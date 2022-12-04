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Блинкен: Конгресс США работает над альтернативой признанию России «спонсором терроризма»
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в конгрессе идет работа над альтернативой признанию России «страной-спонсором терроризма».
В интервью CNN он рассказал, что конгресс постоянно рассматривает, «какие меры можем принять, чтобы увеличить давление».
«Мы сейчас работаем с конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с использованием назначения «страной-спонсором терроризма», у которого были бы нежелательные последствия. Мы работаем с конгрессом над разработкой пути для достижения той же цели», – цитирует Блинкена РИА «Новости».
Напомним, власти США не намерены включать Россию в свой список стран – спонсоров терроризма из-за негативных последствий, подобный шаг может сорвать зерновую сделку, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Майкл Карпентер.
Военный эксперт оценил новый американский бомбардировщик
Военный эксперт Сивков оценил новый американский бомбардировщик
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Главное внимание в новом американском бомбардировщике B-21 уделено технологиям «стелс», отметил российский военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.
Сивков в комментарии РИА «Новости» отметил, что B-21 – это развитие самолета B-2 на той же идеологической концепции – самолет по схеме «летающего крыла», где главное внимание уделено минимизации эффективной площади рассеяния, то есть технологиям «стелс». По его словам, B-2 не в полной мере удовлетворяет США по степени малой заметности.
По словам военного эксперта, B-21 будет использовать как свободнопадающие бомбы, так и ракеты большой дальности. Самолет предназначен для активного применения в конфликтах с использованием обычных вооружений, указал он.
В том числе, считает аналитик, самолет будет применяться для преодоления систем противовоздушной обороны для нанесения ударов бомбами свободного падения.
Говоря о возможном российском аналоге данного самолета, Сивков отметил, что у России в настоящее время другие приоритеты. Наша страна, по его словам, делает ставку на применение крылатых ракет большой дальности, и для этих ракет достаточно иметь самолеты Ту-160 и Ту-95МС.
Применение бомб свободного падения, в особенности с использованием технологий их высокоточного применения, делает самолеты типа B-21 очень эффективными, заключил Сивков.
Ранее в субботу стало известно, что на заводе корпорации Northrop Grumman в Палмдейле (Калифорния, США) представили стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider.
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В США объяснили, зачем раскрывают перед Россией местонахождение подлодок
19FortyFive: США намеренно раскрывают местонахождение подлодок перед Россией
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Военно-морские силы США намеренно раскрывают местонахождение своих подлодок перед Россией и Китаем, пишут американские СМИ.
Действия американских военных не похожи на непреднамеренное совпадение, пишет военно-политическое издание 19FortyFive. В статье говорится, что недавно сообщалось о прибытии подлодки ВМС США «Западная Вирджиния» в порт Диего-Гарсия в Индийском океане. А до этого сообщалось о посещении Окинавы и Гибралтара субмаринами «Мичиган» и «Род-Айленд», передает ФАН.
Автор публикации считает, что таким образом США хотят сделать заявление для своих противников: показать России, Китаю, Ирану и Северной Корее, что могут разместить ядерную подводную лодку в любой точке мира.
По мнению аналитиков, подобные маневры могут иметь печальные последствия для Вашингтона. Потенциальный противник способен разработать методику отслеживания субмарин ВМС США, проанализировав их маршруты.
Ранее американский телеканал CNN сообщал, что Россия готовится к «подводной холодной войне».
Захарова напомнила Нуланд об уничтожении энергосетей американцами и НАТО
Захарова указала Нуланд на уничтожение энергосетей силами США и НАТО по всему миру
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Больше США энергосетей по всему миру уничтожили только США и НАТО вместе, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление замглавы Госдепа Виктории Нуланд об ударах России по энергосистеме Украины.
Нуланд назвала российские удары неприемлемыми. Захарова ответила, что «не Нуланд мир учить». Захарова в Telegram указала на заявления Джейми Шиа, сделанные, когда тот был пресс-секретарем НАТО, а также на диссертацию 1994 года майора ВВС США Томаса Гриффита «Стратегические удары по национальным системам электроснабжения». Как отметила Захарова, диссертацию писали, видимо, «уже тогда к югославским событиям готовясь».
Кроме того, Нуланд заявила, что Россия якобы отказалась от использования ядерного оружия на Украине из-за угроз со стороны других стран. Захарова на это ответила, что «Нуланд вновь сама себя победила».
По словам Захаровой, американская сторона через СМИ и «мозговые центры» раздула тему ядерной угрозы, а сейчас «пытается свалить с больной головы на здоровую».
Заявления Нуланд привело издание «Украинская правда». «Когда «Украинская правда» цитирует Викторию Нуланд – это 69, комбинация, которой в принципе можно охарактеризовать отношения американских ультралибералов и киевского режима на протяжении многих лет», – считает Захарова.
Напомним, на днях Захарова опубликовала заявление Шиа от 1999 года, в котором он оправдывает удары альянса по инфраструктуре Югославии. «Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию», – сказал тогда Шиа.
Он заявил, что в противном случае НАТО продолжит атаковать энергосистему Югославии, а если удары «будут иметь последствия для населения», то это проблемы Милошевича.
Экс-советник при госдепартаменте Джеймс Карден также признал, что Соединенные Штаты наносили удары по энергетической инфраструктуре во время конфликтов в Ираке и бывшей Югославии.
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Россия объяснила последствия попыток установить лимит цен на нефть
Посольство назвало попытки США установить лимит цен на российскую нефть перекраиванием принципов свободных рынков
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Страны Запада, пытаясь установить лимит цен на российскую нефть, занимаются перекраиванием базовых принципов функционирования свободных рынков, заявило посольство России в США.
Посольство, комментируя в Telegram «чванливые заявления» США, отметило, что кризис на энергоплощадках вызван политикой Вашингтона – санкциями против России, запретом на ее ресурсы. «С упорством, достойным лучшего применения, коллективный Запад пытается решить проблемы, созданные им же на пустом месте», – заявили дипломаты.
По их мнению, в результате попыток установить лимит цен на нефть возрастут неопределенность и издержки для потребителей сырья. Кроме того, теперь любая страна по политическим причинам может оказаться жертвой введения «потолка» в отношении ее экспорта. При этом в посольстве выразили уверенность, что российскую нефть продолжат покупать.
Напомним, страны G7 и Австралия договорились о введении потолка цен на российскую нефть, перевозимую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Лимит в 60 долларов минфин США назвал достаточным для поддержания у России понятного экономического стимула.
США не увидели возможности для «цветной революции» в России
Директор нацразведки США Хейнс не увидела возможности для смены власти в России, Иране и Китае через уличные протесты
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По мнению национальной разведки США, свержения власти в России, Иране и Китае через уличные протесты ожидать не стоит, заявила директор американского ведомства Эврил Хейнс.
Оценивая ситуацию в России, Хейнс допустила лишь «более критическое отношение к тому, что произошло, но ничего, что могло бы угрожать власти», передает ТАСС.
Относительно протестов в Иране она сказала, что там власти не считают протесты непосредственной угрозой, подавляют их. Однако иранские власти сталкиваются с серьезными вызовами в экономике, что увеличивает риски нестабильности и беспорядков, сказала она. По ее мнению, смена власти в Иране маловероятна.
В Китае Хейнс видит «еще одну версию Ирана». Ситуация для местных властей там более серьезная, чем в России, но, по мнению американской разведки, сейчас угрозы стабильности нет.
Напомним, американский лидер Джо Байден заявил, что США в скором времени «освободят Иран», добавив также, что жители этой страны «освободят сами себя».
Президент Ирана Ибрагим Раиси ответил Байдену, что Иран освободил себя еще 43 года назад.
В ноябре протестующему в Иране впервые вынесли смертный приговор.
В Китае власти ослабили коронавирусные ограничения после начавшихся в стране массовых протестов. На Западе протесты сравнивали с событиями 1989 года, когда попытку революции раздавили танками на площади Тяньаньмэнь.
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В России оценили слова Байдена о готовности к переговорам с Путиным по Украине
Американист Дудаков: Заявление Байдена о готовности к переговорам с Путиным оторвано от реальности
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Штатам необходимо вспомнить об интересах Москвы и не забывать о вопросах российской безопасности на Украине и в Восточной Европе. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Малек Дудаков, комментируя слова Байдена о мирных переговорах с Россией.
«Байден неискренен в своем высказывании о готовности к переговорам с Россией. Напомню, что данное «предложение» он озвучил в ходе ответа на вопрос журналиста: «Хотите ли вы выйти на мирные переговоры с Россией?». Соответственно, последовало заявление: «Хочу, но только если Россия выведет войска с Украины», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.
«Полностью отказаться от переговоров было бы глупо со стороны Байдена. Однако ему важно показать, что здесь и сейчас он к диалогу не готов. По мнению Совета по национальной безопасности, это привело бы к «потере лица» США и стало бы ударом по имиджу администрации Байдена. Поэтому Байден не готов серьезно говорить о компромиссах», – акцентирует эксперт.
«Между тем Россия неоднократно говорила о том, что мы готовы вести мирные переговоры. Однако Москва выдвигает важное условие: необходимо желание США пойти на серьезные компромиссы. Им нужно научиться уважать интересы нашей страны и не забывать про вопросы российской безопасности как на Украине, так и в Восточной Европе», – подчеркивает собеседник.
«Такого стремления к компромиссу со стороны Белого дома мы пока не наблюдаем. Здесь, как говорится, все вопросы к ним. Для того, чтобы ситуация изменилась, необходимы перемены на фронте. На текущий момент администрация Байдена сохраняет уверенность в том, что события развиваются в пользу Запада», – считает политолог.
«Украина не побеждает, но и не проигрывает. Затягивание конфликта с Москвой укладывается в общую стратегию США. Поэтому они сядут за стол переговоров, если появится понимание неизбежного поражения ВСУ», – резюмирует Дудаков.
Ранее глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине. Он также добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Байден также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский перечислил условия переговоров с Россией: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что подобное не повторится. В России эти условия сочли неприемлемыми.
Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.
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МИД: Западные страны сделали работу российских дипмиссий невыносимой
В Москве заявили о попытках западных стран сделать работу российских дипмиссий невозможной
В России фиксируются разные нарушения положений Венской конвенции о дипломатических сношениях и Венской конвенции о консульских сношениях, западные страны стремятся сделать работу российских диппредставительств невыносимой, заявил замглавы российского МИД Евгений Иванов.
По его словам, цель западных стран одна – создать невыносимо тяжелые условия для работы дипломатов за рубежом и оставить нарушителей безнаказанными. При этом российские ноты протеста остаются без реакции, передает ТАСС.
Замминистра дополняет, что в этой связи подготовлен указ президента Владимира Путина об увеличении числа сотрудников, обеспечивающих физическую защиту дипмиссий за рубежом.
При этом ранее временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд заявила, что граждане США глубоко уважают русскую культуру, речи об ее «отмене» в Америке не идет.
Госдеп предсказал «мрачное» будущее российской экономике
Главный экономист Госдепа Бланшард оценила будущее российской экономики как «мрачное»
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По версии США, прогнозы относительно будущего российской экономики «остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными», заявила главный экономист Госдепа Эмили Бланшард.
Как утверждает Бланшард, самые «оптимистичные» из этих прогнозов предсказывают, что экономика России к началу следующего десятилетия окажется как минимум на 20% меньше, чем если бы Россия не начала спецоперацию на Украине. Бланшард заявила, что в ближайшей перспективе ситуация будет зависеть от глобального спроса, в частности, на нефть, и от мер Москвы в рамках фискальной и монетарной политики по борьбе с негативными эффектами для экономики, передает РИА «Новости».
Напомним, США и прежде пытались убедить мир, что их политика санкций ведет к краху российской экономики. Еще в 2015 году президент США Барак Обама утверждал, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях». Почти сразу после начала Россией спецоперации на Украине Джен Псаки, занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома, заявила, что США с союзниками «сокрушили» экономику России.
Однако зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что санкции Запада стремительно разрушили архитектуру мировой торговли, при этом «порвать в клочья» экономику России у Запада в очередной раз не получилось, у России есть все возможности для развития.
Конгресс США собрался объявить бойцов ЧВК «Вагнер» террористами
Американские сенаторы внесли в Конгресс США законопроект об объявлении ЧВК «Вагнер» террористической организацией
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Американские сенаторы от обеих партий внесли в Конгресс США законопроект, который обязывает Госдепартамент Соединенных Штатов признать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» иностранной террористической организацией, следует из сообщения, опубликованного на сайте сенатора Роджера Уикера.
В сообщении говорится, что американские сенаторы Роджер Уикер (республиканец) и Бен Кардин (демократ) представили на рассмотрение Сената США двухпартийный «Закон о привлечении к ответственности российских наемников», который требует от Госдепартамента США признать базирующуюся в России ЧВК «Вагнер» иностранной террористической организацией. В заявлении отмечается, что аналогичную инициативу внесут в Палату представителей США демократы Стивен Коэн и Марк Визи и республиканцы Джо Уилсон и Ричард Хадсон, передает ТАСС.
Предложенный сенаторами законопроект также предлагает объявить иностранными террористическими организациями любые аффилированные с ЧВК «Вагнер» структуры или ее правопреемников.
Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отметил, что эта структура не подпадает ни под один из принятых в США критериев отнесения к террористическим организациям. Он подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» всегда защищала интересы России и русских за рубежом, граждан Российской Федерации, партнеров России в любых странах и на любых континентах, всегда боролась с терроризмом, бандитизмом, нарушением прав и свобод граждан, и будет продолжать это делать при любых обстоятельствах.
Пригожин заявил о соответствии США критериям террористической организации
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Деятельность США соответствует критериям отнесения к террористическим организациям
Деятельность Соединенных Штатов полностью соответствует принятым в США критериям отнесения к террористическим организациям, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Комментируя сообщения о возможности объявления ЧВК «Вагнер» террористической организацией властями Соединенных Штатов, Пригожин отметил, что ЧВК «Вагнер» не подпадает ни под один из принятых в США критериев отнесения к террористическим организациям, передает РИА «Новости».
Основатель ЧВК «Вагнер» уточнил, что в законодательстве США имеется три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кого власти Соединенных Штатов считают террористом.
При этом, подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер», деятельность самих Соединенных Штатов полностью соответствует принятым в США критериям отнесения к террористическим организациям, говорится в комментарии Пригожина, который опубликован в социальной сети «ВКонтакте», на странице принадлежащей ему компании «Конкорд».
Бизнесмен напомнил, что группа «Вагнер» остановила геноцид русского населения в Донбассе в 2014 году, разгромила в Сирии ИГ* (запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство*»), не позволила устроить переворот в ЦАР (Центральноафриканская Республика), уничтожила тысячи террористов в Африке.
Кроме того, отмечается в комментарии, специалисты медиаимперии Пригожина оказали жесткое противодействие США по вмешательству в выборы России и других стран.
Пригожин подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» всегда защищала интересы России и русских за рубежом, граждан Российской Федерации, партнеров России в любых странах и на любых континентах, всегда боролась с терроризмом, бандитизмом, нарушением прав и свобод граждан, и будет продолжать это делать при любых обстоятельствах.
Напомним, во вторник стало известно, что администрация США обсуждает возможность объявления ЧВК «Вагнер» иностранной террористической организацией.
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Журнал Минобороны предупредил о возможных провокациях ВМС США
«Военная мысль»: Корабли ВМС США могут сбросить опасные вещества в акватории Севморпути
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Российский журнал для военачальников «Военная мысль», выпускаемый Минобороны, предупредил о возможной провокации со стороны кораблей ВМС США в акватории Северного морского пути (СМП).
От американской стороны следует ожидать преднамеренных провокаций как в Баренцевом море, так и в акватории СМП в рамках реализации концепции «свободы судоходства», пишет «Военная мысль».
Журнал указывает, что корабли ВМС США могут маневрировать рядом с местами дислокации войск (сил) Севфлота и Восточного военного округа: Новосибирскими островами, архипелагами Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, островом Врангеля, передает РИА «Новости».
При этом в публикации не исключается, что американцы могут умышленно загрязнить морскую среду, например, сбросив нефтепродукты или другие химически опасных вещества российского производства, чтобы впоследствии обвинить Россию в якобы безответственном отношении к сохранению окружающей среды и экосистемы региона.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что продвижение Северного морского пути может помочь России раскрыть экспортный потенциал, так как страна готова сотрудничать со всеми заинтересованными странами.
В США объявили о возможности скорректировать потолок цен на нефть из России
В США объявили о возможности в будущем опустить потолок цен на нефть из России
Граница цен в 60 долларов за баррель на российскую нефть изменится, если ограничение не достигнет поставленных целей, заявил главный экономист госдепа Эмили Бланшар.
США и «международная коалиция» из G7, ЕС и Австралии пытаются уменьшить доходы России, расходуемые ей на СВО, заявила Бланшар, передает ТАСС.
Для этого лучше всего подходит порог на цены в 60 долларов за баррель нефти, но механизм ограничения цен намеренно делается гибким. В случае отсутствия эффекта потолок цен можно будет скорректировать.
«Я с оптимизмом смотрю на то, что все это будет работать, и с нетерпением жду, когда начнется реализация механизма предельного уровня цен», – заключила Бланшар.
В пятницу в ЕС заявили об утверждении потолка цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Польская сторона оспаривала решение, но позже выразила свое согласие.
В Кремле отреагировали на слова Байдена о переговорах с Россией
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Байден согласился на переговоры с Россией после «ухода Путина с Украины»
Американский президент Джо Байден фактически заявил, что переговоры с Москвой будут осуществляться только после «ухода Владимира Путина с Украины», что невозможно, заверил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль в такому повороту не готов, спецоперация безусловно продолжается, передает РИА «Новости».
Песков добавил, что президент России остается открытым для переговоров с Вашингтоном. При этом он подчеркнул, что ранее попытки переговоров с НАТО, ОБСЕ и США, которые инициировались Москвой, оказались безуспешными.
Ранее глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине. Он также добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Байден также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания.
Политолог Малек Дудаков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, что Штатам необходимо вспомнить об интересах Москвы и не забывать о вопросах российской безопасности на Украине и в Восточной Европе.
США поставили ЧВК «Вагнер» в один ряд с ИГ и «Талибаном»
Госдеп США сообщил о внесении ЧВК «Вагнер» в список вызывающих озабоченность нарушением религиозных свобод организаций
В связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике организация внесена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод, заявил госдепартамент США.
В указанный список организаций также включены хуситы, нигерийская экстремистская группировка «Боко Харам», движение «Талибан*» (запрещено ООН) , «Хайят Тахрир аш-Шам*» (новое название запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра*»), террористическая организация «Исламское государство*».
Также указывается, что в перечень стран, которые вызывают у США беспокойство в сфере соблюдения американского закона о защите свободы вероисповедания, включены Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан, Эритрея и Россия, передает РИА «Новости».
Напомним, американские сенаторы внесли в Конгресс США законопроект, который предписывает Госдепу объявить иностранной террористической организацией ЧВК «Вагнер», а также все аффилированные с ней структуры или ее правопреемников.
В США назвали условия прекращения военной помощи Украине
TAC: США должны заявить Киеву, что продолжать бои он будет без американских боеприпасов
Соединенные Штаты могут отказаться от накачки Киева оружием, если осознают, что риски эскалации конфликта перевешивают, пишет Патрик Бьюкенен в статье для журнала The American Conservative.
По словам автора статьи, события последних месяцев продемонстрировали, что на Западе оказалось слишком много «ястребов», готовых, не учитывая последствия, идти на конфликт с ядерной державой. Особенно ярко опасная тенденция проявилась во время ракетного кризиса в Польше, говорится в статье The American Conservative.
Бьюкенен пишет, что американская партия войны все еще никуда не делась и жаждет следующей конфронтации с Россией. Он напомнил, что еще до перехода контроля над Палатой представителей к Республиканской партии демократы одобрят просьбу президента США Джо Байдена о выделении Украине еще 38 млрд долларов. Принятие этого закона фактически гарантировало бы, что США продолжат финансирование и продлят боевые действия до весны, отметил автор статьи.
Он выразил надежду, что американские власти сосредоточатся на интересах собственной страны и начнут тщательнее рассчитывать действия по отношению к Украине, передает РИА «Новости».
По его словам, США, учитывая их «незаменимый вклад в военные действия Украины», вправе заявить Киеву, что риски дальнейших боевых действий превышают любую потенциальную выгоду для американской стороны. Если Киев полон решимости продолжать борьбу, нужно уведомить его, что Украина будет делать это без американских боеприпасов, пишет Бьюкенен.
«Великие державы никогда не должны уступать меньшим державам, не связанным с их жизненными интересами и способным втягивать их в нежелательные конфликты», – заключил он.
Ранее американский телеведущий канала Fox News Такер Карлсон выразил возмущение по поводу решения Белого дома оказывать помощь энергосектору Украины в условиях, когда в США растут собственные проблемы с доступностью энергоресурсов.