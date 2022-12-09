Путин назвал цель посещения Крымского моста Путин: Самые острые проблемы с оснащением армии решены Путин заявил, что самые острые проблемы с оснащением армии решены 9 декабря 2022, 18:25 Текст: Кристина Цыцура

Самые острые проблемы со снабжением всем необходимым армии во время специальной военной операции решены, заверил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке. По его словам, обсуждения с министерством обороны идут практически каждый день. Проблемы действительно были, часть из них до сих пор остается, добавил президент. «Хотя меня заверяют в том, что они становятся все меньше и меньше по объему, перестают быть такими острыми, как в начале этого процесса, связанного с мобилизацией», – передает ТАСС слова Путина. Во время пресс-конференции Путина спросили, кому верить в вопросе снабжения армии, так как информация от разных лиц часто расходится. Глава страны призвал верить только ему. «Верить никому нельзя. Только мне можно верить», – ответил президент киноцитатой. Президент указал, что необходимо время, чтобы раскрутить некоторые отрасли производства. Во время пресс-конференции Путина спросили, кому верить в вопросе снабжения армии, так как информация от разных лиц часто расходится. Глава страны призвал верить только ему. Ранее в ходе пресс-конференции президент России заявил, что потерь у России после введения потолка цен на нефть не будет. В Запорожье сообщили о больших потерях 65-й бригады ВСУ 8 декабря 2022, 21:59 Текст: Кристина Цыцура

Командование Вооруженных сил Украины решило поменять 65-ю механизированную бригаду на запорожском направлении из-за сильных потерь на 128-ю горно-штурмовую бригаду, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Отмечается, что 65-я бригада из Старичей Львовской области находилась на второй линии, но на передовой. Из-за сильных потерь принято решение поменять ее на 128-ю горно-штурмовую бригаду из Мукачева, передает ТАСС слова Рогова, сказанные в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Ранее сообщалось, что ВС России атаковали склады техники и боеприпасов украинских военнослужащих в Запорожье. Военкоры сообщили об отводе войск ВСУ из Соледара в Славянск ВСУ запланировали отвод войск из Соледара из-за катастрофических потерь 9 декабря 2022, 15:39

Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenk/REUTERS

Текст: Вера Басилая

Остатки двух батальонов 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ отводят из Соледара в Славянск для перегруппировки, украинские неонацисты несут катастрофические потери, сообщает проект WarGonzo. По данным оперативных источников, командование ВСУ решило отвести подразделений в Славянск для перегруппировки, туда направлены киевское подразделение «Айдар» в составе 53-й механизированной бригады ВСУ и 112-я бригада территориальной обороны Киева, передает проект WarGonzo в своем Telegram-канале. Предполагается, что отход связан с большими потерями ВСУ по линии Северск – Соледар – Бахмут. Между тем, по данным военкоров, в Соледаре остаются части 53-й отдельной механизированной бригады, 71-й егерской бригады и остатки 65 бригады ТрО ВСУ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для вооруженных сил Украины Артемовск (Бахмут) и Соледар остаются наиболее сложными участками фронта. Новости СМИ2 Путин о спецоперации: Все идет своим чередом 9 декабря 2022, 17:09

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Специальная военная операция на Украине проходит своим чередом, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита в Бишкеке. «СВО идет своим чередом. Все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет», – цитирует главу государства ТАСС. Президент отметил, что процесс урегулирования на Украине, по всей видимости, будет непростым, он потребует определенного времени. «Так или иначе всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются на земле», – заключил Путин. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что главными целями СВО на Украине остаются демилитаризация и денацификация этой территории. Путин: Слова Меркель о Минских соглашениях подтверждают правильность начала СВО 9 декабря 2022, 17:39

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации, заявил президент России Владимир Путин. «Честно говоря, это было для меня абсолютно неожиданным, это разочаровывает», – передает ТАСС его слова на пресс-конференции в Бишкеке. «Оказывается, что никто Минские соглашения не собирался исполнять, – указал Путин. – Руководство Украины словами бывшего президента [Петра Порошенко] тоже об этом сказало, что не собирался, подписывал, но не собирался исполнять». Путин признался, что не ожидал услышать это от бывшего канцлера, поскольку власти Германии, по его словам, всегда вели себя с Москвой искренне, хотя и находились на стороне Украины. Однако, добавил Путин, всегда казалось, что Берлин искренне стремился к урегулированию на тех принципах, на которых была договоренность. Глава государства задался вопросом, можно ли в дальнейшем договариваться с Западом. «Но договариваться придется», – заключил он. Напомним, в МИД России заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин также говорил, что Киев тянет время. Новости СМИ2 Путин предложил изучить американскую тактику обезоруживающего удара 9 декабря 2022, 17:32 Текст: Алексей Дегтярев

Американские наработки ведения боевых действий, включая обезоруживающий удар, может изучить и взять на вооружение и Россия, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке. США придерживаются теории превентивного удара, также они разрабатывают систему обезоруживающего удара. Он представляет собой нанесение удара современными высокотехнологичными средствами по пунктам управления, лишающий противника систем управления, сказал Путин, передает ТАСС. «Если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наших американских партнеров, их идеи обеспечения свой безопасности?» – отметил он. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Вашингтон в последнее время начал считать, что сможет нанести обезоруживающий и безответный ядерный удар по российской территории. Путин: Россия не будет продавать нефть установившим потолок цен странам 9 декабря 2022, 17:25 Текст: Вера Басилая

Россия не будет продавать нефть недружественным странам, которые установят потолок цен на нее, и подумает о сокращении добычи, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. Путин заявил, что реакция на введение потолка цен на российскую нефть неизменна: в те страны, которые примут такие решения, ее продавать не будут, передает РИА «Новости». Также президент отметил, что Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве ответа на введение потолка цен. «Мы подумаем, может быть, даже о возможном, я сейчас не говорю, что это решение, мы подумаем при необходимости о возможности сокращения добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+ по известной планке добычи. Мы подумаем, что дополнительно, если потребуется. Я имею в виду сейчас Россию», – цитирует ТАСС Путина. Ранее стало известно, что в России подготовили три варианта ответа на введение потолка цен на российскую нефть. В МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу. Новости СМИ2 Путин рассказал о роли ФСБ в обмене Бута на Грайнер 9 декабря 2022, 16:50 Текст: Алексей Дегтярев

Переговоры об обмене россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер вела Федеральная служба безопасности, заявил президент России Владимир Путин. «Что касается обменов, то эти темы у нас вела в данном случае ФСБ. ФСБ договаривалась изначально, вела переговоры, вот достигла таких результатов, о которых вы сейчас узнали (обмен Бута на Грайнер). Контакты продолжаются, они по линии спецслужб никогда не прекращались», – цитирует Путина РИА «Новости». Глава государства подтвердил, что российская и американская стороны в будущем могут прибегнуть и к другим обменам. Обмены, по его словам, являются результатом переговоров и поиска компромиссов. «Мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем», – заключил президент. Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что разговор Москвы и Вашингтона по обмену заключенными проходил напрямую, и он продолжится в таком ключе и в дальнейшем В пятницу самолет с освобожденным в США Виктором Бутом сел в российской столице. В четверг в Абу-Даби прошел обмен россиянина на гражданку США Бриттни Грайнер. Боррель позавидовал популярности Путина в Африке и на Балканах Глава дипломатии Евросоюза Боррель возмутился поддержкой африканцев Путина 9 декабря 2022, 17:19

Фото: Imago/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля шокировали и возмутили плакаты в поддержку России и президента Владимира Путина в Африке и на Балканах. По словам главы Евросоюза, Россия перекладывает вину, искажает реальность и находит аудиторию в определенных частях света. «Я видел по телевизору этих африканских молодых людей на улицах Бамако (Мали) с плакатами, которые гласили: «Путин, спасибо! Ты спас Донбасс и теперь спасешь нас! Это шокирует!» – возмутился глава европейской дипломатии, передает Ura.ru. Он связывает положительную оценку действий Путина этими странами с тем, что они не вошли в Евросоюз, при этом дипломат считает, что поддерживающие Россию жители Африки не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин. Боррель также возмутился, что политику России поддерживают в некоторых странах Евросоюза. «Достаточно отправиться на Балканы, и вы увидите там: «Спасибо! С днем рождения, мистер Путин», – подчеркнул европейский чиновник. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться путем предоставления гарантий безопасности Киеву, а о России предлагает поговорить позже. Также Боррель указал: чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в Евросоюз. Новости СМИ2 Минфин США запросил у Конгресса 14,5 млрд долларов на новую помощь Украине 8 декабря 2022, 21:37 Текст: Кристина Цыцура

Министерство финансов США запросило у Конгресса еще 14,5 млрд долларов на прямую финансовую поддержку Украины с января по сентябрь 2023 года, заявил министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, США уже помогли Киеву, отправив 13 млрд долларов прямой финансовой помощи, и военной в том числе. Теперь же Минфин просит Конгресс предоставить дополнительно 14,5 млрд для помощи Украине в 2023 году, заявила Йеллен, передает ТАСС. Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что Украине будет требоваться помощь в размере 3-5 млрд долларов в месяц в 2023 году. Песков подтвердил заявление Меркель о Минских соглашениях словами Путина Песков о заявлении Меркель: Путин говорил, что Украина тянет время 9 декабря 2022, 12:49 Текст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина могла «стать сильнее». Он напомнил, что президент Владимир Путин также говорил, что Киев тянет время. Представитель Кремля поделился, что верит в искренность и мудрость Путина, который изначально говорил о том, что Украина не хочет выполнять минские обязательства и тянет время, передает РИА «Новости». Песков добавил, что Путин призывал все страны подтвердить свои подписи действиями. «Но все мурыжили. Это имеет последствия сейчас», – сказал пресс-секретарь в эфире Первого канала. Напомним, в МИД России заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Новости СМИ2 Сержант российской армии рассказал о спасении командира роты Сержант Миронюк рассказал, как спас командира роты и подбил украинский танк во время спецоперации 9 декабря 2022, 09:09 Текст: Александра Юдина

Награжденный орденом Мужества сержант российской армии рассказал, как в ходе спецоперации спас жизнь командира роты подбил танк ВСУ. По его словам, в какой-то момент во время штурма Новополя к российским военным по флангу зашли несколько танков, в то время как командир роты и весь командный пункт находился в глубине села. После по радиостанции вышел комроты и запросил поддержки, передает РИА «Новости». Военный рассказал, что его командир остался один с небольшой группой бойцов, поэтому сержант принял решение выдвинуться ему на помощь. «На БМП личным составом прорвались вглубь села. На окраине горел дом. То есть самого танка в тепловизор не было видно. А он стоял перед домом. Произвел выстрел по мне, но не попал. Я в тот момент уже видел, откуда произошел выстрел. Прикинул примерную дальность и выстрелил. Попал ровно в борт, уничтожил танк», – вспоминает военный. Так, своими действиями сержант открыл выход для командира роты. Затем подоспела вторая БМП разведки, и комроты смог покинуть свои позиции и уйти оттуда живым. Напомним, президент Владимир Путин заявил, что подвиги и судьбы героев Отечества являются моральным ориентиром и вдохновляют на созидание и улучшение жизни России. Перед Варшавой стал выбор, наказывать ли участвующих в украинском конфликте поляков 9 декабря 2022, 14:32 Текст: Кристина Цыцура

Польские власти решают, наказывать ли граждан республики, участвующих в конфликте на Украине, пишет издание Rzeczpospolita. Сейчас за службу в иностранной армии гражданину Польши грозит до пяти лет лишения свободы, если солдат не получал ранее разрешения на службу. Такое же наказание грозит за рекрутацию граждан Польши в иностранную армию. Отмечается, что этот закон может стать причиной многочисленных приговоров, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию, отмечается, что «с этим должны считаться поляки», которые едут на Украину. Минобороны Польши в конце октября приняло 34 заявления от граждан о разрешении на службу в иностранной армии, 25 из которых касались прохождения службы в украинских войсках. Одобрили лишь два заявления. МВД Польши выдало 14 таких разрешений. Освободить же от уголовной ответственности за службу в иностранной армии может только суд или прокуратура, заявил сенатор Кшиштоф Квятковский. Также адвокат Анджей Турчин в комментарии газете не исключает, что между польскими военными и прокуратурой есть негласное соглашение относительно участвующих в украинском конфликте поляков. Ранее сообщалось, что на Украине погибли два наемника «Интернационального легиона», воевавшие на стороне ВСУ поляки Януш Шеремет и Кшиштоф. Новости СМИ2 Путин прибыл в столицу Киргизии Президент России Путин прибыл в столицу Киргизии для участия в саммите Евразийского экономического союза 9 декабря 2022, 04:32 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Киргизию для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как ожидается, в ходе саммита лидеры Евразийского экономического союза обсудят формирование общего рынка газа и создание межведомственного совета в сфере энергетики, дальнейшее углубление интеграции на пространстве ЕАЭС, развитие единого рынка услуг. Как планируется, на саммите также будет одобрен целый пакет документов, будут утверждены основные направления международной деятельности союза на 2023 год, передает ТАСС. Кроме того, у президента России на полях саммита могут состояться и двусторонние встречи. В частности, запланирована беседа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Напомним, в октябре министр Евразийской экономической комиссии по энергетике и инфраструктуре Арзыбек Кожошев сообщал, что большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях. ВС России за сутки уничтожили более 30 солдат ВСУ на Донецком направлении 9 декабря 2022, 17:02 Текст: Кристина Цыцура

Российские войска за сутки уничтожили более 30 военнослужащих вооруженных сил Украины на Донецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также на этом направлении было уничтожено три боевые бронированные машины и два пикапа, сообщается в Telegram-канале ведомства. По словам Конашенкова, ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ и на Купянском направлении, уничтожив более 40 украинских военных, боевую машину пехоты и два автомобиля. Ранее сообщалось, что российские позиции на Южно-Донецком направлении подверглись атаке со стороны трех усиленных взводов украинской армии, но все атаки были успешно отражены. Новости СМИ2 Путин обозначил в России тренд на снижение инфляции 9 декабря 2022, 13:22 Текст: Елизавета Шишкова

В России стал очевидным тренд на снижение инфляции, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке. Он отметил, что факт имеет значение для всех стран, поскольку макроэкономические показатели в российской экономике влияют на все экономики стран ВЕЭС, передает ТАСС. Кроме того, добавил Путин, в России в 2022 году ВВП снизится только на 2,9%, вопреки прогнозам. При этом ожидается позитивная динамика, в следующем году ВВП ожидается 0,9%, хотя изначально предсказывали спад экономики примерно на 20%. Ранее Путин заявил, что в следующем году необходимо добиться роста зарплат.