В ООН ушли от ответа на вопрос об эскалации на Украине из-за поставок Patriot

ООН желает окончания конфликта на Украине, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, считает ли генсек решение передаче Киеву ПРО Patriot эскалацией конфликта.

ООН хочет видеть мир в этой стране в соответствии с международным правом и Уставом Организации, заявил Дюжаррик, передает ТАСС.

ООН наблюдала эскалацию противостояния, и замечала, что страдает все больше и больше людей, так что она желает видеть конец конфликта в соответствии со своим Уставом, добавил он.

Напомним, в среду США объявили, что в своем новом пакете военной помощи предоставят киевским властям комплексы противовоздушной обороны Patriot.

Также в комплект поставок решили включить ракеты HARM, боеприпасы для РСЗО HIMARS, бронированные машины Cougar и сотни тысяч боеприпасов разного калибра.