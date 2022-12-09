Путин: Самые острые проблемы с оснащением армии решены

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9 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 19:56  |  vz.ru
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Зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора

Западная пресса сообщает о двух десятках застрявших у Босфора танкеров Zuma/ТАСС
Десятки танкеров с миллионами баррелей нефти скопились у Босфора. Анкара не пропускает корабли, ссылаясь на страховые требования. Под введенные ЕС эмбарго и потолок цен на российскую нефть эти суда не подпадают. Да и везут они в основном казахскую нефть. Что происходит в турецких проливах? Подробности...
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Западные СМИ: Обмен Виктора Бута – это капитуляция США

В США многие недовольны результатами обмена Грайнер на Бута ЦОС ФСБ РФ/ТАСС,
Михаил Терещенко/ТАСС
«Россия смогла причинить властям США столько боли, чтобы они в конце концов заключили сделку. Может ли та же тактика работать на Украине?» К таким выводам и вопросам пришла западная пресса, оценивая политические результаты обмена россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер. По мнению заокеанских СМИ, Джо Байдену пришлось пойти на болезненное и даже позорное решение, сделав «подарок» Владимиру Путину. Подробности...
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Мужество волонтеров приравняли к героизму на поле боя

Отличившиеся волонтеры были награждены орденами мывместе.рф
В последний день волонтерского форума «Мы вместе» добровольцам, спасавшим людей в зоне СВО, вручили ордена Мужества – награду, к которой чаще представляют за подвиги на передовой. Двое волонтеров награждены посмертно. Почему добровольческое движение приобрело в последнее время широкий размах и стало привлекательно для российской молодежи, несмотря на все трудности и риски?  Подробности...
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План Польши по возврату Львова получил новое подтверждение

Зеленский был готов дать полякам равные права с украинцами, но США затормозили этот проект Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Идея провести референдум на западе Украины по вопросу вхождения этих земель в Польшу оформлена в виде петиции к властям. Выяснились и другие подробности о якобы готовящемся плебисците и даже об обучении польских кадров для управления Галицией. Но у Варшавы есть две серьезные проблемы – это позиции Москвы и Вашингтона. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Деиндустриализация Европы будет протекать стремительно

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Решение о релокации производств из Старого Света в Новый не будет временным: получателей льгот в Штатах обложат такими обязательствами, которые еще долго (а вероятней – никогда) не позволят вернуться домой. Подробности...

Общество потребления, прощай!

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Так называемые звезды типа Пугачёвой и Галкина с тем же упоением, с которым они потребляли замки и ночные клубы на Рублёвке, начинают потреблять ощущение своей политической невинности в Тбилиси, Тель-Авиве или в Майами. Для нас же, оставшихся со своей страной, отказ от демонстративного потребления становится последним императивом. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Как можно победить, но проиграть

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Принципиальных проблем в завоевании Египта Муссолини не видел. Итальянских войск там 250 тысяч против 30 тысяч британцев. Лондон отвлечен на происходящее в Европе. Что могло пойти не так? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Немцы опять хотят обмануть

Флаг ДНР в Конгрессе США

Виктор Бут вернулся в Россию

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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Кто больше выиграл от обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер?
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    Путин рассказал о роли ФСБ в обмене Бута на Грайнер ВС России за сутки уничтожили более 30 солдат ВСУ на Донецком направлении Россию одновременно с Грайнер покинула осужденная американка Криванек «Русский Морриконе» госпитализирован с коронавирусом

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    перегруппировка войск


    Военкоры сообщили об отводе войск ВСУ из Соледара в Славянск

    Видео

    управление Галицией


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    казахская нефть


    Зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора

    14 лет в американской тюрьме


    Россия заставила США вернуть Бута на своих условиях

    четыре варианта


    Как России лучше всего ответить Западу на ограничения нефтяных цен

    откровения Меркель


    Германия вновь пытается обмануть Россию

    сиюминутное совпадение


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    разблокированные возможности


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    Кто больше выиграл от обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер?

    Путин: Самые острые проблемы с оснащением армии решены

    Путин заявил, что самые острые проблемы с оснащением армии решены

    9 декабря 2022, 18:25

    Текст: Кристина Цыцура

    Самые острые проблемы со снабжением всем необходимым армии во время специальной военной операции решены, заверил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

    По его словам, обсуждения с министерством обороны идут практически каждый день. Проблемы действительно были, часть из них до сих пор остается, добавил президент.

    «Хотя меня заверяют в том, что они становятся все меньше и меньше по объему, перестают быть такими острыми, как в начале этого процесса, связанного с мобилизацией», – передает ТАСС слова Путина.

    Во время пресс-конференции Путина спросили, кому верить в вопросе снабжения армии, так как информация от разных лиц часто расходится. Глава страны призвал верить только ему. 

    «Верить никому нельзя. Только мне можно верить», – ответил президент киноцитатой.

    Президент указал, что необходимо время, чтобы раскрутить некоторые отрасли производства. Во время пресс-конференции Путина спросили, кому верить в вопросе снабжения армии, так как информация от разных лиц часто расходится. Глава страны призвал верить только ему.

    Ранее в ходе пресс-конференции президент России заявил, что потерь у России после введения потолка цен на нефть не будет.

    В Запорожье сообщили о больших потерях 65-й бригады ВСУ

    8 декабря 2022, 21:59

    Текст: Кристина Цыцура

    Командование Вооруженных сил Украины решило поменять 65-ю механизированную бригаду на запорожском направлении из-за сильных потерь на 128-ю горно-штурмовую бригаду, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Отмечается, что 65-я бригада из Старичей Львовской области находилась на второй линии, но на передовой. Из-за сильных потерь принято решение поменять ее на 128-ю горно-штурмовую бригаду из Мукачева, передает ТАСС слова Рогова, сказанные в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

    Ранее сообщалось, что ВС России атаковали склады техники и боеприпасов украинских военнослужащих в Запорожье.

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    Военкоры сообщили об отводе войск ВСУ из Соледара в Славянск
    ВСУ запланировали отвод войск из Соледара из-за катастрофических потерь
    		    9 декабря 2022, 15:39
    Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenk/REUTERS
    Текст: Вера Басилая

    Остатки двух батальонов 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ отводят из Соледара в Славянск для перегруппировки, украинские неонацисты несут катастрофические потери, сообщает проект WarGonzo.

    По данным оперативных источников, командование ВСУ решило отвести подразделений в Славянск для перегруппировки, туда направлены киевское подразделение «Айдар» в составе 53-й механизированной бригады ВСУ и 112-я бригада территориальной обороны Киева, передает проект WarGonzo в своем Telegram-канале.

    Предполагается, что отход связан с большими потерями ВСУ по линии Северск – Соледар – Бахмут. Между тем, по данным военкоров, в Соледаре остаются части 53-й отдельной механизированной бригады, 71-й егерской бригады и остатки 65 бригады ТрО ВСУ.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для вооруженных сил Украины Артемовск (Бахмут) и Соледар остаются наиболее сложными участками фронта.

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    Путин о спецоперации: Все идет своим чередом
    		    9 декабря 2022, 17:09
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Специальная военная операция на Украине проходит своим чередом, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита в Бишкеке.

    «СВО идет своим чередом. Все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет», – цитирует главу государства ТАСС.

     

    Президент отметил, что процесс урегулирования на Украине, по всей видимости, будет непростым, он потребует определенного времени.

    «Так или иначе всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются на земле», – заключил Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что главными целями СВО на Украине остаются демилитаризация и денацификация этой территории.

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    Путин: Слова Меркель о Минских соглашениях подтверждают правильность начала СВО
    		    9 декабря 2022, 17:39
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.

    «Честно говоря, это было для меня абсолютно неожиданным, это разочаровывает», – передает ТАСС его слова на пресс-конференции в Бишкеке. 

    «Оказывается, что никто Минские соглашения не собирался исполнять, – указал Путин. – Руководство Украины словами бывшего президента [Петра Порошенко] тоже об этом сказало, что не собирался, подписывал, но не собирался исполнять». 

    Путин признался, что не ожидал услышать это от бывшего канцлера, поскольку власти Германии, по его словам, всегда вели себя с Москвой искренне, хотя и находились на стороне Украины. Однако, добавил Путин, всегда казалось, что Берлин искренне стремился к урегулированию на тех принципах, на которых была договоренность.

    Глава государства задался вопросом, можно ли в дальнейшем договариваться с Западом. «Но договариваться придется», – заключил он.

    Напомним, в МИД России заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин также говорил, что Киев тянет время.

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    Путин предложил изучить американскую тактику обезоруживающего удара

    9 декабря 2022, 17:32

    Текст: Алексей Дегтярев

    Американские наработки ведения боевых действий, включая обезоруживающий удар, может изучить и взять на вооружение и Россия, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

    США придерживаются теории превентивного удара, также они разрабатывают систему обезоруживающего удара. Он представляет собой нанесение удара современными высокотехнологичными средствами по пунктам управления, лишающий противника систем управления, сказал Путин, передает ТАСС.

    «Если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наших американских партнеров, их идеи обеспечения свой безопасности?» – отметил он.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Вашингтон в последнее время начал считать, что сможет нанести обезоруживающий и безответный ядерный удар по российской территории. 

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    Путин: Россия не будет продавать нефть установившим потолок цен странам

    9 декабря 2022, 17:25

    Текст: Вера Басилая

    Россия не будет продавать нефть недружественным странам, которые установят потолок цен на нее, и подумает о сокращении добычи, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

    Путин заявил, что реакция на введение потолка цен на российскую нефть неизменна: в те страны, которые примут такие решения, ее продавать не будут, передает РИА «Новости».

    Также президент отметил, что Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве ответа на введение потолка цен.

    «Мы подумаем, может быть, даже о возможном, я сейчас не говорю, что это решение, мы подумаем при необходимости о возможности сокращения добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+ по известной планке добычи. Мы подумаем, что дополнительно, если потребуется. Я имею в виду сейчас Россию», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее стало известно, что в России подготовили три варианта ответа на введение потолка цен на российскую нефть.

    В МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу.

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    Путин рассказал о роли ФСБ в обмене Бута на Грайнер

    9 декабря 2022, 16:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    Переговоры об обмене россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер вела Федеральная служба безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

    «Что касается обменов, то эти темы у нас вела в данном случае ФСБ. ФСБ договаривалась изначально, вела переговоры, вот достигла таких результатов, о которых вы сейчас узнали (обмен Бута на Грайнер). Контакты продолжаются, они по линии спецслужб никогда не прекращались», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Глава государства подтвердил, что российская и американская стороны в будущем могут прибегнуть и к другим обменам. Обмены, по его словам, являются результатом переговоров и поиска компромиссов.

    «Мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем», – заключил президент.

    Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что разговор Москвы и Вашингтона по обмену заключенными проходил напрямую, и он продолжится в таком ключе и в дальнейшем

    В пятницу самолет с освобожденным в США Виктором Бутом сел в российской столице. В четверг в Абу-Даби прошел обмен россиянина на гражданку США Бриттни Грайнер.

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    Боррель позавидовал популярности Путина в Африке и на Балканах
    Глава дипломатии Евросоюза Боррель возмутился поддержкой африканцев Путина
    		    9 декабря 2022, 17:19
    Фото: Imago/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля шокировали и возмутили плакаты в поддержку России и президента Владимира Путина в Африке и на Балканах.

    По словам главы Евросоюза, Россия перекладывает вину, искажает реальность и находит аудиторию в определенных частях света.

    «Я видел по телевизору этих африканских молодых людей на улицах Бамако (Мали) с плакатами, которые гласили: «Путин, спасибо! Ты спас Донбасс и теперь спасешь нас! Это шокирует!» – возмутился глава европейской дипломатии, передает Ura.ru.

    Он связывает положительную оценку действий Путина этими странами с тем, что они не вошли в Евросоюз, при этом дипломат считает, что поддерживающие Россию жители Африки не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин.

    Боррель также возмутился, что политику России поддерживают в некоторых странах Евросоюза.

    «Достаточно отправиться на Балканы, и вы увидите там: «Спасибо! С днем рождения, мистер Путин», – подчеркнул европейский чиновник.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться путем предоставления гарантий безопасности Киеву, а о России предлагает поговорить позже. Также Боррель указал: чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в Евросоюз.

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    Минфин США запросил у Конгресса 14,5 млрд долларов на новую помощь Украине

    8 декабря 2022, 21:37

    Текст: Кристина Цыцура

    Министерство финансов США запросило у Конгресса еще 14,5 млрд долларов на прямую финансовую поддержку Украины с января по сентябрь 2023 года, заявил министр финансов США Джанет Йеллен.

    По ее словам, США уже помогли Киеву, отправив 13 млрд долларов прямой финансовой помощи, и военной в том числе. Теперь же Минфин просит Конгресс предоставить дополнительно 14,5 млрд для помощи Украине в 2023 году, заявила Йеллен, передает ТАСС.

    Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что Украине будет требоваться помощь в размере 3-5 млрд долларов в месяц в 2023 году.

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    Песков подтвердил заявление Меркель о Минских соглашениях словами Путина
    Песков о заявлении Меркель: Путин говорил, что Украина тянет время

    9 декабря 2022, 12:49

    Текст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина могла «стать сильнее». Он напомнил, что президент Владимир Путин также говорил, что Киев тянет время.

    Представитель Кремля поделился, что верит в искренность и мудрость Путина, который изначально говорил о том, что Украина не хочет выполнять минские обязательства и тянет время, передает РИА «Новости».

    Песков добавил, что Путин призывал все страны подтвердить свои подписи действиями. «Но все мурыжили. Это имеет последствия сейчас», – сказал пресс-секретарь в эфире Первого канала.

    Напомним, в МИД России заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала.

    Коментарии (3)
    Сержант российской армии рассказал о спасении командира роты
    Сержант Миронюк рассказал, как спас командира роты и подбил украинский танк во время спецоперации

    9 декабря 2022, 09:09

    Текст: Александра Юдина

    Награжденный орденом Мужества сержант российской армии рассказал, как в ходе спецоперации спас жизнь командира роты подбил танк ВСУ.

    По его словам, в какой-то момент во время штурма Новополя к российским военным по флангу зашли несколько танков, в то время как командир роты и весь командный пункт находился в глубине села. После по радиостанции вышел комроты и запросил поддержки, передает РИА «Новости».

    Военный рассказал, что его командир остался один с небольшой группой бойцов, поэтому сержант принял решение выдвинуться ему на помощь.

    «На БМП личным составом прорвались вглубь села. На окраине горел дом. То есть самого танка в тепловизор не было видно. А он стоял перед домом. Произвел выстрел по мне, но не попал. Я в тот момент уже видел, откуда произошел выстрел. Прикинул примерную дальность и выстрелил. Попал ровно в борт, уничтожил танк», – вспоминает военный.

    Так, своими действиями сержант открыл выход для командира роты. Затем подоспела вторая БМП разведки, и комроты смог покинуть свои позиции и уйти оттуда живым.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что подвиги и судьбы героев Отечества являются моральным ориентиром и вдохновляют на созидание и улучшение жизни России.

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    Перед Варшавой стал выбор, наказывать ли участвующих в украинском конфликте поляков

    9 декабря 2022, 14:32

    Текст: Кристина Цыцура

    Польские власти решают, наказывать ли граждан республики, участвующих в конфликте на Украине, пишет издание Rzeczpospolita.

    Сейчас за службу в иностранной армии гражданину Польши грозит до пяти лет лишения свободы, если солдат не получал ранее разрешения на службу. Такое же наказание грозит за рекрутацию граждан Польши в иностранную армию.

    Отмечается, что этот закон может стать причиной многочисленных приговоров, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию, отмечается, что «с этим должны считаться поляки», которые едут на Украину.

    Минобороны Польши в конце октября приняло 34 заявления от граждан о разрешении на службу в иностранной армии, 25 из которых касались прохождения службы в украинских войсках. Одобрили лишь два заявления. МВД Польши выдало 14 таких разрешений.

    Освободить же от уголовной ответственности за службу в иностранной армии может только суд или прокуратура, заявил сенатор Кшиштоф Квятковский.

    Также адвокат Анджей Турчин в комментарии газете не исключает, что между польскими военными и прокуратурой есть негласное соглашение относительно участвующих в украинском конфликте поляков.

    Ранее сообщалось, что на Украине погибли два наемника «Интернационального легиона», воевавшие на стороне ВСУ поляки Януш Шеремет и Кшиштоф.

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    Путин прибыл в столицу Киргизии
    Президент России Путин прибыл в столицу Киргизии для участия в саммите Евразийского экономического союза

    9 декабря 2022, 04:32

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Киргизию для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    Как ожидается, в ходе саммита лидеры Евразийского экономического союза обсудят формирование общего рынка газа и создание межведомственного совета в сфере энергетики, дальнейшее углубление интеграции на пространстве ЕАЭС, развитие единого рынка услуг. Как планируется, на саммите также будет одобрен целый пакет документов, будут утверждены основные направления международной деятельности союза на 2023 год, передает ТАСС.

    Кроме того, у президента России на полях саммита могут состояться и двусторонние встречи. В частности, запланирована беседа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Напомним, в октябре министр Евразийской экономической комиссии по энергетике и инфраструктуре Арзыбек Кожошев сообщал, что большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях.

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    ВС России за сутки уничтожили более 30 солдат ВСУ на Донецком направлении

    9 декабря 2022, 17:02

    Текст: Кристина Цыцура

    Российские войска за сутки уничтожили более 30 военнослужащих вооруженных сил Украины на Донецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также на этом направлении было уничтожено три боевые бронированные машины и два пикапа, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    По словам Конашенкова, ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ и на Купянском направлении, уничтожив более 40 украинских военных, боевую машину пехоты и два автомобиля.

    Ранее сообщалось, что российские позиции на Южно-Донецком направлении подверглись атаке со стороны трех усиленных взводов украинской армии, но все атаки были успешно отражены. 

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    Путин обозначил в России тренд на снижение инфляции

    9 декабря 2022, 13:22

    Текст: Елизавета Шишкова

    В России стал очевидным тренд на снижение инфляции, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке.

    Он отметил, что факт имеет значение для всех стран, поскольку макроэкономические показатели в российской экономике влияют на все экономики стран ВЕЭС, передает ТАСС.

    Кроме того, добавил Путин, в России в 2022 году ВВП снизится только на 2,9%, вопреки прогнозам. При этом ожидается позитивная динамика, в следующем году ВВП ожидается 0,9%, хотя изначально предсказывали спад экономики примерно на 20%.

    Ранее Путин заявил, что в следующем году необходимо добиться роста зарплат.

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