Посольство: Усилия США подорвать технологическое развитие России потерпят неудачу

Предпринимаемые усилия США остановить технологическое развитие России потерпят неудачу, заявил советник-посланник в Вашингтоне Андрей Леденев.

По его словам, нелогичные поступки властей США только еще больше загоняют двусторонние отношения в глубокую трясину. Чиновники Белого дома не просто отказываются признавать, усилия по подрыву технологического развития России потерпят неудачу, но и не видят того, что страдают от этого третьи страны, передает РИА «Новости».

Леденев выразил мнение, что нововведенные санкции против Москвы в Штатах стремятся оправдать ложными заявлениями. Так, судя по заявлениям американских чиновников, якобы новые рестрикции повышают безопасность мореходства на Черном море, а также расширят поставки украинского зерна на мировые рынки.

«Правда, здесь объяснить не удосужились – каким образом?» – отмечает советник-посланник.

Дипломат подчеркнул, что включение в санкционные списки крупных научных институтов не соответствует интересам исследовательских кругов США.

Более того, в США неоднократно высказывали сожаление в связи с оборвавшимися профессиональными связями с российскими коллегами.

«От этого страдает мировое сообщество, перед которым стоят насущные вызовы, требующие совместных решений», – заключил Леденев.

Ранее власти США расширили список санкций в отношении России, внеся в перечень десять российских организаций из-за специальной военной операции на Украине, в их числе российские военно-морские объекты.