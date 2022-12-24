Из-за зимнего шторма в США погибли 15 человек

Непогода стала причиной гибели не менее 15 человек в США

В результате зимнего шторма, накрывшего большую часть США, погибли не менее 15 человек, сообщил телеканал CNN.

Из-за резкого понижения температуры, снега, гололедицы и сильного ветра на дорогах произошло множество аварий, были также оборваны линии электропередач, задержаны авиарейсы, передает РИА «Новости».

Так, в штате Огайо в ДТП из-за непогоды погибли четыре человека. Там на дороге столкнулись 46 автомобилей.

В Канзасе и Кентукки – по три погибших, по одному – в Висконсине, Теннесси и Миссури. Два человека умерли в штате Нью-Йорк, так как медики не смогли добраться к ним из-за заснеженных дорог.

В субботу по всей стране отменены более 1,8 тыс. авиарейсов. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в аэропортах Детройта, Чикаго, Миннеаполиса и Денвера.

Без электричества в США остались более 1,6 млн потребителей, больше всего – вдоль атлантического побережья, от Флориды до Мэна.