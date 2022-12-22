Захарова: Визит Зеленского в США выглядит как возвращение американского диверсанта

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США выглядит как возвращение американского диверсанта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, поездка была полностью проплачена американской стороной. Зеленский прилетел за океан на американском правительственном лайнере. Она отметила, что весь визит был похож на поездку диверсанта, которого забросили на территорию Украины, а потом вывезли для «идеологической прокачки» и вернули обратно, передает ТАСС.

Захарова также отметила пост постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы в Twitter (заблокирован в России). «Это американский флаг, раскрашенный в цвет украинского, или украинский флаг, сшитый по образу и подобию американского», – сказала она.

По мнению дипломата, так украинская сторона выразила свое отношение к своему суверенитету, независимости, к своему национальному государству.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что во время визита Зеленского в США не прозвучало никаких призывов к миру ни от него самого, ни от американского лидера Джо Байдена.