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В посольстве заявили о провале усилий США остановить развитие России
Посольство: Усилия США подорвать технологическое развитие России потерпят неудачу
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Предпринимаемые усилия США остановить технологическое развитие России потерпят неудачу, заявил советник-посланник в Вашингтоне Андрей Леденев.
По его словам, нелогичные поступки властей США только еще больше загоняют двусторонние отношения в глубокую трясину. Чиновники Белого дома не просто отказываются признавать, усилия по подрыву технологического развития России потерпят неудачу, но и не видят того, что страдают от этого третьи страны, передает РИА «Новости».
Леденев выразил мнение, что нововведенные санкции против Москвы в Штатах стремятся оправдать ложными заявлениями. Так, судя по заявлениям американских чиновников, якобы новые рестрикции повышают безопасность мореходства на Черном море, а также расширят поставки украинского зерна на мировые рынки.
«Правда, здесь объяснить не удосужились – каким образом?» – отмечает советник-посланник.
Дипломат подчеркнул, что включение в санкционные списки крупных научных институтов не соответствует интересам исследовательских кругов США.
Более того, в США неоднократно высказывали сожаление в связи с оборвавшимися профессиональными связями с российскими коллегами.
«От этого страдает мировое сообщество, перед которым стоят насущные вызовы, требующие совместных решений», – заключил Леденев.
Ранее власти США расширили список санкций в отношении России, внеся в перечень десять российских организаций из-за специальной военной операции на Украине, в их числе российские военно-морские объекты.
Путин прокомментировал поставки комплексов Patriot на Украину
Поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.
«Что касается Patriot, это старая система, она не работает так, как наши С-300. Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и всё», – цитирует президента РИА «Новости».
Глава государства выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot, передает ТАСС.
В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о поставках из США Киеву систем противовоздушной обороны Patriot.
В Пентагоне пообещали начать обучение бойцов ВСУ управлению комплексами.
Пелоси поцеловала руки Зеленского во время преподнесения флага Украины
Спикер Палаты представителей Конгресса США Пелоси в благодарность за подаренный флаг Украины поцеловала руки Зеленского
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в благодарность за подаренный флаг Украины поцеловала руки президента Владимира Зеленского.
В Telegram-канале ФАН опубликован короткий видеоролик с моментом передачи флага и последующими объятиями.
После выступления в Конгрессе США Зеленский передал Пелоси флаг Украины, заявив, что этот флаг ему якобы передали военнослужащие из зоны боевых действий в Артемовске.
Перед выступлением в Конгрессе США Зеленский встретился с лидерами американских партийных фракций. После встречи с главой администрации США Джо Байденом в Белом доме Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения мира.
Сенат США принял поправку о передаче активов бизнесменов из России в пользу Украины
Сенат США проголосовал за передачу активов российских бизнесменов в пользу Украины
Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, которая позволит конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины.
Поправка, внесенная сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, была включена в проект бюджета, за который предстоит голосовать законодателям. Она предусматривает конфискацию и продажу активов российских бизнесменов для их передачи в пользу Украины в качестве гуманитарной и военной помощи, передает РИА «Новости».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что на собственность США в России стали искать управу.
Россия потребовала от США признать «реалии на земле» на Украине
Глава департамента МИДа Дарчиев объявил признание «реалий на земле» на Украине условием обсуждения гарантий безопасности
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Переговоры о гарантиях безопасности могут состояться только при условии, что определенные Россией реалии на земле на Украине будут признаны, заявил директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев.
Дарчиев назвал ряд условий для «сколь-нибудь серьезных переговоров» о гарантиях безопасности «в привязке к Украине и Евро-Атлантике». Он потребовал прекратить «накачивать режим Зеленского оружием и финансами», вывести с Украины «американских и натовских военнослужащих/наемников/инструкторов» и «признать определенные нами реалии на земле». Как заявили в МИДе, «мяч сейчас на американской стороне поля». передает ТАСС.
Дипломат напомнил, что Россия еще до спецоперации на Украине предлагала проекты документов о гарантиях безопасности, но в ответ «услышала категорическое высокомерное «нет». Выяснилось, что «под прикрытием сладкоголосых заверений» о «приверженности Минским соглашениям» проводилось перевооружение украинских войск, «концентрировались силы для захвата и уничтожения Донбасса», сказал он. Дарчиев подчеркнул, что спецоперация стала вынужденной мерой, предотвратившей «геноцид русских на бывших украинских территориях».
При этом он выразил надежду, что США «не доведут дело до прямого столкновения» с Россией. Дарчиев отметил, что таком случае «разрыв дипотношений может стать реальностью». Сейчас Москва не планирует «разрывать их инициативно», но и провокаций «не потерпит», сказал дипломат.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира». Зеленский заявил, что перемирие с Россией может быть достигнуто только на условиях, которые выдвигает Киев. Он «исключает, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной».
WP: Зеленский не достиг цели получить от США современные вооружения
The Washington Post: Зеленский не смог получить от США более современные вооружения
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Украинский президент Владимир Зеленский не достиг цели получить более современные вооружения во время своей поездки в США, выразили мнение в газете The Washington Post.
По мнению публицистов, у американского лидера Джо Байдена и Зеленского разные взгляды на военные нужды Киева. Так, Зеленский продолжает настаивать на том, чтобы Белый дом согласовал отправку на Украину современных вооружений, чего Байден делать не хотел, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.
Более того, по информации авторов публикации, цели переговоров глав двух государств различались. Зеленский планировал получить мощное вооружение, чтобы с его помощью в следующем году повысить шансы ВСУ на наступательные операции.
Администрация Байдена в свою очередь выясняла, что президент Украины думает о дипломатических переговорах, когда Киев будет готов обговорить условия мира. При этом в Белом доме подчеркнули, что «не им решать» (США – прим. ВЗГЛЯД), на каких условиях будет строиться диалог.
В заключение авторы предположили, что из-за нового созыва Конгресса, приступающего к работе 3 января, окажется больше тех, кто против предоставления военной помощи Киеву.
Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что визит Зеленского в Вашингтон призван выкачать деньги из американской экономики и является унизительным для Соединенных Штатов.
Госдеп: США было бы труднее оказывать помощь Украине в случае продолжения операции в Афганистане
Блинкен: США с трудом оказывали бы помощь Украине, если бы не вывели войска из Афганистана
Вашингтону было бы труднее сейчас оказывать помощь Киеву, если бы не было принято решение о выводе своих сил из Афганистана, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам Блинкена, выведя войска из Афганистана, власти США «завершили самую продолжительную войну Америки». Он отметил: если бы США всё еще оставались в Афганистане, то это значительно бы усложнило оказание той поддержки, которую страна оказывает Украине, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что расходы на военную помощь Украине в США составили 45 млрд долларов, в Евросоюзе – 28 млрд долларов.
Напомним, несмотря на улыбки, рукопожатия и новый пакет военной помощи на 1,8 млрд долларов, Владимир Зеленский и его советники продолжают подталкивать Вашингтон к поставкам передовых вооружений, которые Джо Байден не хочет предоставлять Украине.
США объяснили свое понимание «справедливого и устойчивого» мира на Украине
Блинкен призвал к «справедливому и устойчивому» миру на Украине и похвалил предложения Зеленского
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Предложения президента Украины Владимира Зеленского можно считать хорошим стартом для урегулирования ситуации, переговоры о мире не должны стать ратификацией спецоперации России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен отметил, что Зеленский представил «некоторые идеи» о мирном урегулировании, которые можно считать «хорошим стартом». «Там есть вещи, которые все должны иметь возможность так или иначе поддержать», – сказал глава Госдепа, заявив, что Вашингтон не видит готовности Москвы вести переговоры «о справедливом и прочном мире», передает ТАСС.
По версии США, установленный на Украине в ходе переговоров мир должен быть «справедливым и устойчивым». «Справедливым, то есть, не просто ратифицирующим силовой захват одной страной территории другой», – сказал Блинкен. Под «устойчивым» миром США подразумевают, что Украина не должна оказаться в ситуации, когда «Россия просто повторит то, что она сделала через месяц, шесть месяцев или через год».
Он заверил, что у Киева и Вашингтона нет разногласий по вопросам, касающимся возможности урегулирования, у Украины и США «одни и те же задачи, одни и те же цели». По словам Блинкена, США хотят видеть «свободную, независимую, процветающую и демократическую Украину, которая демонстрирует, что соблюдаются принципы Устава ООН». Соответствующие решения должны принимать сами украинцы, сказал он.
«Мы слышали от украинцев в последние месяцы, что они в полной мере сосредоточены на возвращении территории на востоке и на юге, которая главным образом была захвачена после февраля. Вот на чем они сосредоточены. Но это никоим образом не предопределяет то, как это пойдет дальше, чем закончится. Опять же, это им решать», – заявил глава Госдепа.
Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации на Украине с требованием признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также Киев должен был выполнить ряд политических условий. Позднее географические задачи специальной военной операции изменились. Поскольку население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей звысказались за воссоединение с Россией, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
В Кремле заявили, что Украина де-факто и де-юре не может и не хочет вести переговоры, поэтому российская специальная военная операция будет продолжаться. Украинский план «мирного урегулирования», в частности, включает обеспечение безопасности Украины, обмен пленными по формуле «всех на всех», а также «восстановление территориальной целостности» страны.
Путин рассказал, как Запад стравил части русского мира
Потенциальные противники всегда мечтали о том, чтобы разделить русский мир и руководить его отдельными частями, США после распада СССР удалось разобщить, а потом стравить русских и украинцев, в этом смысле Россия потерпела фиаско, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Это тонкий очень вопрос – единство русского мира. «Разделяй и властвуй» – еще с древних времен этот лозунг действует и активно применяется до сих пор в реальной политике. Поэтому и наш потенциальный противник, наши оппоненты всегда об этом мечтали и всегда этим занимались: пытались нас разделить и потом отдельными частями руководить», – цитирует ТАСС Путина.
«С помощью сторонних сил все-таки и с помощью того, что фактически после развала Советского Союза к власти пришли люди крайне националистических взглядов, и вот помощью этих сил, несмотря на все наши усилия, эта разобщенность [русских и украинцев] все увеличивалась и увеличивалась. Как я уже однажды сказал, сначала нас растащили, разобщили, а потом стравили. В этом смысле они добились результата, безусловно. А мы в этом смысле потерпели известное фиаско», – заявил глава государства.
Путин отметил, что война в 2014 году была развернута против части народа Украины, который считает себя принадлежащим к русскому миру.
«Нельзя ни в коем случае идти против воли народа. Но если это так, то этот принцип должен быть универсальным, и нельзя ни в коем случае идти против воли той части народа, которая ощущает себя в другой ипостаси, считает себя частью русского народа и русского мира, считает, что они часть этой культуры, этого языка, этой истории и традиций. И против них тоже нельзя воевать. А против них развернули войну в 2014 году», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин назвал спецоперацию на Украине вынужденной и необходимой мерой.
Северная Корея опровергла заявления о поставках оружия в Россию
МИД Северной Кореи назвал сообщения о поставках военных грузов в Россию сфабрикованными
Сообщения о поставках Северной Кореей военных грузов в Россию сфабрикованы, Россия сама может обеспечить свою безопасность, заявил МИД КНДР.
В МИД Северной Кореи назвали соответствующие сообщения японских СМИ «самой абсурдной манипуляцией общественным мнением». По словам представителя ведомства, такие материалы «не достойны каких-либо комментариев», передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап» и ЦТАК.
Также в МИД Северной Кореи заявили, что «народ России – самый стойкий, и он обладает волей и возможностью обеспечить безопасность страны и ее территориальную целостность без чьей-либо военной помощи». КНДР заявила, что США поставляют оружие Киеву, эти поставки «принесли на Украину кровопролитие и разрушение»
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона планирует обсудить в СБ ООН вопрос о якобы имеющих место поставках бойцам ЧВК «Вагнер» оружия из Северной Кореи.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на просьбу прокомментировать ее слова заявил, что «не видел этого заявления» и что у него нет подробных данных, передает РИА «Новости».
Напомним, американские СМИ со ссылкой на разведку США уже заявляли о сделке между Россией и КНДР, подразумевающей покупку «миллионов снарядов и ракет», а также средств артиллерии. Представители России сам факт такой сделки категорически опровергают.
США ввели санкции против российских военно-морских объектов
Минфин США объявил о введении санкций против имеющих к СВО отношение десяти российских организаций
Власти США расширили список санкций в отношении России, внеся в перечень десять российских организаций из-за специальной военной операции на Украине, в их числе российские военно-морские объекты.
Минфин расширил список российских компаний, попавших под санкции. Рестрикции введены против «Моринформсистема-Агат», ЦНИИ КМ «Прометей», ЦНИИ «Электроприбор», АО «Морские навигационные системы», АО Аккумуляторная компания «Ригель», ЗАО Центральный НИИ Судового машиностроения, Научно-производственное объединение «Аврора», АО «Обуховское», ООО «Компания Технополь» и Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, передает ТАСС.
«США вводят санкции против российских военно-морских объектов в связи с российскими военно-морскими операциями в отношении украинских портов, в том числе тех, которые обеспечивают мир столь необходимыми продуктами питания и зерном», – отметил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Ранее администрация США сообщила о введении санкций против закупочной сети оборонно-промышленного комплекса России и «связанных с Кремлем» элит.
В Кремле оценили визит Зеленского в США
Песков о визите Зеленского в Вашингтон: Не прозвучало никаких призывов к миру
Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США не прозвучало никаких призывов к миру ни от него самого, ни от американского лидера Джо Байдена, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что в Кремле, безусловно, следили за визитом Зеленского, однако в Москве не заметили никаких слов, которые можно было бы трактовать, как потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям России, передает РИА «Новости».
Песков также добавил, что с американской стороны не было ни одного предостережения Зеленскому от продолжения обстрелов жилых домов в населенных пунктах Донбасса.
Пресс-секретарь президента добавил, что США продолжает де-факто и опосредовано воевать с Россией до последнего украинца.
Накануне Зеленский посетил Вашингтон. Издание The Washington Post писало, что в рамках встречи Зеленского с Джо Байденом проявился их разный взгляд на военные нужды Киева, поскольку Киев продолжает настаивать на согласовании Белым домом отправки на Украину современных вооружений, а Байден этого делать не хочет.
Газета политолог Владимир Корнилов и американист Малек Дудаков объясняли газете ВЗГЛЯД итоги визита Зеленского в США.
Политолог: Западные политики задним числом превращают провалы в «мудрые решения»
Политолог Лукьянов прокомментировал попытку Блинкена выдать «конфуз» с Афганистаном за «дальновидность»
Политолог Федор Лукьянов прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтону было бы труднее сейчас оказывать помощь Киеву, если бы не было принято решение о выводе сил из Афганистана.
Как заявил Лукьянов в Telegram, на Западе у политиков становится «принятой практикой» превращение задним числом «провалов в мудрые решения». Так, по его словам, ситуацию вокруг Афганистана пытаются представить не как «конфуз», а как «дальновидность».
Напомним, по словам Блинкена, если бы США не вывели войска из Афганистана, это значительно усложнило бы поддержку Киева. Множество американских политиков и военных оценивали вывод войск США из Афганистана как провал.
МИД увидел подтверждение участия США в украинском конфликте в словах Кирби о Крыме
Слова координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джона Кирби о праве Украины вести военные операции в Крыму подтверждают участие Вашингтона в украинском конфликте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Захарова подчеркнула, что такие слова являются очередным признанием де-факто непосредственного участия США в боевых действиях на стороне Киева, передает РИА «Новости».
Она также обратила внимание на то, что ВСУ стали наемнической армией, в состав которой входят вооруженные иностранные инструкторы, а также наемники из стран Запада во главе с США.
По словам Захаровой, имеющиеся факты свидетельствуют о том, что Запад нацелен на длительное противостояние с Россией.
Ранее Кирби заявил, что США признают право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, так как Вашингтон считает полуостров украинской территорией.
В МИД раскрыли военные расходы США и ЕС на Украину
Спикер МИД Захарова заявила, что военные расходы США и ЕС на Украину составили около 73 млрд долларов
Расходы на военную помощь Украине в США составили 45 млрд долларов, в Евросоюзе – 28 млрд долларов, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, из сумм, которые выделяются в виде финансовой военной помощи Украине, на США приходится 45 млрд долларов, на государства ЕС – 28 млрд долларов, передает ТАСС.
Напомним, несмотря на улыбки, рукопожатия и новый пакет военной помощи на 1,8 млрд долларов, Владимир Зеленский и его советники продолжают подталкивать Вашингтон к поставкам передовых вооружений, которые Джо Байден не хочет предоставлять Украине. Об этом пишет издание The Washington Post, напоминая о желании офиса Зеленского получить от Конгресса на следующий год 45-47 млрд долларов.
Конгрессвумен Грин раскритиковала поддержавших Украину республиканцев
Конгрессвумен Грин раскритиковала коллег-республиканцев за поддержку транша США Украине
Член конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала предателями коллег-республиканцев из-за поддержки нового транша Украине.
По ее словам, 18 представителей Республиканской партии согласовали проект федерального бюджета на 2023 год в размере 1,7 трлн долларов, согласно которому 45 млрд будут отправлены Киеву и союзникам Вашингтона по НАТО в рамках военной и финансовой поддержки, передает РИА «Новости».
«Ваши деньги ушли на защиту украинских, а не американских границ», – возмутилась Грин.
Также в своем Twitter (запрещен в России) она опубликовала список отдавших свой голос за транш членов конгресса и карикатуру, на которой изображен президент Украины Владимир Зеленский, машущий на прощанье рукой, в которой зажата огромная стопка долларов.
Ранее Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, которая позволит конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины.