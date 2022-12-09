Лидеры ЕАЭС подписали 15 документов по итогам саммита в Бишкеке

В завершении саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке лидеры государств подписали 15 документов, сообщила пресс-служба Кремля.

В частности, были подписаны протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме, решение о начале переговоров с ОАЭ о заключении соглашения о свободной торговле и решение об основных направлениях международной деятельности союза на следующий год, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, на заседании было принято решение «о перечне приоритетных направлений для либерализации услуг в целях определения секторов услуг, по которым будет продолжена работа по формированию единого рынка услуг в рамках ЕАЭС в соответствии с планами в течение переходного периода. А также решение о переходе председательства в органах союза к России.

Президент Владимир Путин принимал участие в саммите ЕАЭС в Бишкеке, он заявил об ускорении работы по переходу на расчеты в нацвалютах в ЕАЭС.