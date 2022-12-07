Пентагон призвал Киев производить собственное оружие дальнего действия

В Совфеде сочли абсурдом слова Борреля о гарантиях безопасности России

Сенатор Долгов: Боррель перепутал последовательность предоставления гарантий безопасности для России и Украины

Заявление Жозепа Борреля противоречит дипломатическим принципам и здравому смыслу, потому что отсутствие гарантий безопасности для России и Донбасса стало причиной начала СВО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал не спешить с гарантиями безопасности России.

«Заявления Борреля о гарантиях безопасности Украине абсурдны. В текущей ситуации их невозможно предоставить ни с точки зрения дипломатии, ни с точки зрения политических и военных реалий», – заявил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, экс-заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов.

«Невозможно дать гарантии безопасности Украине без соответствующих гарантий для России, поскольку именно отсутствие гарантий безопасности для России и (на тот момент) Донбасса послужило причиной начала СВО», – отметил собеседник.

«Кроме того, когда он заявляет, что чем большим разрушениям подвергнется Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС – это что получается, он такую рекламу делает Евросоюзу? В него могут вступить только разрушенные страны? Или это план Брюсселя по Украине?» – задается вопросами Долгов.

«Очевидно, что господин Боррель давно утратил всякое чувство реальности и практическую ценность в качестве главы дипломатии Евросоюза. Полагаю, идеальным местом работы для него была бы должность советника Зеленского. Если, конечно, последний сохранится на своем президентском посту», – заключил парламентарий.

В свою очередь политолог Алексей Чеснаков, оценивая слова главы дипломатии ЕС, в авторском Telegram-канале отметил, что «Боррель либо действительно чего-то существенного не понимает, либо демонстративно играет в какую-то свою игру».

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться путем предоставления гарантий безопасности Киеву, а о России предлагает поговорить позже. Также Боррель указал: чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в Евросоюз.

В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон по итогам визита в США заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России.

Напомним, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что украинские власти для гарантий безопасности своей стране должны ликвидировать исходящие с Украины угрозы для России.

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