МИД оценил заявления об участии в СВО совместной группировки России и Белоруссии

Замглавы МИД Галузин назвал некорректными заявления о возможном участии в СВО совместной группировки России и Белоруссии

Заявления о том, что совместная российско-белорусская группировка может быть задействована в ходе спецоперации на Украине, некорректны, сказал замглавы МИД Михаил Галузин.

По его словам, задача совместной российско-белорусской группировки войск – при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию союзной Белоруссии, передает РИА «Новости».

Постановка вопроса относительно возможности задействования этой группировки в ходе СВО на Украине, как подчеркнул Галузин, является некорректной.

Он напомнил, что, согласно Военной доктрине Союзного государства, применение военной силы, направленное против любого государства-участника, рассматривается как посягательство на Союзное государство в целом. Принятие соответствующих ответных мер в таком случае остается на усмотрение политического и военного руководства России и Белоруссии, добавил Галузин.

Россия и Белоруссия активно работают над охраной западных границ Союзного государства, подчеркнул он.

По его словам, «предпринимаются другие шаги по укреплению общего миграционного пространства России и Белоруссии в рамках утвержденной в ноябре 2021 года Концепции миграционной политики Союзного государства и недавно утвержденного Плана мероприятий по ее выполнению».

Галузин заявил также, что подготовка Россией экипажей самолетов Белоруссии, переоборудованных для применения специальных боеприпасов, является симметричным ответом на шаги Североатлантического альянса.

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