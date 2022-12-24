В Петербурге похоронили бойца «Вагнера» Меньшикова

Бойца группы «Вагнер» Дмитрия Меньшикова, который погиб в ходе СВО, похоронили на Аллее Героев Белоостровского кладбища в Петербурге.

Меньшиков вырос в детском доме, после выхода из него он отслужил в Вооруженных силах России, и «не скрывался, не прятался», заявил бизнесмен Евгений Пригожин, передает РИА «Новости».

После службы он женился, трудоустроился сварщиком, и совершил преступление, а затем был осужден на реальный срок, добавил предприниматель.

Меньшиков в колонии пожелал стать участником спецоперации, чтобы защищать родину, подписал контракт, и ушел в зону СВО. В зоне операции он уничтожил гранатометом пулеметный расчет, получил пулевое ранение и истек кровью, сказал бизнесмен.

По словам Пригожина, его пытались вытащить, но боец уже погиб.

До этого бизнесмен обращался к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, поскольку петербургские власти отказывались хоронить бойца на Аллее Славы из-за отсутствия официального статуса военнослужащего. Володин отметил, что «на фронте все равны», потому нормы по захоронениям должны распространяться на всех участников боевых действий.