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Украина объявила новые газопроводы ненужными
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Учитывая, что в 2021 году мощности газотранспортной системы Украины были использованы менее чем на 30%, необходимости в строительстве новых газопроводов в ЕС нет, заявил глава украинской компании «Оператор ГТС» Сергей Макогон.
Макогон сказал, что «уже имеющихся транзитных мощностей достаточно для обеспечения ЕС природным газом в необходимом объеме и нет никакой физической или экономической потребности в строительстве новых газопроводов». По его словам, «надежная и разветвленная ГТС Украины способна обеспечить транзит еще как минимум 100 млрд кубометров газа в европейском направлении», передает РИА «Новости».
Компания сообщила, что в 2021 году доставила в Европу 41,6 млрд кубометров газа – на 25% меньше, чем в 2020 году. При этом «объемы транспортировки газа из Европы на Украину за аналогичный период составили почти 2,6 млрд кубометров, что в шесть раз меньше по сравнению с 2020 годом». Макогон сообщил, что «экспорт газа, включая реэкспорт, составил 2,6 млрд кубометров природного газа»
Напомним, Макогон сообщил, что Газпром в начале нового года снизил транзит газа через Украину до почти двухлетнего минимума – 52,5 мдн кубометров в сутки при забронированных суточных объемах в 109,6 млн.
Стало известно о подготовке сделки России и Китая по «Силе Сибири – 2»
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Москве удалось договориться с Пекином о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2», который позволит удвоить поставки российского трубопроводного газа в Китай и переиграть Европу, утверждает обозреватель Энтони Ашкенази в статье для британской Daily Express.
Автор статьи отметил, что Россия и Китай близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода, возможные поставки по которому эквивалентны тем объемам топлива, которые планировалось направить в европейские страны по «Северному потоку – 2», передает РИА «Новости».
«Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до 50 млрд кубометров природного газа по новому крупному газопроводу «Сила Сибири – 2». Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», – обратил внимание Ашкенази.
Публицист уточнил, что Россия готова поставлять в Европу больше газа, однако сертификация «Северного потока – 2» приостановлена.
Напомним, в последний день минувшего года официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что власти КНР высоко оценили заявление президента России Владимира Путина о развитии российско-китайских отношений и испытывают позитивные ожидания по поводу сотрудничества с Россией в 2022 году. Ранее Путин заявил, что между Россией и Китаем сложились образцовые отношения, страны сотрудничают во многих областях.
В середине декабря президент России рассказал о подготовке технико-экономического обоснования по проекту газопровода из России в Китай через Монголию, который может стать продолжением российского трубопровода «Сила Сибири – 2». Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем России и Китаю нужен дублер «Силы Сибири».
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Киевлянка помочилась на памятник Бандере во Львове
На Украине возмутились поступком киевлянки, помочившейся рядом с памятником лидеру «Организации украинских националистов» (ОУН*, запрещена в России) Степану Бандере во Львове, видео с инцидентом опубликовали в соцсетях.
Инцидент, вероятно, произошел в осенний период, но ролик разошелся по Сети недавно, передает «Страна.ua».
Видеозапись была сопровождена надписью «Красная моча атакует проводника украинского народа (невероятное осквернение)», сейчас она уже удалена.
В ролике девушка снимает нижнее белье, садится у памятника и справляет нужду. На фоне видео играет мелодия песни «Батько наш – Бандера». После этого девушка надевает белье и уходит.
В Сети ролик вызвал бурные обсуждения, его вскоре удалили с нескольких ресурсов. Героиня видео начала получать угрозы в свой адрес. Отмечается, что на кадрах – 24-летняя уроженка Киева.
Ранее в январе в Киеве прошел факельный марш в честь 113-й годовщины со дня рождения Бандеры. Он завершился недалеко от здания офиса президента Украины.
В США заговорили об опасности санкций против России и принятия Украины в НАТО
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Введение новых американских рестрикций против России и предоставление Украине вооружений и членства в НАТО не соответствуют интересам США в сфере безопасности, заявила издатель и редакционный директор журнала Nation Катрина ванден Хойвел.
«Воинственные призывы к введению дополнительных санкций [против России], предоставлению Украине дополнительных вооружений и членства в НАТО, к еще более конфронтационному курсу в отношении России представляют все большую угрозу, не способствуют нашей безопасности и не отвечают национальным интересам», – приводит ТАСС комментарий Хойвел, опубликованный на сайте вашингтонской неправительственной организации «Институт за публичную точность».
«Хотя нет сомнений в том, что Россия способствовала напряженности, Запад должен был понимать, что попытка принять Украину в НАТО вызовет глубокие исторические разногласия внутри Украины и усилит озабоченность России. То, что является по сути гражданской войной [на Украине], стало войной (России с Западом – прим. ВЗГЛЯД) через посредников, точкой опасного геополитического сосредоточения», – полагает эксперт.
«Нам необходимо рассуждать трезво и обратиться к дипломатии, чтобы прекратить конфликт, он уже унес жизни более 14 тыс. человек. Не следует заблуждаться: у этого конфликта нет военного решения. Лишь разумный диалог и политическое урегулирование могут позволить Украине встать на путь к долгосрочной стабильности и некому подобию мира», – подчеркнула Хойвел, вице-президент Американского комитета за согласие между США и Россией.
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В прошлый четверг состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. Как заявили в Белом доме, Байден пригрозил России экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину. Между тем помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что Байден в ходе разговора с Путиным «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».
Напомним также, в ноябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «вопросом времени» членство страны в ЕС и НАТО. Между тем президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В конце октября временный поверенный в делах США в Киеве Кристина Квин на конференции «Одесские дебаты» подняла тост за интеграцию Украины в НАТО. Ранее в США заявили о готовности защищать Украину в случае приема в Североатлантический альянс. Между тем председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил гипотетическое принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.
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Захарова объяснила отъезд Цимбалюка из России «синдромом Бабченко-Гордона»
Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила отъезд украинского журналиста Романа Цимбалюка из России «синдромом Бабченко-Гордона».
«Много лет, живя в Москве, кричать про российско-украинскую войну, не вылезать из московских ресторанов, выпускать провокационно-фейковые помои в интернете, на все вопросы «Чего же ты мучаешься в тылу врага и не пора ли вернуться к своим «на передовую»?» отвечать бессвязным мычанием, а потом придумать байку об угрозе безопасности и статусе заложника», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Захарова назвала сложившуюся ситуацию «синдромом Бабченко – Гордона». «Сопоставимо со свиной кровью Аркадия Бабченко и спецоперациями – коллаборациями Дмитрия Гордона. Не знаю, на кого Рому [Цымбалюка] в его фантазиях меняли, но дело точно было в Припяти», – сыронизировала дипломат.
Накануне Цымбалюк сообщил, что уехал из России, объяснив свое решение якобы существовавшей угрозой «личной безопасности». Цымбалюк объяснил свои страхи тем, что в декабре его якобы вызвали в «прокуратуру Москвы», однако признал, что об этом он узнал из СМИ, а в день вызова его адвокату «кто-то» в прокуратуре «сказал, что они отозвали повестку».
Упомянутый официальным представителем МИД России журналист Аркадий Бабченко, ранее имевший российское гражданство, включен Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. С 2017 года Бабченко работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко «застрелили» на лестничной клетке его дома, но на следующий день журналист пришел в СБУ. По версии СБУ, информация об «убийстве» Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. В Киеве был задержан предприниматель – предполагаемый организатор покушения. Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину.
Пушков назвал условие прекращения транзита российского газа через Украину
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Воровство российского газа приведет к расторжению контракта с Россией и концу транзита голубого топлива через территорию Украины, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Интересный прогноз: Украине придется воровать российский газ, предсказал экс-глава «Нафтогаза» Коболев, а это приведет к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита», – подчеркнул Пушков в своем телеграм-канале.
Накануне экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев предсказал новое воровство российского газа Украиной, выразив мнение, что «отключение украинских потребителей сейчас выглядит нереалистичным». «Реакцию россиян на несанкционированный отбор (или, проще говоря, воровство) газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего транзитного контракта, подписанного в декабре 2019 года», – считает Коболев.
Напомним, к концу декабря минувшего года запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени года.
Митингующие в Казахстане не стали расходиться и потребовали встречи с президентом
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Протестующие в казахстанском Актау, к которым вышли представители правительства страны с обещанием снизить цены на газ, решили не расходиться, сообщают информационные агентства.
Митинг на площади в Актау продолжился, демонстранты потребовали, чтобы к ним прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры с собравшимися в центре Жанаозеня горожанами, которые требуют снизить стоимость газа со 120 тенге (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара).
Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.
Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза».
Цена на газ в Европе вновь превысила 1000 долларов
Стоимость фьючерсов на газ в Европе после падения накануне ниже 800 долларов за тысячу кубометров вновь превышает 1000 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена февральских фьючерсов на открытии торгов составила 1028,2 доллара. По состоянию на 10.18 мск цены составили 1000 долларов, что на 7,5% выше расчетной цены накануне – почти 940 долларов, передает РИА «Новости».
В последний день декабря сообщалось, что фьючерсы на газ в Европе дешевеют в пятницу, днем цены падали ниже 800 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 10 ноября.
Протестующие в Казахстане попытались ворваться в здание областной администрации
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В Сети опубликовали видеозаписи с беспорядками в Казахстане из-за роста цен на газ, в роликах агрессивно настроенные толпы кричат и прорываются в здание акимата (аналог областной администрации) села Магнистау в Мангистауской области.
В части роликов зафиксировано, как к зданию акимата подходят люди в специальном обмундировании со щитами, а также проходит выгрузка ящиков, пишет местная газета «Лада».
Также издание сообщило, что в городе Актау из-за беспорядков на время закроют два торговых центра – «Актау» и «Ардагер». Также вечером во вторник в местных соцсетях сообщили о закрытии крупных продуктовых магазинов.
Между тем в аэропорту Актау начали задерживаться рейсы, по данным газеты, это происходит из-за нехватки персонала. Аэропорт якобы будет закрыт до 8.00 по местному времени 5 января, представители воздушной гавани пока не комментируют ситуацию.
Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр. Митингующие решили не расходиться после этого. Президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил демонстрантов не поддаваться призывам «деструктивных лиц», которые «заинтересованы в подрыве стабильности и единства» страны.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.
Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.
Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза».
На Украине увидели усталость мирового сообщества от команды Зеленского
Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что политическая команда, которую привел во власть президент Украины Владимир Зеленский, вызывает «стыд за нацию» у жителей страны и усталость у мирового сообщества.
Политик подчеркнул, что люди, стоящие во главе Украины, не соответствуют своей роли, передает РИА «Новости».
«Все было основано на том человеческом материале, который провел Зеленский, <…> который «из грязи – в князи». <…> Всегда называлась «правящая элита», потому что это были лучшие, это люди, которые доказали своим трудом, что они имеют право (управлять государством). На которых должна ориентироваться страна. Сейчас во власть пришло отребье», – заявил Мураев в эфире телеканала «Наш».
По его словам, действия руководства Украины вызывают у народа чувство стыда.
«Украина – это не Зеленский, не Порошенко и не Янукович. Но, к сожалению, судят по ним нас. И по тем, кого Зеленский привел в парламент. <…> Мы их фамилии потом не вспомним, а общая мировая усталость, общий стыд за нацию… Да, ну стыдно ведь», – добавил Мураев.
Политик подчеркнул, что хотел бы видеть во власти действительно лучших представителей народа Украины.
Ранее заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин выразил мнение, что президент США Джо Байден продемонстрировал негативное отношение к Зеленскому.
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В НАТО созвали внеочередное заседание для обсуждения России и Украины
Внеочередное виртуальное заседание глав МИД НАТО пройдет 7 января, говорится в Twitter официального представителя альянса Оаны Лунгеску.
«В пятницу, 7 января, состоится внеочередная виртуальная встреча министров иностранных дел НАТО. Они обсудят наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности», – цитирует ее РИА «Новости».
Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
На Украине назвали условие для победы в «войне» с Россией
Для победы в «войне с Россией» в 2022 году Украине необходимо «стать игроком», заявил экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин.
По его мнению, украинские власти должны вместе с союзниками и партнерами «играть в свою игру», то есть выполнять свои обещания, передает телеканал «Украина 24».
«Если Украина совершит тут ряд ошибок, то повышения ставок практически не избежать», – подчеркнул Климкин.
Ранее Климкин заявлял, что напряжение между Россией и Украиной снизилось, и «большая война» между ними невозможна.
Напомним, президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
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Правительство Казахстана пообещало протестующим снизить цены на газ
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Стоимость газа для потребителей в Казахстане упадет до 50 тенге за литр, согласно требованиям участников митингов, сообщают СМИ.
Решение правительства о снижении цены на газ зачитал вице-премьер страны Ералы Тугжанов, сообщает «Sputnik Кыргызстан» в своем телеграм-канале.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 тенге (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара).
Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.
Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза».
В Киеве заявили о снижении Газпромом транзита газа через Украину
Газпром в начале нового года снизил транзит газа через Украину до почти двухлетнего минимума – 52,5 мдн кубометров в сутки при забронированных суточных объемах в 109,6 млн, заявил во вторник глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Третьего января 2022 года транзит природного газа из России уменьшился до 52,5 млн кубометров в сутки при забронированных объемах в 109,6 млн кубометров в сутки. Ожидается, что сегодня, 4 января, падение транзита продолжится, ведь номинации по состоянию на начало газовых суток составляют около 50,5 млн кубометров в сутки. Это будет самый низкий уровень транзита начиная с конца января 2020 года», – написал Макогон на своей странице в соцсети Facebook.
Он также отметил, что Газпром не информирует о причинах уменьшения транзита.
Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Киев поднял вопрос о продлении контракта на транзит газа через Украину, хотя нынешний контракт будет действовать еще три года.
На Украине заметили негативное отношение Байдена к Зеленскому
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Заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин выразил мнение, что президент США Джо Байден показал негативное отношение к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, выбрав неудобное для последнего время разговора.
Журналист напомнил, что телефонный звонок раздался в Киеве около 23.00, когда в Вашингтоне было примерно 16.00, передает РИА «Новости».
«Вряд ли администрация Байдена была не в курсе, что на дворе воскресенье. Звонить другому президенту почти ночью выходного дня – это показывает отношение к Зеленскому со стороны Белого дома», – считает Минин.
Он также напомнил, что разговор Байдена с президентом России Владимиром Путиным состоялся в ночь на 31 декабря, но ситуация иная, поскольку в тот раз предложение о телефонном звонке поступило из Москвы, а сейчас инициатором был именно Белый дом.
«Если продолжить увязку с беседой Путина и Байдена – то Зеленскому позвонили только через два дня после их разговора. То есть принцип «ничего об Украине без Украины» вроде и соблюли. Но как-то не очень спешно», – продолжил журналист.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала над отношением Запада к данным Украине обещаниям. Напомним, Байден обсуждал с Зеленским вопросы внутренней политики Киева, включая реформы и деолигархизацию Украины.
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СМИ: В Казахстане начали блокировать мессенджеры Telegram и WhatsApp
Казахстанские власти ограничили доступ к ключевым ресурсам в Сети – мессенджерам Telegram, WhatsApp, сообщают местные СМИ.
Telegram, WhatsApp и Signal были заблокированы около 22.00 по местному времени, пишет издание «Vласть».
Блокировка прошла на фоне протестов против роста цен на газ.
Между тем оператор Beeline подтвердил перебои с мобильным интернетом в Казахстане по «независящим от компании причинам», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр. Митингующие решили не расходиться после этого. Президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил демонстрантов не поддаваться призывам «деструктивных лиц», которые «заинтересованы в подрыве стабильности и единства» страны.
Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.
Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.
Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза».