СК возбудил дело из-за возгорания в ночном клубе во Владивостоке, пострадавших нет

Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания в ночном клубе во Владивостоке, сообщает СК по Приморскому краю.

В соцсетях разошлось видео, снятое, по данным авторов, в ночном клуб «Юник» на улице Светланской во Владивостоке . На нем видно, как горит потолок заведения, сотрудники потушили возгорание огнетушителями.

По сообщению СК, возбуждено уголовное дело по факту возгорания в ночном клубе «Юник» на улице Светланской во Владивостоке по признакам преступления по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает РИА «Новости».

По данным следствия, возгорание началось ночью 25 декабря, всех посетителей отправили на улицу. Пожар был локализован, никто не пострадал.

Ранее Свердловский районный суд Костромы постановил поместить под стражу директора ООО «Империя», занимавшуюся организацией работы кафе «Полигон», где в результате пожара погибли 13 человек.

Пожар в ночном клубе в Костроме начался в ночь на субботу, 5 ноября, на площади 3,5 тыс. кв. метров, крыша здания полностью обрушилась.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни».