Российский Красный Крест за год оказал поддержку свыше 1,6 млн людей

Свыше 1,6 млн людей получили в 2022 году помощь и поддержку от Российского Красного Креста (РКК). Более полумиллиона из них – беженцы и переселенцы из Донбасса и с Украины, сообщил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук на брифинге по итогам года.

«За весь 2022 год мы охватили своей деятельностью более 1,6 миллиона человек – это число людей, которым помог Российский Красный Крест. Обучил навыкам оказания первой помощи, накормил, помог найти родственников, сделать бесплатные тестирования на ВИЧ, стать донором крови или костного мозга, получить дополнительное образование и так далее. Из них 512 557 – беженцы и переселенцы из Донбасса и Украины», – рассказал Савчук, его слова приводятся на сайте российского Красного Креста.

Он также уточнил, что из 1,6 млн 360 000 – это школьники и студенты, обученные навыкам оказания первой помощи, 426 865 – участники всероссийской акции, посвященной донорству крови, а 98 000 – участники акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

В планах на следующий год – масштабирование работы по оказанию помощи пострадавшим от украинского кризиса. Так, принято решение о расширении географии материально-ваучерной поддержки – с 10 до 32 регионов. Материальные выплаты можно будет получить в 21 регионе страны, тогда как сейчас выплаты доступны в 10: Белгородской, Воронежской, Брянской, Орловской, Тверской, Ростовской, Липецкой, Курской, Владимирской, Волгоградской, Тамбовской, Тульской, Пензенской, Ульяновской, Нижегородской, Калужской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Республике Татарстан.

В оказание помощи беженцам и переселенцам в настоящее время вовлечены 22 региональных отделения РКК, а многие из видов поддержки, которые предоставляла организация, никто в стране прежде не использовал.

Всего ваучерную помощь получили 93 618 человек. Также РКК выплачивал уязвимым категориям беженцев и переселенцев от 5 до 15 тыс. рублей в зависимости от размера семьи – такие выплаты получили 54 640 человек в Воронежской, Калужской, Курской, Белгородской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Тульской, Владимирской областях и в Москве.

Кроме того, в июле 2022 года Российский Красный Крест открыл первый в стране мобильный пункт помощи беженцам и переселенцам из Украины и Донбасса. Он работает в Белгородской области.