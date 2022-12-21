В России указали на взаимосвязь визитов Зеленского в Артемовск и Вашингтон

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21 декабря, среда  |  Последнее обновление — 12:29  |  vz.ru
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Как падение рубля поможет России

Российский рубль снова удивляет Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Чем ближе новый год, тем сильнее падает рубль. В первые дни этой недели рубль почти достиг 70 за доллар и превысил 74 за евро – такие уровни российской национальной валюты не наблюдались уже давно. Почему крепкий рубль был необходим российской экономике в уходящем году и почему он должен ослабнуть в следующем? Подробности...
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Как выбрали представителей новых территорий России

Первый российский сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона был замглавы МВД Украины Александр Гальперин/РИА Новости
Во вторник были объявлены имена тех, кто будет представлять в Совете Федерации четыре новых региона России. Так, сенатором от Запорожской области стал Дмитрий Ворона – который занимал ряд постов в домайданном Киеве. Сенатор от Херсона Константин Басюк также имел не последнее отношение к украинской политике времен Януковича. Почему были выбраны именно эти люди? Подробности...
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Российские дети вместе творят свое будущее

Съезд Российского движения детей и молодежи объединил участников из всех 89 субъектов РФ
В Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи. Его участники сформулировали набор ценностей современного российского ребенка. Среди них – добро и справедливость, жизнь и достоинство, патриотизм, созидательный труд и другие. Какие идеи в головах у современных детей и чем им может помочь государство? Подробности...
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Визит Зеленского к Байдену нужен им обоим

Если ситуацию на фронте для Киева не удастся переломить, это станет поражением лично для Зеленского и Байдена Pete Marovich/Global Look Press,
Ukraine Presidency/ZUMA/ТАСС
Глубокой ночью по московскому времени мировые СМИ взорвались сообщениями о визите президента Украины в США, который стал полным сюрпризом практически для всех. Обстоятельства этого вояжа больше напоминают спецоперацию, на которую Белый дом подписался ввиду того, что у Джо Байдена есть собственная заинтересованность в госте. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Грузию нужно поощрить за хорошее поведение

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москве и Тбилиси нужно ускорять нормализацию отношений. Все основания и мотивы для этого есть – надо лишь понять, что игра стоит свеч. Ведь прорыв этот несет для обоих государств серьезные риски. Внутриполитические и внешнеполитические. Подробности...

Первая в СССР новогодняя елка прошла на Украине, там же она и закончится

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Новый год и Дед Мороз являются типичными примерами того, как народное культурное сознание быстро ассимилирует идейные новшества – лишь бы суть этих новшеств приходилась людям по душе. Подробности...

Польская пропаганда перешла к аннексии Западной Украины

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Для Варшавы главное – не просто присоединить Восточные Кресы, как там называют Западную Украину, но и повторить (а еще лучше – превзойти) на этой территории крымский триумф Москвы. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Зеленский стал неуправляемым

У Сербии назрела своя СВО

Пришла пора прощаться с Трампом

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
  • Иностранного происхождения

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  • Не обращаю внимания на данный критерий
Где вы будете встречать Новый год?
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  • В ресторане

  • В туристической поездке

  • На работе

  • Где-то еще (указать в комментариях)

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За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?

    В России указали на взаимосвязь визитов Зеленского в Артемовск и Вашингтон

    Политолог Дудаков: Визиты Зеленского в Артемовск и Вашингтон преследуют экономические цели
    		    21 декабря 2022, 12:17
    Фото: Ukrainian Presidential Press Off,
    Chris Kleponis/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков

    Цели визита Владимира Зеленского исключительно экономические. В декабре проходит согласование бюджета США на следующий год, поэтому Киев опасается, что ему могут «недоплатить», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков, комментируя сообщения о визите президента Украины в Вашингтон.

    «Недавние поездки Зеленского по прифронтовым городам перед визитом в США – это попытка демонстрации тяжелого положения: в Капитолии Зеленский расскажет о том, что лично видел «Верден» под Артемовском. Соответственно, будет запрашиваться экономическая и военная помощь», – считает политолог-американист Малек Дудаков.

    «Будет сделан упор на то, что если США потеряют решительность в плане финансирования ВСУ, то проигрыш Украины будет неминуемым, а Россия займет новые территории, что сделает их потерянными навсегда. «Взгляд очевидца» – очень удобная карта для розыгрыша в деле запроса экономической помощи», – подчеркивает эксперт.

    «Таким образом, цели визита исключительно экономические. В Вашингтоне согласовывается новый бюджет страны на следующий год. В нем же будет содержаться и транш на поддержку Украины. Точные цифры пока остаются непонятными: возможно, остановятся на 38 млрд долларов, как запрашивал Белый дом, а может, и демократам удастся протащить свои 45 млрд», – акцентирует собеседник.

    «Однако транш может оказаться меньше тех сумм, которые озвучиваются сейчас. Украина очень опасается подобного исхода. Именно поэтому Киев использует все возможные лоббистские рычаги, в том числе и отправку президента в Вашингтон. Цель его личного выступления перед Конгрессом – лишнее напоминание Штатам о том, что Украина нуждается в помощи Америки», – объясняет эксперт.

    «При этом начало новой сессии Конгресса в январе здесь играет малую роль. Безусловно, позиции республиканцев и демократов по Украине несколько расходятся, но определяющий фактор здесь – именно составление бюджета, которое проходит в декабре», – резюмирует Дудаков.

    Ранее издание CNN сообщило, что президенты США и Украины планируют встретиться в среду в рамках визита Зеленского в Вашингтон. Президент Украины также выступит на заседании Конгресса. Уточняется, что это будет первая поездка за пределы Украины для Зеленского с момента начала СВО 24 февраля.

    В Белом доме охарактеризовали предстоящий визит Зеленского в Вашингтон как «сигнал» российскому лидеру Владимиру Путину, указывающий на то, что США и дальше продолжат поддерживать Украину.

    Визит Зеленского нигде не анонсировался. Сообщается, что президент Украины затребует у США 45 млрд долларов в качестве финансирования в рамках ведения военных действий с Россией.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему визит Зеленского к Джо Байдену нужен им обоим.

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    Шеслер: Новая тактика ВС РФ вынуждает командование ВСУ закручивать гайки
    		    20 декабря 2022, 13:44
    Фото: REUTERS
    Текст: Евгений Поздняков

    Узнавая о реальных цифрах потерь ВСУ и учитывая тактику ВС России по перемалыванию живой силы противника, украинские солдаты начинают беспокоиться за свою жизнь и не хотят выполнять приказы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал ужесточить наказание для военных за неповиновение и дезертирство.

    «Украинские националисты, составляющие костяк ВСУ, хорошо мотивированы. Однако с 2004 года в стране культивируется установка на свободолюбие и вольность. Это проявлялось еще до событий 24 февраля: украинцы при общении с властью всегда пытались отстоять свою точку зрения нахрапом. Этот стиль общения перешел и на армейские структуры, подрывая дисциплину», – считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Имеют место и большие потери ВСУ. ВС России эффективно перемалывают живую силу противника, используя новую тактику. Когда на Западе озвучили цифру в 100 тыс. убитых военнослужащих, это вызвало огромный шок у всего населения Украины», – объясняет эксперт.

    «При этом в бой зачастую бросаются плохо подготовленные солдаты. Вкупе с информацией о потерях, это значительно снижает их мотивацию. Возникает стремление спастись от обстрелов. С этим и связано закручивание гаек», – акцентирует собеседник.

    «Стоит сказать и о западных наемниках. Они не играют большой роли в конфликте. У Украины мобилизационный ресурс достаточно большой – около 1,5 млн человек. Наемники же присутствуют в количестве 20–30 тыс. человек. Они в большей степени исполняют роль инструкторов, способных познакомить украинцев с западным оружием», – подчеркивает эксперт.

    «Конечно, их мотивация сомнительна. Они привыкли к конфликтам в Африке и на Ближнем Востоке, куда солдаты едут за стрельбой и заработком. Здесь все иначе. Гораздо опаснее. Информация о потерях до них, безусловно, доходит. Это сказывается на мотивации новоприбывших военнослужащих, но не настолько, чтобы надеяться на снижение числа наемников в ближайшее время», – резюмирует Шеслер.

    Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство.

    В видеообращении Залужный заявил о том, что ему приходится поднимать «достаточно сложную тему». По его словам, участки фронта, которые остаются «обнаженными», приходится закрывать другими военными, из-за чего растут потери как людей, так и территорий. 

    Как заявил Залужный, армия держится на дисциплине, и проект нового закона «четко отражает позицию» командиров группировок и воинских частей. При этом он подчеркнул, что «угрозы усиления безнаказанности командиров» нет, поскольку те «также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие».

    Примечательно, что обращение Залужного было опубликовано после того, как на сайте президента Украины появилась петиция с призывом ветировать законопроект Верховной рады. К вечеру 16 декабря петиция набрала необходимое количество голосов, то есть Владимир Зеленский обязан ее рассмотреть. Таким образом главком ВСУ превентивно выступил против возможного ветирования закона со стороны политического руководства страны.

    Кроме того, в недавнем интервью для журнала The Economist Залужный хвастался якобы особыми подходами работы в украинской армии: «Иногда 21-летние лейтенанты командуют мужчинами, которым по 50–60 лет. А держать порядок кулаками и бицепсами в вооруженных силах Украины не принято».

    «Всегда можно быть нормальным. Остаться человеком, становиться лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и тогда пытаться управлять людьми. Это религия, которую я исповедую», – заявил он до того, как предложил ужесточить ответственность за дезертирство.

    Напомним, Рада проголосовала за проект закона, который ужесточает наказания для военнослужащих за невыполнение приказа, с чем украинским командирам уже не раз приходилось сталкиваться, с трех-семи лет лишения свободы до пяти-восьми лет. Отказ от выполнения законных требований командира повлечет штраф до 500 необлагаемых налогом минимумов (17 гривен, около 0,5 доллара), а не до 145, как было раньше, или арест с удержанием на гауптвахте до 10 дней.

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    Коментарии (30)
    В Совфеде оценили раздражение США из-за визита Путина в Минск
    Сенатор Долгов: Сотрудничество Москвы и Минска тормозит планы США по ослаблению России
    		    20 декабря 2022, 14:08
    Фото: Andrew Harnik/AP/ТАСС,
    Oliver Contreras/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    России стоило бы волноваться, если бы американцы положительно оценили визит нашего президента в Минск и развитие партнерства с Белоруссией. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов. Ранее представители Госдепа и Белого дома раскритиковали Белоруссию за союзные отношения с Россией.

    «Американцы опасаются союзных отношений Москвы и Минска, поскольку это усложняет реализацию их задачи по максимальному ослаблению России. Штаты, несомненно, с удовольствием превратили бы Белоруссию во вторую Украину. По сути, своими заявлениями Нед Прайс и Карин Жан-Пьер демонстрируют раздражение тем, что планы США терпят неудачу», – рассказал сенатор Константин Долгов.

    «Визит нашего президента в Минск прошел достаточно успешно. Достигнутые договоренности позволят нам и дальше укреплять сотрудничество в рамках Союзного государства, в том числе в части безопасности и экономики. А то, что это не нравится Вашингтону, – верный признак правильности наших действий», – акцентировал сенатор.

    «Я думаю, нам стоило бы взволноваться, если бы Штаты положительно оценили визит Владимира Путина в Минск и состояние наших отношений с Белоруссией. В нынешней же ситуации мы понимаем, что все делаем правильно», – резюмировал Долгов.

    Ранее пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что, предоставив поддержку России и позволив использовать свою территорию для размещения российских сил, Белоруссия сделала возможным проведение специальной военной операции на Украине.

    В свою очередь представитель Госдепа Нед Прайс назвал «верхом иронии» заявление Владимира Путина о незаинтересованности России в поглощении каких-либо стран. В российском посольстве в Вашингтоне назвали это откровенным вмешательством во внутренние дела Союзного государства. В дипведомстве подчеркнули, что эти события вызвали раздражение в США, которые продолжают стремиться изолировать Россию и Белоруссию на международной арене.

    В посольстве также отметили, что в Штатах все еще не признают, что не все государства готовы жить по навязанным Вашингтоном правилам. Именно по этой причине США стремятся вбить клинья во взаимоотношения России с соседями, заключили дипломаты.

    Напомним, в понедельник состоялся визит президента России Владимира Путина в Минск, в ходе которого он встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин заявил, что «у России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать».

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    Коментарии (28)
    Беспилотник ВСУ атаковал объект энергосетей в Брянской области
    		    20 декабря 2022, 17:37
    Фото: vk.com/belaya.berezka
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Районные электрические сети Трубчевского района Брянской области подверглись атаке беспилотного летательного аппарата, сообщил глава региона Александр Богомаз.

    В результате атаки повреждения получило административное здание и автомобиль, никто не пострадал, сообщил Богомаз в своем Telegram-канале.

    На месте происшествия работают спецслужбы. Трубчевский район расположен у границы с Сумской областью Украины.

    Ранее в понедельник Богомаз сообщал, что ВСУ обстреляли Суземский район области, никто не пострадал.

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    Украинские СМИ сообщили о посещении Зеленским Артемовска
    		    20 декабря 2022, 14:40
    Текст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Артемовске (Бахмуте), находящемся на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщили украинские СМИ.

    Как сообщил украинский телеканал «Дом», поездка не была анонсирована и является второй поездкой Заленского на подконтрольную Киеву часть ДНР, ранее в декабре он побывал в Славянске, сообщает ТАСС

    Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров подтвердил факт поездки, а также отметил, что президент уже находится не в городе. 

    Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал об ужасном положении ВСУ в «артемовской мясорубке».

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    Глава «Нафтогаза» назвал способ существования Украины без поставок газа
    Глава «Нафтогаза» Чернышов назвал способ существования Украины без поставок газа

    20 декабря 2022, 19:14

    Текст: Алексей Дегтярёв

    На Украине получится обойтись без поставок газа из-за границы в случае, если добыча в стране дойдет до 18,5 млрд кубометров, а к отопительному сезону в хранилищах накопится не менее 15 млрд кубометров газа, заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов.

    Компания видит своей целью к 15 октября следующего года накопить эти 15 млрд кубометров газа, заявил Чернышов в интервью «Forbes Украина», передает ТАСС.

    Если ко всему этому общую добычу удастся довести до более 18,5 млрд кубометров, то страна сможет обойтись без импорта или с минимальным импортом. В 2023 году «Нафтогаз» намерен нарастить добычу до 13,5 млрд кубометров, указал он.

    Напомним, в конце ноября Чернышов просил у Соединенных Штатов потратить 1,6 млрд долларов за закупку газа.

    Коментарии (25)
    Российские войска за сутки уничтожили более 250 украинских военных на четырех направлениях
    		    20 декабря 2022, 14:58
    Фото: Минобороны РФ

    В результате ударов армейской авиации по подразделениям ВСУ на Купянском направлении в районе Кисловки Харьковской области ликвидированы до 30 военнослужащих и три автомобиля, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Огневое поражение нанесено скоплениям живой силы противника на Краснолиманском направлении в районе Невского Луганской народной республики (ЛНР). Возле населенных пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Потери противника на этом направлении за последние сутки составили до 50 военнослужащих, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Российские войска продолжили наступательные действия на Донецком направлении. У населенных пунктов Бахмутское, Ивано-Дарьевка и Орловка Донецкой народной республики (ДНР) в результате комплексного поражения позиций ВСУ ликвидированы более 100 военнослужащих, четыре машины пехоты, отчитались в Минобороны.

    Рядом с населенными пунктами Золотая Нива и Константиновка ДНР на Южно-Донецком направлении огнем артиллерии уничтожены пункты дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ. Также рядом с Новодонецким ДНР уничтожена ДРГ ВСУ. За минувшие сутки потери противника на этом направлении составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины.

    Авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС поражен склад боеприпасов ВСУ возле Невского ЛНР, 64 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143 районах, сообщил Конашенков.

    Недалеко от населенного пункта Украинка ДНР уничтожены две переброшенные из центральных районов Украины РЛС украинских зенитных ракетных комплексов С-300. В районе населенного пункта Константиновка ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, подытожили в оборонном ведомстве.

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    AP: США поставят Украине системы ПРО Patriot
    Associated Press: США поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot
    		    21 декабря 2022, 04:33
    Фото: Jens Buttner/ZB/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot, сообщило Associated Press.

    Как утверждается в материале, поставки систем противоракетной обороны Patriot будут объявлены в рамках нового пакета военной помощи Украине, однако сроки передачи комплексов Patriot Киеву пока неясны, так как американским военным еще предстоит обучить ВСУ пользоваться этой системой. Обучение украинских военных использованию американских противоракетных комплексов, предположительно, будет проходить на военной базе США в Германии и займет несколько недель. Кроме того, Вашингтон намерен передать Киеву управляемые авиационные бомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition), передает ТАСС.

    Ранее телеканал CNN сообщил, что Зеленский совершит визит в Вашингтон, где встретится с Байденом. В прошлый четверг посольство РФ в Вашингтоне предупреждало, что возможная передача Украине ЗРК Patriot станет провокацией с непредсказуемыми последствиями, которая лишь укрепит чувство безнаказанности режима Зеленского.

    Коментарии (31)
    Минск ограничил передвижение на границе Гомельской области с Украиной
    Белоруссия временно ограничила въезд в пограничную полосу трех районов Гомельской области на границе с Украиной

    21 декабря 2022, 06:59

    Текст: Антон Никитин

    Правительство Белоруссии временно ограничило въезд, вход, передвижение и временное пребывание в пограничной полосе на территории трех районов Гомельской области, граничащих с Украиной, следует из постановления за подписью премьер-министра республики Романа Головченко.

    В постановлении, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале Белоруссии, Головченко распорядился временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области, передает ТАСС.

    В документе уточняется, что временные ограничения не распространяются на физических лиц, следующих в пограничную полосу для выполнения служебных обязанностей, к месту жительства и обратно (месту пребывания), к месту жительства (месту пребывания) близких родственников и обратно, а также в исключительных случаях с разрешения председателя Государственного пограничного комитета Белоруссии или уполномоченного им должностного лица. Постановление вступило в силу после его официального опубликования. В документе не обозначены сроки его действия.

    Накануне Белый дом обвинил Белоруссию в создании условий для начала СВО на Украине.

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    Си Цзиньпин заявил, что затягивание кризиса на Украине никому не нужно
    Си Цзиньпин заявил, что затягивание кризиса на Украине не соответствует интересам всех сторон
    		    20 декабря 2022, 20:14
    Фото: Pang Xinglei/XinHua/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Затягивание и усложнение украинского кризиса не соответствует ничьим интересам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

    Главы государств обменялись мнениями по вопросу Украины. Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин твердо привержен позиции содействия мирным переговорам, передает ТАСС.

    Пекин на фоне конфликта на Украине занял взвешенную позицию. Китай не выступил с осуждением России, несмотря на призывы ряда западных стран. При этом МИД КНР отмечал, что Пекин выступает за уважение территориальной целостности и суверенитета всех стран. 

    Ранее Си Цзиньпин заявил, что урегулирование украинского конфликта политическими способами больше всего отвечает интересам Европы.

    Коментарии (29)
    Госдеп заявил о полномасштабном партнерстве России и Ирана в обороне
    Сотрудник Госдепа США: Военно-техническое сотрудничество РФ и Ирана перерастает в полномасштабное партнерство в обороне
    		    21 декабря 2022, 01:57
    Фото: кадр CNN
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты считают, что военно-техническое сотрудничество России и Ирана перерастает в полномасштабное партнерство в сфере обороны, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

    Представитель Госдепартамента США выступил с утверждением, что в обмен на якобы поставляемые в Россию из Ирана боевые беспилотники Москва якобы предлагает Тегерану военную и техническую поддержку на беспрецедентном уровне, что, по мнению Вашингтона, трансформирует отношения двух стран в полномасштабное партнерство в сфере обороны, передает ТАСС.

    По версии Госдепартамента США, это партнерство якобы создает вызовы не только для Украины, но и для соседей Ирана в регионе. При этом представитель Госдепа отказался строить предположения о том, для каких целей Тегеран мог бы использовать предполагаемую Вашингтоном военную и техническую поддержку Москвы. По словам Прайса, Вашингтону придется хорошо задуматься, если Иран получит потенциально более передовые ноу-хау, более сложные технологии, техническую поддержку и поддержку специалистов.

    Ранее Россия обвинила США в попытке сделать Иран стороной конфликта на Украине. Иран опроверг утверждения о поставке России оружия для ведения боевых действий на Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления Украины и стран Запада о якобы имевших место поставках в Россию иранских беспилотников.

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    Суд в Гааге признал незаконными преимущества украинских беженцев над остальными
    Суд в Гааге признал незаконными привилегии украинских беженцев над остальными

    20 декабря 2022, 20:48

    Текст: Алексей Дегтярев

    Нидерландское правительство незаконно дало привилегии украинским беженцам над соискателями убежища из других стран, постановил Апелляционный суд Гааги.

    Каждая группа бежит от войны и насилия, потому не должно быть разницы в их приеме, государство должно относиться одинаково ко всем, говорится в решении суда, передает ТАСС со ссылкой на Dutchnews.

    После начала спецоперации на Украине нидерландское руководство дало разрешение беженцам с Украины не проходить процедуру прошения о предоставлении убежища и работать сразу же по прибытии в страну.

    Суд также указал, что власти страны нарушили международные стандарты по размещению соискателей убежища.

    В октябре Окружной суд Гааги указывал, что разместить всех людей в должных условиях невозможно, проблема упирается в том числе в нехватку жилья на рынке.

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    В Белом доме заявили, что подали «сигнал Путину» о поддержке Украины визитом Зеленского в США
    		    21 декабря 2022, 09:20
    Фото: Adam J. Dewey/Reuters
    Текст: Александра Юдина

    Белый дом охарактеризовал предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон как «сигнал» российскому лидеру Владимиру Путину, указывающий на то, что США и дальше продолжат поддерживать Украину, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

    По словам источника, сигнал предназначен Путину и всему миру. Поездка Зеленского указывает на то, что США будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», передает РИА «Новости».

    Также источник отметил, что визит украинского президента должен показать Путину, что он «ошибся в том, что украинцы уступят, а НАТО будет разобщена».

    Уточняется, что президент США Джо Байден обсудит с Зеленским стратегическую ситуацию на поле боя, а также помощь Киеву со стороны стран Запада. Также планируется затронуть тему разработки очередного пакета санкций и мер экспортного контроля против России.

    В Белом доме подтвердили, что Зеленский посетит США по приглашению Байдена. На встрече будут присутствовать ключевые члены команды президента США по нацбезопасности, американская пресса.

    Кроме того, в Белом доме выразили надежду, что Зеленский позднее повторит свой визит.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, что ночью по московскому времени мировые СМИ взорвались сообщениями о визите президента Украины в США, который стал полным сюрпризом практически для всех. Предполагается, что у Байдена есть собственная заинтересованность в госте.

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    Авиация ВКС России сбила два самолета МиГ-29 и один вертолет Ми-8 ВВС Украины

    20 декабря 2022, 15:02

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские Воздушно-космические силы сбили в ДНР два самолета МиГ-29 украинских ВВС в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.

    Самолеты сбили над населенными пунктами Степановка и Белозерское в ДНР, над населенным пунктом Тимофеевка в ДНР был сбит украинский вертолет Ми-8, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Российские ПВО у Угледара сбили самолет Су-25 украинских ВВС, у поселка Северное в ДНР сбит Ми-8. Также за сутки уничтожены пять беспилотников у поселков Рудово (ЛНР), Волноваха, Новоандреевка (ДНР) и Великие Копани (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожены 347 самолетов, 186 вертолетов, 2689 беспилотников, 398 ЗРК, 7168 танков и других бронированных машин, 931 машина РСЗО, 3693 орудия полевой артиллерии и миномета, 7674 единицы специальной военной техники.

    Также ВС России за последние сутки уничтожили свыше 250 украинских военных на четырех направлениях.

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    CNN: Зеленский встретится c Байденом в ходе визита в Вашингтон
    CNN: Президент Украины Зеленский в ходе визита в Вашингтон встретится с главой администрации США Байденом
    		    21 декабря 2022, 02:59
    Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон встретится с главой администрации США Джо Байденом, сообщил телеканал CNN.

    По имеющимся у телеканала сведениям, в настоящее время ведется планирование визита Зеленского в Белый дом для личной встречи с Байденом. В репортаже также отмечается, что визит Зеленского в Вашингтон совпадет с объявлением о новом американском пакете военной помощи Украине. Вместе с тем, указывает телеканал, решение по поставкам Киеву систем противоракетной обороны Patriot до сих пор не принято, передает ТАСС.

    В свою очередь источники информационного портала Axios сообщили, что Зеленский в среду выступит с речью на совместном заседании Палаты представителей и Сената Конгресса. Они не уточнили детали программы президента Украины в Вашингтоне, но подчеркнули, что полиция Капитолия уже начала усиление и готовится к выступлению Зеленского.

    В прошлый четверг бывшая сотрудница американской разведки Ребекка Коффлер призвала Байдена прекратить разжигать конфликт на Украине.

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    СМИ: США испытывают проблемы с восполнением отправленного на Украину оружия
    Стало известно о проблемах в США с восполнением отправленного на Украину оружия

    20 декабря 2022, 15:24

    Текст: Алексей Дегтярев

    Американской стороне нужно время для восполнения переданного киевским властям оружия, а на восполнение ПЗРК Stinger могут уйти годы, утверждают СМИ.

    Чтобы восполнить 1,6 тыс. ПЗРК Stinger, уйдут годы, так как их производство остановили в 2003 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Производитель этих ПЗРК Raytheon Technologies в первой половине 2022 года начал возрождать производство, но много подобного оружия не получится произвести до конца 2023 или 2024 годов.

    Подобная ситуация сложилась и с противотанковыми Javelin, с 2009 года в США велась закупка в среднем 900 единиц в год, Киев же получил от Пентагона 8,5 тыс. единиц.

    Каждый такой комплекс требует свыше 250 чипов, которых не хватает. Аналогичная ситуация сложилась с управляемыми ракетами GMLRS и РСЗО HIMARS.

    До этого СМИ сообщали, что Вашингтон заканчивает консультации по вопросу отправки Киеву систем Patriot.

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