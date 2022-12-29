ФСБ задержала агента СБУ в Херсонской области

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29 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
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Как Россия будет пробивать потолок цен на нефть

Россия ответила на абсурдные меры ЕС по нефтяному потолку цены Егор Алеев/ТАСС
«Нелегитимные, абсолютно абсурдные меры». Такими словами представитель Кремля Дмитрий Песков описал «так называемый потолок цен» на российскую нефть, введенный Евросоюзом. В ответ указом президента России поставка нефти на данных условиях сделана невозможной. По каким правилам будут продаваться российская нефть и нефтепродукты? Подробности...
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Предки нового посла Германии в Москве служили императору России

Граф Александр Ламбсдорф – потомственный дипломат с репутацией прагматика Robert Michael/Imago/Global Look Press
Новым послом ФРГ в России, скорее всего, станет граф Александр Ламбсдорф – аристократ и политик с репутацией реалиста. Род Ламбсдорфов, который в свое время служил Российской империи, дал современной Германии немало дипломатов. О чем сегодня может свидетельствовать назначение Александра Ламбсдорфа послом в Москве? Подробности...
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Как советские граждане оплатили победу над Гитлером

Танки, бронемашины, самолеты – советские граждане нередко из своего кармана скидывались на создание новой военной техники Анатолий Гаранин/РИА Новости
29 декабря 1941 года вышел указ Президиума Верховного Совета (ПВС) СССР «О военном налоге», ставший одним из важнейших экономических документов военного времени. В том числе с помощью данного механизма победу над Гитлером в буквальном смысле оплатил весь советский народ. Практически все население СССР несло на себе бремя военных расходов, в полной мере оплачивая оборону своей страны. Подробности...
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Кто внушил Украине мечты о «расчленении России»

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов лично участвовал в диверсиях против России REUTERS/Valentyn Ogirenko
Карта расчлененной России, как выяснилось, украшает кабинет главы украинской военной разведки Кирилла Буданова. Что ж, враг не скрывает, к чему именно он в итоге стремится. Однако куда более подробно эти планы вынашивают кураторы Киева – и Украине в них отведена совсем незавидная роль. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Чем важна Черниговщина для России и русских

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Новые территории – это не только активы и инфраструктура, но в первую очередь люди. Их исторический опыт – важнейший фактор, что предопределит вашу политику на этих территориях на десятилетия вперед. Черниговская область тысячу лет находилась в зоне русских интересов. Что мы можем ждать в случае, если обретем ее вновь? Подробности...

России надо разнообразить «информационную географию»

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Наши основные партнеры сегодня находятся явно не на Западе, и им необходимо уделить должное внимание. А на самом Западе роль опасных вредителей могут играть отнюдь не те, кого мы привыкли таковыми считать в силу больших размеров страны. Подробности...

Поведение Зеленского несет Москве целый ряд выгод

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Главу киевского режима нельзя считать послушным исполнителем западной воли. Воля у него своя – причем иногда отличная от западной. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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В КНР отчитали США за Россию и Германию

Россия отомстит за Екатерину II

Немцы испугались своего будущего

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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Минобороны показало танковый бой мобилизованных на Т-80 в зоне СВО ФСБ задержала агента СБУ в Херсонской области Вучич назвал срок разбора баррикад на севере Косово В Германии признали неспособность санкций поставить экономику России на колени
    ПВО Брянской области сбила беспилотники ВСУ Шойгу отметил оперативность решения проблем частичной мобилизации Стало известно о недоверии Байдена к собственной охране Украинская беженка разрушила польскую семью

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    Как советские граждане оплатили победу над Гитлером

    новые Т-80 БВ


    Рогов рассказал о танковом усилении Запорожской области

    тяжелые вооружения


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    Видео

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    Украинских олигархов настигла расплата за разрыв с Россией

    Род Ламбсдорфов


    Предки нового посла Германии в Москве служили императору России

    неизбежный ответ


    Планы «обезглавить Кремль» доказывают безумие руководства США

    украинские спецслужбы


    Против «женщин – агентов СБУ» есть проверенное противоядие

    летные испытания ПД-8


    Новый авиадвигатель обеспечит технологический суверенитет России

    год золотого медведя


    Александр Разуваев: Запад пообещал появление новой мировой валюты

    поражает воображение


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    Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?

    ФСБ задержала агента СБУ в Херсонской области

    Передававшего координаты ВС России агента СБУ задержали в Херсонской области

    29 декабря 2022, 11:49

    Текст: Вера Басилая

    ФСБ задержала в Херсонской области агента украинских спецслужб, который передавал СБУ данные о дислокации и маршрутах российских войск, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    В ФСБ уточнили, что задержанный агент украинских спецслужб собирал и пересылал информацию о местах дислокации, численности подразделений российских войск, а также маршрутах их перемещения, географические координаты и привязки к картам местности, передает ТАСС.

    Как отметили в ФСБ, данные передавались кадровому сотруднику СБУ через мессенджер для отправки ВСУ, которые впоследствии наносили удар по позициям.

    В результате против 54-летнего гражданина Украины возбуждено уголовное дело за шпионаж, он заключен под стражу.

    Ранее ФСБ ликвидировала украинскую диверсионную группу при попытке проникнуть в Брянскую область.

    Песков озвучил условия «мирного плана» по Украине
    		   28 декабря 2022, 14:26
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Не может быть «мирного плана» по Украине, если в него не включить новые четыре региона, которые уже вошли в состав России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По его словам, пока что никакого плана нет, так Песков прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского подготовить «мирный план» к февралю, когда он хотел бы провести «мирный саммит» на площадке ООН, передает ТАСС.

    Также Песков заявил, что «мирного плана» Украины не может существовать без учета нынешних реалий. Речь идет о новых российских территориях.

    Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, жители захотели вернуться в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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    Лавров заявил о сотнях американских военных на Украине

    28 декабря 2022, 20:59

    Текст: Кристина Цыцура

    Сотни американских военнослужащих сейчас находятся на Украине, а аппарат военного атташе США оказывает Киеву прямые консультативные услуги, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на Первом канале.

    По словам министра, американские военные были на Украине еще до госпереворота. «Сотрудники ЦРУ занимали минимум один этаж в Службе безопасности Украины», – передает ТАСС слова главы МИД России.

    Министр добавил, что сейчас в Киеве находится значительный аппарат военного атташе США, которые оказывают прямые консультативные услуги. Также на Украине есть группа специалистов, которая, как объяснил Пентагон в Конгрессе, контролирует использование вооружения США.

    «Поэтому когда в Конгрессе попытались потребовать создания специального механизма, Пентагон сказал: «Нет, мы там уже за всем следим», – добавил Лавров.

    Ранее министр иностранных дел России заявил, что США по дипломатическим каналам сообщили о том, что не хотят и не будут напрямую воевать с Россией.

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    В Киеве и Одессе прогремела вторая волна взрывов
    Несколько взрывов повторно прозвучали в Киеве и Одессе
    		    29 декабря 2022, 10:40
    Фото: AP/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Вторая волна взрывов слышна в Киеве и Одессе в четверг утром, сообщают СМИ.

    Повторная серия взрывов прозвучала в Одессе, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Клименко тайм».

    Также мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале подтвердил, что в Киеве произошло несколько взрывов.

    Ранее в четверг утром взрывы были зафиксированы в Киеве, Одессе и Житомирской области Украины.

    В четверг на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

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    Лавров: Киссинджер откровенно признал ведение войны Западом против России

    28 декабря 2022, 20:28

    Текст: Кристина Цыцура

    Бывший госсекретарь и советник американского президента по национальной безопасности Генри Киссинджер признал, что коллективный Запад во главе с США ведет войну против России на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью на Первом канале.

    В МИД заявили, что ознакомились со статьей Киссинджера под названием «Как избежать новой мировой войны» для журнала The Spectator об урегулировании украинского конфликта. Лавров обратил внимание на фразу: две ядерные державы состязаются за то, кому достанется неядерная Украина. Глава МИД России назвал эту фразу прямым указанием на то, кто с кем воюет, передает ТАСС.

    Он добавил, что с Россией «воюет коллективный Запад во главе с ядерной державой – США», и это противостояние было объявлено после государственного переворота в Киеве. 

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    ПВО Брянской области сбила беспилотники ВСУ
    Брянский губернатор Богомаз сообщил о сбитых беспилотниках ВСУ, пострадавших и разрушений нет
    		    29 декабря 2022, 11:07
    Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    В Клинцовском районе области работает ПВО, сбиты беспилотники, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Губернатор области сообщил в своем Telegram-канале, что на территории Клинцовского района сработала система ПВО, разрушений и пострадавших нет, в результате работы были сбиты БПЛА.

    Ранее Богомаз сообщал об атаке беспилотника на электрические сети Трубчевского района.

    Губернатор сообщил, что ущерб от обстрелов со стороны Украины в Брянской области превысил 100 млн рублей.

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    Рогозин опубликовал первое фото после операции
    		    29 декабря 2022, 10:45
    Фото: vk.com/rogozin_do
    Текст: Вера Басилая

    Раненый в Донецке экс-гендиректор Роскосмоса, руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин опубликовал первое фото после операции по извлечению осколка.

    «Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем – хорошего и плодотворного дня!» – написал Рогозин под фото в соцсети «ВКонтакте».

    Напомним, Рогозин был ранен в ходе обстрела ВСУ гостиницы в Донецке. Его помощник сообщал, что экс-главу Роскосмоса ранило металлическим осколком размером 6 х 6 мм. Врачи из-за сложности операции не смогли прооперировать Рогозина в Донецке и Ростове-на-Дону, он был доставлен в одну из больниц Подмосковья. 

    В понедельник помощник Рогозина сообщил, что его успешно прооперировали.

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    ВСУ из-за нехватки снарядов вдвое сократили число обстрелов на Купянском направлении

    29 декабря 2022, 09:11

    Текст: Александра Юдина

    ВСУ на Купянском направлении вдвое уменьшили количество обстрелов позиций российских военных из-за нехватки боеприпасов, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    По его словам, это связано со «снарядным голодом» в рядах бойцов ВСУ, так как они исчерпали лимит выделенных боеприпасов. А нарушения логистики и нехватка транспортных средств не дают им возможности пополнить истощившиеся запасы, передает ТАСС.

    Накануне на Купянском направлении было уничтожено более 30 украинских солдат. На Краснолиманском направлении уничтожено более 170 военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа. На Донецком направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих.

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    Против экс-депутата Госдумы Пономарева возбудили дело о фейках о ВС РФ
    Следователи провели обыски по делу депутата Госдумы Ильи Пономарева о фейках о ВС России
    		    29 декабря 2022, 08:29
    Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Следственный комитет провел обыски у бывших муниципальных депутатов Москвы по делу, возбужденному в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом) о распространении фейков об использовании ВС РФ.

    Против признанного иноагентом депутата Госдумы Ильи Пономарева возбудили уголовное дело за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    В связи с делом в семи городах России у администраторов ряда Telegram-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы проведены обыски.

    Ранее заочно арестованного за фейки о Вооруженных силах России экс-депутата Госдумы Илью Пономарева объявили в розыск.

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    Лавров: Россия обеспечит выполнение целей специальной военной операции

    28 декабря 2022, 15:07

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции, к которым относится безопасность четырех новых регионов страны и недопущение создания угроз для безопасности всей России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Мы намерены обеспечить выполнение целей специальной военной операции. Как подчеркнул президент, наш абсолютный приоритет – четыре новых региона России, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие, долгие годы, и которые должны обеспечить безопасность всех людей, которые там живут», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

    Министр подчеркнул, что «еще одна важнейшая цель специальной военной операции – недопущение создания и сохранения на украинской территории каких-либо угроз нашей безопасности».

    Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что, он хотел бы увидеть решение конфликта на Украине, установленное путем переговоров, но при условии, что цели спецоперации будут достигнуты.

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    В Одессе пропали свет и вода после сообщений о взрывах

    29 декабря 2022, 11:18

    Текст: Александра Юдина

    Свет и вода отключены в Одессе после сообщений о взрывах, сообщают СМИ.

    В Telegram-канале украинского издания «Страна.ua» отмечается, что коммуникации отключились после сообщений о прилетах снарядов.

    Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале также предупредил граждан о возможных перебоях в подаче электроэнергии.

    Также глава Полтавского городского совета Александр Мамай в своем Telegram-канале сообщил, что в этом областном центре в Центральной Украине после объявления воздушной тревоги наблюдаются скачки в напряжении электросети.

    Ранее в четверг утром взрывы были зафиксированы в Киеве, Одессе и Житомирской области Украины.

    Позднее в Киеве и Одессе была слышна вторая волна взрывов.

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    Шойгу отметил оперативность решения проблем частичной мобилизации
    		    29 декабря 2022, 11:27
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Минобороны оперативно решило большинство проблем частичной мобилизации благодаря тому, что возникающие сложности не скрывались, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании парламентской координационной группы по вопросам СВО.

    Министр заявил, что частичная мобилизация в России завершена. Он отметил, что удалось оперативно решить большую часть проблем и вопросов, а также поблагодарил за то, что требующие вмешательства ситуации не скрывались, передает РИА «Новости».

    Ранее Шойгу заявил, что частичная мобилизация была проведена для стабилизации обстановки на фронте, защиты новых территорий и дальнейшего наступления. Министр также оценил работу парламентской координационной группы по вопросам СВО.

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    Путин подписал закон о бесплатном соцобслуживании инвалидов боевых действий

    28 декабря 2022, 14:35

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий бесплатное социальное обслуживание инвалидов боевых действий, в том числе получивших ранения в ходе специальной военной операции, и участников Великой Отечественной войны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Такое право распространяется и на лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда» и знаком «Житель осажденного Севастополя», передает ТАСС.

    Как отмечается в пояснительной записке, инициатива важна для «комплексного обеспечения социальной защиты сотрудников, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса и ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении задач».

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    В Харькове перестало работать метро
    В Харькове приостановили движение метрополитена

    29 декабря 2022, 10:48

    Текст: Вера Басилая

    Движение поездов на линиях метро Харькова временно остановлено, во Львове прогремели несколько взрывов, сообщили украинские СМИ.

    Издание Kharkiv today в своем Telegram-канале сообщило, что приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена, передает ТАСС.

    Украинские издания «Страна» и «Украинская правда» сообщили о серии взрывов во Львове, подробности не приводятся.

    Ранее взрывы прозвучали в Киеве, Одессе и Житомирской области Украины.

    Напомним, в четверг утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

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    Шойгу оценил работу парламентской координационной группы по вопросам СВО
    Министр обороны Шойгу заявил о важности работы парламентской координационной группы по вопросам СВО

    29 декабря 2022, 09:25

    Текст: Вера Басилая

    Работа координационной группы по вопросам специальной военной операции (СВО) чрезвычайно важна, она потребует постоянного и длительного внимания, должна быть построена планово и результативно, заявил министр обороны Сергей Шойгу на первом заседании группы.

    Министр обороны заявил, что работа координационной группы по вопросам СВО не факультативная, требует ежедневного постоянного внимания, он призвал выстроить план действий, нацеленных на результат, передает ТАСС .

    Он указал, что спецоперация и мобилизация касаются всех и каждого, каждый субъект и каждый населенный пункт, поэтому помощь, поддержка сенаторов и депутатов необходима.

    Напомним, рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам СВО создана по распоряжению президента России Владимира Путина.

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    Обозначены цели работы парламентской координационной группы по вопросам СВО

    29 декабря 2022, 10:10

    Парламентская координационная группа по вопросам СВО будет формировать «тепловую карту» проблем в регионах, связанных с обеспечением мобилизованных и их семей, и ежемесячно представлять доклад президенту, заявил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

    Турчак заявил, что на площадке парламентской координационной группы будут рассматривать и дорабатывать вместе с Минобороны и отраслевыми ведомствами законопроекты, и после этого они будут вноситься в Госдуму с уже консолидированной позицией всех парламентских партий.

    «Цель у нас одна – выявление и решение системных проблем, связанных с проведением специальной военной операции. Устранение любых барьеров на пути к нашей общей победе», – подчеркнул вице-спикер, добавив, что рабочая группа сформирована, чтобы максимально оперативно убирать бюрократию и посредников при принятии решений.

    Турчак отметил, что рабочая группа не должна рассматриваться как «жалобная книга», по его словам, это инструмент контроля полноты и своевременности выплат военнослужащим, оснащения бойцов, обеспечения членов их семей – всего того, что гарантировано государством в соответствии с решениями, принятыми президентом. Он также обратил внимание на контроль полноты и своевременности выплат, правильности их начислений, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

    «У нас уже была рабочая поездка в Единый расчетный центр Министерства обороны. Мы посмотрели, как производятся начисления. Есть, безусловно, большой запрос по цифровизации этого процесса, а также системы наших военкоматов. Есть конкретные предложения в этой части, которые мы представим», – сообщил Андрей Турчак.

    На первом заседании было принято решение о создании внутри группы пяти подгрупп по основным направлениям. Это развитие мобилизационных мощностей, мобилизационный учет граждан, материально-техническое обеспечение участников СВО, поддержка членов их семей и военно-патриотическое образование и воспитание граждан. Их возглавят председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-Оол, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, вице-спикер Госдумы, глава партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова, первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике, секретарь Херсонского отделения «Единой России» Игорь Кастюкевич.

    Напомним, министр обороны Сергей Шойгу оценил работу парламентской координационной группы по вопросам СВО на первом заседании группы.

    Ранее по распоряжению президента была создана рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей, которую возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

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