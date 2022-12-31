Во время обстрела первомайской больницы пострадали два медика

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31 декабря, суббота | Последнее обновление — 20:53 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВС России пополнились армейскими корпусами с Донбасса
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Раньше Новый год сопровождался приятными праздничными хлопотами, живым интересом и радостным настроением. За эти тридцать лет их вытеснили программируемые и формированные эмоции, нагнетаемые правильно подобранными техническими средствами.
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31 декабря 1919 года завершилась Донбасская операция еще молодой Красной армии. Войска сражались за богатый углем русский регион. В сводках пестрели знакомые современному потребителю новостей топонимы – Сватово, Горловка, Дебальцево. В России шла Гражданская война.
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Отъезд части соотечественников не отразился заметным образом на стране. А ведь в их числе было немало высококвалифицированных специалистов, которые, вероятно, много о себе думали: мол, без нас здесь всё рухнет. Как бы не так. Даже пробки в Москве не рассосались.
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Во время обстрела первомайской больницы пострадали два медика
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При обстреле города Первомайск в Луганской народной республике пострадали два сотрудника медицинского учреждения, сообщил мэр города Сергей Колягин.
По предварительным данным, в результате обстрела больницы ранения получили два работника медицинского учреждения, сообщил Калягин, передает ТАСС.
Он добавил, что украинские военные 31 декабря трижды обстреляли город.
Напомним, в субботу Первомайск подвергся обстрелам, снаряды РСЗО HIMARS упали на территории Первомайской больницы.
Немцы заявили об отвращении к Шольцу после новогоднего обращения
Читатели Die Welt раскритиковали заявления Шольца по Украине в новогоднем обращении
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Читатели немецкой газеты Die Welt активно комментируют новогоднее обращение канцлера Олафа Шольца, в котором он пообещал продолжить поддержку Украины, а также призвал немцев экономить энергию.
Кроме того, Шольц пообещал обеспечить независимость Берлина от российского газа.
В комментариях, содержание которых передает РИА «Новости», пишут, что испытали «отвращение, гнев, стыд, бессилие» после такого новогоднего обращения. «После таких заявлений у меня нет слов», – пишет один из читателей немецкого издания Die Welt.
Другой читатель заявил, что Шольцу следовало бы объяснить причины провала энергетической политики, расплачиваться за который приходится обычным гражданам Германии.
Третий читатель возмутился, что граждан просят экономить энергию, в то время как правительство усугубляет энергетические проблемы. «У него (Шольца – прим. ВЗГЛЯД) проблемы с восприятием реальности!» – пишут в комментариях.
Еще один пользователь возмутился словами канцлера о единении народа. «Страна разделена по многим параметрам, разлом происходит через все сферы общества и политики», – подчеркнул он.
Другой признался, что пустые обещания Шольца слушать надоело, и призвал политика отправиться в отставку.
«Мне стыдно за такого канцлера», – заключил читатель.
Напомним, две трети граждан Германии испытывают страх перед 2023 годом из-за энергокризиса и конфликта на Украине.
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Зампостпреда РФ при ООН ответил на вопрос об уничтожении Украины
Зампостпреда России при ООН Полянский заявил о попытках Запада представить СВО как уничтожение государственности Украины
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Москва отвергает заявления западных стран о том, что целью спецоперации на Украине является уничтожение украинской государственности, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Будущее Украины будет зависеть от украинского народа, заявил Полянский, отвечая на соответствующий вопрос во время эфира в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Это будет выбором этого государства и людей, живущих в нем, подчеркнул заместитель постпреда. Полянский отметил, что ни разу не слышал, чтобы кто-то из российских руководителей в числе целей СВО говорил, что Россия не заинтересована в украинской государственности и не заинтересована в сохранении Украины.
По его словам, Украина должна вернуться в состояние дружественного соседа России, от которого не исходит угроза, в это понятие входит и военная угроза, и угроза нарушения прав соотечественников, и прав тех, кто говорит на русском языке.
Назван регион, где у США возникнут проблемы из-за Украины
WP: Запасы боеприпасов США сгорают на Украине, из-за чего у Вашингтона возникнут проблемы в Азии
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«Сжигающие» американские запасы поставки боеприпасов на Украину являются ошибкой, потому что из-за этого у Соединенных Штатов возникнут проблемы в Восточной Азии, пишут американские СМИ.
В статье The Washington Post говорится, что Вашингтон очень быстро «сжигает» боеприпасы. В краткосрочной перспективе, по оценке издания, это приведет к ослаблению способности США сдерживать стратегических противников в Восточной Азии.
По мнению автора публикации, этот регион важнее для процветания американцев, чем Украина. Подчеркивается, что здесь Америке угрожает гораздо более сильный соперник в лице Китая, передает РИА «Новости».
В материале говорится, что по мере того, как конфликт будет вступать в новую фазу, администрации президента США Джо Байдена придется задуматься над приемлемыми видами урегулирования ситуации.
Ранее исследовательская служба Конгресса США заявила, что поставка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot («Пэтриот») Украине может обернуться проблемой в будущем.
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В США призвали посадить генсека НАТО
Американский политик Янг призвал судить Столтенберга за военные преступления
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг является военным преступником и должен предстать перед судом, заявил американский политик, кандидат в губернаторы штата Кентукки Джеффри Янг.
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Янг, говоря о решениях генсека НАТО по поддержке Украины, заявил, что Столтенберг является «убийцей миллионов».
По мнению американского политика, генсека НАТО следовало бы посадить в тюрьму в Гааге и приговорить к 30 годам без права на досрочное освобождение, передает РИА «Новости».
Ранее генсек НАТО заявил, что поставки вооружений и боеприпасов странами НАТО Украине якобы способны быстро привести к перемирию.
Напомним, президент Владимир Путин заявлял, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.
Шольц дал Украине новогоднее обещание
Шольц в новогодней речи заверил в единстве стран ЕС и НАТО по вопросу поддержки Украины
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Страны Запада «сплочены как никогда» и продолжат поддерживать Киев; ЕС и НАТО не допустили раскола, как это бывало прежде, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении к соотечественникам.
Видеоверсия обращения будет транслироваться в Германии в течение дня. Шольц заявил, что год был «сложным», но призвал сограждан «следовать по начатому пути», передает ТАСС.
Он заявил, что многие в Германии обеспокоены ситуацией на Украине и ощущают ее последствия, например, «оплачивая счета за электричество или за газ». Шольц полагает, что «этот переломный момент» – испытание для Германии. По словам канцлера, Украина продолжает обороняться, в том числе благодаря помощи Запада.
Он указал, что в Германии построили терминал по приему сжиженного газа, в 2023 году собираются открыть еще несколько, чтобы способствовать «независимости от российского газа» как самой страны, так и Европы в целом.
Напомним, немецкие социологи указывают на стремительный скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни в Германии. Две трети граждан Германии испытывают страх перед 2023 годом из-за энергокризиса и конфликта на Украине.
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В Совфеде объяснили цель лжи Запада о Минских соглашениях
Клишас: Европейские политики восемь лет лгали о Минских соглашениях, чтобы готовить большую войну
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На протяжении восьми лет европейские политики лгали о важности Минских соглашений только для того, чтобы вооружать и обучать неонацистов на Украине и готовить большую войну, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
В своем Telegram-канале Клишас отметил, что все восемь лет Европа также продлевала антироссийские санкции за «отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений».
«Все что нужно знать о «европейских ценностях», – отметил он.
По словам сенатора, если раньше примером самой циничной лжи и лицемерия была пробирка госсекретаря США Колина Пауэлла, представленная на Совете Безопасности ООН, то теперь таким примером являются европейские «гарантии» тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу в 2014 году в Киеве и «гарантии» по Минским соглашениям.
«Кто-то еще воспринимает переговоры и договоренности с западными политиками всерьез?» – задался вопросом Клишас.
Он подчеркнул, что западными ценностями XXI века являются ложь и лицемерие, неоколониализм и двойные стандарты, а также идея собственной исключительности и вседозволенности, отказ от любых обязательств, отрицание международного права и суверенитета государств.
Ранее экс-президент Франции Олланд подтвердил слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения дали время усилить ВСУ.
В среду Меркель повторно заявила, что Минские соглашения представляли собой попытку дать время Украине, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее.
В декабре Меркель признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», это позволило стране стать сильнее.
Позже президент России Владимир Путин отметил, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
Ранее отставной офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что политика американских властей на украинском направлении являет собой «чистое зло». По его словам, США реализуют «извращенную фантазию» о «борьбе до последнего украинца».
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В Конгрессе США предупредили о серьезной опасности поставок Patriot Украине
В Конгрессе представили доклад о последствиях для ВС США после передачи Patriot Киеву
Поставка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot («Пэтриот») Украине может обернуться проблемой в будущем, предупреждает исследовательская служба Конгресса США.
В сводке, подготовленной исследовательской группой для конгрессменов, говорится, что поставки Patriot «представляют проблемы, которые возникнут перед Конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности», сообщает RT.
По оценке аналитиков, потенциальные риски могут возникнуть, если Patriot изымут у Центрального или Индо-Тихоокеанского командования ВС США. А если ЗРК передадут из запасов на территории США, то это может воспрепятствовать циклам подготовки и модернизации, предупреждают авторы доклада.
Кроме того, составители документа задаются вопросом, будут ли введены ограничения «по типам вражеских систем, против которых допустимо применение этих комплексов». Они призывают учитывать высокую стоимость ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.
В Кремле ранее подчеркивали, что комплексы Patriot станут законной целью для российских войск.
ВС России пополнились армейскими корпусами с Донбасса
В состав российских Вооруженных сил включены 1-й Донецкий и 2-й гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса, говорится в материалах Минобороны.
В состав Вооруженных сил России включили 1-й Донецкий и 2-й гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса, а также Донецкое высшее общевойсковое командное училище, передает ТАСС.
Напомним, в субботу, 31 декабря, в ходе визита в штаб Южного военного округа президент России Владимир Путин вручил указанным формированиям воинские знамена.
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Путин поручил создать центры по разработке беспилотников в России
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Систему научно-производственных центров испытаний и компетенций беспилотных авиационных систем создадут в России, соответствующее распоряжение отдал президент Владимир Путин.
Глава государства поручил правительству создать систему центров испытаний и компетенций для развития беспилотных авиационных систем, в том числе на базе автономной некоммерческой организации «Платформа Национальной технологической инициативы».
Список поручений Путина опубликован на сайте Кремля.
Также руководству страны предстоит сформировать систему сертификации таких беспилотных систем, их компонентов, комплектующих, лицензирования разработки и производства.
При этом нужно предусмотреть оптимизацию сертификации и лицензирования.
Кроме того, президент поручил создать систему непрерывной подготовки в сфере беспилотников, для этого привлекаются Агентство инициатив по продвижению новых проектов и Агентство развития профессионального мастерства.
Это поручение необходимо исполнить к 1 июня 2023 года.
Ранее в декабре президенту на выставке вооружений в Национальном центре управления обороной страны (НЦУО) показывали разведывательную беспилотную платформу.
Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что сейчас подразделениям уровня роты и даже взвода необходимо иметь собственные легкие беспилотники видовой разведки.
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Минобороны: В ходе обмена возвращены 82 российских военнопленных
С контролируемой киевскими властями территории 31 декабря вернули 82 пленных российских военнослужащих, сообщило Министерство обороны России.
Военнослужащих удалось вернуть благодаря переговорному процессу, в плену им всем грозила смертельная опасность, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Освобожденных военных самолетами Военно-транспортной авиации ВКС России доставят в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
В министерстве подчеркнули, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
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ВС России уничтожили три пункта дислокации иностранных наемников в Красном Лимане
В ходе специальной военной операции ВКС России уничтожили три пункта временной дислокации иностранных наемников в районах населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва ДНР, сообщает министерство обороны РФ.
За сутки поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях и военная техника в 92 районах, передает Telegram-канал ведомства.
На Купянском направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. На Красно-Лиманском направлении удалось ликвидировать до 140 украинских военных, пять танков, семь боевых бронированных машин и четыре пикапа.
На Донецком направлении за сутки уничтожено более 80-ти украинских военных. Также уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Помимо этого, ВС России уничтожили пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
В районе населенного пункта Серебрянка ЛНР уничтожена самоходная гаубица «Dana» чешского производства.
США усомнились в нейтралитете Китая в ситуации вокруг Украины
Госдеп осудил развитие Китаем тесных связей с Россией на фоне спецоперации на Украине
Китай на фоне российской спецоперации на Украине утверждает, что является нейтральной стороной, однако его действия свидетельствуют, что он продолжает инвестировать в тесные связи с Россией, заявил госдепартамент США.
Комментируя переговоры главы российского государства Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина, Госдеп выразил обеспокоенность развитием связей Москвы и Пекина на фоне российской спецоперации, передает ТАСС.
В Госдепе заявили, что страны Запада «предупреждали» Китай «о последствиях предоставления России военной помощи» или «систематического содействия в обходе санкций». В Госдепе сказали, что следят за действиями Китая.
Американская сторона заявила, что мир наблюдает за тем, какие государства «поддержат базовые принципы свободы, самоопределения и суверенитета», а какие окажутся на стороне Москвы или будут негласно поддерживать Россию. Госдеп считает, что страны, которые поддерживают Москву, обязательно «окажутся на неправильной стороне истории».
Напомним, китайский дипломат Цинь Ган, чуть более года проработавший послом в США, назначен главой МИД Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что власти Китая одобрили позицию России, которая не отказывается от мирного пути решения конфликта на Украине.
Во Франции заявили об укреплении «нацистской диктатуры» Зеленского
Французский политик Асселино: Новый украинский закон о печати противоречит европейской свободе слова
Принятый на Украине закон о печати противоречит европейской свободе слова, заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино.
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Асселино написал, что президент Украины Владимир Зеленский «укрепляет свою неонацистскую диктатуру». По его словам, принятым в этой стране законом о печати возмущена даже европейская федерация журналистов, по мнению представителей которой он содержит «многочисленные положения, противоречащие европейским ценностям».
Кроме того, заявил Асселино, законом недоволен и Союз журналистов Украины. СЖУ считает, что он представляет самую большую угрозу свободе слова за время существования независимой Украины, передает РИА «Новости».
Принятый ранее Верховной радой Украины сразу во втором и окончательном чтении законопроект о медиа позволяет представителям украинской власти штрафовать и закрывать любой телеканал, газету или сайт, информационный контент которых им не нравится.
Названо число задержанных за месяц в Херсонской области пособников ВСУ
В Херсонской области за декабрь задержали 10 подозреваемых в пособничестве украинским военным, сообщили в Главном управлении регионального МВД.
С начала месяца в регионе задержаны 10 подозреваемых в пособничестве вооруженным силам Украины, в их числе – члены диверсионно-разведывательных групп, наблюдатели и корректировщики, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Также за этот период полицейские изъяли из незаконного оборота 507 единиц оружия: шесть автоматов, 28 пистолетов, два гранатомета, один станковый пулемет, 470 охотничьих ружей.
Кроме того, изъяты 1551 снаряд, мина, 212 гранат, свыше 540 взрывателей и запалов, свыше 126 тыс. патронов, 11,5 кг пороха, 11 кг взрывчатки и 58 детонаторов.
Ранее на этой неделе в Херсонской области задержали агента украинских спецслужб. По версии следствия, он занимался передачей данных СБУ о расположении и маршрутах ВС России.
В Киеве потребовали снести самый большой на Украине памятник Пушкину
Вандалы изрисовали красной и желтой краской самый большой на Украине памятник поэту Александру Пушкину.
На постамент нанесли надписи на украинском языке с требованием снести памятник, расположенный в одноименном парке на Шулявке, сообщает украинское издание Страна.ua в Telegram-канале.
На памятнике видны слова: «Снеси, «Памятник культурной экспансии» и «Палач».
Департамент культуры Киевской городской госадминистрации попросил экспертный совет по вопросам преодоления последствий русификации рассмотреть вопрос о демонтаже памятника Пушкину в столице.
Ранее сообщалось, что бюст русского поэта Александра Пушкина демонтировали в городе Краматорске Донецкой народной республики.
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