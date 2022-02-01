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Врач дал совет по самоизоляции при симптомах «омикрона»
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Активное вирусовыделение при штамме «омикрон» происходит во время инкубационного периода, усредненный период которого составляет два-три дня, за семь дней точно станет понятно, заболел человек коронавирусом или нет, заявил врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
По словам Тимакова, в некоторых случаях ПЦР-тест показывает отрицательный результат, даже если человек имеет симптомы заражения «омикроном». Однако наличие симптомов COVID-19 означает, что человек может передавать вирус окружающим, отметил Тимаков в интервью радио Sputnik.
Вакцинолог отметил, что отрицательный результат ПЦР-теста может объясняться не только отсутствием коронавируса в организме. Например, так происходит, когда в качестве образца для исследования берется недостаточное количество материала, или же когда возбудитель болезни успевает покинуть носоглотку и переместиться дальше, рассказал инфекционист.
Тимаков посоветовал ограничить контакты с другими людьми при появлении симптомов заражения, даже если анализ показал отрицательный результат. Сколько времени соблюдать меры безопасности, зависит и от тяжести заболевания, и от особенностей штамма коронавируса, который его вызвал.
«У всех это происходит по-разному. При предыдущих штаммах от десяти дней до трех недель человек был заразен, в зависимости от тяжести состояния. А у детей из кишечника вирус в активной форме выделялся более месяца. На «омикрон» я этих исследований еще не видел», – добавил Тимаков.
В случае заражения «омикроном» наиболее активное выделение вируса происходит во время инкубационного периода, продолжил инфекционист. «Пока что ясно, что активное вирусовыделение при штамме «омикрон» идет во время инкубационного периода. Усредненный инкубационный период – два-три дня, соответственно, за семь дней точно станет понятно, заболел человек коронавирусом или нет», – отметил он. Чтобы легче перенести заболевание, нужно сделать прививку, заключил Тимаков.
Ранее заведующая инфекционным боксированным отделением № 10 Детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова Елена Дондурей заявила, что дети переносят заболевание, вызываемое штаммом «омикрон», без осложнений, это может привести к завершению пандемии.
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Инфекционист прокомментировал причину смерти Виктора Мережко
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«Люди ни в коем случае не должны заниматься самолечением, причем ни в каком возрасте», – заявил газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов, комментируя смерть киноактера и режиссера Виктора Мережко от осложнений коронавируса.
На 85-м году жизни в Москве умер советский и российский киноактер и режиссер Виктор Мережко. По словам его дочери Марии, в декабре артист заболел коронавирусом, но, считая, что это простая простуда, решил лечиться самостоятельно. В январе выяснилось, что одно легкое у него было поражено на 90%, а второе – на 95%, его положили в реанимацию. Врачам удалось стабилизировать его состояние и очистить легкие до 65%, но позднее появились осложнения, отнялась нога, была проведена операция, во время которой медики заметили «какой-то сгусточек крови». Спустя неделю Мережко скончался.
«Лично я, как врач, считаю обсуждение конкретного пациента не слишком этичным, потому что я не его лечащий врач, не читал его истории болезни и выписок. Однако, что касается клинической картины, то это довольно типичная история у пожилых людей. Переносимая коронавирусная инфекция может вызывать массивное поражение легочной ткани. И даже, если человек в общем-то стабилизируется, то достаточно длительное время сохраняется угроза тромбоза», – говорит Коновалов.
Он рассказывает, что сгустки крови (тромбозы) довольно часто встречаются при коронавирусной инфекции – и это доказанный факт. При подобных осложнениях специалист рекомендует незамедлительно обращаться к врачу и строго следовать его назначениям, обращая внимание на то, что каждый случай индивидуален, поэтому объем вмешательства, обследования и лечебного воздействия подбирается в зависимости от состояния пациента.
«Люди ни в коем случае не должны заниматься самолечением, причем ни в каком возрасте. Вообще понятие «самолечение» – это когда лечение идет без контроля специалиста. Причем неважно, насколько этот контроль посредственный или это удаленные консультации на основании каких-то обследований, все должно быть под контролем врача», – предупреждает инфекционист.
При этом Коновалов подчеркивает, что есть определенные факторы, которые ухудшают течение коронавирусной инфекции, и в первую очередь – это отсутствие предварительной вакцинации. В связи с этим врач настоятельно рекомендует гражданам всех возрастов привиться против COVID-19.
Ранее президент Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким умерших 30 января актера Леонида Куравлева и сценариста и режиссера Виктора Мережко, назвав их очень талантливыми и всенародно любимыми людьми искусства.
Врач спрогнозировала завершение пандемии из-за «омикрона» у детей
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Дети переносят заболевание, вызываемое штаммом «омикрон», без осложнений, это может привести к завершению пандемии, заявила заведующая инфекционным боксированным отделением № 10 Детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова Елена Дондурей.
«Сейчас клинически вообще невозможно отличить новую коронавирусную инфекцию от других привычных нам респираторных вирусных инфекций. <...> Это еще говорит о том, что новая коронавирусная инфекция становится больше детской, вполне возможно, это приведет к завершению пандемии, после того, как переболеют дети», – цитирует врача ТАСС.
По ее словам, особых осложнений в эту волну не замечено, прогнозируется более легкое течение. Рост госпитализаций же связан с увеличением числа заболевших, указала Дондурей.
Между тем заведующая отделением для детей с коронавирусом Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Светлана Баннова отметила, что сейчас дети поправляются гораздо быстрее, чем в прошлые волны.
«Родители, естественно, напуганы, а соответственно, легкие формы госпитализируются тоже, потому что не знают, как дальше себя инфекция поведет, но на самом деле детки намного быстрее поправляются и быстрее выписываются, чем по предыдущим волнам», – сказала она.
Ранее в Москве началась бесплатная добровольная вакцинация подростков от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М».
Премьер Канады Трюдо заразился коронавирусом
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус.
«Сегодня утром я получил положительный результат теста на COVID-19», – написал Трюдо в Twitter, передает ТАСС.
Он отметил, что чувствует себя хорошо и на этой неделе продолжит работать удаленно в соответствии с рекомендациями органов общественного здравоохранения.
Накануне сообщалось, что глава правительства Канады Джастин Трюдо вместе с семьей из соображений безопасности покинул резиденцию и находится в «неназванном месте».
В субботу тысячи дальнобойщиков и других протестующих собрались в Оттаве, требуя отмены обязательной вакцинации и связанных с коронавирусом ограничений. Демонстранты направляются к Парламентскому холму. На грузовиках перед зданием парламента висят баннеры с критикой санитарных мер и Трюдо. Пока акция носит мирный характер.
Проценко: Коронавирус станет сезонным заболеванием как грипп
Штамм коронавируса «омикрон» отличается более быстрым и одновременно более легким течением, но пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями не должны «терять настороженность», заявил главный врач больницы №40 в московском поселке Коммунарка Денис Проценко в интервью RTVI.
«Его (заболевание, вызванное «омикроном» – прим. ВЗГЛЯД) быстрое течение и меньшее, значительно меньшее количество поражения легочной ткани, меньше пневмоний в исходе – это хорошая новость», – приводит его слова RT.
Проценко добавил, что при этом пациенты из групп риска не должны «терять настороженность».
«Но эта вспышка с двух-трехдневной температурой в 39 градусов со слабостью. Те группы риска, пациенты старше 60 лет, пациенты с... ожирением, пациенты с сопутствующей патологией, есть всегда риски, что этот пик лихорадки может сопровождаться обострением... ухудшением по их сопутствующей патологии», – отметил он.
По его словам, коронавирус станет сезонным заболеванием, которое будут контролировать с помощью вакцинации, как сейчас грипп, это позволит отказаться от ношения масок, и вновь возвращаться к этой практике только в эпидемический сезон.
«Мне бы очень хотелось, чтобы в следующий сезон – октябрь–ноябрь – мы зашли уже с COVID как с сезонной инфекцией, а не как с пандемией», – уточнил Проценко.
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Ранее британские ученые заявили, что риск повторного заражения штаммом коронавируса «омикрон» по сравнению с «дельтой» выше в 5,4 раза.
В пятницу в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией заявили, что в 32 регионах России за неделю осложнилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом, в восьми регионах отмечается улучшение.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
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Врач назвал необычный симптом после «омикрона»
После перенесенного «омикрона» у пациента может развиться так называемый аберрантный гиперкоагуляционнный ответ, в результате чего кровь начинает сгущаться, заявил главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев.
«Вне зависимости от тяжести течения заболевания, происходит поражение сосудистого эндотелия, и кровь начинает сгущаться. То есть штамм на системном уровне может вызывать генерализованное сосудистое воспаление», – сказал он в беседе с URA.RU.
Однако утверждать, что такое развитие событий ожидает каждого переболевшего, медики, по словам Токарева, не спешат. Вопрос находится на стадии изучения. Врачи не знают, насколько риск сгущения крови при «омикроне» зависит от пола, возраста и сопутствующих болезней пациента.
Профилактолог добавил, что похожие последствия наблюдались и у пациентов, перенесших дельта-штамм.
Состояние гиперкоагуляции – склонность к тромбозу вследствие нарушения свертывающей системы. Воспалительные реакции и ряд хронических заболеваний могут привести к еще большему сгущению крови.
Ранее были названы самые распространенные осложнения после COVID.
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Гинцбург назвал сроки регистрации назальной вакцины от COVID
Испытания назальной вакцины от COVID-19 должны закончиться в течение 2-2,5 месяцев, если они пройдут успешно, то Минздрав России зарегистрирует ее, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире канала «Россия 24».
«Сейчас уже начались клинические испытания, несколько десятков наших сограждан привилось. Если все будет идти по плану, в течение 2-2,5 месяцев мы должны закончить испытания первой-второй фазы интраназальной вакцины, и это, надеюсь, позволит Минздраву выдать нам регистрационное удостоверение и перейти к массовому применению этого вакцинного препарата», – цитирует его РИА «Новости».
Он отметил, что применение назальной вакцины, возможно, увеличит срок между первичной вакцинацией и ревакцинацией.
Ранее сообщалось, что исследование комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19 в форме назального спрея начались в Сеченовском университете.
Утверждена цена препарата для лечения COVID-19
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила цену на лекарственный препарат от коронавирусной инфекции «Ремдесивир» российской компании «Р-Фарм» в размере 3 840 рублей за упаковку, сообщила пресс-служба ведомства.
«Служба согласовала цену на второй воспроизведенный лекарственный препарат «Ремдесивир» российской компании «Р-Фарм» в размере 3 840 рублей за упаковку», – говорится в Telegram-канале службы.
В пресс-службе отметили, что препарат предназначен для стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
«Согласованная цена в два раза ниже зарегистрированной в 2020 году цены на первый в России дженерик. Он произведен компанией «Фармасинтез»», – уточнили в ведомстве.
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В декабре 2021 года стало известно, что препарат от коронавируса «Ремдесивир» поставлен во все регионы России, идет мониторинг его использования.
Ранее президент Владимир Путин анонсировал появление в России лекарства от коронавируса.
Напомним, что правительство предложило выделить дополнительные средства из резервного фонда в размере 10 млрд рублей на лекарства от коронавируса, соответствующее решение будет вынесено на заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.
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За сутки в России госпитализировали 9 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 9090 человек, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 9090 человек, на 8% меньше по сравнению с 30 января», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 124 070 случаев заболевания, в целом в России выявлено 11 861 077 случаев коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписано 30 130 человек, на 4,1% больше по сравнению с 30 января. За это же время подтверждена 621 смерть.
За весь период зафиксировано 331 349 летальных исходов, выздоровел 10 248 281 человек.
В Москве за сутки выявлено 23 417 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 15 802, в Московской области – 11 470.
Накануне в России за сутки госпитализировали 9883 человека с коронавирусом.
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Актера Бориса Щербакова повторно госпитализировали с коронавирусом
Народный артист России, советский и российский актер Борис Щербаков вновь госпитализирован с коронавирусом, он останется в больнице еще на пару дней, сообщила супруга артиста Татьяна Бронзова.
По ее словам, сейчас Щербаков чувствует себя лучше, а недавно пройденный тест дал отрицательный результат, передает РИА «Новости».
«Сейчас уже хорошо, и даже коронавирус вчера уже дал отрицательный результат. Да, когда госпитализировали, то был коронавирус, а вчера уже отрицательный», – уточнила супруга актера.
Она отметила, что Щербаков еще несколько дней проведет под присмотром врачей. Она связывает быстрое выздоровление с пройденной ревакцинацией.
«Хорошо, что был ревакцинирован. Чувствует себя хорошо, слабость только», – отметила Бронзова.
В интервью «Пятому каналу» Бронзова раскрыла подробности госпитализации мужа. По ее словам, Щербаков был на съемках в Ростове-на-Дону – и, вероятно, в самолете подхватил коронавирус.
«Прилетел, на следующий день у него слабость, температура 35,2 была, насморк, недомогание, сделали тест. Тест оказался положительный. Его забрали в больницу», – поделилась она.
Также супруга актера рассказала, что Щербаков постепенно идет на поправку, актера выпишут уже через пару дней.
«Совсем недавно ревакцинировали, в декабре. Антитела подтвердили. Вчера был отрицательный тест. Антитела победили. Ждем выписки. Сейчас еще под наблюдением врачей. Думаю, дня два – и выпишут», – добавила Татьяна.
Напомним, что в октябре Щербаков был госпитализирован с пневмонией.
Борис Щербаков – актер театра и кино, телеведущий. Снялся в фильмах «Шаг навстречу» (1975), «Долгие версты войны» (1975), «С любимыми не расставайтесь» (1979), «Битва за Москву» (1985), «Легенда № 17» (2013) и других. Щербакову 71 год.
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У ВИЧ-инфицированной жительницы ЮАР выявили 21 мутацию коронавируса
ВИЧ-инфицированная женщина в ЮАР оставалась заражена коронавирусом в течение девяти месяцев, за это время патоген в ее организме накопил 21 мутацию, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Social Science Research Network (SSRN).
Как отмечается, это был бета-штамм. При этом она долгое время не получала надлежащего лечения от ВИЧ, с которым родилась.
«22-летняя женщина с неконтролируемой прогрессирующей ВИЧ-инфекцией была инфицирована бета-вариантом SARS-CoV-2 в течение девяти месяцев, при этом вирус накопил более 20 дополнительных мутаций», – передает РИА «Новости» текст исследования, которое проводили ученые из университетов Стелленбос и Квазулу-Натал в ЮАР.
Она сдала положительный тест на коронавирус в январе 2021 года. В сентябре ее госпитализировали в больницу Кейптауна, где также был подтвержден COVID. Проведенные исследования указали, что речь идет о длившейся как минимум девять месяцев инфекции, а не о повторном заражении. Отрицательный результат теста удалось получить только в конце ноября.
Также отмечается, что с января 2021 года у женщины возникли проблемы с соблюдением режима лечения от ВИЧ. После госпитализации терапия возобновилась.
«Антиретровирусная терапия подавила ВИЧ и избавила от SARS-CoV-2 в течение шести-девяти недель», – говорится в исследовании.
Авторы научной работы подчеркнули, что рассмотренный ими случай «дополняет доказательства того, что тяжелая иммуносупрессия, связанная с неконтролируемой ВИЧ-инфекцией, может привести к хроническим инфекциям SARS-CoV-2». Как отмечается, подобные персистирующие инфекции также могут привести к «накоплению мутаций, некоторые из них приводят к ускользанию от иммунного ответа, что может привести к появлению новых вариантов».
Ранее в Италии выявили новую разновидность коронавируса.
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Учащихся старших классов в Петербурге перевели на дистанционное обучение
В Петербурге ученики старших классов переводятся на дистанционное обучение на период со 2 по 13 февраля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, также вводится временный запрет на посещение несовершеннолетними заведений общепита.
«В соответствии с изменениями: с 2 по 13 февраля 2022 года в школах переводятся на дистанционное обучение классы с 7 по 11, очное посещение кружков в школах для этой категории учащихся запрещается», – говорится в сообщении на сайте администрации главы города со ссылкой на постановление губернатора Александра Беглова.
Уточняется, что проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году, итогового сочинения (изложения), а также очное обучение 1-6 классов допускается при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.
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Также в Петербурге вводится временный запрет на посещение несовершеннолетними заведений общепита и непродовольственных магазинов со 2 февраля по 13 февраля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. При этом допускается посещение кафе и столовых на территориях вокзалов, аэропорта, в помещениях образовательных организаций и при проживании в гостиницах, а также разрешено посещать аптеки и продовольственные магазины, следует из сообщения администрации Петербурга.
Ранее детям в Петербурге в связи с ухудшением эпидситуации запретили с 28 января по 13 февраля посещение зоопарков, музеев, бассейнов, фитнес-центров, театров и концертных залов.
До этого губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о переходе Петербурга на мобилизационный режим из-за коронавируса.
В комитете по здравоохранению Петербурга сообщали, что в городе резко увеличилось число госпитализаций детей с коронавирусом.
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Премьер Британии извинился за вечеринки во время карантина
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит, которые проходили в его резиденции во время коронавирусных ограничений, и отметил, что уходить в отставку из-за скандала он не намерен.
«В первую очередь, я хочу извиниться. Извиниться за то, что было неправильным, и за то, каким был подход к этой теме. Нет смысла говорить, что то или иное поведение не нарушало ограничений или что сотрудники канцелярии очень тяжело трудились. Пандемия была тяжелым испытанием для всех, и мы просили людей по всей стране идти на неслыханные жертвы – не встречаться с любимыми, не навещать находящихся при смерти близких. Я понимаю гнев, который сейчас испытывают люди», – пояснил он, выступая в Палате общин британского парламента, передает ТАСС.
Глава британского правительства признал, что его извинений недостаточно, пообещав извлечь уроки из скандала и незамедлительно «внести изменения в организацию работы Даунинг-стрит и секретариата кабинета министров».
По его словам, он полностью согласен с общими выводами расследования, передает РИА «Новости».
В опубликованных выдержках из доклада по итогам внутреннего расследования, которое провела сотрудница секретариата кабинета министров Сью Грэй говорится, что ряд этих мероприятий в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которые проводились в разгар локдауна в 2020 году, не должны были иметь место, а их организация стала серьезным нарушением высоких стандартов поведения правительственных чиновников.
«Необходимо извлечь серьезные уроки из этих событий, на которые правительство должно немедленно отреагировать», – говорится в документе.
По ее словам, в условиях, когда «правительство просило граждан принять жесткие ограничения в жизнедеятельности», поведение некоторых представителей власти, устраивавших вечеринки в период первых волн пандемии, «трудно оправдать». В документе также отмечается, что, по меньшей мере, ряд мероприятий знаменует серьезный провал в вопросе соблюдения высоких стандартов этики, которые ожидались от тех, кто не только работал в правительстве, но и в целом от жителей Великобритании в то время.
Ранее сообщалось, что устроивший в разгар пандемии вечеринку бывший директор по коммуникациям премьера Британии Бориса Джонсона Джеймс Слэк извинился за проведение мероприятия.
Кроме того, Джонсон также извинился за участие в вечеринке на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в 2020 году, он назвал прошедшее мероприятие рабочим.
Две трети британцев считают, что Джонсон должен уйти в отставку после скандала с вечеринкой.
Полицейское управление Лондона сообщений о предполагаемом нарушении правил, направленных на защиту общественного здоровья, которое могло быть на Даунинг-стрит 20 мая 2020 года. СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что на вечеринке было 30 человек, в том числе сам Джонсон и его супруга.
Бесплатная добровольная вакцинация подростков от COVID-19 началась в Москве
В Москве началась бесплатная добровольная вакцинация подростков от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М», сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
«В Москве, как и во всем мире, идет стремительный рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма омикрон. Дети стали болеть чаще, вырос и процент госпитализированных детей с ковидом. Сегодня стартует бесплатная и добровольная вакцинация подростков 12–17 лет вакциной «Спутник М» в 13 центрах на базе городских детских поликлиник. Записаться в удобный пункт можно онлайн или по телефону», – передает официальный сайт мэра Москвы сообщение оперштаба.
Клинические исследования «Спутника М» показывают его эффективность и безопасность. Вакцинация от COVID-19 проводится исключительно на добровольной и бесплатной основе. Большинство профилактических прививок делается в детском возрасте. Вакцинация подростков против новой коронавирусной инфекции – это аналогичная отработанной десятилетиями при профилактике других опасных инфекций процедура.
Адреса, контактная информация и график работы всех доступных детских прививочных пунктов есть на сайте.
Для тех, кто прикреплен к поликлинике, доступна онлайн-запись на порталах mos.ru, emias.info, с помощью мобильных приложений «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО». Также можно записаться по телефону или в информационных киосках поликлиник. Подростки без прикрепления, имеющие московский полис ОМС, могут записаться на вакцинацию по телефону любой выбранной поликлиники.
С собой нужно будет взять свидетельство о рождении (или паспорт при его наличии) и полис ОМC, выданный в Москве, в том случае, если ребенок не прикреплен к медицинской организации столицы. Также понадобится СНИЛС – он нужен для получения сертификата о вакцинации на портале gosuslugi.ru.
Вакцина «Спутник М» состоит из двух компонентов, которые необходимо вводить с интервалом в 21 день. Записаться нужно только на первый прием, запись на второй произойдет автоматически. За сутки до приема придет СМС-сообщение с напоминанием (дата, время и адрес, куда нужно приехать).
Вакцинация проводится только при наличии письменного заявления от родителя или законного представителя и добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство.
Перед прививкой ребенка осмотрит врач-педиатр. После введения препарата подросток должен находиться под наблюдением медиков в течение получаса. В единичных случаях могут быть незначительные реакции на вакцину: небольшое повышение температуры, слабость, боль в месте инъекции. Но все они длятся непродолжительное время, до суток.
Противопоказаниями к вакцинации являются обострение хронических заболеваний, острые инфекционные заболевания (например, симптомы простуды), участие в клиническом исследовании вакцины от COVID-19, наличие прививок против других инфекционных заболеваний в последние 30 дней.
Напомним, 24 января вакцинация подростков от COVID-19 началась в Подмосковье.
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В Кремле развеяли слухи о локдауне
Руководство России не обсуждает возможность введения федерального локдауна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вопрос не актуален, не обсуждается», – цитирует Пескова ТАСС.
Так представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать публикации в ряде Telegram-каналов о возможном введении такой меры.
Также Песков назвал печальной статистику по убыли населения в России из-за коронавируса.
«Это весьма и весьма печальная статистика, весьма и весьма печальные данные. Действительно, мы потеряли очень много наших сограждан из-за эпидемии коронавируса. Причины, конечно, предстоит еще анализировать и главное – предстоит дальше убеждать людей вакцинироваться», – приводит слова Пескова РИА «Новости».
Он добавил, что вакцинация – единственное, что позволит уменьшить число смертей от коронавируса.
«Что касается, большого количества смертей, то это реальность, в которой мы существуем. Опять же причин тому может быть много, хотя, вы знаете, что весьма и весьма эффективными признаны меры, которые были приняты правительством. И весьма и весьма эффективно работает общая система здравоохранения, которая находится постоянно в состоянии полной мобилизации. Но при этом, конечно, к сожалению, уровень вакцинации населения оставляет желать лучшего», – скаазал представитель Кремля.
Он выразил надежду, что со временем удастся повысить общественный порог иммунитета благодаря вакцинам и естественному иммунитету, и что это снизит число умирающих.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее отмечал, что локдаун был необходим на первой стадии пандемии коронавируса, однако сейчас, в условиях появления новых штаммов, смысла в нем нет.
Британские ученые назвали главные симптомы «стелс-омикрона»
К основным чертам подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса, известного также как «стелс-омикрон» и «скрытый омикрон», относится высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса, приводит издание Express данные Агентства по безопасности здравоохранения Британии.
Как отмечается в материале, симптомы подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса, известного также как «скрытый омикрон», схожи с симптомами изначального штамма. В список основных отличительных черт «стелс-омикрона» попали высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса, передает РИА «Новости».
Более специфичные симптомы, по словам исследователей, еще предстоит установить, но они, вероятнее всего, будут отражать симптомы его предшественника BA.1. При обнаружении любого из перечисленных признаков специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу, сдать тест на COVID-19 и уйти на самоизоляцию.
В минувшую субботу британские ученые выяснили, что подтип BA.2 омикрон-штамма коронавируса имеет более высокие темпы распространения по сравнению с версией BA.1.
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На прошлой неделе UKHSA выделило новую разновидность «омикрона» BA.2 как исследуемый вариант. BA.2 называют «скрытым», так как его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1. Тем не менее, ПЦР-тесты и антигенные экспресс-тесты безошибочно показывают положительный результат у зараженных BA.2.
Тогда же директор итальянского Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» Франческо Вайя сообщил, что итальянские специалисты выявили новую разновидность коронавируса – «омикрон-2» – еще месяц назад, но не стали «тревожить общественность», так как новый вариант похож на штамм «омикрон-1».
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