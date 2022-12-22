Кадыров сообщил о награждении орденом Александра Невского

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского за вклад в развитие региона и решение важных государственных задач.

Президент подписал указ о награждении Кадырова орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Кадыров пояснил, что это – большая честь для него, и он «безмерно горд» получить такую награду из рук Верховного главнокомандующего.

Глава Чечни подчеркнул, что страна переживает сложный период, на нее оказывается давление, враги пытаются вытеснить устоявшиеся традиционные ценности, заменить их своими идеалами.

Кадыров поблагодарил президента за оказанную честь и отметил, что не намерен сбавлять темпы работ, чтобы обеспечить безопасность страны.

В июле Кадыров сообщал, что президент его награждал орденом Александра Невского.