Депутат рассказал о работе медиков-добровольцев под обстрелами ВСУ в донецкой больнице

Депутат Башанкаев: Добровольцы-медики в больнице Донецка спасают жизни дончан под обстрелами

В больнице им. Калинина в Донецке в рамках гуманитарной миссии «Единой России» приступила к работе новая бригада добровольцев-медиков из Башкирии, Калмыкии, Москвы и Краснодара, они спасают жизни пациентов под обстрелами ВСУ, сообщил мобилизованный зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Уже несколько дней под непрекращающимися обстрелами в больнице имени Калинина в Донецке вместе с местными медиками работает новая бригада врачей добровольцев: анестезиолог-реаниматолог, хирурги, травматологи из Башкирии, Калмыкии, Москвы и Краснодара. Их работу координирует зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, который добровольно мобилизовался и теперь сам работает в калининской больнице, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

Башанкаев рассказал, что прилеты делают жизнь более напряженной, но люди не унывают и продолжают делать свое дело. Он отметил, что в последнее время заметно возросло число пациентов среди мирного населения, в основном с минно-взрывными травмами.

«Прилеты по больнице им. Калинина подтверждают, что ВСУ выбрали устрашающую, запугивающую тактику – стрелять по мирным целям: домам, школам, гостиницам. Мирные люди страдают. Мы видим разрушения, которые нанесены зданию больницы. К сожалению, есть человеческие жертвы. Все в недоумении – как можно понять людей, стреляющих по мирным объектам? Наши пациенты здесь – дончане, жители Макеевки, Горловки – это очень смелые и крепкие люди. 8 лет жить под обстрелами – это хроническая напряженность. Но при этом люди не падают духом. Коллеги-врачи полны сил, патриотизма, самоотверженности. Работают круглосуточно, помогают пациентам», – сказал Бадма Башанкаев.

По его словам, медики лечат и стандартные хирургические заболевания: аппендициты, грыжи, панкреатит, но больший упор на экстренную травму.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 16 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы.

В Левобережном районе Мариуполя «Единая Россия» сразу после освобождения города развернула медицинский центр на базе бывшей стоматологической клиники «Аполлония» – он оснащен необходимым оборудованием для оказания медпомощи. Также жители города могут здесь бесплатно получить лекарства.

Напомним, Украина обстреляла Донецк словацкими ракетами повышенной ударной силы. Жертвой обстрелов больницы имени Калинина стал один из пациентов, несколько этажей оказались разрушены.