Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Синоптики пообещали москвичам теплую погоду с большим количеством снега в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023-го в Москве будет теплая погода с большим количеством снега, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в европейской части России в конце декабря установится однородный режим погоды. В Москве и сопредельных областях температура около нулевой отметки и ночью, и днем. В Москве 30 декабря ночью от нуля до –2 градусов, днем +2 градуса. При этом 31 декабря от –3 до +2 градусов в течение ночи и дня. И 1 января аналогичная ситуация, по расчетам, 2 января погода не изменится, передает «Интерфакс».

Синоптик отметил, что при такой теплой погоде снега бывает очень мало, но в этот раз снега будет много.

«В предновогодние дни, и сегодня, и в ночь на среду, в среду, выпадет большое количество снега. Он будет местами сильный, как минимум высота достигнет около 25 сантиметров, хотя в норме – менее 20 сантиметров», – добавил Вильфанд.

Метеоролог рассказал, что в ночь с 31 декабря на 1 января ожидаются небольшие осадки, возможен мокрый снег или дождь, но это не окажет сильного влияния на высоту снежного покрова.

«Снег такой, что и бабу лепить можно снежную, и детишек на санках катать, и на лыжах можно кататься. Погода мягкая, но большое количество снега будет доставлять удовольствие», – пояснил он.

Научный руководитель Гидрометцентра объяснил, что теплую мягкую погоду в последние дни 2022 года погоду столичный регион принесли воздушные массы, сформировавшееся в Атлантике. Отклонение от нормы при этом составляет шесть градусов.

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