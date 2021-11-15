Эксперт назвал причину повышения минимальной цены на крепкий алкоголь

В каждой бутылке водки 160 рублей акцизов. Нелегальный производитель их не выплачивает, поэтому может предложить более низкую цену. Однако, покупая такой алкоголь, никто не может быть уверен в его безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) Павел Шапкин.

В Министерстве финансов предложили повысить минимальную розничную цену на крепкий алкоголь, включая водку (на 7,4% – до 261 рубля за бутылку объемом 0,5 литра) и коньяк (на 7,6% – до 480 рублей за 0,5 литра).

«Минимальная цена – индикативный показатель, то есть она не является в прямом смысле повышением цен на водку или коньяк. Это именно та цена, которая показывает, что невозможно привезти легально алкогольную продукцию по цене ниже, чем установлена минимальная. Если что-то в магазине стоит дешевле, то за бутылку точно не заплачены налоги», – говорит Шапкин.

Он рассказывает, что минимальная цена рассчитана исходя из того, что производитель фактически не имеет никакой прибыли: все розничные сети имеют минимальную наценку, сам алкоголь разлит в самые дешевые бутылки с дешевой этикеткой – сэкономлено на всем.

«Поэтому с точки зрения повышения цен ничего не происходит. Цена повышается из-за роста ставок акцизов, а вслед уже повышается минимальная цена, это следствие того, что уже произошло. Закладывание дополнительной индексации ставок акцизов в Налоговый кодекс произойдет 1 января, из-за этого цены вырастут. Здесь нужно говорить о том, что ставки акцизов сейчас действительно находятся на таком уровне, где спрос повышается на нелегальный алкоголь», – объясняет эксперт.

В каждой бутылке водки, например, 160 рублей акцизов, продолжает собеседник. Соответственно, нелегальный производитель их не выплачивает, поэтому может предложить более низкую цену. Однако, покупая такой алкоголь, никто не может быть уверен в его безопасности, поскольку известно немало случаев, когда в спиртное попадал метиловый спирт, который является смертельным ядом для человека. Из-за повышения ставки акциза спрос на нелегальный алкоголь растет, однако повышение минимальной цены к этому не имеет никакого отношения.

«Да, цены повысятся, но это вынужденная мера. И для того, чтобы снизить к минимуму число нелегального алкоголя на рынке, устанавливается минимальная цена, за несоблюдение которой розничную точку автоматически во внесудебном порядке лишают лицензии», – заключил Шапкин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что цены на алкоголь являются вопросом экономической целесообразности. Более того, он подчеркнул, что вопрос о скорейшем снижении инфляции в России является приоритетным для главы государства и Кабмина.