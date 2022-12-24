Саакашвили отказался сотрудничать с грузинскими судмедэкспертами

Гражданин Украины, осужденный на шесть лет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, заявляюий о попытке отравить его в тюрьме, отказался сотрудничать с грузинскими судмедэкспертами и потребовал специалистов из Европы или Америки, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Представитель специальной следственной службы Грузии Васил Какашвили прибыл в клинику в Тбилиси, где с мая в отдельной палате находится Саакашвили, чтобы вместе с персоналом взять анализы и исследовать на предмет отравления.

Саакашвили отказался сдавать анализы, его адвокаты заявили о «недоверии экспертному бюро и клинике «Вивамеди», где с мая содержится арестованный в октябре 2021 года бывший лидер Грузии.

«Мы проводим полномасшабное и непредвзятое расследование, оно транспарентно», – отметил Васил Какашвили.

Однако адвокаты Саакашвили потребовали проведения эспертизы на предмет якобы отравления в Америке или Европе.

Бывший президент, осужденный за коррупцию и превышение служебных полномочий, заявляет, что его «отравили по указанию из России».