СК возбудил дело из-за возгорания в ночном клубе во Владивостоке

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25 декабря, воскресенье | Последнее обновление — 10:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Госдуме предложили повысить налоги для уехавших россиян
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Я думаю, Советский Союз существовал ровно сто лет. Он всё ещё был с нами все эти годы. Давайте проводим его со светлой грустью, без злобы, реваншизма, ресентимента, сожалений и отчаяния.
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Русские виноваты и в глобальном потеплении, и в локальном похолодании, и в недостатке продовольствия в Африке, и в хакерских атаках, и в том, что они пытаются отбиться от всех этих обвинений – словом, складывается впечатление, что в мире наступит рай, если изъять из него русских.
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С каждым десятилетием глобальный мир одерживает все новые победы. Религиозная, культурная, национальная, половая – важнейшие для человека идентичности стираются и признаются архаикой во имя строительства нового, «более справедливо устроенного», глобального человека.
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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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СК возбудил дело из-за возгорания в ночном клубе во Владивостоке
СК возбудил дело из-за возгорания в ночном клубе во Владивостоке, пострадавших нет
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Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания в ночном клубе во Владивостоке, сообщает СК по Приморскому краю.
В соцсетях разошлось видео, снятое, по данным авторов, в ночном клуб «Юник» на улице Светланской во Владивостоке . На нем видно, как горит потолок заведения, сотрудники потушили возгорание огнетушителями.
По сообщению СК, возбуждено уголовное дело по факту возгорания в ночном клубе «Юник» на улице Светланской во Владивостоке по признакам преступления по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает РИА «Новости».
По данным следствия, возгорание началось ночью 25 декабря, всех посетителей отправили на улицу. Пожар был локализован, никто не пострадал.
Ранее Свердловский районный суд Костромы постановил поместить под стражу директора ООО «Империя», занимавшуюся организацией работы кафе «Полигон», где в результате пожара погибли 13 человек.
Пожар в ночном клубе в Костроме начался в ночь на субботу, 5 ноября, на площади 3,5 тыс. кв. метров, крыша здания полностью обрушилась.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни».
В США увидели поворотный момент в стратегии России на Украине
19FortyFive: Заявление Путина стало поворотным моментом в стратегии России на Украине
Заявление российского лидера Владимира Путина о финансировании Вооруженных Сил и скорой постановке ракет «Сармат» на боевое дежурство стало поворотным моментом в стратегии России на украинском направлении, пишет американское военно-политическое издание 19FortyFive.
Авторы издания напомнили слова российского лидера о том, что страна дает армии все необходимое. Заявление, по оценке 19FortyFive, можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины, передает ФАН.
Президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Министерства обороны России заявил, что нужно расширять арсенал современных ударных средств в ВС России. Российский лидер, в частности, сообщил, что межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время.
Российская армия на донецком направлении уничтожила сводную группу иностранных наемников
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Российские войска во время наступления на Донецком направлении уничтожили сводную тактическую группу иностранных наемников, а также нанесло поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР, сообщили в Минобороны.
На этом направлении потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа, говорится в Telegram-канале ведомства.
На Купянском направлении российская артиллерия уничтожили до 50 военных, четыре боевые бронемашины и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении ударами российской авиации и налетом артиллерии уничтожено более 40 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также более 40 военных и техника были уничтожены на Южно-Донецком направлении.
Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92 районах.
Истребители ВКС России в районе населенного пункта Камышевка в ДНР сбили украинский самолет Су-27 воздушных сил Украины, также в районах населенных пунктов Селидово и Грузское Донецкой народной республики сбиты украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8. За сутки было перехвачены 15 украинских БПЛА.
Накануне сообщалось, что на Донецком направлении было уничтожено свыше 80 украинских солдат и наемников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 351 самолет, 189 вертолетов, 2704 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7207 танков и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3702 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7722 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Французов возмутила «сенсация» о непричастности России к терактам на «Северных потоках»
Читателей Le Figaro возмутила «сенсация» о непричастности России к терактам на «Северных потоках»
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Американские СМИ преподнесли как сенсацию сообщение о том, что, по словам европейских чиновников, доказательств причастности России к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» не обнаружено. Читателей французской Le Figaro эта новость поразила.
Американская The Washington Post в среду опубликовала неофициальные результаты расследования, которое провели западные страны. Из них и следует, что нет никаких доказательств причастности России к терактам на «Северных потоках».
Читатели французского издания Le Figaro выразили негодование тем, что американские журналисты выдали очевидную правду за некую сенсацию. Так, один из комментаторов назвал очевидным, что некоторые детали этой истории, компрометирующие Запад, скрыть становится невозможно, передает канал «360».
Другой отметил, что невиновность России была очевидной с самого начала.
Еще один комментатор обратил внимание на то, что США изначально выступали против газопроводов и постоянно повторяли это, поэтому ответ на вопрос, кто мог саботировать «Северные потоки», напрашивается сам собой.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма, за ним стоят страны, заинтересованные в транзите российского исключительно по территории Украины. При этом само событие никто не расследует, подчеркивал глава государства.
Орбан обозначил сроки существования киевского режима
Орбан: Украина будет воевать, пока США поставляют Киеву оружие
Кризис на Украине будет продолжаться, пока США продолжают поставлять оружие Киеву и помогает финансово, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан газете «Мадьяр немзет».
По словам Орбана, существует реальная опасность затяжного конфликта, однако ответственность за эскалацию – на США.
«Если американцы хотят мира, будет мир», – передает слова Орбана РИА «Новости».
Премьер отметил, что Венгрия выступает в условиях кризиса исключительно в собственных интересах, и разрыв отношений с Москвой не входит в планы, несмотря на упреки Брюсселя.
Ранее ЕС госсекретарь кабинета премьера Венгрии Чаба Деметер заявил, что ЕС возмущен отказом Венгрии «прогибаться» в некоторых вопросах.
Хоккеист возмутился не пожелавшими встать под гимн России зрителями матча в Казахстане
Поведение зрителей, не вставших во время исполнения российского гимна на хоккейном матче в Астане, возмутило капитана клуба КХЛ «Автомобилист» Сергея Широкова.
В детстве всех приучают вставать под гимн своей страны, но во время исполнения гимна на игре екатеринбургского «Автомобилиста» и астанинского «Барысу» много людей сидело, отметил Широков, передает РИА «Новости».
«Я думаю, что это неприемлемо», – заявил спортсмен.
Российская команда проиграла казахстанской (4:5 по буллитам).
Экс-офицер разведки США предсказал судьбу Patriot на Украине
Экс-офицер разведки США Риттер: Американские системы Patriot не выживут на украинском поле боя
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Американские системы противовоздушной обороны Patriot, поставленные Соединенными Штатами украинской стороне, не выживут на таком поле боя, как Украина, считает экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер.
Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of заявил, что Patriot – это старая система, не способная выжить на современном поле боя. «Он не был разработан для выживания на таком поле боя, как Украина», – цитирует его Ura.ru.
По его словам, Patriot испытывает сложности с перехватом ракет. Риттер заметил, что во время боевых действий США в Ираке в 2003 году система сбила больше самолетов союзников, чем иракских ракет.
Ранее в ДНР заявляли, что зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине не повлияют на ход спецоперации, опасность для российских войск они не представляют, но могут изменить стратегическое равновесие в мире.
Президент России Владимир Путин заявил, что поставки американских ЗРК Patriot лишь затягивают конфликт на украинской территории.
Воевавший за ВСУ режиссер «Квартала 95» погиб под Артемовском
RT: Воевавший на стороне ВСУ режиссер студии «Квартал 95» Бобало погиб под Артемовском
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Режиссер студии «Квартал 95» Олег Бобало, поступивший добровольцем на службу в вооруженных силах Украины, ликвидирован под Артемовском (украинское название – Бахмут) в Донецкой народной республике.
Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.
В одном из фильмов Бобало снимался Владимир Зеленский, нынешний президент Украины, а также первая леди Украины Елена Зеленская.
Эту информацию подтверждает жена режиссера Анна Яремчук. На своей странице в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) она написала, что «по справедливости» ее муж должен был снимать кино и быть востребованным в своей области, а вместо этого у них дома «стоял автомат и куча военных «ништячков», которые передавала мама из Америки», пишет «Коммерсант».
Накануне помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что в районе Артемовска идут напряженные бои, но Киев понимает необходимость сдать город.
Американцев возмутила шутка Зеленского про Patriot
Американцы раскритиковали Зеленского за шутку о ЗРК Patriot
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Пользователи Twitter (заблокирован в России) из США возмутились шуткой президента Украины Владимира Зеленского, который попросил у американского президента Джо Байдена больше зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
В Вашингтоне журналист спросил у Зеленского, что будет после того, как Киев дорогостоящие американские системы ПВО. Зеленский в шуточной форме ответил, что «отправит очередной сигнал» президенту Байдену для поставок еще большего количества комплексов, передает РИА «Новости».
«Марионетка снова дерзит нам», – заявили комментаторы.
«Может, уже хватит вооружать их?» – добавил другой пользователь.
«То есть теперь он хочет не только денег, но еще и наши войска?» – задался вопросом Mike Gammill.
«Зачем вам Patriot? Они даже не работают должным образом», – написал Just me.
«Обоих нужно упечь в тюрьму», – считает Lafawnduh Dynamite.
«Где 50 лрд, которые ты у нас уже украл, придурок?» – возмутился Ordinary Rebel.
Между тем генерал в отставке Марк Хертлинг заявил, что ВСУ еще не скоро смогут использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, так как на обучение украинских военных по управлению ими уйдет много месяцев.
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Телеведущий Норкин рассказал анекдот про Зеленского
Журналист Андрей Норкин пошутил на тему национальности президента Украины Владимира Зеленского.
Он оценил визит Зеленского в США: по мнению Норкина, президента в Вашингтоне встречали не как государственного деятеля, а как звезду шоу-бизнеса, передает «Царьград».
В эфире своей программы «Место встречи» на НТВ Норкин пошутил на тему национальности Зеленского, поскольку тот, обращаясь именно к ней, отвечает на обвинения в неонацизме.
«Граждане Украины, рассчитывающие на получение израильского гражданства, на вопрос, кто они – евреи по папе или по маме, теперь отвечают: «По президенту», – пошутил Норкин.
Напомним, Киев и его союзники заявляли, что на Украине не может быть нацификации на государственном уровне, поскольку сам президент является евреем.
Американский генерал объяснил, почему ВСУ не смогут использовать Patriot
Генерал в отставке: ВСУ не скоро смогут использовать Patriot
Украинская армия еще не скоро сможет использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, так как на обучение украинских военных по управлению ими уйдет не один месяц, заявил американский генерал в отставке Марк Хертлинг изданию Newsweek.
Он также отметил, что эти системы ПВО не способны защитить всю территорию Украины, передает RT. Кроме того, Patriot не подходят для перемещения по полю боя – их ставят так, чтобы прикрыть какой-то один наиболее важный объект, например, стлицу.
Хертлинг пояснил, что неверно думать, что эти системы будут распределены вдоль 800-километровой российско-украинской границы.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что комплексы Patriot станут законной целью для российских войск.
Владимир Путин заявил, что поставки ЗРК Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта.
Король Карл III выгнал брата из Букингемского дворца из-за обвинений в изнасиловании
Король Великобритании Карл III запретил младшему брату принцу Эндрю из Букингемского дворца из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре, сообщило издание Sun со ссылкой на источники.
Газета сообщает, что теперь любое присутствие принца Эндрю во дворце подошло к концу. Карл III дал ясно понять, что Эндрю не выполняет королевские обязанности, передает РИА «Новости».
Между тем принц все же будет принимать участие в королевском рождественском приеме в Сандрингемском дворце.
Напомним, из-за обвинений в изнасиловании Эндрю был лишен статуса «Его королевского высочества».
Умер юморист Александр Пономаренко
Артист Александр Пономаренко умер на 56-м году жизни, сообщил его брат-близнец, юморист Валерий Пономаренко.
Валерий Пономаренко подтвердил сообщения о том, что его брат-близнец умер от онкологического заболевания, передает РИА «Новости».
Артист добавил, что сейчас «не в том состоянии», чтобы рассказывать об обстоятельствах произошедшего.
Дуэт братьев Пономаренко стал широко известен благодаря передаче «Кривое зеркало», там они участвовали в шоу «Повтори!».
В США предположили, в честь кого назвали «Сармат»
Читатели NYT предположили, что на Западе «Сармат» назвали «Сатаной-2» в честь Байдена
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Читатели The New York Post активно обсуждают статью, в которой описываются технические характеристики ракетного комплекса РС-28 «Сармат», получившего на Западе название «Сатана-2».
Так, комментатор Jim Leymone с иронией назвал «успокаивающей» информацией пункт о том, что в одной ракете есть 15 боеголовок. «Может, стоит обуздать огромное эго «героя момента» [президента Украины Владимира] Зеленского и остановить этот конфликт до того, как он выйдет из-под контроля?» – передает РИА «Новости» текст комментария.
Пользователь IRISH в свою очередь подчеркнул, что у России такие же права защищать себя, как и у других стран, и призвал не разжигать паранойю.
«Ну и ну! Путин назвал российское ядерное оружие в честь сонного Джо», – пошутил Stuart Levine.
«У Путина есть адрес дома Байдена в Дэлавере?» – с иронией спросил Mark Werner.
Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в мире нет и в ближайшие десятилетия не будет систем противоракетной обороны, способных противодействовать межконтинентальной баллистической ракете «Сармат».
Помощник раскрыл подробности о ранении Рогозина
Бывшего руководителя госкорпорации Роскосмос ранило осколком размером 8 на 6 миллиметров, сообщил его помощник.
У Рогозина диагностировано проникающее ранение – металлический осколок размером 8 на 6 мм, он вошел выше правой лопатки, недалеко от позвоночника, сказал помощник политика, передает РИА «Новости».
Осколок едва не задел легкое, также у пострадавшего выявили контузию, других ранений нет.
Рогозин получил ранение в позвоночник во время обстрела донецкой гостиницы украинскими войсками. Экс-глава Роскосмоса пояснял, что многие из его группы также получили ранения, погиб помощник Михаил Бридасов.
Сын бывшего руководителя госкорпорации Алексей опровергал сообщения о том, что Рогозину становится хуже.
Генерал США заявил об огромных потерях ВСУ и «великой» опасности
Генерал США Маккеффри: ВСУ несут огромные потери и в большой опасности
Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери и находятся в уязвимой позиции, армия России в подавляющем превосходстве, заявил генерал США Барри Маккеффри в интервью MSNBC.
Американский генерал Маккефри заявил, что ВСУ находятся в великой опасности из-за того, что понесли колоссальные потери. Он также заявил, что одна батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не поможет Украине изменить ситуацию «на земле», передает «Газета.Ru» со ссылкой на MSNBC.
Маккеффри считает, что армия России находится в подавляющем превосходстве. Генерал призвал поставить ВСУ основные боевые танки США M1 Abrams, а также ракеты типа «земля-земля» ATACMS, только так по его мнению, можно восстановить баланс сил.
Ранее генерал в отставке Марк Хертлинг заявил, что ВСУ еще не скоро смогут использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, так как на обучение украинских военных по управлению ими уйдет много месяцев.
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