Курбан Бердыев возглавил ФК «Сочи»

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25 декабря, воскресенье | Последнее обновление — 11:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
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Я думаю, Советский Союз существовал ровно сто лет. Он всё ещё был с нами все эти годы. Давайте проводим его со светлой грустью, без злобы, реваншизма, ресентимента, сожалений и отчаяния.
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Русские виноваты и в глобальном потеплении, и в локальном похолодании, и в недостатке продовольствия в Африке, и в хакерских атаках, и в том, что они пытаются отбиться от всех этих обвинений – словом, складывается впечатление, что в мире наступит рай, если изъять из него русских.
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С каждым десятилетием глобальный мир одерживает все новые победы. Религиозная, культурная, национальная, половая – важнейшие для человека идентичности стираются и признаются архаикой во имя строительства нового, «более справедливо устроенного», глобального человека.
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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Курбан Бердыев возглавил ФК «Сочи»
Футбольный клуб «Сочи» объявил о назначении Бердыева на пост главного тренера команды
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Футбольный клуб «Сочи» объявил о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.
Как отмечается, к своим обязанностям в клубе Бердыев приступит с начала 2023 года, сроки контракта с 70-летним специалистом не уточняются, передает РИА «Новости».
Ранее Бердыев дважды выигрывал чемпионат России с казанским «Рубином», а также приводил «Ростов» к серебряным медалям Российской премьер-лиги (РПЛ).
Напомним, в декабре 2013 года главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Курбан Бердыев покинул свой пост, также работу в клубе прекратили генеральный директор Андрей Громов и вице-президент Камиль Исхаков.
В США увидели поворотный момент в стратегии России на Украине
19FortyFive: Заявление Путина стало поворотным моментом в стратегии России на Украине
Заявление российского лидера Владимира Путина о финансировании Вооруженных Сил и скорой постановке ракет «Сармат» на боевое дежурство стало поворотным моментом в стратегии России на украинском направлении, пишет американское военно-политическое издание 19FortyFive.
Авторы издания напомнили слова российского лидера о том, что страна дает армии все необходимое. Заявление, по оценке 19FortyFive, можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины, передает ФАН.
Президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Министерства обороны России заявил, что нужно расширять арсенал современных ударных средств в ВС России. Российский лидер, в частности, сообщил, что межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время.
Российская армия на донецком направлении уничтожила сводную группу иностранных наемников
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Российские войска во время наступления на Донецком направлении уничтожили сводную тактическую группу иностранных наемников, а также нанесло поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР, сообщили в Минобороны.
На этом направлении потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа, говорится в Telegram-канале ведомства.
На Купянском направлении российская артиллерия уничтожили до 50 военных, четыре боевые бронемашины и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении ударами российской авиации и налетом артиллерии уничтожено более 40 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также более 40 военных и техника были уничтожены на Южно-Донецком направлении.
Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92 районах.
Истребители ВКС России в районе населенного пункта Камышевка в ДНР сбили украинский самолет Су-27 воздушных сил Украины, также в районах населенных пунктов Селидово и Грузское Донецкой народной республики сбиты украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8. За сутки было перехвачены 15 украинских БПЛА.
Накануне сообщалось, что на Донецком направлении было уничтожено свыше 80 украинских солдат и наемников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 351 самолет, 189 вертолетов, 2704 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7207 танков и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3702 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7722 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Орбан обозначил сроки существования киевского режима
Орбан: Украина будет воевать, пока США поставляют Киеву оружие
Кризис на Украине будет продолжаться, пока США продолжают поставлять оружие Киеву и помогает финансово, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан газете «Мадьяр немзет».
По словам Орбана, существует реальная опасность затяжного конфликта, однако ответственность за эскалацию – на США.
«Если американцы хотят мира, будет мир», – передает слова Орбана РИА «Новости».
Премьер отметил, что Венгрия выступает в условиях кризиса исключительно в собственных интересах, и разрыв отношений с Москвой не входит в планы, несмотря на упреки Брюсселя.
Ранее ЕС госсекретарь кабинета премьера Венгрии Чаба Деметер заявил, что ЕС возмущен отказом Венгрии «прогибаться» в некоторых вопросах.
Хоккеист возмутился не пожелавшими встать под гимн России зрителями матча в Казахстане
Поведение зрителей, не вставших во время исполнения российского гимна на хоккейном матче в Астане, возмутило капитана клуба КХЛ «Автомобилист» Сергея Широкова.
В детстве всех приучают вставать под гимн своей страны, но во время исполнения гимна на игре екатеринбургского «Автомобилиста» и астанинского «Барысу» много людей сидело, отметил Широков, передает РИА «Новости».
«Я думаю, что это неприемлемо», – заявил спортсмен.
Российская команда проиграла казахстанской (4:5 по буллитам).
Американцев возмутила шутка Зеленского про Patriot
Американцы раскритиковали Зеленского за шутку о ЗРК Patriot
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Пользователи Twitter (заблокирован в России) из США возмутились шуткой президента Украины Владимира Зеленского, который попросил у американского президента Джо Байдена больше зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
В Вашингтоне журналист спросил у Зеленского, что будет после того, как Киев дорогостоящие американские системы ПВО. Зеленский в шуточной форме ответил, что «отправит очередной сигнал» президенту Байдену для поставок еще большего количества комплексов, передает РИА «Новости».
«Марионетка снова дерзит нам», – заявили комментаторы.
«Может, уже хватит вооружать их?» – добавил другой пользователь.
«То есть теперь он хочет не только денег, но еще и наши войска?» – задался вопросом Mike Gammill.
«Зачем вам Patriot? Они даже не работают должным образом», – написал Just me.
«Обоих нужно упечь в тюрьму», – считает Lafawnduh Dynamite.
«Где 50 лрд, которые ты у нас уже украл, придурок?» – возмутился Ordinary Rebel.
Между тем генерал в отставке Марк Хертлинг заявил, что ВСУ еще не скоро смогут использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, так как на обучение украинских военных по управлению ими уйдет много месяцев.
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Телеведущий Норкин рассказал анекдот про Зеленского
Журналист Андрей Норкин пошутил на тему национальности президента Украины Владимира Зеленского.
Он оценил визит Зеленского в США: по мнению Норкина, президента в Вашингтоне встречали не как государственного деятеля, а как звезду шоу-бизнеса, передает «Царьград».
В эфире своей программы «Место встречи» на НТВ Норкин пошутил на тему национальности Зеленского, поскольку тот, обращаясь именно к ней, отвечает на обвинения в неонацизме.
«Граждане Украины, рассчитывающие на получение израильского гражданства, на вопрос, кто они – евреи по папе или по маме, теперь отвечают: «По президенту», – пошутил Норкин.
Напомним, Киев и его союзники заявляли, что на Украине не может быть нацификации на государственном уровне, поскольку сам президент является евреем.
Американский генерал объяснил, почему ВСУ не смогут использовать Patriot
Генерал в отставке: ВСУ не скоро смогут использовать Patriot
Украинская армия еще не скоро сможет использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, так как на обучение украинских военных по управлению ими уйдет не один месяц, заявил американский генерал в отставке Марк Хертлинг изданию Newsweek.
Он также отметил, что эти системы ПВО не способны защитить всю территорию Украины, передает RT. Кроме того, Patriot не подходят для перемещения по полю боя – их ставят так, чтобы прикрыть какой-то один наиболее важный объект, например, стлицу.
Хертлинг пояснил, что неверно думать, что эти системы будут распределены вдоль 800-километровой российско-украинской границы.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что комплексы Patriot станут законной целью для российских войск.
Владимир Путин заявил, что поставки ЗРК Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта.
Король Карл III выгнал брата из Букингемского дворца из-за обвинений в изнасиловании
Король Великобритании Карл III запретил младшему брату принцу Эндрю из Букингемского дворца из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре, сообщило издание Sun со ссылкой на источники.
Газета сообщает, что теперь любое присутствие принца Эндрю во дворце подошло к концу. Карл III дал ясно понять, что Эндрю не выполняет королевские обязанности, передает РИА «Новости».
Между тем принц все же будет принимать участие в королевском рождественском приеме в Сандрингемском дворце.
Напомним, из-за обвинений в изнасиловании Эндрю был лишен статуса «Его королевского высочества».
Умер юморист Александр Пономаренко
Артист Александр Пономаренко умер на 56-м году жизни, сообщил его брат-близнец, юморист Валерий Пономаренко.
Валерий Пономаренко подтвердил сообщения о том, что его брат-близнец умер от онкологического заболевания, передает РИА «Новости».
Артист добавил, что сейчас «не в том состоянии», чтобы рассказывать об обстоятельствах произошедшего.
Дуэт братьев Пономаренко стал широко известен благодаря передаче «Кривое зеркало», там они участвовали в шоу «Повтори!».
Помощник раскрыл подробности о ранении Рогозина
Бывшего руководителя госкорпорации Роскосмос ранило осколком размером 8 на 6 миллиметров, сообщил его помощник.
У Рогозина диагностировано проникающее ранение – металлический осколок размером 8 на 6 мм, он вошел выше правой лопатки, недалеко от позвоночника, сказал помощник политика, передает РИА «Новости».
Осколок едва не задел легкое, также у пострадавшего выявили контузию, других ранений нет.
Рогозин получил ранение в позвоночник во время обстрела донецкой гостиницы украинскими войсками. Экс-глава Роскосмоса пояснял, что многие из его группы также получили ранения, погиб помощник Михаил Бридасов.
Сын бывшего руководителя госкорпорации Алексей опровергал сообщения о том, что Рогозину становится хуже.
Генерал США заявил об огромных потерях ВСУ и «великой» опасности
Генерал США Маккеффри: ВСУ несут огромные потери и в большой опасности
Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери и находятся в уязвимой позиции, армия России в подавляющем превосходстве, заявил генерал США Барри Маккеффри в интервью MSNBC.
Американский генерал Маккефри заявил, что ВСУ находятся в великой опасности из-за того, что понесли колоссальные потери. Он также заявил, что одна батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не поможет Украине изменить ситуацию «на земле», передает «Газета.Ru» со ссылкой на MSNBC.
Маккеффри считает, что армия России находится в подавляющем превосходстве. Генерал призвал поставить ВСУ основные боевые танки США M1 Abrams, а также ракеты типа «земля-земля» ATACMS, только так по его мнению, можно восстановить баланс сил.
Ранее генерал в отставке Марк Хертлинг заявил, что ВСУ еще не скоро смогут использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, так как на обучение украинских военных по управлению ими уйдет много месяцев.
Американские СМИ предупредили об опасности для «подбрюшья» США
NI: Кризис на Украине убедил мир в необходимости многополярности
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Многополярная система мироустройства работает лучше американоцентричной модели, это явно продемонстрировал украинский кризис, заявил обозреватель американского журнала The National Interest Роберт Рабил.
Рабил считает, что именно конфликт на Украине подтолкнул множество стран к тому, чтобы вместо исполнения воли Вашингтона отдавать предпочтение собственным интересам. При этом многие из этих стран являются друзьями или союзниками США, но не стали врагами для России и Китая, передает РИА «Новости» содержание публикации The National Interest.
«Они осознают, что во времена глобальной конкуренции за скудные ресурсы они не могут ни применять санкции, ни идти против России – крупнейшей страны мира с наибольшим количеством ресурсов, и Китая – страны со второй по величине экономикой и крупнейшим держателем валютных резервов в мире», – говорится в статье.
По словам автора, в равной степени эти страны не хотят портить отношения с Вашингтоном, а потому в основе их политики находятся собственные интересные, свободные от идеологической бинарности времен холодной войны.
В первую очередь эта тенденция способна поставить в опасное положение «подбрюшье» Соединенных Штатов – американский доллар, уверен он.
Рабил отметил, что привлекательность доллара в мире заключается в силе американской геополитики, экономической мощи и жизнеспособности, однако привлекательность эта утратила часть своего блеска. Он напомнил, что госдолг США превысил ошеломляющую отметку в 31 трлн долларов, а глобальное влияние Америки тем временем снижается. По его словам, то, что американские союзники задумываются об использовании и хранении различных валют в своих торговых и валютных резервах, не случайно.
Так, Иран начал использовать свою валюту риал и российские рубли в торговле с Россией. ОАЭ, ранее выпускавшие облигации в долларах США, начали выпускать облигации в собственной валюте – дирхамах.
Кроме того, напоминает NI, в апреле 2022 года Банк Израиля добавил в свои активы четыре новые валюты – канадские доллары, австралийские доллары, японскую иену и китайский юань, хотя традиционно валютная корзина Израиля состояла из доллара США, евро и британского фунта.
Ранее Путин заявлял, что в данный момент появляются все новые угрозы в мире и сдвиги в развитии многополярного мира.
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Названа новая версия пожара в доме престарелых в Кузбассе
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Пожар в нелегальном доме престарелых в Кемерове мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации при использовании электрооборудования, заявил замглавы МЧС и главный госинспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский.
В качестве версии рассматривается нарушение правил эксплуатации электрического оборудования, заявил Супруновский в эфире «России 24», передает ТАСС.
Он подчеркнул, что спасатели действовали при ликвидации возгорания верно и организованно, в соответствии с требованиями руководящих документов, они сделали все возможное.
Одной из причин быстрого и масштабного развития возгорания, предположительно, стало позднее сообщение о пожаре в МЧС.
К тому моменту, как на место приехали пожарные, почти все здание уже было охвачено огнем, нарушено остекление.
Также Супруновский отметил, что первоначальная версия о возгорании при нарушении эксплуатации печи все еще рассматривают, но она маловероятна. Окончательные выводы можно будет сделать после окончания работ надзорных органов и Следственного комитета.
Количество погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове выросло до 22 человек. Уголовное дело возбудили по трем статьям УК РФ.
До этого областные власти информировали, что, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при топке печи.
Обвинение предъявлено индивидуальному предпринимателю из Кемерова.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что несколько лет этот нелегальный дом престарелых называли «сектой», и отмечала, что его руководство пыталось мешать проверкам МЧС.
На Украине назвали цену за нелегальную доставку за границу мужчин призывного возраста
В Одесской области раскрыли подозреваемых в создании канала по перевозке мужчин призывного возраста через границу с Молдавией за деньги, один «переход» стоит несколько тысяч долларов, сообщили в украинском МВД.
Всего задержано четверо подозреваемых, один из которых – водитель, передает RT со ссылкой на сообщение украинского ведомства.
Стоимость такой нелегальной услуги через государственную границу с Молдавией – 6 тыс. долларов, добавили в министерстве.
В октябре чешские СМИ писали, что в последнее время задержано рекордное количество нелегальных мигрантов, 25% из них оказались гражданами Украины.
Мужчин на Украине стали забирать в ВСУ из клубов и баров
В Сети появилось видео, как украинцев забирают на военную службу прямо из клубов и баров
Мобилизация на Украине набирает обороты. СМИ публикуют видео, как мужчин в этой стране забирают на военную службу не только из магазинов и с вокзалов, но также из клубов и баров.
Видео публикует «Царьград».
«Уважаемые призывники и господа уклонисты, ну вы поняли!» – приводит телеканал комментарий жителя Харькова.
В середине декабря в минобороны Украины заговорили о необходимости новой волны мобилизации из-за больших потерь ВСУ на фронте.
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