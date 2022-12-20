Новые люди решили добиваться пересмотра рыбных квот для Дальнего Востока

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20 декабря, вторник | Последнее обновление — 21:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Си Цзиньпин заявил, что затягивание кризиса на Украине никому не нужно
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В какой-то момент произошла чудовищная подмена левых европейских либералов на то, что себя теперь называет «левыми» вот эти все обморочные, то ли прогрессивные, то ли креативные, которые с первых строк требуют ото всех ответа на вопрос, за кого ты голосуешь и какой ты конфессии.
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Чтобы относиться к инструментам тотального контроля с глубокой тревогой, не нужно веры Писанию – достаточно одного здравого смысла. Тотальная и всепроникающая власть, да еще и имеющая очевидное глобальное измерение, – это в любом случае плохо.
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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Новые люди решили добиваться пересмотра рыбных квот для Дальнего Востока
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Депутаты фракции «Новые люди» встретились в Госдуме с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым, где обсудили актуальные вопросы развития дальневосточных регионов, в том числе законопроект по инвестквотам на рыбную ловлю, который грозит оставить без работы тысячи людей.
Лидер партии Алексей Нечаев отметил, что последние годы на Дальний Восток направляют значительные инвестиции на развитие инфраструктуры, и призвал подумать, как увеличить темп инвестиций.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал о новых форматах развития дальневосточных регионов и отметил, что находит сотрудничество с Новыми людьми интересным и полезным в этой работе.
Новые люди обсудили с министром вопросы развития образовательных проектов на Дальнем Востоке, перспективы поддержки и субсидирования внутренних перевозок, развитие туристической инфраструктуры, ряд социальных тем, например, льготную ипотеку для дальневосточников, а также поддержку предпринимателей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Отдельное внимание уделили обсуждению законопроекта по инвестквотам на рыбную ловлю, который сегодня был принят Госдумой во втором чтении. Новые люди внесли к нему ряд поправок, в частности предложение о переносе срока вступления в силу данного закона до 2026 года. Однако важная часть инициатив не была принята, в связи с чем Новые люди голосовали сегодня против.
По словам депутата от фракции «Новые люди» Сарданы Авксентьевой, если он будет принят во втором чтении, это значит, что дальневосточную рыбу и морепродукты смогут вылавливать только компании с крупными инвестициями – от 4,5 млрд рублей.
«У малых и средних предприятий таких денег нет, а настолько большие кредиты им не выдают, они будут вынуждены обанкротиться и покинуть рынок безвозвратно. Десятки тысяч людей Дальнего Востока и Поморья останутся без работы», – заявила депутат.
Новые люди обсудили с министром вопрос качества образования в Дальневосточном округе. Многие абитуриенты выбирают вузы за пределами региона, и из-за этого идет отток экономически-активных людей. Также ситуация с учительскими кадрами на Дальнем Востоке достаточно тревожная – педагоги пенсионного возраста составляют треть из всего состава, а доля вакансий для учителей за последние три года увеличилась в два раза.
Алексей Чекунков в свою очередь рассказал о планах министерства создать межрегиональный центр подготовки специалистов во Владивостоке и работе по обучению педагогов на базе академии дополнительного образования в Хабаровске.
ВСУ начали «выжигать землю» в Артемовске
Офицер НМ ЛНР Марочко рассказал, что ВСУ начали повсеместное уничтожение жилых домов в Артемовске
ВСУ разрушают жилые дома и важные объекты инфраструктуры находящегося под их контролем города Артемовска, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По данным его разведки, подразделения украинской армии стали прибегать к тактике «выжженной земли». Боевики ВСУ обстреливают жилые дома, транспортные развязки и важные объекты городской инфраструктуры. При этом отмечается, что удары наносятся из всех возможных орудий. В данный момент в городе нет российских военных, а в подвалах сидят местные мирные жители, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что под Артемовск из западных стран прибыли «черные трансплантологи», они рассчитывают заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».
Шеслер: Новая тактика ВС РФ вынуждает командование ВСУ закручивать гайки
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Узнавая о реальных цифрах потерь ВСУ и учитывая тактику ВС России по перемалыванию живой силы противника, украинские солдаты начинают беспокоиться за свою жизнь и не хотят выполнять приказы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал ужесточить наказание для военных за неповиновение и дезертирство.
«Украинские националисты, составляющие костяк ВСУ, хорошо мотивированы. Однако с 2004 года в стране культивируется установка на свободолюбие и вольность. Это проявлялось еще до событий 24 февраля: украинцы при общении с властью всегда пытались отстоять свою точку зрения нахрапом. Этот стиль общения перешел и на армейские структуры, подрывая дисциплину», – считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.
«Имеют место и большие потери ВСУ. ВС России эффективно перемалывают живую силу противника, используя новую тактику. Когда на Западе озвучили цифру в 100 тыс. убитых военнослужащих, это вызвало огромный шок у всего населения Украины», – объясняет эксперт.
«При этом в бой зачастую бросаются плохо подготовленные солдаты. Вкупе с информацией о потерях, это значительно снижает их мотивацию. Возникает стремление спастись от обстрелов. С этим и связано закручивание гаек», – акцентирует собеседник.
«Стоит сказать и о западных наемниках. Они не играют большой роли в конфликте. У Украины мобилизационный ресурс достаточно большой – около 1,5 млн человек. Наемники же присутствуют в количестве 20–30 тыс. человек. Они в большей степени исполняют роль инструкторов, способных познакомить украинцев с западным оружием», – подчеркивает эксперт.
«Конечно, их мотивация сомнительна. Они привыкли к конфликтам в Африке и на Ближнем Востоке, куда солдаты едут за стрельбой и заработком. Здесь все иначе. Гораздо опаснее. Информация о потерях до них, безусловно, доходит. Это сказывается на мотивации новоприбывших военнослужащих, но не настолько, чтобы надеяться на снижение числа наемников в ближайшее время», – резюмирует Шеслер.
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство.
В видеообращении Залужный заявил о том, что ему приходится поднимать «достаточно сложную тему». По его словам, участки фронта, которые остаются «обнаженными», приходится закрывать другими военными, из-за чего растут потери как людей, так и территорий.
Как заявил Залужный, армия держится на дисциплине, и проект нового закона «четко отражает позицию» командиров группировок и воинских частей. При этом он подчеркнул, что «угрозы усиления безнаказанности командиров» нет, поскольку те «также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие».
Примечательно, что обращение Залужного было опубликовано после того, как на сайте президента Украины появилась петиция с призывом ветировать законопроект Верховной рады. К вечеру 16 декабря петиция набрала необходимое количество голосов, то есть Владимир Зеленский обязан ее рассмотреть. Таким образом главком ВСУ превентивно выступил против возможного ветирования закона со стороны политического руководства страны.
Кроме того, в недавнем интервью для журнала The Economist Залужный хвастался якобы особыми подходами работы в украинской армии: «Иногда 21-летние лейтенанты командуют мужчинами, которым по 50–60 лет. А держать порядок кулаками и бицепсами в вооруженных силах Украины не принято».
«Всегда можно быть нормальным. Остаться человеком, становиться лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и тогда пытаться управлять людьми. Это религия, которую я исповедую», – заявил он до того, как предложил ужесточить ответственность за дезертирство.
Напомним, Рада проголосовала за проект закона, который ужесточает наказания для военнослужащих за невыполнение приказа, с чем украинским командирам уже не раз приходилось сталкиваться, с трех-семи лет лишения свободы до пяти-восьми лет. Отказ от выполнения законных требований командира повлечет штраф до 500 необлагаемых налогом минимумов (17 гривен, около 0,5 доллара), а не до 145, как было раньше, или арест с удержанием на гауптвахте до 10 дней.
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В США заявили о возможности НАТО «победить» Россию за три дня
НАТО в открытом противостоянии якобы может одержать победу над Россией за три дня, считает член палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер.
На вопрос подписчика в Twitter (заблокирован в России) о том, почему альянс до сих пор не победил Россию, конгрессмен ответил, что операция НАТО против России займет три дня, передает Regnum.
Кинзингер, как отмечает Newsweek, активно поддерживает режим Киева с самого начала российской спецоперации.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО навязывает Киеву войну, осложняя ситуацию.
Небензя призвал ООН не начинать «расследование» по БПЛА на Украине
Постпред России при ООН Небензя призвал организацию не идти в «расследование» по применению Россией иранских БПЛА
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Секретариат ООН не должен уступать давлению западных стран и не проводить «расследование» якобы имевших место случаев применения Россией иранских беспилотников, считает постпред России при организации Василий Небензя.
По его словам, один из шести главных органов организации не может идти на нарушение Устава. При этом Небензя отметил, что любые результаты псевдорасследований «ячейки 2231» с юридической точки зрения не могут иметь юридическую силу, а ссылки на якобы установившуюся практику проведения инспекций нерелевантны, передает РИА «Новости».
Ранее руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что США намерены использовать утверждения о беспилотниках (БПЛА) с целью притянуть Иран как сторону конфликта на Украине, но эти попытки пока не приносят результата.
Иран опроверг утверждения о поставке России оружия для ведения боевых действий на Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления Украины и стран Запада о якобы имевших место поставках в Россию иранских беспилотников в нарушение резолюции СБ всемирной организации 2231.
Школьник сломал нос учителю химии в Москве из-за замечания
«Известия»: Девятиклассник за замечание избил учителя химии в Москве
В Москве в школе на улице 1-я Вольская ученик избил учителя химии после сделанного замечания, сообщили СМИ.
Как пишут «Известия», напавшим является несовершеннолетний девятиклассник. После инцидента педагог обратился в полицию.
У пострадавшего диагностировали закрытый перелом передней и медиальной стенок правой верхнечелюстной пазухи, рану губы, закрытый косой перелом третьей пястной кости правой кисти, а также различные ушибы.
Ранее СМИ сообщали, что в подмосковных Химках учительница физкультуры призвала школьников избить первоклассника со словами «Кто хочет человеческого мяса?»
Пушилин объяснил последствия вытеснения ВСУ в частный сектор Марьинки
Пушилин заявил о скором вытеснении украинских войск в частный сектор Марьинки и последующем продвижении российских сил
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После зачистки ряда высоток в Марьинке российские силы смогут вытеснять украинских военных в частный сектор, который практически разрушен, поэтому противнику там не за что будет зацепиться, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сказал, что «до освобождения Марьинки осталось совсем немного», после этого откроется несколько направлений для продвижения – «как направление Кураховки, так и Красногоровки», передает ТАСС со ссылкой на канал «Звезда».
В результате российские войска смогут действовать для создания «своеобразных клещей в том числе и на Авдеевском направлении», с которого обстреливают Донецк и Ясиноватую, сказал он. Пушилин подчеркнул, что оборону Марьинки Украина создавала восемь лет – оборудованы многочисленные огневые точки, траншеи и окопы как вдоль домов, так и под ними, подвалы превратили в базы и убежища.
Напомним, российские войска зачистили от украинских сил центр Марьинки. Высотки, которые служили очень серьезным укреплением вооруженных сил Украины, практически находятся под контролем военных России.
Биржевые цены на газ в Европе подскочили выше 1250 долларов после взрыва в Чувашии
Биржевые цены на газ в Европе подскочили выше 1250 долларов за тысячу кубометров после взрыва на газопроводе в Чувашии
Биржевые цены на газ в Европе после взрыва на участке газопровода Уренгой – Помары – Ужгород в Чувашии ускорили рост, превысив 1250 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Лондонской биржи ICE.
Январские фьючерсы крупнейшего в Европе хаба в Нидерландах по индексу TTF открыли торги у отметки 1150,2 доллара за тысячу кубометров (–3,3%). Стоимость по состоянию на 15.13 мск составляла 1191,8 доллара (+0,2%).
После информации о пожаре на газопроводе цена резко подскочила до 1257,9 доллара (+5,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1189,7 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».
Ранее на газопроводе в Чувашии начался пожар, пламя от него наблюдалось в нескольких соседних населенных пунктах. По некоторым данным, могла произойти разгерметизация трубопровода.
МИД осудил реакцию ООН на расстрел российских военнопленных
Замглавы МИД Вершинин назвал неадекватной реакцию ООН на расстрел российских военнопленных
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Реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка является неадекватной на подтвержденный факт расстрела российских военнопленных в Донбассе со стороны ВСУ, заявил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.
По его словам, подобная реакция говорит о циничной и беспринципной позиции комиссара. Москва продолжит добиваться от профильных структур ООН и ОБСЕ справедливо жесткого осуждения действий украинских карателей, передает РИА «Новости».
В ООН 2 декабря начали расследование в связи с видео, где запечатлены российские военнослужащие, убитые в Макеевке.
Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВС Украины пленных российских военнослужащих на основании распространенного в интернете видео.
Правозащитник доктор Рохини Хаар в New York Times подтвердила, что убийство бойцами вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.
В Совфеде оценили раздражение США из-за визита Путина в Минск
Сенатор Долгов: Сотрудничество Москвы и Минска тормозит планы США по ослаблению России
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России стоило бы волноваться, если бы американцы положительно оценили визит нашего президента в Минск и развитие партнерства с Белоруссией. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов. Ранее представители Госдепа и Белого дома раскритиковали Белоруссию за союзные отношения с Россией.
«Американцы опасаются союзных отношений Москвы и Минска, поскольку это усложняет реализацию их задачи по максимальному ослаблению России. Штаты, несомненно, с удовольствием превратили бы Белоруссию во вторую Украину. По сути, своими заявлениями Нед Прайс и Карин Жан-Пьер демонстрируют раздражение тем, что планы США терпят неудачу», – рассказал сенатор Константин Долгов.
«Визит нашего президента в Минск прошел достаточно успешно. Достигнутые договоренности позволят нам и дальше укреплять сотрудничество в рамках Союзного государства, в том числе в части безопасности и экономики. А то, что это не нравится Вашингтону, – верный признак правильности наших действий», – акцентировал сенатор.
«Я думаю, нам стоило бы взволноваться, если бы Штаты положительно оценили визит Владимира Путина в Минск и состояние наших отношений с Белоруссией. В нынешней же ситуации мы понимаем, что все делаем правильно», – резюмировал Долгов.
Ранее пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что, предоставив поддержку России и позволив использовать свою территорию для размещения российских сил, Белоруссия сделала возможным проведение специальной военной операции на Украине.
В свою очередь представитель Госдепа Нед Прайс назвал «верхом иронии» заявление Владимира Путина о незаинтересованности России в поглощении каких-либо стран. В российском посольстве в Вашингтоне назвали это откровенным вмешательством во внутренние дела Союзного государства. В дипведомстве подчеркнули, что эти события вызвали раздражение в США, которые продолжают стремиться изолировать Россию и Белоруссию на международной арене.
В посольстве также отметили, что в Штатах все еще не признают, что не все государства готовы жить по навязанным Вашингтоном правилам. Именно по этой причине США стремятся вбить клинья во взаимоотношения России с соседями, заключили дипломаты.
Напомним, в понедельник состоялся визит президента России Владимира Путина в Минск, в ходе которого он встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин заявил, что «у России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать».
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В Сети появились кадры с захваченными боевиками ВСУ из 80-й бригады
В Сети появились кадры с попавшими в плен подозреваемыми в расстреле российских пленных в Макеевке
Подозреваемые в причастности к расстрелу безоружных российских военнопленных под Макеевкой украинские штурмовики взяты в плен, сообщают СМИ.
Всего поймано двое подозреваемых, они служат в 80-й аэромобильной бригаде ВСУ, которая причастна к расстрелу российских военнопленных, передает Ura.ru со ссылкой на публикацию в Telegram-канале «Добровольский Live».
Сейчас их передали компетентным органам. В опубликованном ролике запечатлены военные с украинскими знаками отличия.
Минобороны России в ноябре подтверждало, что украинские военные расстреляли свыше 10 военнопленных ВС России выстрелами в голову. СК России завел уголовное дело.
В начале декабря ООН начала расследование в связи с видеозаписью, на которой запечатлены тела убитых.
Марата Гельмана объявили в розыск по статье УК
Известный галерист Марат Гельман (признан иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье, соответствующая запись есть в базе розыска МВД.
В базе указывается, что Гельмана разыскивают по статье Уголовного кодекса Российской Федерации без указания самой статьи, передает ТАСС.
Там также отмечается, что у него есть гражданство Израиля.
Гельман известен как коллекционер и галерист, кроме того, он руководил пермским музеем современного искусства PERMM. С 2002-го по начало 2004 года он работал в должности заместителя гендиректора Первого канала.
Был членом Общественной палаты с 2010-го по 2012 годы, является одним из основателей «Фонда эффективной политики». С 2014 года живет в Черногории.
В декабре прошлого года был внесен в список иностранных агентов.
Украина обстреляла Донецк словацкими ракетами повышенной ударной силы
Шуткина из СЦКК сообщила об использовании Украиной словацких ракет повышенной ударной силы для обстрела Донецка
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Обстрел больницы имени Калинина в Донецке, вероятно, велся ракетами повышенной ударной силы EXP-122, которые Киев получил от Словакии, сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.
Шуткина заявила, что об этом свидетельствует характер повреждений 10-го корпуса больницы, передает ТАСС.
Корреспондент РИА «Новости» сообщил с места событий, что помимо повреждений самой больницы, в земле видны глубокие следы от снаряда: от подземного взрыва поблизости выбило канализационные люки, вероятно, повреждены подземные коммуникации. Также разрушены частные гаражи. Уточняется, что разрушения носят нетипичный для РСЗО «Град» характер.
В СЦКК сообщили, что украинские снаряды попали не только в корпус больницы, но и на территорию здания Международного Комитета Красного Креста. Кроме того, под обстрелом оказались спортивный зал, магазин оптики, многоквартирные жилые дома.
Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев рассказал, что прилет в больницу – уже третий по счету за две недели. Одна из стен поликлиники обрушена, разбит внутренний двор, в расположенном рядом здании медицинского университета произошел пожар.
Напомним, сообщалось, что украинские снаряды также попали в детский сад. Жертвой предыдущих обстрелов больницы имени Калинина стал один из пациентов. В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году, по Донецку била чешская РСЗО РМ-70 («Вампир»).
Написавшую фразу про воблу девушку в Тюмени приговорили к штрафу
Жительницу Тюмени обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей по делу о дискредитации ВС России, она заявляла, что написанная ей фраза «Нет в***е» звучит как «Нет вобле».
Алиса К. признана виновной в административном правонарушении, ей предстоит выплатит штраф в 30 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение объединенной пресс-службы судов Тюменской области.
На девушку, написавшую на Площади единства и согласия мелом фразу «Нет в***е», в сентябре составили протокол. В суде она заявила, что фраза расшифровывается как «Нет вобле», якобы она не любит эту рыбу.
Также она заявила, что только после задержания узнала, что на площади в это время проходила несанкционированная акция против частичной мобилизации.
Первоначально Центральный райсуд Тюмени прекратил производство за отсутствием состава, но в ноябре Тюменский облсуд по жалобе правоохранителей отменил решение и отправил дело на пересмотр.
В УМВД указали, что дело нужно пересмотреть, так как не учтены все представленные доказательства, которые свидетельствуют, что девушка своими действиями дискредитировала ВС России.
В ходе этого судебного разбирательства ей уже не получилось убедить суд, что надпись имеет отношение к рыбе.
Украина обстреляла Брянскую область
Богомаз сообщил об украинском обстреле Суземского района Брянской области
Вооруженные силы Украины устроили обстрел Суземского района, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Из-за обстрела в Суземке частично нарушено электроснабжение, сообщил Богомаз в Telegram. Оперативные службы приступили к работе. По словам губернатора, аварийно-ремонтные бригады начнут восстанавливать электроснабжение, как только доступ к объектам станет безопасным.
Напомним, на прошлой неделе вооруженные силы Украины обстреляли город Клинцы в Брянской области. Над городом сработала система ПВО, все ракеты, выпущенные с украинской стороны, были сбиты. В ноябре автомобиль местных жителей подорвался на мине в Брянской области, два человека пострадали.
В Роскосмосе заявили о достойном поведении коллег из США в ситуации с «Союзом»
Глава Роскосмоса Борисов рассказал, что американские астронавты пришли на помощь в ситуации на корабле «Союз МС-22»
Коллеги российских космонавтов из США протянули руку помощи в ситуации с кораблем «Союз МС-22» на МКС, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.
По его словам, коллеги из Соединенных Штатов проявили себя достойно, протянув руку помощи. Кроме того, Борисов отметил, что экипаж МКС всему миру подает пример, как надо работать вместе в самых непростых ситуациях, передает ТАСС.
Глава Роскосмоса также выразил надежду, что ситуация на корабле завершится штатно.
Ранее в Роскосмосе допустили, что в связи с неисправностью системы охлаждения «Союза МС-22» отправка российского пилотируемого корабля «Союз МС-23» к Международной космической станции может состояться раньше плана.
Напомним, российские космонавты не смогли выйти в открытый космос из-за предупредительного сигнала системы диагностики корабля «Союз МС-22».
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