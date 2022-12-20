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Депутат рассказал о работе медиков-добровольцев под обстрелами ВСУ в донецкой больнице
Депутат Башанкаев: Добровольцы-медики в больнице Донецка спасают жизни дончан под обстрелами
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В больнице им. Калинина в Донецке в рамках гуманитарной миссии «Единой России» приступила к работе новая бригада добровольцев-медиков из Башкирии, Калмыкии, Москвы и Краснодара, они спасают жизни пациентов под обстрелами ВСУ, сообщил мобилизованный зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.
Уже несколько дней под непрекращающимися обстрелами в больнице имени Калинина в Донецке вместе с местными медиками работает новая бригада врачей добровольцев: анестезиолог-реаниматолог, хирурги, травматологи из Башкирии, Калмыкии, Москвы и Краснодара. Их работу координирует зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, который добровольно мобилизовался и теперь сам работает в калининской больнице, говорится в сообщении на сайте «Единой России».
Башанкаев рассказал, что прилеты делают жизнь более напряженной, но люди не унывают и продолжают делать свое дело. Он отметил, что в последнее время заметно возросло число пациентов среди мирного населения, в основном с минно-взрывными травмами.
«Прилеты по больнице им. Калинина подтверждают, что ВСУ выбрали устрашающую, запугивающую тактику – стрелять по мирным целям: домам, школам, гостиницам. Мирные люди страдают. Мы видим разрушения, которые нанесены зданию больницы. К сожалению, есть человеческие жертвы. Все в недоумении – как можно понять людей, стреляющих по мирным объектам? Наши пациенты здесь – дончане, жители Макеевки, Горловки – это очень смелые и крепкие люди. 8 лет жить под обстрелами – это хроническая напряженность. Но при этом люди не падают духом. Коллеги-врачи полны сил, патриотизма, самоотверженности. Работают круглосуточно, помогают пациентам», – сказал Бадма Башанкаев.
По его словам, медики лечат и стандартные хирургические заболевания: аппендициты, грыжи, панкреатит, но больший упор на экстренную травму.
Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 16 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы.
В Левобережном районе Мариуполя «Единая Россия» сразу после освобождения города развернула медицинский центр на базе бывшей стоматологической клиники «Аполлония» – он оснащен необходимым оборудованием для оказания медпомощи. Также жители города могут здесь бесплатно получить лекарства.
Напомним, Украина обстреляла Донецк словацкими ракетами повышенной ударной силы. Жертвой обстрелов больницы имени Калинина стал один из пациентов, несколько этажей оказались разрушены.
ВСУ начали «выжигать землю» в Артемовске
Офицер НМ ЛНР Марочко рассказал, что ВСУ начали повсеместное уничтожение жилых домов в Артемовске
ВСУ разрушают жилые дома и важные объекты инфраструктуры находящегося под их контролем города Артемовска, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По данным его разведки, подразделения украинской армии стали прибегать к тактике «выжженной земли». Боевики ВСУ обстреливают жилые дома, транспортные развязки и важные объекты городской инфраструктуры. При этом отмечается, что удары наносятся из всех возможных орудий. В данный момент в городе нет российских военных, а в подвалах сидят местные мирные жители, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что под Артемовск из западных стран прибыли «черные трансплантологи», они рассчитывают заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».
Пушилин объяснил последствия вытеснения ВСУ в частный сектор Марьинки
Пушилин заявил о скором вытеснении украинских войск в частный сектор Марьинки и последующем продвижении российских сил
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После зачистки ряда высоток в Марьинке российские силы смогут вытеснять украинских военных в частный сектор, который практически разрушен, поэтому противнику там не за что будет зацепиться, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сказал, что «до освобождения Марьинки осталось совсем немного», после этого откроется несколько направлений для продвижения – «как направление Кураховки, так и Красногоровки», передает ТАСС со ссылкой на канал «Звезда».
В результате российские войска смогут действовать для создания «своеобразных клещей в том числе и на Авдеевском направлении», с которого обстреливают Донецк и Ясиноватую, сказал он. Пушилин подчеркнул, что оборону Марьинки Украина создавала восемь лет – оборудованы многочисленные огневые точки, траншеи и окопы как вдоль домов, так и под ними, подвалы превратили в базы и убежища.
Напомним, российские войска зачистили от украинских сил центр Марьинки. Высотки, которые служили очень серьезным укреплением вооруженных сил Украины, практически находятся под контролем военных России.
Украина обстреляла Донецк словацкими ракетами повышенной ударной силы
Шуткина из СЦКК сообщила об использовании Украиной словацких ракет повышенной ударной силы для обстрела Донецка
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Обстрел больницы имени Калинина в Донецке, вероятно, велся ракетами повышенной ударной силы EXP-122, которые Киев получил от Словакии, сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.
Шуткина заявила, что об этом свидетельствует характер повреждений 10-го корпуса больницы, передает ТАСС.
Корреспондент РИА «Новости» сообщил с места событий, что помимо повреждений самой больницы, в земле видны глубокие следы от снаряда: от подземного взрыва поблизости выбило канализационные люки, вероятно, повреждены подземные коммуникации. Также разрушены частные гаражи. Уточняется, что разрушения носят нетипичный для РСЗО «Град» характер.
В СЦКК сообщили, что украинские снаряды попали не только в корпус больницы, но и на территорию здания Международного Комитета Красного Креста. Кроме того, под обстрелом оказались спортивный зал, магазин оптики, многоквартирные жилые дома.
Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев рассказал, что прилет в больницу – уже третий по счету за две недели. Одна из стен поликлиники обрушена, разбит внутренний двор, в расположенном рядом здании медицинского университета произошел пожар.
Напомним, сообщалось, что украинские снаряды также попали в детский сад. Жертвой предыдущих обстрелов больницы имени Калинина стал один из пациентов. В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году, по Донецку била чешская РСЗО РМ-70 («Вампир»).
Соловьев: Зеленский никакой не еврей после обстрела больницы в Хануку
Соловьев отказался считать Зеленского евреем после удара ВСУ по больнице в Хануку
Президента Украины Владимира Зеленского нельзя считать евреем после того, как вооруженные силы Украины в Хануку обстреляли больницу в Донецке, заявил российский тележурналист Владимир Соловьев.
Соловьев заявил в Telegram, что Зеленский, «конечно, никакой не еврей». Как подчеркнул Соловьев, отдать приказ «ударить по детской больнице» в Хануку «может только бес».
В 2022 году Ханука начнется 18 декабря и продлится до 26 декабря. В воскресенье украинские войска обстреляли Донецк, под удар попала больница имени Калинина. Один из пациентов погиб в результате украинского обстрела.
Украинская сторона и союзники Киева заявляли, что на Украине не может быть нацификации на государственном уровне, поскольку президент – еврей. Однако это не мешает Зеленскому утверждать, что украинцы не имели отношения к Холокосту, и закрывать глаза на зверства «Азова».
Украинские СМИ сообщили о посещении Зеленским Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Артемовске (Бахмуте), находящемся на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщили украинские СМИ.
Как сообщил украинский телеканал «Дом», поездка не была анонсирована и является второй поездкой Заленского на подконтрольную Киеву часть ДНР, ранее в декабре он побывал в Славянске, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров подтвердил факт поездки, а также отметил, что президент уже находится не в городе.
Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал об ужасном положении ВСУ в «артемовской мясорубке».
Мирошник назвал ошибкой включение Донбасса в состав УССР
Экс-посол ЛНР Мирошник: Включение Донбасса в состав УССР стало политической ошибкой
Включение Донбасса в состав Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) стало политической ошибкой советского руководства, заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
По его словам, отнесение Донбасса сначала к УССР, а потом к Украине стало политической ошибкой советского руководства, приводит РИА Новости.
При этом Мирошник подчеркнул, что руководители СССР считали, что Новороссия и УССР не отделимы от российского государства.
Напомним, президент России Владимир Путин во время выступления на церемонии принятия в Россию четырех новых регионов заявил, что в 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР, и люди в одночасье оказались оторванными от своей Родины.
Бывший украинский военный обвинил командиров в убийствах бойцов ВСУ из-за денег
Бывший украинский военный Бровко рассказал об убийствах бойцов в ВСУ за неудобные для начальства вопросы
В украинской армии начальство устраивало «подставы», чтобы ликвидировать бойцов, которые требовали ответов на вопросы о невыплаченных деньгах, заявил бывший украинский военный Игорь Бровко.
Бровко – «техник газового хозяйства» – не смог найти работу в 2016 году и пошел по контракту в украинскую армию. В том же году он попал в Донбасс в составе 57-й бригады 34-го батальона в должности «номер минометного расчета», передает РИА «Новости».
По словам Бровко, ему должны были платить 10 тыс. 200 гривен, но из них 2 тыс. нужно было отдавать командирам «на технику, на ремонты». При этом подъемные так и не дали. «Я добивался, добивался, но в итоге меня предупредили, «если жить хочешь, рот затыкай и все», – рассказал он.
Бровко сообщил, что солдаты, которые к таким требованиям не прислушивались, погибали. В частности, перед тем, как Бровко уволился, один из военных «подорвался на гранате, говорят, что на растяжке, но это была не растяжка, это была подстава, он видно, что-то знал, и подложили под него», сказал Бровко. По его словам, «такое практиковалось», в результате «человека нету и правды нету».
Он заявил, что его сослуживцу «в окоп прилетела граната», поскольку военный требовал от начальства ответить, почему недоплачивают зарплату. Бровко выразил уверенность, что гранату бросал не противник – «очень далеко было, туда бы не долетело».
Напомним, украинский политолог Владимир Скачко рассказал, как украинские офицеры могут разбогатеть на гибели своих подчиненных. В ЛНР сообщали, что под Артемовск из западных стран прибыли «черные трансплантологи», они рассчитывают заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».
ВСУ выпустили 40 ракет из «Града» по Донецку за 10 минут
Представительство ДНР: ВСУ за 10 минут выпустили 40 ракет из «Града» по Донецку
Украинские войска за десять минут выпустили 40 ракет из РСЗО «Град» по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По сообщению представительства, зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район), выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град»; 12.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район), выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», передает РИА «Новости».
Напомним, утром в воскресенье ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».
Пациент стал жертвой украинского обстрела больницы в Донецке
Пушилин сообщил о гибели одного из пациентов больницы в Донецке в результате украинского обстрела
Пациент, получивший тяжелые ранения в результате украинского обстрела больницы имени Калинина в Донецке, скончался, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин рассказал в Telegram, что пациент получил черепно-мозговую и торакальную травмы. Врио главы ДНР выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Кроме того, снаряд РСЗО попал в жилой многоквартирный дом на проспекте Ватутина в Донецке и повредил две квартиры, передает РИА «Новости».
Напомним, при обстреле, который устроили украинские войска, были повреждены три корпуса больницы имени Калинина. Пациентов эвакуировали, медперсонал не пострадал.
ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра
Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Донецка со стороны Вооруженных сил Украины снарядами калибра 155 мм
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Украинские вооруженные формирования обстреляли Петровский и Киевский район Донецка снарядами «натовского» калибра 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в 01.30 зафиксирован обстрел Петровского района Донецка снарядами калибра 155 мм со стороны вооруженных формирований Украины из населенного пункта Красногоровка.
Кроме того, в 23.50 субботы зафиксирован обстрел Киевского района Донецка снарядами калибра 155 мм со стороны украинских формирований из населенного пункта Орловка.
Накануне ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка из «Града», а также повредили здание больницы в Буденновском районе города. В тот же день канадская журналистка обвинила киевские власти в геноциде жителей Донбасса. В прошлую субботу Россия в Совете Безопасности ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей.
ВСУ обстреляли город Алчевск из американской РСЗО HIMARS
Представительство ЛНР в СЦКК: Вооруженные силы Украины обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Алчевск в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в 03.24 зафиксирован обстрел по населенному пункту Алчевск со стороны вооруженных формирований Украины с применением американской РСЗО HIMARS.
Напомним, в воскресенье ночью украинские вооруженные формирования обстреляли Петровский и Киевский район Донецка снарядами «натовского» калибра 155 мм. Накануне канадская журналистка обвинила власти Украины в геноциде жителей Донбасса.
ВСУ обстреляли Донецк из «Града»
Представительство ДНР в СЦКК: Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в 05.59 зафиксирован обстрел Ворошиловского и Киевского районов Донецка из РСЗО БМ-21 «Град» со стороны вооруженных формирований Украины из населенного пункта Тоненькое.
Напомним, в воскресенье ночью украинские вооруженные формирования обстреляли Петровский и Киевский район Донецка снарядами «натовского» калибра. В прошлую субботу Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей.
При обстреле Донецка снаряды повредили больницу Калинина
Три корпуса больницы имени Калинина повреждены при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщили сотрудник МЧС Донецкой Народной Республики.
До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил о возгорании шестого и второго корпусов больницы, передает РИА «Новости».
Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, при обстреле Донецка снаряды попали в корпус больницы им. Калинина, известно об одном тяжелораненном.
«При обстреле Донецка снаряды противника попали в крышу и окно корпуса N6 ДокТМО (больница Калинина). На данный момент известно об одном тяжелораненом, есть пострадавшие средней тяжести», – сообщил он в своем Telegram-канале.
Пушилин также сообщил, что всех пациентов из подвергшейся обстрелу больнице в Донецке эвакуировали, медперсонал не пострадал.
ВСУ за сутки 28 раз обстреляли ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за сутки 28 раз обстреляли ДНР, 2 человека ранены
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 28 раз за прошедшие сутки открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 133 боеприпаса, два человека получили ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Как сообщили в представительстве, за истекшие сутки зафиксировано 28 фактов ведения огня со стороны ВФУ, ранены два человека в Ворошиловском районе Донецка и ранее освобожденном Мироновском, передает ТАСС.
Повреждены три дома, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры. По данным представительства, украинские военные выпустили 133 боеприпаса по территории ДНР, для обстрелов они использовали реактивную систему залпового огня «Град», артиллерию калибра152 мм и 155 мм, 122 мм, а также 120-миллиметровые минометы, танки. Под огнем также оказались Горловка, Широкая Балка, Красный Партизан, Пантелеймоновка, Гольмовский, Зайцево, Майорск, Озеряновка, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка, Старомихайловка.
Напомним, в воскресенье ночью украинские вооруженные формирования обстреляли Петровский и Киевский район Донецка снарядами «натовского» калибра.
Пушилин освободил от должности главу МИД ДНР
Указ: Пушилин освободил Наталью Никонорову от должности главы МИД ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин освободил Наталью Никонорову от должности министра иностранных дел республики, следует из текста указа.
В тексте указа, вступившего в силу с 19 декабря, значится: освободить Наталью Никонорову от должности министра иностранных дел Донецкой народной республики, передает ДАН.
Ранее Пушилин освободил от должности главу Дебальцева Игоря Захаревича, которого ранее критиковал за некачественную подготовку к отопительному сезону.