Российское общество «Знание» показало зрителям документальный фильм «Отважные»

В кинотеатрах восьми городов России состоялись премьерные показы документального фильма «Отважные» режиссера Олеси Шигиной. Киноленту на большом экране увидели жители Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга, Тюмени, Новосибирска и Сургута.

Картина посвящена героизму и подвигам бойцов, которые ежедневно совершаются на передовой. Фильм снят через материнский взгляд, 21-летний сын режиссера добровольно встал на защиту России. В картине снялись бойцы и женщины, работающие в помощь защитникам. Фильм снят «живой» мобильной камерой, что позволяет словно наблюдать за происходящим со стороны и погружаться в реальность героев. В конце ноября на встрече Владимира Путина с матерями участников СВО Олеся Шигина рассказала о своем фильме президенту России. Он одобрил кинокартину и выразил желание ее посмотреть, сообщает Lenta.ru.

«Сегодня мы восхищаемся российскими солдатами, которые встали на защиту Родины от посягательств извне. Именно документальное кино, снятое на передовой, позволяет нам стать свидетелями их мужества и героизма. Чтобы жители нашей страны познакомились с историями храбрых героев – участников СВО – Общество «Знание» организует двухдневные показы фильма «Отважные» в семи крупных городах. Я уверен, что эта документальная кинолента найдет отклик у аудитории и не оставит никого равнодушным», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В Москве картину зрителям представила сама режиссер. «Этот фильм был сделан по воле сердца и судьбы, потому что каждой своей клеточкой я ощущаю связь со своей страной. А моя страна сейчас кровоточит, и за нее стоят наши лучшие ребята. Когда я ехала на линию фронта я хотела понять, кто они, какие они, похожи ли они на моего сына. Оказалось, что да, они похожи, и они лучшие», – отметила Олеся Шигина на презентации картины.

Мероприятия прошли в рамках просветительского проекта «Умное кино», который стартовал под руководством Российского общества «Знание» 13 апреля 2022 года. Проект отбирает лучших авторов сценарных проектов документальных фильмов, которые обладают необходимыми навыками и мотивацией для создания просветительского контента, и их популяризацией во всех регионах России. Он призван продолжать просветительские традиции отечественного кинематографа, формировать новую культурную среду и объединять поклонников документального кино.