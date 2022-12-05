В Кузбассе задержали бывшего главу правительства региона

В Госдуме заявили о возможной причастности США к массовой гибели тюленей в Каспии

Депутат Госдумы Гаджиев заявил о возможной причастности США к массовой гибели тюленей в Каспии

К массовой гибели тюленей на Каспии, возможно, причастны биолаборатории США, заявил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев.

«Я бы хотел обратить внимание на важный момент, который многими упускается из виду. Я имею в виду биологические лаборатории США, которые рассредоточены едва ли не по всему периметру границ Российской Федерации. Чем в них занимаются «ученые» – вирусологи Пентагона? Вряд ли созиданием», – отметил Гаджиев, передает РИА «Новости».

По его словам, призывы России, Китая и других стран раскрыть характер проводимых в военных лабораториях исследований США проигнорировали, а с началом СВО на Украине американские лаборатории были в спешном порядке демонтированы, а оборудование и результаты исследований вывезены. «Видимо, есть что скрывать», – добавил он.

Парламентарий подчеркнул, что направит депутатский запрос в различные ведомства для решения проблемы.

«К сожалению, мы наблюдаем гибель тюленей не первый год. Их сотнями обнаруживали на берегу Каспия. Но сейчас счет пошел уже на тысячи. Вопрос очень серьезный, он сильно беспокоит общественность. Должна быть причина таких негативных явлений, и я надеюсь, что ученые ее установят. Установив точную причину, мы сможем предотвратить массовую гибель тюленей. Как депутат, обращусь с запросами в компетентные ведомства, чтобы эта проблема была решена как можно скорее. Тянуть нельзя», – уточнил депутат.

Ранее гендиректор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов заявил, что количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане достигло 2500.

Накануне пресс-служба СКТУ Росрыболовства сообщила, что на берегу Каспия в Дагестане обнаружено около 700 мертвых тюленей.