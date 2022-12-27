Жительнице Екатеринбурга предъявили обвинение в убийстве трех своих детей

СК: Жительнице Екатеринбурга предъявлено обвинение в убийстве трех своих детей

Жительнице Екатеринбурга предъявили обвинение в убийстве трех своих несовершеннолетних детей, ей назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

По сообщению ведомства, третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области в отношении местной жительницы принято решение о привлечении в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), в отношении нее будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза, передает ТАСС.

Ранее местные СМИ сообщали, что жительницу Екатеринбурга задержали по подозрению в убийстве своих детей. По их данным, погибли пятимесячная дочь и двое сыновей в возрасте 10 и 15 лет.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства троих детей в Екатеринбурге, установлена личность их матери.