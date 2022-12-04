Комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить текущие параметры сделки

Союзные силы ударили по местам формирования украинской группы «Сич»

Союзные силы нанесли артиллерийские удары по местам формирования усиленной тактической националистической группы «Сич» (признана в РФ экстремистской) в городе Никополь, ее могли использовать для наступления в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов сообщил, что ожидается переброска до 40 тыс. украинских военных с херсонского на запорожское направление, приоритетом для Киева станет захват Запорожской АЭС, Энергодара и выход к Бердянску для остановки сухопутного коридора в Крым, передает ТАСС.

По словам Рогова, цель группы «Сич» – начать наступление на позиции России после выравнивания погоды.

«Когда будет сухо и ровная температура, а ближайшие ночи будет до минус 6, что для наших краев достаточно холодно, распутица может закончиться», – пояснил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили на линии соприкосновения в Запорожье гаубицы времен Второй мировой.