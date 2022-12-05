Путин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-председателя Госсовета Дагестана Магомедова

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму с соболезнованиями главе Дагестана Сергею Меликову и родным и близким экс-председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова в связи с его кончиной.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил, что Магомедов внес большой личный вклад в укрепление мира и согласия в республике, сохранение территориальной целостности страны.

Президент подчеркнул, что экс-главу Госсовета Дагестана запомнят как настоящего патриота страны, яркого человека, который искренне заботился о судьбе родного края.

Экс-председатель Госсовета Дагестана, советский и российский политический деятель Магомедали Магомедов скончался в возрасте 92 лет 4 декабря. По словам главы республики Сергея Меликова, 5 декабря объявлено днем траура в Дагестане в связи с его смертью, передает РИА «Новости».

Экс-председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова похоронят в его родном селе Леваши, сообщила пресс-служба правительства региона.

Магомедали Магомедович Магомедов родился 15 июня 1930 года в селе Леваши Левашинского района Дагестанской АССР в семье сельских тружеников. С января 1979 года начал работать в правительстве Дагестана в должности заместителя председателя Совета министров Дагестанской АССР, а с мая 1983 года – председателем Совета министров республики. В августе 1987 года Магомедова избрали председателем президиума Верховного Совета Дагестанской АССР, а в июле 1994 года стал председателем Государственного совета Дагестана. В феврале 2006 года после встречи с президентом Владимиром Путиным объявил о своей досрочной отставке.