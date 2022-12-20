Новые люди решили добиваться пересмотра рыбных квот для Дальнего Востока

Депутаты фракции «Новые люди» встретились в Госдуме с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым, где обсудили актуальные вопросы развития дальневосточных регионов, в том числе законопроект по инвестквотам на рыбную ловлю, который грозит оставить без работы тысячи людей.

Лидер партии Алексей Нечаев отметил, что последние годы на Дальний Восток направляют значительные инвестиции на развитие инфраструктуры, и призвал подумать, как увеличить темп инвестиций.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал о новых форматах развития дальневосточных регионов и отметил, что находит сотрудничество с Новыми людьми интересным и полезным в этой работе.

Новые люди обсудили с министром вопросы развития образовательных проектов на Дальнем Востоке, перспективы поддержки и субсидирования внутренних перевозок, развитие туристической инфраструктуры, ряд социальных тем, например, льготную ипотеку для дальневосточников, а также поддержку предпринимателей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отдельное внимание уделили обсуждению законопроекта по инвестквотам на рыбную ловлю, который сегодня был принят Госдумой во втором чтении. Новые люди внесли к нему ряд поправок, в частности предложение о переносе срока вступления в силу данного закона до 2026 года. Однако важная часть инициатив не была принята, в связи с чем Новые люди голосовали сегодня против.

По словам депутата от фракции «Новые люди» Сарданы Авксентьевой, если он будет принят во втором чтении, это значит, что дальневосточную рыбу и морепродукты смогут вылавливать только компании с крупными инвестициями – от 4,5 млрд рублей.

«У малых и средних предприятий таких денег нет, а настолько большие кредиты им не выдают, они будут вынуждены обанкротиться и покинуть рынок безвозвратно. Десятки тысяч людей Дальнего Востока и Поморья останутся без работы», – заявила депутат.

Новые люди обсудили с министром вопрос качества образования в Дальневосточном округе. Многие абитуриенты выбирают вузы за пределами региона, и из-за этого идет отток экономически-активных людей. Также ситуация с учительскими кадрами на Дальнем Востоке достаточно тревожная – педагоги пенсионного возраста составляют треть из всего состава, а доля вакансий для учителей за последние три года увеличилась в два раза.

Алексей Чекунков в свою очередь рассказал о планах министерства создать межрегиональный центр подготовки специалистов во Владивостоке и работе по обучению педагогов на базе академии дополнительного образования в Хабаровске.