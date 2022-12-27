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27 декабря, вторник | Последнее обновление — 22:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минфин решил поднять минимальную цену на водку
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Неистовое раздражение, которое Орбан вызывает у европейских либералов, связано с тем, что он заставляет людей задаться вопросом – «а что, так можно было?»
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Владимир Путин взял на себя тяжелую ответственность, начав действовать тогда, когда экономика России приобрела необходимый запас прочности, а вооруженные силы получили преимущество по целому ряду видов вооружений, в первую очередь стратегических.
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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Минфин решил поднять минимальную цену на водку
Опубликован приказ Минфина об увеличении минимальной цены на водку
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С 1 января вырастет минимальная розничная цена на водку и коньяк, говорится в приказе Минфина.
Приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Сейчас минимальная розничная цена водки составляет 261 рубль за 0,5 л, бренди – 348 рублей, коньяка – 480 рублей. С 2023 года минимальная розничная цена на водку вырастет до 281 рубля, на коньяк – до 517 рублей, передает ТАСС.
При этом минимальную отпускную цену на бренди решено повысить с 270 до 289 рублей за 0,5 л, оптовую – с 284 до 304 рублей. На коньяк – с 371 до 397 рублей и с 391 до 419 рублей соответственно, на водку – с 214 до 229 рублей и с 222 до 238 рублей.
Кроме того, минимальная розничная цена на игристое вино с 2023 года вырастет до 239 рублей за 0,75 литра, сейчас она составляет 169 рублей. Оптовая цена повышается со 137 рублей до 199 рублей, передает РИА «Новости».
Год назад Минфин решил повысить минимальную розничную цену на водку с 243 до 261 рубля. Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин пояснял, что рост минимальной цены не является в прямом смысле повышением цен, а указывает на то, что невозможно предложить легально алкогольную продукцию по цене ниже, чем установлена минимальная.
Лавров предложил Украине два пути демилитаризации и денацификации
Лавров предложил Украине выполнить требования России «подобру-поздорову», иначе вопрос решит армия
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Если Украина не выполнит российские требования и продолжит «бессмысленное сопротивление», то ее демилитаризацию и денацификацию обеспечит армия России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что «врагу» известны российские предложения, которые касаются демилитаризации и денацификации территорий, находящихся под контролем киевского режима, а также устранения исходящих оттуда угроз. Он отметил, что это касается и вопроса безопасности «наших новых земель»: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей России.
Как заявил Лавров, «дело за малым» – Киев должен «подобру-поздорову» выполнить российские требования, «иначе вопрос решит армия России», передает ТАСС.
Оценивая возможную продолжительность конфликта, министр сказал, что «мяч на стороне режима и стоящего за ним Вашингтона». По словам Лаврова, «они в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление».
По словам министра, Киев хочет «еще глубже втащить американцев и других натовцев в водоворот конфликта», рассчитывая на их «лобовое столкновение с армией России».
В частности, Лавров напомнил о провокации с падением украинской ракеты в Польше. Как заявил глава МИДа, это свидетельствует, что украинский «режим не остановится ни перед чем».
Политика Запада, направленная на тотальное сдерживание России, крайне опасна, она несет риски скатывания к прямому вооруженному столкновению ядерных держав, сказал министр.
Напомним, Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Изначально Киеву выдвигались требования признать воссоединение Крыма с Россией, а также независимость ДНР и ЛНР. Кроме того, был ряд политических условий.
Позднее из-за позиции Украины географические задачи СВО расширились. Поскольку жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосовали за воссоединение с Россией, Россия согласилась вернуть эти регионы в состав нашей страны.
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Глава американской ЧВК Mozart Group рассказал о зверствах ВСУ
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Глава американской ЧВК Mozart Group, которая воюет на стороне ВСУ, Эндрю Милберн заявил, что военнослужащие украинской стороны убивают сдавшихся солдат и совершают «зверства».
Милберн отметил, что Украина – это «коррумпированное общество», которым управляют «поехавшие» люди, передает RT в Telegram-канале.
Отмечается, что интервью проходило в неформальной обстановке, поэтому американец не подбирал слов и не стеснялся в выражениях.
Ранее в Сети появились видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России обвинило «выродков ВСУ» в убийстве более десяти военнослужащих ВС РФ прямыми выстрелами в голову. Ведомство указало, что это массовое убийство – не первое преступление ВСУ, это распространенная практика украинских военных, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор незамечаемая его западными покровителями.
Следственный комитет России завел уголовное дело по факту массового расстрела представителями вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих.
В СПЧ решили отправить видео казни российских пленных в международные организации, в том числе в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ОБСЕ и ООН с требованием провести тщательное расследование расстрела карателями ВСУ российских пленных, подчеркнув, что это преступление против человечности.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные организации осудить и расследовать преступление, предупредив, что ни одно зверство не останется без наказания.
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Маск оценил «футуристический прогноз» Медведева
Маск в Twitter прокомментировал «футуристический прогноз» Медведева на 2023 год
Американский миллиардер Илон Маск крылатым интернет-выражением прокомментировал опубликованный зампредом Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым «футуристический прогноз» на 2023 год.
«Epic thread!» – заявил Маск в Twitter, комментируя соответствующее сообщение Медведева. В русскоязычном сегменте интернета закрепился перевод этой фразы на русский как «эпичный тред (ветвь обсуждения)», причем слово «эпичный» используется как для выражения сарказма, так и для реального одобрения.
Кроме того, Маск отреагировал удивленным смайлом и попросил напомнить ему о «прогнозе» через год.
Напомним, Медведев предложил 10 пунктов «футуристического прогноза», в том числе распад ЕС после возвращения туда Великобритании, гражданскую войну в США, а также победу Маска в ходе выборов американского президента в тех штатах, которые после войны будут республиканскими.
Подозреваемые в убийстве семьи в Макеевке задержаны по горячим следам
Правоохранители по горячим следам задержали трех подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке, сообщает центр общественных связей МВД ДНР.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что задержанные – ранее судимые жители микрорайона Калининский. Они признались, что совершили убийство из корыстных побуждений, чтобы угнать автомобиль Skoda и другое ценное имущество.
Как уточнили в ведомстве, подозреваемым может грозить высшая мера наказания. Действия преступников подходят под статью «Убийство двух и более лиц», что влечет за собой максимальную ответственность в виде высшей меры наказания. Начались следственные действия.
Ранее в макеевской горадминистрации сообщили, что в донецкой Макеевке расстреляли, предположительно, из автоматического оружия, семью из восьми человек, убиты четверо детей, в том числе годовалый ребенок. Убийство произошло в Червоногвардейском районе. В Макеевке был объявлен план-перехват.
Ксения Шойгу посетила Донбасс
Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу проинспектировала ход доставки гуманитарной помощи и новогодних подарков, поздравила с наступающим Новым годом детей в интернате и учебно-реабилитационном центре для слабовидящих, а также навестила раненных военнослужащих.
С октября 2022 года Лига героев регулярно направляет гуманитарную помощь на территории новых регионов России. Прибытие каждой колонны сопровождается медийными лицами, а также фото- и видеофиксацией доставки груза. Вместе с Шойгу Донбасс посетил популярный музыкант ST (Александр Степанов), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Первой локацией к посещению стал город Стаханов (ЛНР). Именно сюда в октябре прибыл один из первых гуманитарных конвоев Лиги героев. Город, по-прежнему, подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
Шойгу посетила местный Свято-Николаевский храм, отметивший в этом году свое 120-летие. В связи с регулярными ракетными атаками, дети из приюта Стаханова были эвакуированы. 43 ребенка размещены в специальной школе-интернате в Петровском, вместе с детьми из других районов. Все они получили новогодние подарки, а сам интернат при поддержке Лиги героев, оснастили бойлерами и котлами, обеспечили постельным бельем, полотенцами и прочими вещами первой необходимости.
Специальное оборудование получил и уникальный для республики учебно-реабилитационный центр для слепых и слабовидящих детей. Центр, функционирующий как общеобразовательная школа, был открыт в 2017 году. А в 2023 у него ожидаются первые выпускники. Учебное заведение оснастили принтерами для печати шрифтом Брайля, малыши получили звенящие мячи для голбола и специальные развивающие конструкторы.
В течение недели в городах ДНР, ЛНР и Запорожской области Лига героев провела театрализованные новогодние представления. На городских площадях, в местных школах и Домах культуры выступили профессиональные артисты в роли Деда Мороза и Снегурочки, а также любимые герои русских мультфильмов и сказок. Спектакли сопровождались интерактивно-игровой программой, спецэффектами и яркими декорациями. Представления посетили 5,5 тыс. детей.
«Мы в команде очень рады, что нам удалось устроить 35 новогодних представлений для детишек в абсолютно разных уголках ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ну и, конечно, с помощью партнеров Лиги Героев, мы собрали более 110 тысяч новогодних подарков, которые будут развезены по всем новым территориям и переданы детишкам, для того чтобы у каждого из них был Новый год независимо от обстоятельств», – отметила Ксения Шойгу.
Реализация широкого плана поддержки регионов стала возможной и благодаря тому, что к Лиге героев подключились спонсоры и меценаты.
Часть подарков собрана благодаря благотворительной акции «Соверши поступок!», во время которой каждый житель России мог передать подарок детям Донбасса (совместная акция Лиги героев и АНО «Остров фортов» проводилась с 28 ноября по 15 декабря).
«Я до сих пор вспоминаю улыбки и радость в глазах детей в интернате, где мы были, когда они распаковывали подарки. Но в первую очередь, мы уделили им внимание: водили хоровод, со многими просто общались, ведь именно это бесценно и очень важно сейчас, даже сильнее любых подарков, я думаю. Если у нас получилось подарить детям хоть чуть-чуть новогоднего настроения, то это уже всё не зря» – прокомментировал Степанов (ST).
Шойгу в ходе своего визита в Донбасс также навестила военнослужащих, проходящих реабилитацию в Луганской многопрофильной больнице. Лечебное заведение получило телевизоры для палат. Гостья поблагодарила врачей за их работу – именно эта клиника будет дежурной в ночь с 31 декабря на 1 января, а героев – за службу, пожелав им здоровья и скорейшего возвращения в строй.
Лига героев – крупнейший организатор массовых спортивных мероприятий России. Основные из них: «Гонка героев», всероссийский полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ», велогонка «La Strada».
Отец убитой женщины в Макеевке опроверг версию ограбления
Отец убитой женщины в Макеевке сообщил, что преступники угнали авто, но оставили золото
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Отец убитой женщины в городе Макеевке в ДНР сообщил, что преступники угнали машину, но оставили золото. Ранее стало известно об оперативном задержании подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке.
По его словам, никто не хотел грабить, преступники ничего не взяли и даже не сняли с дочери золотую цепочку. По словам мужчины, подозреваемые «просто расстреляли людей и угнали машину», передает РИА «Новости».
По словам отца убитой, он был в полиции и разговаривал с начальником угрозыска. «Я спрашиваю: за что, почему? Он говорит: (обвиняемые) не в адеквате», – сказал он.
Ранее в макеевской горадминистрации сообщили, что в донецкой Макеевке расстреляли, предположительно, из автоматического оружия, семью из восьми человек, убиты четверо детей, в том числе годовалый ребенок. Убийство произошло в Червоногвардейском районе. В Макеевке был объявлен план-перехват. Подозреваемых задержали по горячим следам. Они признались, что совершили убийство из корыстных побуждений, чтобы угнать автомобиль Skoda и другое ценное имущество.
Обстреливавшая Донецк американская гаубица М777 ВСУ уничтожена вместе с расчетом
Российские военные за последние сутки уничтожили американскую артиллерийскую систему M777, обстреливавшую жилые кварталы Донецка, сообщило Министерство обороны.
Выявить позицию гаубицы удалось в ходе контрбатарейной борьбы у поселка Нетайлово, после выявления ее ликвидировали вместе с расчетом, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
Также была уничтожена другая M777 у населенного пункта Преображенка в Запорожской области. У поселка Невское (ЛНР) и города Северска (ДНР) уничтожены боевая машина РСЗО «Ураган», две боевые машины РСЗО «Град».
У поселков Красногоровка и Пречистовка (ДНР) уничтожены на огневых позициях две украинские САУ 2С1 «Гвоздика», у Купянска (Харьковская область), Великая Новоселка (ДНР) и Новогригоровка (Херсонская область) уничтожены четыре гаубицы «Мста-Б» и две гаубицы Д-20.
ПВО в последние сутки сбили три украинских беспилотника у населенных пунктов Ольгинка, Гусельское (ДНР) и Переможное (Запорожская область).
Перехвачены два снаряда «Урагана» возле поселка Костогрызово (Херсонская область) и три противолокационные ракеты HARM у Дебальцево (ДНР).
Всего с начала СВО уничтожены 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотника, 399 ЗРК, 7267 танков и других боевых бронированных машин, 947 машин РСЗО, 3729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7779 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Лавров предостерег США от угроз президенту России
Лавров посоветовал «неназванным лицам» в Пентагоне хорошо подумать о последствиях планов «обезглавить Россию»
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Высказывания «неназванных официальных лиц» из Пентагона о возможности нанести по Кремлю «обезглавливающий удар» фактически являются угрозой физического устранения президента России, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Как заявил Лавров, если в Вашингтоне кто-то действительно рассматривает подобные планы, то «этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях», передает ТАСС.
По его словам, на Западе «похоже, совсем отбросили какие-либо приличия». В частности, «небезызвестная Лиз Трасс» на предвыборных дебатах «без тени сомнения» говорила, что «вполне готова отдать приказ о ядерном ударе».
Также Лавров указал на «зашкаливающие провокации киевского режима». Как отметил министр, украинский президент Владимир Зеленский «договорился до требования превентивных ядерных ударов стран НАТО по России».
«Это тоже переходит границы допустимого. Впрочем, от деятелей режима мы и не такое слышали», – сказал глава МИД России.
Напомним, Зеленский призвал НАТО предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия.
В Кремле обвинили Киев во втягивании Запада в ядерную риторику. Позднее Зеленский заявил, что его неправильно поняли и что речь якобы шла только о санкциях.
В октябре посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил обещания генералов в отставке Бена Ходжеса и Дэвида Петреуса нанести по войскам России конвенциальный удар, а также призывы экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона к смене режима в России.
По словам Антонова, бредовые заявления о возможности «обезглавливающего» удара по российскому руководству не поддаются здравому объяснению.
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Наводчицу ВСУ задержали в Херсонской области
Жительницу Херсонской области задержали за передачу координат расположения сил ВС России
Сотрудники силовых структур сообщили, что задержали жительницу Херсонской области, которая передавала координаты мест расположения личного состава Вооруженных сил России.
Оперативники пояснили РИА «Новости» , что жительница Херсонской области находилась под влиянием пропагандистского контента, размещенного на агрессивно настроенных украинских националистических ресурсах. Она передавала точки расположения личного состава ВС России одному из администраторов украинского националистического ресурса.
Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 21 года.
Ранее в Херсоне задержали следившего за ВС России агента СБУ.
ООН ответила на предложение Украины по «мирному саммиту»
В офисе Гутерриша назвали условие его участия как посредника в предложенном Киевом «мирном саммите»
Генсек ООН Антониу Гутерриш согласен стать посредником на «мирном саммите» по ситуации вокруг Украины только в том случае, если согласятся все стороны, заявили в офисе генсека.
Как подчеркнули в офисе, Гутерриш может выступить в роли посредника, «только если все стороны хотят» этого, передает ТАСС.
Напомним, Украина предложила устроить в феврале «мирный саммит» на площадке ООН. По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Гутерриш мог бы стать посредником на «саммите». При этом Кулеба заявил, что Россию стоит приглашать только после международного суда.
Кремль отверг возможность переговоров на условиях Киева. Отметим, что Гутерриш заявлял, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях якобы не могут быть приняты.
Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть
Путин запретил поставлять нефтепродукты вводящим потолок цен странам
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Президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.
Указ вводится «в связи с недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и примкнувших к ним государств и организаций, направленными на установление предельной цены на российскую нефть и нефтепродукты, говорится в документе.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе вводится запрет на поставки нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены, передает ТАСС.
Поставки в страны, которые ввели потолок цен на нефть, будут возможны только на основании спецрешения президента РФ.
Указ начнет действовать с 1 февраля 2023 года. Отслеживание исполнения указа возложено на Минэнерго.
Напомним, глава Минфина России Антон Силуанов отмечал, что Москва принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам.
Потолок цен на нефть от Евросоюза вступил в силу 5 декабря. Страны ЕС также согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Об аналогичном решении заявили страны G7 и Австралия.
Песков назвал провокационным заявление секретаря Совбеза Армении о Союзном государстве
Высказывания о давлении на армянское руководство для присоединения к Союзному государству из уст секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна звучат провокационно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны», – сказал Песков в ответ на запрос news.am, передает РИА «Новости».
Ранее секретарь армянского Совбеза Григорян высказался о словах посла Белоруссии в Армении Александра Конюка о том, что в Союзном государстве «не хватает третьей стороны», дипломат не назвал, какой именно. Конюк пояснил, что «смотрел, как реагируют братья-армяне».
По словам Григоряна, Союзное государство – «полное нарушение суверенитета», он заявил, что на Армению оказывается давление.
Путин поговорил с девочкой из Запорожской области, чье желание он выбрал на «Елке желаний»
Президент Владимир Путин позвонил по телефону девочке из Запорожской области Александре Титаренко, ее мечту он выбрал на «Елке желаний».
После переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Путин связался с девочкой, которая на открытке указала просьбу побывать в Крыму и посетить Дом Деда Мороза, сообщает РИА «Новости».
Президент поинтересовался, понравилось ли девочке в доме Деда Мороза, в Крыму, чем ее там угощали, передает RT в Telegram-канале.
«Сашенька, маме с папой передавай привет. Пришлешь мне тоже (подарок), я знаю, вы там выращиваете огурцы, помидоры... Огурчиков пришлешь?», – спросил Путин.
Напомним, Путин ежегодно участвует в «Елке желаний». В прошлом году Путин исполнил желания трех ребят: Марк из Подмосковья получил на Новый год гитару, сходил на обучающие курсы и посетил академию Игоря Крутого, Осор из Бурятии сходил на экскурсию в пожарную часть Улан-Удэ и получил форму пожарного, а Таня из Ставрополя смогла увидеть шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно желания участников акции исполняют тысячи неравнодушных людей: это и рядовые граждане, и первые лица государства.
Экс-сенатора Арашукова и его отца осудили на пожизненный срок
Вынесен приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу – экс-советнику гендиректора «Газпром межрегионгаза» Раулю Арашукову по делу об организации двух убийств и хищении газа.
Московский городской суд постановил приговорить Арашуковых к пожизненному лишению свободы, зачитала решение судья Елена Гученкова, передает ТАСС.
В сентябре коллегия присяжных Мосгорсуда признала экс-сенатора и его отца виновными в организации убийств двух общественных деятелей.
Арашуковым ранее предъявляли обвинения по делу об убийствах в 2010 году в Черкесске представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.
В 2019 году сенатора Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда по обвинению в убийствах и участии в организованном преступном сообществе. Вскоре был задержан его отец Рауль Арашуков.
Борющийся с раком Пеле попрощался с родными
Борющийся с раком футболист Пеле попрощался с родными ввиду ухудшения здоровья
Здоровье 82-летнего бразильского футболиста Эдсона Арантис ду Насименту, более известного как Пеле, ухудшается, сообщил акционер агентства спортивного менеджмента TSG Фрэнк Халид.
В своем Twitter (запрещен в России) агент написал, что Пеле прощается с семьей и друзьями с больничной койки. «Легенда футбола, Пеле медленно проигрывает битву с раком, семья говорит, что «его состояние еще больше ухудшается», – передает «Коммерсант» сообщение Халида.
Он добавил, что пришлось удалить видео с Пеле, так как «смотреть его невозможно душераздирающе».
«Все, что мы можем сделать, это молиться за него», – заключил предприниматель.
В 2021 году Пеле перенес операцию по удалению новообразования в толстой кишке, его выписали из больницы в декабре.
Пеле три раза становился чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах). Лучший футболист XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА.
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