Врач дал совет по самоизоляции при симптомах «омикрона»

Активное вирусовыделение при штамме «омикрон» происходит во время инкубационного периода, усредненный период которого составляет два-три дня, за семь дней точно станет понятно, заболел человек коронавирусом или нет, заявил врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

По словам Тимакова, в некоторых случаях ПЦР-тест показывает отрицательный результат, даже если человек имеет симптомы заражения «омикроном». Однако наличие симптомов COVID-19 означает, что человек может передавать вирус окружающим, отметил Тимаков в интервью радио Sputnik.

Вакцинолог отметил, что отрицательный результат ПЦР-теста может объясняться не только отсутствием коронавируса в организме. Например, так происходит, когда в качестве образца для исследования берется недостаточное количество материала, или же когда возбудитель болезни успевает покинуть носоглотку и переместиться дальше, рассказал инфекционист.

Тимаков посоветовал ограничить контакты с другими людьми при появлении симптомов заражения, даже если анализ показал отрицательный результат. Сколько времени соблюдать меры безопасности, зависит и от тяжести заболевания, и от особенностей штамма коронавируса, который его вызвал.

«У всех это происходит по-разному. При предыдущих штаммах от десяти дней до трех недель человек был заразен, в зависимости от тяжести состояния. А у детей из кишечника вирус в активной форме выделялся более месяца. На «омикрон» я этих исследований еще не видел», – добавил Тимаков.

В случае заражения «омикроном» наиболее активное выделение вируса происходит во время инкубационного периода, продолжил инфекционист. «Пока что ясно, что активное вирусовыделение при штамме «омикрон» идет во время инкубационного периода. Усредненный инкубационный период – два-три дня, соответственно, за семь дней точно станет понятно, заболел человек коронавирусом или нет», – отметил он. Чтобы легче перенести заболевание, нужно сделать прививку, заключил Тимаков.

Ранее заведующая инфекционным боксированным отделением № 10 Детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова Елена Дондурей заявила, что дети переносят заболевание, вызываемое штаммом «омикрон», без осложнений, это может привести к завершению пандемии.

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