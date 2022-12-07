ВС России заняли населенный пункт Яковлевка в ДНР Эксперт поддержал идею усиления военной подготовки молодежи в вузах Эксперт Коротченко: Вопросы усиления военной подготовки в российских вузах предельно актуальны 7 декабря 2022, 18:54

Фото: Валерий Титиевский/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

В прежние годы уровень военного обучения в наших вузах заметно снизился, поскольку преобладали иллюзии партнерства с Западом, отсутствия внешних угроз. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, назвав своевременным призыв вице-премьера Юрия Трутнева усилить военную подготовку молодежи. «Идею усиления военной подготовки в наших вузах общество, безусловно, поддержит, учитывая непростую международную обстановку и СВО. Инициатива своевременная. В прежние времена такая подготовка ослабла из-за иллюзий относительно того, что у нас есть партнеры на Западе, поэтому большая война невозможна, что стране необходима демилитаризация. Жизнь показала, что риски, наоборот, растут, поэтому сегодня в подобной инициативе захочет поучаствовать огромное количество желающих молодых людей», – считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По мнению собеседника, инициативы, которые выдвигает в этой сфере Юрий Трутнев, «соответствуют ожиданиям большинства россиян». «Очень хорошо, что подняты вопросы усиления военной подготовки в российских вузах. Они предельно актуальны», – отметил Коротченко. По мнению эксперта, на фоне спецоперации должен быть сформулирован государственный заказ Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОССАФ) на подготовку тех или иных специалистов. «Это вопрос к ведомствам, которые занимаются взаимодействием с ДОССАФ. Оно же не само себе ставит задачи», – пояснил аналитик. В среду вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил на форуме «Мы вместе» о том, что военная подготовка в учебных заведениях ослабла, ею охвачено всего 1,4% обучающихся, а потенциал ДОССАФ снизился в 80 раз по сравнению с советским периодом. По словам полпреда, военное воспитание необходимо возродить, а помочь этому могут центры Российского союза боевых искусств (РСБИ, Трутнев – сопредседатель этого союза), которые будут открыты в 10 пилотных регионах. За год в них планируется подготовить 45 тыс. человек, их обучат тактической медицине и обращению с оружием. В начале осени президент Владимир Путин поддержал инициативу РСБИ о создании в стране системы военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Ожидается, что первые центры начнут свою работу весной. В результате массированного ракетного удара по Украине нарушены ж/д перевозки техники и резервов ВСУ 6 декабря 2022, 14:51

Фото: Минобороны РФ

Российские войска нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования массированный удар по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектам энергетики Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В результате удара был прекращен выпуск украинского вооружения на предприятиях ОПК, а также нарушены железнодорожные перевозки техники, в том числе иностранного производства, для ВСУ. Кроме того, была затруднена переброска в районы боевых действий людских резервов, сообщил Конашенков. В Минобороны особо подчеркнули, что ракетных ударов по Киеву не наносилось. Нефтенакопитель курского аэродрома загорелся из-за атаки беспилотника В районе курского аэродрома после атаки БПЛА загорелся нефтенакопитель 6 декабря 2022, 08:18

Фото: t.me/rian_ru

Текст: Александра Юдина

В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель, сообщает глава региона Роман Старовойт. В своем Telegram-канале он отметил, что в данный момент на месте происшествия ведут работу все спецслужбы, пожар локализован, пострадавших нет. Напомним, аэропорт Курска не принимает полеты с начала спецоперации. Ранее Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ. Новости СМИ2 Минобороны заявило об успехах наступления российских войск на Донецком и Краснолиманском направлениях 6 декабря 2022, 14:57 Российские войска вели наступательные действия на Краснолиманском направлении, в результате они заняли новые позиции и выгодные рубежи, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В ходе ударов штурмовой и армейской авиации ликвидированы более 80 военнослужащих, два танка, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Упреждающим огнем артиллерии по месту сосредоточения живой силы ВСУ на Купянском направлении предотвращена попытка атаковать возле населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР). Уничтожены до 65 военнослужащих, две машины пехоты. Успешно ведутся наступательные действия российских войск на Донецком направлении. Попытки ВСУ контратаковать у населенных пунктов Курдюмовка, Спорное и Марьинка Донецкой народной республики (ДНР) отражены. За последние сутки уничтожено более 60 военнослужащих, пять бронемашин, сообщил Конашенков. Противник безуспешно пытался восстановить положение войск на Южно-Донецком направлении возле Владимировки ДНР и Новодаровки Запорожской области. Ударами авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Потери ВСУ составили более 30 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, подытожили в оборонном ведомстве. Высокоточным ударом в Кривом Роге уничтожено более 70 ракет РСЗО HIMARS 7 декабря 2022, 13:15

Фото: t.me/mod_russia

В результате удара высокоточным оружием по складу вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожены более 70 ракет РСЗО HIMARS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, ликвидированы две пусковые установки РСЗО MLRS, еще четыре установки того же типа получили критические повреждения, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Новости СМИ2 Минобороны показало пуски ракет «Калибр» по объектам Украины Минобороны показало пуски трех ракет «Калибр» по объектам Украины 5 декабря 2022, 20:45

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Министерство обороны России показало кадры пуска высокоточных ракет по системе военного управления, а также объектам энергетики Украины. Минобороны России опубликовало кадры залпового пуска крылатых ракет «Калибр» в рамках массированного удара по системе военного управления, объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины, говорится в сообщении в Telegram-канале. На видео показан пуск трех ракет с надводного корабля в светлое время суток. Ранее в Минобороны сообщили, что около 15.00 мск в понедельник по системе военного управления и объектам оборонного комплекса, узлам связи, энергетики и воинских частей ВСУ был нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Всего было поражено 17 объектов. После ударов в ряде областей Украины полностью отключили подачу электроэнергии. «Калибр» (по классификации НАТО – SS-N-27 Sizzler) – российские крылатые ракеты, разработанные и производимые екатеринбургским конструкторским бюро «Новатор» (в составе концерна ВКО «Алмаз-Антей»). В настоящий момент в Вооруженных силах РФ применяются ракеты двух модификаций: «Калибр-НК» (корабельного базирования) и «Калибр-ПЛ» (устанавливаемые на подводные лодки). Российские военные ударили по складам боеприпасов ВСУ в Запорожье Власти Запорожья заявили о серии ударов по складам боеприпасов украинских военных 5 декабря 2022, 08:22

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Текст: Александра Юдина

ВС России атаковали склады техники и боеприпасов украинских военнослужащих в Запорожье, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. В своем Telegram-канале он пояснил, что российские военнослужащие также ставили целью уничтожить огневые позиции бойцов ВСУ и занятые боевиками киевского режима инфраструктурные объекты. При этом назначенный в Киеве секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале отметил, что якобы удар пришелся на объекты промышленной и энергетической инфраструктуры, одно из предприятий оказалось поврежденным. Ранее в городе Запорожье, который контролируется вооруженными силами Украины, звучали взрывы, была объявлена воздушная тревога. Новости СМИ2 Авиация ВКС России и средства ПВО сбили украинские Су-25, МиГ-29 и два Ми-8 5 декабря 2022, 12:38 Истребительной авиацией ВКС возле Юрьевки сбит в воздухе Су-25 ВСУ, а в районе Зверево Донецкой народной республики (ДНР) сбит украинский МиГ-29, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Средствами ПВО у Марьинки ДНР сбиты два вертолета Ми-8 ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. За последние сутки уничтожены десять беспилотников возле Кирилловки, Вишневого, Степного ДНР, а также Красноселовки и Токмака Запорожской области, перечислили в Минобороны. Кроме того, перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS под Новолуганским ДНР, сообщил Конашенков. В США напомнили про ложные обещания Зеленского о мире с Россией Обозреватель Responsible Statecraft Снайдер: Зеленский стал президентом Украины благодаря курсу на мир с Россией 6 декабря 2022, 04:54

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Владимир Зеленский стал президентом Украины благодаря курсу на мир с Россией, однако после победы на выборах отказался от выполнения Минских соглашений, выразил мнение обозреватель американского портала Responsible Statecraft Тед Снайдер в авторской статье. Обозреватель подчеркнул, что это не Россия использовала время, полученное благодаря Минским соглашениям, для наращивания сил и последующего нарушения договоренностей, а Украина, передает ТАСС. По оценке автора, в 2019 году Зеленский был избран во многом благодаря своей программе на установление мира с Россией. Зеленский, в частности, получил голоса русскоязычных жителей юга и востока Украины. Как полагает автор статьи, для выполнения договоренностей, предусмотренных Минскими соглашениями, Зеленский должен был заручиться поддержкой США, однако не получил ее. В результате Зеленский отказался выполнять Минские соглашения. Как напомнил Снайдер, бывший посол США в Москве Джек Мэтлок в октябре отметил, что боевых действий на Украине, вероятно, можно было избежать, если бы Киев был готов соблюдать Минские соглашения, признал автономию Донбасса в составе Украины, избегал военных советников НАТО и обещал не вступать в Североатлантический альянс. В материале также приводится мнение политолога из Кентского университета (Британия) Ричарда Саквы. Он отметил, что ни США, ни ЕС не приложили серьезных усилий, чтобы оказать давление на Киев с целью выполнения Минских соглашений. Как отмечает Снайдер, с этим согласился также старший научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси (в Вашингтоне) Анатоль Ливен. По его словам, США, хоть и поддерживали Минские соглашения публично, на деле ничего не сделали, чтобы подтолкнуть Украину к их реальному выполнению. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, закончится переговорами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Стокгольмский институт SIPRI назвал мировых лидеров на рынке вооружений в 2021 году 5 декабря 2022, 12:23

Фото: Rodger Mallison/Reuters

Текст: Александра Юдина

Совокупные продажи ста крупнейших оружейных и военных сервисных компаний в мире выросли в 2021 году на 1,9% и составили 592 млрд долларов, следует из ежегодного доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). В данный момент оружейные компании из США по-прежнему доминируют в мире, несмотря на уменьшение продаж на 0,9%. В Штатах находятся 40 крупнейших крупнейших производителей оружия из 100. С 2018 года компании США занимают первые пять строчек рейтинга, пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов). Возглавляет рейтинг концерн Lockheed Martin, заработавший в прошлом году 60,3 млрд долларов. На втором месте находится Raytheon Technologies, которая увеличила продажи на 9,1%. На третьем месте оказался Lockheed, чьи показатели снизились из-за инфляции, а на пятом месте General Dynamics с увеличением продажи в номинальном выражении. Вторым крупным производителем оружия в мире в прошлом году являлся Китай, чьи восемь организаций вошли в топ-100 и четыре попали в первую десятку. По информации издания, совокупные продажи остановились на отметке в 109 млрд долларов, при этом рост составил 6,3% по сравнению с прошлым годом. Как заявил научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Сяо Лян, в 2021 году китайская компания CSSC стала крупнейшим в мире производителем военных кораблей с продажами оружия на 11,1 млрд долларов. Кроме того, 27 европейских компаний вошли в сотню крупнейших производителей оружия в 2021 году. Так, суммарный объем продаж ЕС по сравнению с 2020 годом вырос на 4,2% и составил 123 млрд долларов. Согласно прогнозу SIPRI, продажи будут увеличиваться в 2022 году, так как спрос на оружие в Европе растет из-за ситуации на Украине. Лидером по европейской территории стала Великобритания, восемь производителей страны попали в топ-100, продав боеприпасов на 40,4 млрд долларов – на 2,7% меньше, чем в 2020 году. Также пять французских компаний получили за год 28,8 млрд долларов (+15%), две итальянских – 16,9 млрд. евро (+15%). Кроме того, в сотню ведущих мировых производителей оружия вошли немецкие Rheinmetall, ThyssenKrupp, Hensoldt и Diehl, совокупный объем продаж которых достиг 9,3 млрд. долларов. А также украинская «УкрОборонПром», польская PGZ, норвежская Kongsberg и испанская Navantia. Также топ-100 вошли три трансъевропейских предприятия: концерн Airbus, продавший оружие на 10,9 млрд долларов (-15%), компания KNDS, заработавшая 3 млрд долларов. В России продажи оружия шестью российскими компаниями выросли на 0,4% до 17,8 млрд евро. В рейтинге 2021 года обозначены «Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, -12%), «Объединенная двигателестроительная корпорация» (-3,3%) и «Вертолеты России» (-4,5%), где продажи снижены. Однако у «Объединенной судостроительной корпорации» (+4,7%), «Корпорации Тактическое ракетное вооружение (КТРВ)» (+18%) и «Уралвагонзавода» (+4,1%) продажи возросли. Отмечается, что все российские компании «в сотне» за прошедший год кроме «Корпорации Тактическое ракетное вооружение» и «Объединенной судостроительной корпорации» входят в холдинг «Ростех». При этом продажи вооружений корпорацией «Ростех» с 2020 по 2021 год сократились на 13% до 15,5 млрд долларов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российские войска за сутки уничтожили более 220 украинских военных на четырех направлениях 5 декабря 2022, 12:29

Фото: Минобороны РФ

Огневое поражение нанесено ротной тактической группе ВСУ на Купянском направлении у населенного пункта Табаевка Харьковской области. Ликвидированы 65 украинских военнослужащих и две машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Решительными действиями российских войск на Краснолиманском направлении сорвана попытка двух ротных групп ВСУ атаковать возле населенных пунктов Житловка и Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Также в районе Райгородка уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, три машины пехоты, бронеавтомобиль, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Продолжаются успешные наступательные действия на Донецком направлении. За минувшие сутки уничтожено более 70 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины. Подразделения ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки на Южно-Донецком направлении недалко от населенного пункта Никольское Донецкой народной республики (ДНР). Однако противник был отброшен на исходные позиции. Ликвидированы до 30 военнослужащих, две машины пехоты, отчитались в Минобороны. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение семи пунктам управления ВСУ в районах Кисловки, Кругляковки, Крахмального Харьковской области, Торского, Тоненького, Водяного, Ивано-Дарьевки ДНР, а также 72 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 193 районах, сообщил Конашенков. У Краматорска и Диброва ДНР поражены пункты дислокации иностранных наемников. Возле Парасковиевки ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Под населенным пунктом Рай-Александровка ДНР взорвана радиолокационная станция украинского ЗРК С-300. Недалеко от Каменского Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве. Новости СМИ2 Пушилин рассказал о продвижении ВС России на угледарском направлении Пушилин: Силы России буквально ежедневно продвигаются на угледарском направлении 7 декабря 2022, 13:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские силы буквально ежедневно продвигаются на угледарском направлении, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, на угледарском направлении наши подразделения продвигаются буквально ежедневно, передает ТАСС. Ранее Пушилин заявил о «совсем скором» освобождении Угледара. Минобороны сообщило о вызволении из украинского плена 60 российских военнослужащих 6 декабря 2022, 14:38 Текст: Александра Юдина

После успешных переговоров с украинской стороной удалось вызволить из плена 60 российских военных, сообщили в Минобороны. В Telegram-канале ведомства отмечается, что в результате переговоров 6 декабря с подконтрольной Украине территории возвращены 60 российских военных, в плену им грозила смертельная опасность. Освобожденные будут отправлены в Москву для лечения и реабилитации. В данный момент военным оказывается медицинская и психологическая помощь. Напомним, 1 декабря было возвращено 50 российских военнопленных. Новости СМИ2 Российские войска за сутки уничтожили более 340 украинских военных на четырех направлениях 7 декабря 2022, 13:22 Российские войска продолжают наступательные действия на Краснолиманском направлении, в ходе них они уже заняли более выгодные позиции. Огнем артиллерии, ударами штурмовой авиации за последние сутки ликвидированы более 130 военнослужащих, две машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Упреждающим огнем артиллерии на Купянском направлении, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем по скоплениям ВСУ в районах Кисловки, Берестового, Ольшаны Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) пресечены попытки атаковать позиции российских войск. Ликвидированы до 70 военнослужащих, машина пехоты, МТ-ЛБ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Сорваны попытки ВСУ контратаковать на Донецком направлении у пунктов Курдюмовка, Перше Травня, Клещеевка и Майорск ЛНР. За последние сутки на этом направлении уничтожены более 40 военнослужащих, три бронемашины. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение на Южно-Донецком направлении возле населенных пунктов Владимировка, Новомайорское и Новополь ДНР. Огнем артиллерии подразделения ВСУ были отброшены. Потери противника составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, бронетранспортер, отчитались в Минобороны. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 183 районах. Возле Боровского Харьковской области поражен пункт дислокации подразделения иностранных наемников. У населенных пунктов Ступочки ДНР и Зеленый Гай Харьковской области уничтожены две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков. В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ под Малотарановкой ДНР уничтожена боевая машина РСЗО HIMARS и 48 реактивных снарядов. У Барвенково Харьковской области уничтожена РЛС зенитного комплекса С-300. Недалеко от Орехова Запорожской области взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве. Клишас заявил об отсутствии законопроектов об ограничении удаленки для уехавших из России Клишас заявил об отсутствии законопроектов об ограничении удаленной работы для уехавших из России во время мобилизации 5 декабря 2022, 11:04 Текст: Александра Юдина

Законопроектов о возможном принятии ограничительных мер касательно уехавших из страны во время мобилизации россиян нет, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он заверил, что покинувшие страну граждане продолжают работать дистанционно в российских компаниях, передает ТАСС. При этом Совфед допустил некоторые ограничения. Так, по словам Клишаса, подобные меры сделают пребывание россиян за границей менее комфортным, уточняют «Ведомости». По словам сенатора, российские власти могут менять закон таким образом, чтобы ограничить возможность работы для уехавших. Но в данный момент Клишас не уточняет, какие конкретно меры будут приняты в отношении покинувших страну граждан. Напомним, в Госдуму была внесена президентская поправка к законопроекту о гражданстве, по которой приобретенного гражданства могут лишить за создание угрозы безопасности России или дискредитацию ее Вооруженных сил. Новости СМИ2 Марочко: Украина ежедневно теряет до батальона на Артемовском направлении 7 декабря 2022, 11:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинские войска ежедневно теряют до батальона личного состава на Артемовском направлении, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. В зависимости от вида и рода войск, батальон составляет примерно 400-500 человек. По словам Марочко, ВСУ на Артемовском направлении ежедневно теряют до батальона личного состава, это санитарные и безвозвратные потери, передает РИА «Новости». По его словам, среди украинских военных появились первые случаи обморожений, участились смерти от хронических заболеваний, пневмоний. Ранее Марочко рассказал, что украинское командование подтянуло дополнительные силы в район города Артемовска (украинское название Бахмут) в Донбассе.