Генконсул РФ в Хургаде сообщил об отправке домой всех российских туристов

Генконсул РФ в Хургаде: Остававшиеся в Хургаде из-за проблем у iFly россияне отправлены домой

Все российские туристы, задержавшиеся в Хургаде из-за проблем у авиакомпании iFly, альтернативными авиарейсами отправлены на родину, сообщил генеральный консул РФ Виктор Воропаев.

Генконсул уточнил, что в субботу вечером из Хургады в Москву рейсом авиакомпании Red Wings вылетела последняя группа российских туристов – клиентов туроператора Tez Tour. Таким образом «мероприятия по отправке россиян, задержавшихся в Хургаде, завершены», передает ТАСС.

Ранее авиакомпания iFly отменила вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, запланированные на 20 и 21 декабря, заверив при этом, что вывозные рейсы выполняются в плановом режиме.

Напомним, 15 декабря iFly отменила или перенесла все рейсы в Египет из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет через воздушное пространство Иордании. В понедельник первый самолет с застрявшими в Хургаде россиянами прилетел в Москву.