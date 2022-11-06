Суд в Костроме арестовал организатора работы кафе, где погибли 13 человек

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6 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:51  |  vz.ru
Разделы

Европа еще может сохранить лицо и российскую нефть

Дата полного отказа ЕС от российской нефти все ближе Егор Алеев/ТАСС
Во Франции заявили, что якобы нашли хитрый способ, как заставить Россию продавать свою нефть в рамках потолка цен. Однако их предложение выглядит странной уловкой, на которую Москва вряд ли согласится. Однако у Европы, на самом деле, есть возможности сделать шаг назад, чтобы и отказаться от введения эмбарго на российскую нефть, и при этом сохранить лицо и объемы топлива, избежав массовых протестов. Каким образом? Подробности...
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Финнов и шведов вынудили жить под прицелом России

Премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон Vesa Moilanen/AP/ТАСС
После вступления Финляндии и Швеции в НАТО на территории этих стран могут появиться не только американские солдаты и американские военные базы, но и ядерное оружие, скорее всего, тоже американское. Тем самым жители Северной Европы обрекают себя и своих детей на довольно незавидную участь, поскольку Россия не сможет оставить такой шаг без реакции. Подробности...
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«Нам еще вместе жить». Митрополит Тихон – о единстве России и Украины

Залы выставки «Украина. На переломах эпох» Ольга Андреева
«За этим разделением и конфликтом стоят надгосударственные и бесконечно жестокие силы... для которых что афганцы, что корейцы, что украинцы – абсолютно всё равно». Такими словами председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов) описал газете ВЗГЛЯД одну из идей выставки «Украина. На переломах эпох», открывающейся в Москве. Подробности...
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Грета Тунберг превращается в нового Ленина

«Мы не можем доверять элитам, которых породила капиталистическая система», – провозгласила Тунберг REUTERS/Dylan Martinez
Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала армию своих сторонников к свержению мировой капиталистической системы и действующих элит, ею порожденных. Это может выглядеть привлекательной трансформацией, если смотреть на Тунберг из тех стран, которые противостоят политическому Западу. Но Запад натравит «Ленина в юбке» прежде всего на Восток. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Нужно помочь Западу перейти от опьянения к похмелью

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Когда прогнившее здание западной псевдоцивилизации рухнет, мы найдем тех, с кем там еще можно разговаривать, подадим им руку и поднимем с колен. Это будет очень по-русски. Но это будет потом. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Теракт на «Северных потоках» может подорвать нынешнюю Европу

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Выяснение обстоятельств подрыва «Северных потоков» может стать настоящим расследованием века. Оно же может послужить спусковым крючком, который выпустит наружу все накопившиеся внутри Европы противоречия. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Чем жестче на Россию давить, тем более сплоченной она становится

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Народное единство для России является ключевым, самым важным фактором ее существования. Причем даже не государства, а народа и страны. Народное единство – залог нашего выживания в самом буквальном смысле этого слова. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Когда вымрет Латвия

Грета Тунберг свергает капитализм

Обсуждение: 8 комментариев

Финны и шведы как мишень для России

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Стал ли праздник 4 ноября для вас более значимым за последние годы?
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
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    потолок цен


    Европа еще может сохранить лицо и российскую нефть

    300 тысяч россиян


    Мобилизованные обеспечат успех новому наступлению России

    выгодный конфликт


    США хотят развязать войну между партнерами России на Ближнем Востоке

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

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    Андрей Полонский: Российская политическая нация показала свои качества

    контроль ситуации


    Александр Разуваев: Почему нам нужна копейка

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    Сергей Миркин: Четыре причины бороться и победить

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    Стал ли праздник 4 ноября для вас более значимым за последние годы?

    Суд в Костроме арестовал организатора работы кафе, где погибли 13 человек

    6 ноября 2022, 16:41

    Текст: Ольга Иванова

    Свердловский районный суд Костромы постановил поместить по стражу директора ООО «Империя», занимавшуюся организацией работы кафе «Полигон», где в результате пожара погибли 13 человек, сообщили в областной прокуратуре.

    Директору коммерческой организации избрано заключение под стражу сроком на два месяца, передает РИА «Новости».

    По данным суда, подозреваемая возражала против заключения под стражу, просила суд ограничиться домашним арестом.

    Пожар в ночном клубе в Костроме начался в ночь на субботу, 5 ноября, на площади 3,5 тыс. кв. метров, крыша здания полностью обрушилась. Жертвами пожара стали 13 человек. Вероятно, пожар был вызван выстрелом из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Сообщается, что несколько эвакуационных выходов оказались закрыты, это привело к давке.


    В Китае увидели плохой знак в заявлении Зеленского о Путине
    Читатели китайской газеты Guancha увидели плохой знак в словах Зеленского об участии в G20
    		    5 ноября 2022, 18:27
    Фото: Viacheslav Ratynskyi/Reuters
    Текст: Вера Басилая

    Читатели китайского издания Guancha считают, что США не хотят быстрого завершения конфликта на Украине, раз Владимир Зеленский отказался участвовать в саммите G20, если туда приедет российский лидер Владимир Путин.

    «Плохой знак, значит, США не хотят скорого завершения конфликта», – написал один из пользователей, передает РИА «Новости».

    «Такое заявление лишь показывает, что план США провалился!» – поделился мнением читатель.

    «Пусть лучше Зеленский приедет и все испортит», – предложил другой пользователь.

    «Единственное, в чем преуспел Зеленский, – честно сыграть нищего. Просить о помощи каждый день и постоянно судить и обвинять, какая страна дала меньше», – считает еще один читатель.

    «Украина не в G20, поэтому какая разница, поедете вы или нет?» – указал один из комментаторов.

    «Украине вообще не место в G20», – заключили читатели.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что намерен отказаться от участия в саммите G20, если в нем будет участвовать Владимир Путин.

    Между тем, Владимир Путин заявил, что пока еще не принял решение о личном участии в саммите, но страна будет представлена на G20 на высоком уровне. Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября на индонезийском острове Бали. 

     

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    В ДНР рассказали о смене тактики украинских войск и потерях среди иностранцев в ВСУ
    Подполковник НМ ДНР Баевский сообщил о смене украинской тактики контрбатарейной борьбы и оценил потери иностранцев в ВСУ
    		    6 ноября 2022, 07:48
    Фото: Maxym Marusenko/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    За время конфликта в Донбассе вооруженные силы Украины изменили тактику контрбатарейной борьбы, они перешли на работу одиночными орудиями, это затрудняет уничтожение огневых позиций ВСУ, заявил подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский.

    «Мы их приучили уже, мы очень эффективно отрабатывали с 2016 года. С точки зрения контрбатарейной борьбы больше, чем у нас, опыта нет ни у кого. Поэтому мы их натренировали и на время покидания огневой позиции, и на работу отдельными орудиями, и на прочие элементы боевой работы», – приводит слова Баевского ТАСС.

    Баевский отметил, что расчет одной машины РСЗО или одного орудия ствольной артиллерии – «это единицы людей в поле». Это позволяет ВСУ уменьшить потери среди артиллеристов. По словам Баевского, хотя «больших потерь ожидать здесь не следует», уничтожение артиллерии остается приоритетной задачей.

    Кроме того, он сообщил, что в доле именно для артиллерийских подразделений значительны потери среди воюющих за Киев иностранцев. Однако эти потери «малы» и «просто теряются», если сравнивать с потерями пехоты ВСУ или в целом «с мобилизованными необученными украинцами».

    «Опять же: ну приехал там в Пенсильванию какой-нибудь гроб, и что? Человек уволился со службы, поехал в хорошо оплачиваемую командировку, и ему не повезло. Он сам захотел, подписал контракт с какой-нибудь военной компанией. Выплатили страховку семье, и все нормально. С учетом тотальной зацензурированности западных СМИ мы сейчас и не узнаем об этих историях», – сказал Баевский.

    Он отметил, что иностранные специалисты зачастую являются членами артиллерийских расчетов, а там потери всегда ниже, чем у пехоты. Как пояснил Баевский, «крайне тяжело вычислить и нанести огневое поражение по огневой позиции, которая находится в зоне от 15 до 30 км от линии фронта».

    Так, «Град» без пристрелки может выпустить 40 ракет за 20 секунд, с пристрелкой могут потребоваться минуты. До того, как начнется стрельба, орудия не видно, а после стрельбы оно немедленно покидает огневую позицию, рассказал Баевский.

    Напомним, Баевский заявил, что пока украинские военные не научились сами управлять сложными вооружениями НАТО. В связи с этим командирами расчетов становятся западные специалисты.

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    Захарова на примере показала, как «творится демократия» в ООН
    Захарова показала видео, где США контролируют, как другие страны голосуют в ООН

    5 ноября 2022, 19:28

    Текст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала видео, где представитель делегации США проверяет, как другие страны голосуют в ООН.

    Захарова в своем Telegram-канале разместила видео, на котором показано, как представитель делегации США проверяет и отмечает наличие «подопечных» из числа союзников по «коллективному Западу» перед заседанием Третьего комитета, посвященного проекту резолюции о борьбе c героизацией нацизма.

    «Палочная система свободного голосования. Важный нюанс. Это не партийная дисциплина. Это одна страна контролирует, как другие страны голосуют в ООН», – отметила она.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова на примере голосования европейских стран по проекту резолюции ГА ООН о борьбе против героизации нацизма объяснила, что такое политическое лицемерие.

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    Вице-спикеру сейма Польши не понравилась русская речь на улицах Тбилиси
    		    5 ноября 2022, 18:18
    Фото: @m.gosiewska
    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска озаботилась тем, что в Тбилиси на улицах можно услышать русскую речь, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Вице-спикер прибыла в Грузию для встречи с осужденными бывшим президентом Михаилом Саакашвили и главой оппозиционной телекомпании «Мтавари» («Главный») Николозом Гварамия, однако местные власти заявили, что законодательство страны не позволяет устроить для нее такие свидания.

    После этого Гошевска обвинила власти Грузии в «пророссийской позиции».

    В частности, она напомнила, что Грузия, которая участвует в международных санкциях против России, не ввела против Москвы персональные рестрикции.

    «Очень много граждан России находятся в Грузии, на всех улицах слышна русская речь», – заявила она, передает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс».

    «Очень плохо ведут себя власти Грузии на фоне того, что делает Россия на Украине», – заявила Гошевска.

    При этом она похвалила народ Грузии за «солидарность с украинцами».

    В конце октября МВД Грузии сообщило, что в страну с начало года прибыло около 113 тыс. граждан России.

    Граждане России могут оставаться в Грузии без визы в течение года. Ранее сообщалось о том, что после начала частичной мобилизации в Грузию прибыло около 50 тыс. россиян, примерно половина из них являются этническими грузинами или выходцами из Грузии.

    Вице-спикер Сейма заявила также, что Польша готова принять на лечение осужденного на шесть лет Саакашвили, который жалуется на плохое самочувствие и находится сейчас под охраной в одной из клиник Тбилиси.

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    Американцы потребовали объявить Байдену импичмент после шутки про дробовик
    Читатели NYP пришли в шок от шутки Байдена про дробовик и призвали объявить ему импичмент

    5 ноября 2022, 18:15

    Текст: Вера Басилая

    Читателей американской газеты New York Post шокировали слова президента Джо Байдена о том, что он готов применить дробовик для защиты экономики США от рецессии, они усомнились в психическом состоянии главы Белого дома.

    Один из пользователей New York Post призвал объявить импичмент Байдену. «Его речь стала слишком опасной. Он понятия не имеет, что говорит», – написал он, передает РИА «Новости».

    С ним согласился другой пользователь, предположив, что «у старика уже не все дома. Если бы его советники были умны, они бы просто посадили его в подвал, чтобы он не пугал народ».

    «Джо Байден – это катастрофа мирового масштаба. Отправьте его уже на пенсию, пока он реально кого-нибудь не застрелил», – считает третий читатель.

    Еще один пользователь предложил официально объявить президента сумасшедшим.

    «Безрассудные государственные расходы Байдена на Украину и противостояние с Россией и ввели нашу страну в рецессию. Только одно решение: импичмент», – пришли к выводу читатели.

    Джо Байден упомянул о дробовике, когда выступал в Калифорнии в преддверии промежуточных выборов в конгресс. В той же речи он допустил еще несколько оговорок. Так, он заявил, что General Motors полностью перейдет на электромобили к 3035 году, а гендиректора компании Мэри Барра перепутал с судьей Верховного суда Эми Кони Барретт.

    Напомним, выступая во Флориде, Байден назвал «Иваном» ураган «Иан», а также перепутал Украину с Ираком. Кроме того, он заявил, что его сын Бо Байден умер в Ираке, хотя это случилось из-за онкологии через шесть лет после возращения Байдена-младшего из этой страны. Также глава государства забыл, сколько уже работает президентом, и обратился к американцам словами «геи и джентльмены».

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    В Израиле обратили внимание на использование свастики солдатами ВСУ
    Израильский журналист Кляйн показал фото украинского военного со свастикой на рюкзаке
    		    6 ноября 2022, 12:35
    Фото: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters
    Текст: Антон Никитин

    Израильский журналист Звика Кляйн опубликовал в Сети фотографию военнослужащего вооруженных сил Украины с нашивкой в виде свастики нацистской Германии на рюкзаке.

    «Надеюсь, это не популярный тренд», – отметил Кляйн на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), адресовав сообщение президенту Украины Владимиру Зеленскому.

    Кляйн уточнил, что снимок, сделанный в Киеве накануне, прислал ему украинский солдат-еврей.

     

    Ранее украинский блогер и политик Анатолий Шарий рассказал, что его жена Ольга заметила на фотографии главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного браслет со свастикой.

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    Продюсер Пригожин предложил новый формат празднования Нового года в России
    Продюсер Иосиф Пригожин предложил сделать празднование Нового года в России более деликатным

    5 ноября 2022, 19:18

    Текст: Вера Басилая

    В России следует пересмотреть формат празднования Нового года, сделать этот праздник более семейным деликатным в этом году, заявил продюсер Иосиф Пригожин.

    Пригожин призвал подумать о разных поколениях, детях и семьях, где есть мобилизованные.

    «Может быть, какой-то другой формат сделать, поменять существующий. Сделать деликатный формат. Семейный, полусентиментальный, без всяких пестростей», – цитирует Ura.ru Пригожина.

    Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин опубликовал опрос, предложив выбрать, в каком формате следует в этом году праздновать Новый год.

    Между тем, согласно данным сервиса SuperJob, большинство россиян поддержало отмену широкого празднования Нового года.

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    В Киеве заявили о подготовке к «тотальной эвакуации» жителей города
    NYT: Власти Украины готовятся к полному отключению электроэнергии и тотальной эвакуации жителей Киева
    		    6 ноября 2022, 08:19
    Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters
    Текст: Антон Никитин

    Украинские власти начали подготовку к «тотальной эвакуации» жителей Киева, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на официальные лица в столице Украины.

    Представители киевских властей сообщили NYT, что начали планировать некогда немыслимую возможность: полное отключение электроэнергии, которое потребует эвакуации примерно 3 млн жителей города.

    Издание напоминает, что национальная энергетическая компания Украины (НЭК «Укрэнерго» – прим. ВЗГЛЯД) в попытке предотвратить полный сбой в электросети заявила в субботу, что продолжит вводить веерные отключения электроэнергии в семи регионах.

    «Мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения», – добавил в интервью NYT директор департамента муниципальной безопасности киевской городской администрации Роман Ткачук.

    По информации газеты, киевских чиновников уведомят за 12 часов до выхода системы из строя. Если дело дойдет до этого, сказал Ткачук, украинские власти начнут информировать людей и просить уехать», передает РИА «Новости».

    Между тем мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что Киев рискует остаться без света, воды и отопления. «Мы делаем все, чтобы этого не произошло, но наши враги делают все для того, чтобы столица осталась без тепла, электричества и воды», – приводит его слова «Страна.ua».

    Уже сейчас сделан большой запас топлива, генераторов, еды и большой запас воды, созданы пункты обогрева, сообщил Кличко.

    Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что после утренних ударов на Украине сложилась критическая ситуация с энергетикой.

    В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко призывал жителей столицы экономить электричество и воду.

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    В Госдуме призвали США вернуть Аляску
    Депутат Тумусов призвал вернуть России Аляску в ответ на требования США отдать остров Врангеля

    5 ноября 2022, 19:52

    Текст: Вера Басилая

    США не получат «ни пяди» российской земли, но будет справедливым, если Аляску вернут России, за которую так и не заплатили русскому царю, заявил депутат Госдумы Федот Тумусов в ответ на публикацию издания The Wall Street Journal с призывом к властям США забрать у России остров Врангеля.

    Тумусов подчеркнул, что остров Врангеля – российская земля, в Конституции конкретно написано по последним поправкам, что ни одного квадратного метра земли Россия не должна отдавать, это будет государственное преступление, передает «Газета.Ru».

    «Не знаю, с какого бодуна американцам такие мысли приходят, это их проблемы. Но мы ни пяди земли никому не должны отдавать. А вот Аляска наша, пусть они вернут. Я точно знаю, что Аляска – это российская земля. Они, по-моему, даже не заплатили русскому царю и нарушили договор купли-продажи. Поэтому надо, чтобы Аляску вернули, это было бы более справедливо», – считает депутат.

    Ранее американская газета The Wall Street Journal заявила, что остров Врангеля «принадлежит» Соединенным Штатам, а Россия «удерживает» эту «американскую» территорию с 1924 года.

    Остров Врангеля – российский остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Он назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Врангеля. О существовании этого острова русским первопроходцам было известно еще с середины XVII века. В 1924 году правительство СССР направило к острову Врангеля канонерскую лодку «Красный Октябрь», экспедиция подняла на острове советский флаг и вывезла поселенцев.

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    Политолог объяснил, почему Стратком США считает конфликт на Украине «разминкой»
    Политолог Дудаков: Военные США опасаются растраты «арсенала демократии» на Россию вместо Китая
    		    6 ноября 2022, 13:39
    Фото: DoD/Lisa Ferdinando
    Текст: Анастасия Куликова,
    Антон Никитин

    США растрачивают на Украине свой «арсенал демократии», и американские генералы – и отставные, и действующие – все больше беспокоятся, что Штаты могут оказаться в уязвимом положении в случае обострения отношений с Китаем, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков.

    «Мы наблюдаем некоторое недовольство политикой Байдена на Украине со стороны военного истеблишмента США. Но это происходит не потому, что военный истеблишмент позитивно относится к России – это совсем не так», – сказал Дудаков, комментируя высказывание командующего Стратегическим командованием США (Стратком) адмирала ВМС Чарльза Энтони Ричарда о том, что украинский конфликт является для ВС США лишь «разминкой». При этом крупное противостояние, по словам адмирала, не за горами.

    По словам Дудакова, многие из отставных и действующих генералов недовольны тем, что Америка растрачивает свой потенциал в борьбе с Россией, а не Китаем. «Таким образом, по их мнению, США могут оказаться в уязвимом положении, если, например, обострится противостояние с Китаем в Тихом океане», – объяснил он.

    Эксперт напомнил, что общий объем только военной помощи, которую США оказали Киеву с начала спецоперации, достиг почти двух десятков миллиардов долларов. «Америка растрачивает свой «арсенал демократии» на Украине – это и снаряды, и ракеты. Запасы США заметно истощились, а для их восполнения потребуются годы. Если обострится ситуация, например, в Тихом океане, то американский ВПК просто не справится с задачей нарастить производство вооружения для противостояния с Китаем», – отметил собеседник.

    По его словам, эта проблема все чаще звучит в публичном пространстве. Тем самым военный истеблишмент пытается повлиять на политику Белого дома, намекая, что пора переходить к мирному урегулированию конфликта на Украине, пояснил Дудаков. «Другое дело, что Белый дом вряд ли на это пойдет. В стратегии нацбезопасности США говорится о том, что нужно противостоять одновременно на двух фронтах – и России, и Китаю. Но, как мы видим, не все в вашингтонском истеблишменте с этим согласны», – заметил политолог.

    При этом существует способ заставить США перейти к мирным переговорам по Украине, считает Дудаков. «Для этого необходимо создать на украинском фронте такую ситуацию, где успехи России будут очевидными. Я думаю, что только в этом случае США будут готовы быстро замириться с Россией и взяться за Китай. Пока же в Вашингтоне и в других западных столицах царит головокружение от успехов. Западные политики убеждены, что у Украины все хорошо. Именно поэтому они считают, что нет смысла идти на мирные переговоры. Повторю, России нужно заставить их поменять точку зрения», – призвал американист.

    Дудаков также указал, что США продолжают сосредотачивать силы на территории Европы. «При этом нужно учитывать, что потенциал и численность американской армии сейчас ограничены – у них недобор рекрутов. Но Вашингтон не станет отказываться от этого, поскольку считает, что таким образом США оказывают давление на Россию, а также психологическую поддержку членам НАТО. Повторю, только уверенными победами на фронте можно убедить западных политиков в том, что у них не получится победить Россию. И лишь затем последует мирное урегулирование на Украине и переориентация Америки на Индо-Тихоокеанский регион», – резюмировал американист.

    Ранее Дудаков говорил, что в случае победы республиканцев финансовый поток помощи Киеву сократится.

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    Собчак отметила «самый странный день рождения»
    Собчак рассказала, как отмечает свой день рождения вдали от друзей и семьи

    5 ноября 2022, 20:07

    Текст: Вера Басилая

    Уехавшая в Литву Ксения Собчак пожаловалась, что отмечает самый странный день рождения, когда ее близкие друзья находятся в СИЗО, а она вдалеке от Родины и без будущего.

    Ксении Собчак исполнился 41 год, она отмечает его не в России, без семьи и сына рядом.

    «Сегодня самый странный мой день рождения. Мои коллеги, мой близкий товарищ в СИЗО, я далеко от Родины. В такие моменты очень четко понимаешь, что ценно, а что – нет. Ценно – поддержка близких и совсем не близких людей, которые сказали доброе слово и не сделали вид, что ничего не заметили. Теперь я понимаю, почему и мои самые крепкие отношения связаны с теми, кого я когда-то поддержала, вступилась, просто высказалась «против тренда». Люди помнят добро, сделанное по отношению к ним в сложный момент. И я помню каждое слово от тех, кто не стал кидать камень», – написала Собчак в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что жить прошлым в настоящем, когда нет будущего нельзя. «Но вспомнить в свой 41-й год этот день в те времена, когда мы точно были очень счастливы – точно можно», – написала Ксения и поблагодарила друзей, зрителей, читателей и подписчиков за поддержку. 

    Напомним, Собчак оказалась в центре скандала. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что телеведущая стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех».

    После этого Собчак уехала из России через Белоруссию в Литву, использовав при въезде в республику израильский паспорт.

    Позже стало известно, что следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. По словам источника, в настоящее время телеведущая находится в статусе свидетеля по уголовному делу.

    При этом против Собчак могут начать дело из-за сокрытия второго гражданства.

    Между тем, мама Ксении Собчак сенатор Людмила Нарусова заявила, что ее дочь не имеет статуса в деле о хищении, защита планирует обжаловать обыск в ее доме, и скоро телеведущая вернется домой.

     

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    Опубликовано видео поражения американской гаубицы «Ланцетом» на Украине
    Российский «Ланцет» поразил американскую гаубицу в ходе СВО на Украине на Николаево-Криворожском направлении
    		    6 ноября 2022, 01:04
    Фото: Jose E. Guillen/USMC/
    Wikipedia/Общественное достояние
    Текст: Антон Антонов

    В ходе специальной военной операции на Украине, российский барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил американскую гаубицу М777 на Николаево-Криворожском направлении, сообщают информационные агентства.

    Опубликованы соответствующие кадры объективного контроля за беспилотником. Также представлена видеозапись уничтожения украинской САУ 2с3 «Акация», передает РИА «Новости».

    Напомним, военный корреспондент Александр Сладков, оценивая использование «Ланцетов» на Украине, заявил, что Россия развивает новую тактику ведения боевых действий в небе. С использованием «Ланцетов» результативность российских войск заметно выросла, подчеркнул он.

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    Экс-посол Украины Мельник нахамил лидеру фракции в Бундестаге
    Экс-посол Украины Мельник высмеял слова главы фракции СДПГ Мютцениха о внесении Киевом в список террористов
    		    6 ноября 2022, 09:58
    Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник поднял на смех лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютцениха, ответив на заявление немецкого политика о том, что украинское правительство внесло его в «список террористов».

    «Мимими. «Списка террористов» украинского правительства не существует», – написал Мельник на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Он также призвал Мютцениха не изображать себя «невинной жертвой», передает РИА «Новости».

    В субботу Мютцених заявил на дискуссионном съезде в Берлине, что Киев внес его в «список террористов», поскольку он предлагал дипломатическое решение украинского конфликта и выступал за прекращение огня. Парламентарий сообщил, что ему поступали угрозы. Мютцених пожаловался на дискриминацию тех, кто выступает за урегулирование ситуации на Украине.

    При этом МИД Украины опроверг внесение лидера парламентской фракции СДПГ в «список террористов».

    Еще в период работы Мельника в Берлине Мютцених критиковал его за «далеко не полезное» поведение. Мютцених заявлял, что Мельник своими требованиями в адрес Германии «перешел границы». Мельник в ответ потребовал прекратить «учить посла суверенного государства».

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    В Европе признали эффективность стратегии «Крепость Россия»
    Bruegel: Стратегия российских властей по противодействию западным санкциям сработала
    		    6 ноября 2022, 12:18
    Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Примененная российскими властями стратегия защиты от западных санкций под названием «Крепость Россия» (Fortress Russia), то есть консервативная политика макроэкономической и финансовой стабильности, в целом сработала, пишут экономисты европейского центра Bruegel.

    Западные санкции не привели к такому снижению доходов российского бюджета, чтобы сократить продолжительность специальной военной операции на Украине, а профицит платежного баланса страны благодаря мощной экспортной выручке по итогам 2022 года будет близок к 240 млрд долларов – в два раза больше предыдущего рекорда, поставленного в 2021 году. Об этом пишут эксперты европейского аналитического центра Bruegel Мария Демерцис и Бен Маквильямс и экономисты вашингтонского Института международных финансов (IIF) Элина Рыбакова и Бенджамин Хайлдженсток в статье «Как санкции повлияли на Россию», опубликованной в конце октября. Содержание статьи приводит РБК.

    Западные эксперты назвали защитную стратегию, которую применили российские власти, «Крепостью Россия» (Fortress Russia). Благодаря грамотной реакции Банка России санкции в финансовом секторе не смогли спровоцировать финансовый кризис в России, а сокращение экономической активности оказалось меньше, чем предполагалось, отмечают аналитики.

    При этом авторы статьи считают, что многие ограничительные меры имеют отложенный эффект. По их оценке, российская экономика может пострадать в средне- и долгосрочной перспективе. Они считают также, что возможности для усиления санкционного давления на Россию еще не исчерпаны. В частности, пока не вводились санкции против российского природного газа, «Россия сама предпочла сократить поставки газа в Европу».

    Между тем западные СМИ все чаще признают, что санкции в отношении России не помогут в решении украинского кризиса. Так, об этом недавно писал журнал The New Yorker.

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    Зеленский захотел флот морских дронов
    Зеленский заявил о намерении Украины создать флот морских дронов
    		    5 ноября 2022, 23:27
    Фото: Ukraine Presidency/
    Keystone Press Agency/Global Look Pres
    Текст: Антон Антонов

    Запускается платформа по сбору средств на создание украинского флота морских дронов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    В видеообращении, опубликованном в Telegram, Зеленский заявил, что украинские власти собираются открыть новое «фандрайзинговое направление», которое должно «аккумулировать средства для флота морских дронов». Как пояснил президент Украины, такой флот нужен стране, чтобы защищать акватории. «Абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, – приводит его слова РИА «Новости». – Как это работает – все уже видели».

    В октябре Украина устроила террористический налет беспилотников на Севастопольскую бухту. Российские силы отразили атаку. При этом был уничтожен вражеский подводный дрон. В сентябре местные СМИ сообщали о дроне неизвестного типа у Севастополя. Внешне дрон был похож на «камикадзе» с детонирующей боевой частью. Ранее стало известно, что Великобритания передала Украине подводные дроны для поиска мин.

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