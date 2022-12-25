При обрушении трибуны на баскетбольном матче в Египте пострадали 27 человек

|
25 декабря, воскресенье | Последнее обновление — 04:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава католиков России поздравил верующих с праздником Рождества
Разделы
Я думаю, Советский Союз существовал ровно сто лет. Он всё ещё был с нами все эти годы. Давайте проводим его со светлой грустью, без злобы, реваншизма, ресентимента, сожалений и отчаяния.
Подробности...
Русские виноваты и в глобальном потеплении, и в локальном похолодании, и в недостатке продовольствия в Африке, и в хакерских атаках, и в том, что они пытаются отбиться от всех этих обвинений – словом, складывается впечатление, что в мире наступит рай, если изъять из него русских.
Подробности...
С каждым десятилетием глобальный мир одерживает все новые победы. Религиозная, культурная, национальная, половая – важнейшие для человека идентичности стираются и признаются архаикой во имя строительства нового, «более справедливо устроенного», глобального человека.
Подробности...
Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
Подробности...
ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
Подробности...
В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
При обрушении трибуны на баскетбольном матче в Египте пострадали 27 человек
В Египте обрушилась трибуна во время баскетбольного матча, пострадали 27 человек
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В египетском Городе им. 6 октября обрушилась трибуна во время матча по баскетболу, в результате чего 27 человек получили травмы, сообщает Al Arabiya со ссылкой на министерство здравоохранения Египта.
В минздраве Египта уточнили, что у пострадавших в основном не опасные для жизни переломы и ранения. После обрушения трибуны матч был прерван, болельщики требовали его отменить, но официального объявления не было, передает «Интерфакс» со ссылкой на Al Arabiya.
Ранее во время футбольного матча обрушилась крыша на стадионе в Казахстане.
Французов возмутила «сенсация» о непричастности России к терактам на «Северных потоках»
Читателей Le Figaro возмутила «сенсация» о непричастности России к терактам на «Северных потоках»
|
|
Американские СМИ преподнесли как сенсацию сообщение о том, что, по словам европейских чиновников, доказательств причастности России к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» не обнаружено. Читателей французской Le Figaro эта новость поразила.
Американская The Washington Post в среду опубликовала неофициальные результаты расследования, которое провели западные страны. Из них и следует, что нет никаких доказательств причастности России к терактам на «Северных потоках».
Читатели французского издания Le Figaro выразили негодование тем, что американские журналисты выдали очевидную правду за некую сенсацию. Так, один из комментаторов назвал очевидным, что некоторые детали этой истории, компрометирующие Запад, скрыть становится невозможно, передает канал «360».
Другой отметил, что невиновность России была очевидной с самого начала.
Еще один комментатор обратил внимание на то, что США изначально выступали против газопроводов и постоянно повторяли это, поэтому ответ на вопрос, кто мог саботировать «Северные потоки», напрашивается сам собой.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма, за ним стоят страны, заинтересованные в транзите российского исключительно по территории Украины. При этом само событие никто не расследует, подчеркивал глава государства.
Российская армия на донецком направлении уничтожила сводную группу иностранных наемников
|
|
Российские войска во время наступления на Донецком направлении уничтожили сводную тактическую группу иностранных наемников, а также нанесло поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР, сообщили в Минобороны.
На этом направлении потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа, говорится в Telegram-канале ведомства.
На Купянском направлении российская артиллерия уничтожили до 50 военных, четыре боевые бронемашины и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении ударами российской авиации и налетом артиллерии уничтожено более 40 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также более 40 военных и техника были уничтожены на Южно-Донецком направлении.
Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92 районах.
Истребители ВКС России в районе населенного пункта Камышевка в ДНР сбили украинский самолет Су-27 воздушных сил Украины, также в районах населенных пунктов Селидово и Грузское Донецкой народной республики сбиты украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8. За сутки было перехвачены 15 украинских БПЛА.
Накануне сообщалось, что на Донецком направлении было уничтожено свыше 80 украинских солдат и наемников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 351 самолет, 189 вертолетов, 2704 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7207 танков и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3702 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7722 единицы специальной военной автомобильной техники.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Экс-офицер разведки США предсказал судьбу Patriot на Украине
Экс-офицер разведки США Риттер: Американские системы Patriot не выживут на украинском поле боя
|
|
Американские системы противовоздушной обороны Patriot, поставленные Соединенными Штатами украинской стороне, не выживут на таком поле боя, как Украина, считает экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер.
Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of заявил, что Patriot – это старая система, не способная выжить на современном поле боя. «Он не был разработан для выживания на таком поле боя, как Украина», – цитирует его Ura.ru.
По его словам, Patriot испытывает сложности с перехватом ракет. Риттер заметил, что во время боевых действий США в Ираке в 2003 году система сбила больше самолетов союзников, чем иракских ракет.
Ранее в ДНР заявляли, что зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине не повлияют на ход спецоперации, опасность для российских войск они не представляют, но могут изменить стратегическое равновесие в мире.
Президент России Владимир Путин заявил, что поставки американских ЗРК Patriot лишь затягивают конфликт на украинской территории.
В США увидели поворотный момент в стратегии России на Украине
19FortyFive: Заявление Путина стало поворотным моментом в стратегии России на Украине
Заявление российского лидера Владимира Путина о финансировании Вооруженных Сил и скорой постановке ракет «Сармат» на боевое дежурство стало поворотным моментом в стратегии России на украинском направлении, пишет американское военно-политическое издание 19FortyFive.
Авторы издания напомнили слова российского лидера о том, что страна дает армии все необходимое. Заявление, по оценке 19FortyFive, можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины, передает ФАН.
Президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Министерства обороны России заявил, что нужно расширять арсенал современных ударных средств в ВС России. Российский лидер, в частности, сообщил, что межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время.
Воевавший за ВСУ режиссер «Квартала 95» погиб под Артемовском
RT: Воевавший на стороне ВСУ режиссер студии «Квартал 95» Бобало погиб под Артемовском
|
|
Режиссер студии «Квартал 95» Олег Бобало, поступивший добровольцем на службу в вооруженных силах Украины, ликвидирован под Артемовском (украинское название – Бахмут) в Донецкой народной республике.
Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.
В одном из фильмов Бобало снимался Владимир Зеленский, нынешний президент Украины, а также первая леди Украины Елена Зеленская.
Эту информацию подтверждает жена режиссера Анна Яремчук. На своей странице в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) она написала, что «по справедливости» ее муж должен был снимать кино и быть востребованным в своей области, а вместо этого у них дома «стоял автомат и куча военных «ништячков», которые передавала мама из Америки», пишет «Коммерсант».
Накануне помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что в районе Артемовска идут напряженные бои, но Киев понимает необходимость сдать город.
Хоккеист возмутился не пожелавшими встать под гимн России зрителями матча в Казахстане
Поведение зрителей, не вставших во время исполнения российского гимна на хоккейном матче в Астане, возмутило капитана клуба КХЛ «Автомобилист» Сергея Широкова.
В детстве всех приучают вставать под гимн своей страны, но во время исполнения гимна на игре екатеринбургского «Автомобилиста» и астанинского «Барысу» много людей сидело, отметил Широков, передает РИА «Новости».
«Я думаю, что это неприемлемо», – заявил спортсмен.
Российская команда проиграла казахстанской (4:5 по буллитам).
МИД оценил заявления об участии в СВО совместной группировки России и Белоруссии
Замглавы МИД Галузин назвал некорректными заявления о возможном участии в СВО совместной группировки России и Белоруссии
|
|
Заявления о том, что совместная российско-белорусская группировка может быть задействована в ходе спецоперации на Украине, некорректны, сказал замглавы МИД Михаил Галузин.
По его словам, задача совместной российско-белорусской группировки войск – при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию союзной Белоруссии, передает РИА «Новости».
Постановка вопроса относительно возможности задействования этой группировки в ходе СВО на Украине, как подчеркнул Галузин, является некорректной.
Он напомнил, что, согласно Военной доктрине Союзного государства, применение военной силы, направленное против любого государства-участника, рассматривается как посягательство на Союзное государство в целом. Принятие соответствующих ответных мер в таком случае остается на усмотрение политического и военного руководства России и Белоруссии, добавил Галузин.
Россия и Белоруссия активно работают над охраной западных границ Союзного государства, подчеркнул он.
По его словам, «предпринимаются другие шаги по укреплению общего миграционного пространства России и Белоруссии в рамках утвержденной в ноябре 2021 года Концепции миграционной политики Союзного государства и недавно утвержденного Плана мероприятий по ее выполнению».
Галузин заявил также, что подготовка Россией экипажей самолетов Белоруссии, переоборудованных для применения специальных боеприпасов, является симметричным ответом на шаги Североатлантического альянса.
Газета ВЗГЛЯД писала о принципиально новом уровне взаимодействия военных России и Белоруссии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Орбан обозначил сроки существования киевского режима
Орбан: Украина будет воевать, пока США поставляют Киеву оружие
Кризис на Украине будет продолжаться, пока США продолжают поставлять оружие Киеву и помогает финансово, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан газете «Мадьяр немзет».
По словам Орбана, существует реальная опасность затяжного конфликта, однако ответственность за эскалацию – на США.
«Если американцы хотят мира, будет мир», – передает слова Орбана РИА «Новости».
Премьер отметил, что Венгрия выступает в условиях кризиса исключительно в собственных интересах, и разрыв отношений с Москвой не входит в планы, несмотря на упреки Брюсселя.
Ранее ЕС госсекретарь кабинета премьера Венгрии Чаба Деметер заявил, что ЕС возмущен отказом Венгрии «прогибаться» в некоторых вопросах.
Телеведущий Норкин рассказал анекдот про Зеленского
Журналист Андрей Норкин пошутил на тему национальности президента Украины Владимира Зеленского.
Он оценил визит Зеленского в США: по мнению Норкина, президента в Вашингтоне встречали не как государственного деятеля, а как звезду шоу-бизнеса, передает «Царьград».
В эфире своей программы «Место встречи» на НТВ Норкин пошутил на тему национальности Зеленского, поскольку тот, обращаясь именно к ней, отвечает на обвинения в неонацизме.
«Граждане Украины, рассчитывающие на получение израильского гражданства, на вопрос, кто они – евреи по папе или по маме, теперь отвечают: «По президенту», – пошутил Норкин.
Напомним, Киев и его союзники заявляли, что на Украине не может быть нацификации на государственном уровне, поскольку сам президент является евреем.
Американцев возмутила шутка Зеленского про Patriot
Американцы раскритиковали Зеленского за шутку о ЗРК Patriot
|
|
Пользователи Twitter (заблокирован в России) из США возмутились шуткой президента Украины Владимира Зеленского, который попросил у американского президента Джо Байдена больше зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
В Вашингтоне журналист спросил у Зеленского, что будет после того, как Киев дорогостоящие американские системы ПВО. Зеленский в шуточной форме ответил, что «отправит очередной сигнал» президенту Байдену для поставок еще большего количества комплексов, передает РИА «Новости».
«Марионетка снова дерзит нам», – заявили комментаторы.
«Может, уже хватит вооружать их?» – добавил другой пользователь.
«То есть теперь он хочет не только денег, но еще и наши войска?» – задался вопросом Mike Gammill.
«Зачем вам Patriot? Они даже не работают должным образом», – написал Just me.
«Обоих нужно упечь в тюрьму», – считает Lafawnduh Dynamite.
«Где 50 лрд, которые ты у нас уже украл, придурок?» – возмутился Ordinary Rebel.
Между тем генерал в отставке Марк Хертлинг заявил, что ВСУ еще не скоро смогут использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, так как на обучение украинских военных по управлению ими уйдет много месяцев.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Умер юморист Александр Пономаренко
Артист Александр Пономаренко умер на 56-м году жизни, сообщил его брат-близнец, юморист Валерий Пономаренко.
Валерий Пономаренко подтвердил сообщения о том, что его брат-близнец умер от онкологического заболевания, передает РИА «Новости».
Артист добавил, что сейчас «не в том состоянии», чтобы рассказывать об обстоятельствах произошедшего.
Дуэт братьев Пономаренко стал широко известен благодаря передаче «Кривое зеркало», там они участвовали в шоу «Повтори!».
В США предположили, в честь кого назвали «Сармат»
Читатели NYT предположили, что на Западе «Сармат» назвали «Сатаной-2» в честь Байдена
|
|
Читатели The New York Post активно обсуждают статью, в которой описываются технические характеристики ракетного комплекса РС-28 «Сармат», получившего на Западе название «Сатана-2».
Так, комментатор Jim Leymone с иронией назвал «успокаивающей» информацией пункт о том, что в одной ракете есть 15 боеголовок. «Может, стоит обуздать огромное эго «героя момента» [президента Украины Владимира] Зеленского и остановить этот конфликт до того, как он выйдет из-под контроля?» – передает РИА «Новости» текст комментария.
Пользователь IRISH в свою очередь подчеркнул, что у России такие же права защищать себя, как и у других стран, и призвал не разжигать паранойю.
«Ну и ну! Путин назвал российское ядерное оружие в честь сонного Джо», – пошутил Stuart Levine.
«У Путина есть адрес дома Байдена в Дэлавере?» – с иронией спросил Mark Werner.
Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в мире нет и в ближайшие десятилетия не будет систем противоракетной обороны, способных противодействовать межконтинентальной баллистической ракете «Сармат».
Король Карл III выгнал брата из Букингемского дворца из-за обвинений в изнасиловании
Король Великобритании Карл III запретил младшему брату принцу Эндрю из Букингемского дворца из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре, сообщило издание Sun со ссылкой на источники.
Газета сообщает, что теперь любое присутствие принца Эндрю во дворце подошло к концу. Карл III дал ясно понять, что Эндрю не выполняет королевские обязанности, передает РИА «Новости».
Между тем принц все же будет принимать участие в королевском рождественском приеме в Сандрингемском дворце.
Напомним, из-за обвинений в изнасиловании Эндрю был лишен статуса «Его королевского высочества».
Американский генерал объяснил, почему ВСУ не смогут использовать Patriot
Генерал в отставке: ВСУ не скоро смогут использовать Patriot
Украинская армия еще не скоро сможет использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, так как на обучение украинских военных по управлению ими уйдет не один месяц, заявил американский генерал в отставке Марк Хертлинг изданию Newsweek.
Он также отметил, что эти системы ПВО не способны защитить всю территорию Украины, передает RT. Кроме того, Patriot не подходят для перемещения по полю боя – их ставят так, чтобы прикрыть какой-то один наиболее важный объект, например, стлицу.
Хертлинг пояснил, что неверно думать, что эти системы будут распределены вдоль 800-километровой российско-украинской границы.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что комплексы Patriot станут законной целью для российских войск.
Владимир Путин заявил, что поставки ЗРК Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта.
Американские СМИ предупредили об опасности для «подбрюшья» США
NI: Кризис на Украине убедил мир в необходимости многополярности
|
|
Многополярная система мироустройства работает лучше американоцентричной модели, это явно продемонстрировал украинский кризис, заявил обозреватель американского журнала The National Interest Роберт Рабил.
Рабил считает, что именно конфликт на Украине подтолкнул множество стран к тому, чтобы вместо исполнения воли Вашингтона отдавать предпочтение собственным интересам. При этом многие из этих стран являются друзьями или союзниками США, но не стали врагами для России и Китая, передает РИА «Новости» содержание публикации The National Interest.
«Они осознают, что во времена глобальной конкуренции за скудные ресурсы они не могут ни применять санкции, ни идти против России – крупнейшей страны мира с наибольшим количеством ресурсов, и Китая – страны со второй по величине экономикой и крупнейшим держателем валютных резервов в мире», – говорится в статье.
По словам автора, в равной степени эти страны не хотят портить отношения с Вашингтоном, а потому в основе их политики находятся собственные интересные, свободные от идеологической бинарности времен холодной войны.
В первую очередь эта тенденция способна поставить в опасное положение «подбрюшье» Соединенных Штатов – американский доллар, уверен он.
Рабил отметил, что привлекательность доллара в мире заключается в силе американской геополитики, экономической мощи и жизнеспособности, однако привлекательность эта утратила часть своего блеска. Он напомнил, что госдолг США превысил ошеломляющую отметку в 31 трлн долларов, а глобальное влияние Америки тем временем снижается. По его словам, то, что американские союзники задумываются об использовании и хранении различных валют в своих торговых и валютных резервах, не случайно.
Так, Иран начал использовать свою валюту риал и российские рубли в торговле с Россией. ОАЭ, ранее выпускавшие облигации в долларах США, начали выпускать облигации в собственной валюте – дирхамах.
Кроме того, напоминает NI, в апреле 2022 года Банк Израиля добавил в свои активы четыре новые валюты – канадские доллары, австралийские доллары, японскую иену и китайский юань, хотя традиционно валютная корзина Израиля состояла из доллара США, евро и британского фунта.
Ранее Путин заявлял, что в данный момент появляются все новые угрозы в мире и сдвиги в развитии многополярного мира.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|