – не допустить естественного братского сосуществования наших двух стран и народов, которое разрушило бы планы по ослаблению России», – заключил Небензя.
При этом он указал, что страны Запада говорят о необходимости деэскалации, но прежде всего сами нагнетают напряженность, риторику и провоцируют эскалацию.
«Разговоры о грядущей войне – сами по себе провокационны. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет. Как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы. Это несмотря на то, что мы постоянно опровергаем эти обвинения», – отметил постпред, подчеркнув, что «ни одной угрозы о планировании вторжения на Украину из уст кого-либо из российских политиков или общественных деятелей за все это время не прозвучало».
Ранее Небензя заявил, что высказывания США о перемещении российских войск по территории собственной страны – вмешательство во внутренние дела России.
Напомним, Совет Безопасности ООН в ходе голосования решил провести отдельное заседание, посвященное Украине.
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В Киеве испугались вторжения России в Чернобыль
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Россия в случае вторжения на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения, сообщает Sky News.
Издание пишет, что Чернобыль находится вблизи границы с Белоруссией. Также указывается, что от Чернобыля до Киева «всего несколько часов езды на танке», передает «Рамблер».
«Приказ опустошить обширную Чернобыльскую зону отчуждения пришел из Москвы. Теперь есть опасения новых приказов, которые отправят российские войска, чтобы снова забрать Чернобыль по пути в Киев», – говорится в статье.
Отмечается, что Украина уже усилила охрану Чернобыльской зоны отчуждения. За последние два месяца туда было направлено 7,5 тыс. пограничников.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
В Германии увидели снижение напряженности на границе России и Украины
Дипломатия позволила снизить напряженность на границе России с Украиной, заявил новый председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.
По его словам, дипломатия уже показала первые успехи в вопросах урегулирования кризиса на границе, передает ТАСС.
«Чуть менее агрессивная риторика исходит из России. Однако опасность еще не миновала», – заявил он.
При этом эксперт призвал Евросоюз и Североатлантический альянс к сплоченности в нынешней ситуации. По его мнению, единство – это мощный способ произвести впечатление на Россию, поэтому страны НАТО и ЕС должны держаться вместе.
Напомним, глава МИД Сергей Лавров, говоря о вероятности начала войны на Украине, заявил, что если это зависит от России, то войны не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности.
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США подготовили санкции против российских элит
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Правительство Соединенных Штатов подготовило санкции против представителей российских элит и членов их семей на случай «вторжения на Украину», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Могу подтвердить, что мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение на Украину. Эти усилия предпринимаются при координации [действий] с союзниками и партнерами [США]», – приводит слова официального представителя президента США ТАСС.
«Лица, которых мы обозначили, входят в ближний круг Кремля или находятся около него, а также играют роль в выработке правительством [России] решений или как минимум причастны к дестабилизирующему поведению Кремля. Многие из этих лиц являются особенно уязвимыми целями в силу своих глубоких финансовых связей с Западом», – утверждала Псаки. Имен лиц, включенных в эти списки, она не назвала.
«Я бы также отметила, что речь идет лишь об одной части наших усилий, направленных на то, чтобы нанести удар по России со всех направлений», – уточнила Псаки. Как она напомнила, ранее представители американской администрации, в том числе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, уже предупреждали о готовности в случае агрессии России против Украины ввести в отношении Москвы санкции, значительно выходящие за рамки рестрикций, которые были применены Вашингтоном в 2014 году. «Мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как [представителей] российских элит, так и членов их семей», – повторила Псаки.
В понедельник британские СМИ сообщили, что администрация Соединенных Штатов подготовила санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников, а также их супругов и детей. В Лондоне также объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против России.
Накануне глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту о рисках зарубежного размещения средств.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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Небензя назвал мегафонной дипломатией заседание СБ ООН по Украине
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Проводимое по запросу США заседание СБ ООН по Украине является примером мегафонной дипломатии, работой на публику и нагнетанием истерии, заявил перед заседанием постпред России при ООН Василий Небензя.
По его словам, США, предлагая провести нынешнее заседание СБ ООН, указали на то, что они рассматривают размещение российских военных на российской территории как угрозу международному миру и безопасности.
«Это не только неприемлемое вмешательство во внутренние дела нашего государства, но также попытка ввести в заблуждение международное сообщество по ситуации в регионе и по причине нынешней напряженности», – цитирует РИА «Новости» Небензю, добавив, что Россия постоянно отвергала эти безосновательные обвинения.
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Небензя назвал запрашиваемую встречу «классическим примером мегафонной дипломатии, работой на публику».
«Не думаем, что это помогает сплочению Совета. Наоборот, мы прекрасно понимаем, что стремление американских коллег нагнетать истерию вокруг своих же утверждений о якобы готовящейся российской агрессии, задействуя в том числе трибуну Совбеза, ставит наших коллег по Совету Безопасности в крайне неудобное положение», – указал дипломат.
По его словам, паника вокруг Украины нужна тем, кто раскручивает тему мифической угрозы со стороны России.
Небензя напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский просил западные страны не нагнетать беспочвенную истерику вокруг нахождения российских войск у границы, поскольку вся эта шумиха вредит украинской экономике.
«Нам не нужна эта паника, сказал господин Зеленский. Нужна она, похоже, тем, кто раскручивает тему мифической российской угрозы», – заявил он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности.
«Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – отмечал глава МИД. Лавров выразил уверенность, что Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация. Москва, в свою очередь, предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил цель американских обвинений России в «агрессии против Украины».
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Небензя: США готовы принести Украину в жертву собственным интересам
Соединенные Штаты, вероятно, готовы принести Украину в жертву собственным интересам, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Постпред заявил, что США, похоже, готовы «принести Украину в жертву в своим геополитическим интересам», передает ТАСС.
Напомним, Совет безопасности ООН в ходе голосования решил провести отдельное заседание, посвященное Украине.
Небензя отметил, что это заседание СБ ООН по Украине является примером мегафонной дипломатии, работой на публику и нагнетанием истерии.
ЕС пригрозил России введением экономических, финансовых, торговых санкций
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Евросоюз готовит пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России, который может быть введен «в случае агрессии в отношении Украины», сообщил в Киеве замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.
«Пакет санкций разрабатывается. Это будет очень серьезный, масштабный пакет, целью которого будет сдерживание России. Он будет состоять из персональных, экономических, финансовых, торговых санкций», – приводит слова замглавы Еврокомиссии ТАСС.
При этом Домбровскис подчеркнул, что в настоящее время Евросоюз сосредоточен на дипломатических усилиях по деэскалации ситуации вокруг Украины.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз работает над санкциями, которые могут лишить Россию возможности для реализации «стратегических амбиций». Предприниматель, экономист Антон Любич в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что «если ЕС пойдет на такой шаг, Россия может частично или полностью отказаться от соблюдения патентного права».
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не исключила введения санкций против «Северного потока – 2». Британия и ЕС также занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Также стало известно, что Евросоюз может ввести против России ограничения на конвертирование валюты, меры экспортного контроля, ограничения доступа к SWIFT.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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США заявили об «отсутствии» ответов России на озабоченности по Украине
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На заседании Совета Безопасности ООН Соединенные Штаты не услышали от России ответов на свои озабоченности по ситуации вокруг Украины, выступила с утверждением постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
«Мы созвали данную встречу, чтобы русские дали нам объяснение своих действий. Мы мало что услышали, они не дали нам тех ответов, которые, как мы надеялись, они предоставят», – приводит слова постпреда США при ООН ТАСС.
Американский постпред добавила, что «сегодня Россия ясно услышала объединенную позицию значительного большинства Совета Безопасности» и выразила надежду, что прошедшее заседание «приведет к дипломатическому решению».
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Москва якобы угрожала предпринять военные действия против Киева, если ее требования не будут выполнены. Она также не исключила «военных контрмер» в случае «вторжения» России на Украину.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Польша предложила Украине безвозмездную военно-техническую помощь
Польша предложила Украине безвозмездную военно-техническую помощь, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на министерство обороны Украины.
«Украинское военное ведомство информировало Rzeczpospolita о том, что Киев получил от польского министерства национальной обороны предложение безвозмездной военно-технической помощи», – передает РИА «Новости» сообщение издание.
В интервью изданию министр обороны Украины Алексей Резников напрямую не подтвердил эту информацию, но заявил, что «важна любая военно-техническая помощь, которая продемонстрирует Кремлю, что агрессия будет дорого стоить».
Несколько недель назад в зарубежных СМИ появились сообщения, что минобороны Канады направило на Украину отряд сил специального назначения как «часть усилий, которые предпринимают союзники по НАТО для сдерживания российской агрессии и выявления путей поддержки украинского правительства». Также спецназ должен был обеспечить безопасную эвакуацию канадских дипломатов.
В Кремле не раз опровергали подготовку вооруженного нападения на Украину, отмечая, что ни на кого не собираются нападать.
В США заявили о готовности России предпринять военные действия против Украины
Москва якобы выражала готовность предпринять военные действия против Киева, если ее требования не будут выполнены, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации вокруг Украины.
«Недавно Россия пригрозила военными действиями, если ее требования не будут выполнены. Если Россия предпримет дальнейшее вторжение на Украину, никто из нас не сможет сказать, что мы этого не ожидали. Последствия будут ужасными», – приводит ее слова ТАСС.
По ее словам, Вашингтон не хочет начала вооруженной конфронтации из-за Украины, но готов дать решительный ответ в случае обострения ситуации.
«Мы стремимся к миру. Мы стремится к диалогу. Мы не хотим конфронтации, но мы будем действовать решительно, быстро и в единстве, если Россия предпримет дальнейшее вторжение на Украину», – уточнила дипломат.
Она также выступила с утверждением, что Россия направила в Белоруссию порядка пяти тыс. военнослужащих, системы ПВО, войска специального назначения и баллистические ракеты малой дальности.
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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности.
«Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – отмечал глава МИД. Лавров выразил уверенность, что Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация. Москва в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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На Украине предложили начать переговоры о замене минских соглашений
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил утверждением, что минские соглашения якобы «невозможно реализовать», нужно начать переговоры о заключении нового документа.
«Выполнение минских соглашений означает уничтожение страны» – приводит РИА «Новости» мнение секретаря СНБО Украины, высказанное в интервью Associated Press.
По утверждению главы СНБО, соглашения якобы «были подписаны под дулом российского пистолета» при участии Германии и Франции, и уже тогда якобы было понятно, что «эти документы невозможно реализовать».
Он заявил, что Запад не должен принуждать Украину к исполнению соглашений, так как это может привести к нестабильности в стране. По мнению Данилова, нужно начать переговоры о заключении нового документа, который бы заставил Россию «отвести свои войска и танки».
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины также заявил, что в случае эскалации ситуации Киев готов поставить под ружье от 2 до 2,5 млн человек. «Они встретят ответ со стороны нашего общества, наших граждан и военных», – сказал Данилов.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Небензя предрек развал Украины в случае саботажа минских договоренностей
Саботаж минских договоренностей Киевом, к которому его подталкивает Запад, может закончиться плачевно: Украина разрушит себя сама, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.
«Исправить ситуацию можно исключительно через выполнение Киевом минских договоренностей, предусматривающих прямой диалог с Донецком и Луганском», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.
«Если западные коллеги подталкивают Киев к саботажу минских договоренностей, то это может закончиться самым плачевным образом для Украины, потому что она разрушит себя сама. Россия здесь ни при чем», – указал постпред.
Напомним, бывший глава МВД Украины, генерал-полковник милиции Анатолий Могилев заявил, что развертывание территориальной обороны из-за угрозы российского «вторжения» станет опасным для самой Украины, потому что страна развалится на многочисленные подобия княжеств.
Политолог Руслан Бортник заявил, что на Украине рассматривают сценарий раздела страны между соседними государствами, причинами окончательного развала могут стать новые народные волнения и имеющийся политический кризис.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
В Кремле обвинили американские СМИ в публикации фейков об Украине
Американские СМИ публикуют заведомо ложную информацию по ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, это уже становится очевидным для всех, поэтому к таким публикациям нужно относиться соответствующим образом, передает РИА «Новости».
«Американские СМИ в последние месяцы публикуют очень большое количество непроверенной, искаженной и заведомо лживой и провокационной информации о том, что происходит на Украине и вокруг нее», – заявил пресс-секретарь президента.
Также Песков отметил, что истерика, раскручиваемая Вашингтоном, приводит к истерии на Украине, где люди «чуть ли не фронтовые мешки собирают».
Ранее начальник управления народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявил, что украинские и западные спецслужбы готовят информационную кампанию против России и самопровозглашенных республик Донбасса.
В Киеве заявили об отсутствии у Зеленского планов ехать на открытие Олимпиады в Пекин
Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
«По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай. В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве с [премьер-министром Польши Матеушем] Моравецким, [премьер-министром Великобритании Борисом] Джонсоном, [премьер-министром Нидерландов Марком] Рютте, [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом», – рассказал он агентству РБК-Украина.
Никифоров добавил, что контакты с руководством Польши, Великобритании, Нидерландов и Турции необходимы для консолидации международной поддержки вокруг Украины.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вопрос о том, обсуждается ли возможность контакта президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, как ожидается, тоже посетит церемонию открытия Игр, ответил, что «в настоящее время в планах такой встречи нет». «Хотя полностью мы этого исключать не можем», – отметил Песков.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.