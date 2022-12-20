«ЧТЗ-Уралтрак» выполнил гособоронзаказ по производству двигателей для танков

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20 декабря, вторник | Последнее обновление — 15:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска за сутки уничтожили более 250 украинских военных на четырех направлениях
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В какой-то момент произошла чудовищная подмена левых европейских либералов на то, что себя теперь называет «левыми» вот эти все обморочные, то ли прогрессивные, то ли креативные, которые с первых строк требуют ото всех ответа на вопрос, за кого ты голосуешь и какой ты конфессии.
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Чтобы относиться к инструментам тотального контроля с глубокой тревогой, не нужно веры Писанию – достаточно одного здравого смысла. Тотальная и всепроникающая власть, да еще и имеющая очевидное глобальное измерение, – это в любом случае плохо.
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Деньги – очень неплохое изобретение человечества. Но они со временем приобрели уродливую логику. Деньги не могут просто быть. Они должны всегда преумножать себя, всегда расти.
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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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«ЧТЗ-Уралтрак» выполнил гособоронзаказ по производству двигателей для танков
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Челябинское предприятие «ЧТЗ-Уралтрак» исполнило государственный оборонзаказ по выпуску танковых двигателей и запасных частей к ним, сообщили в пресс-службе предприятия.
Завод ООО «ЧТЗ-Уралтрак» в срок исполнил обязательства перед Минобороны России по выполнению прямого гособоронзаказа на 2022 год, он поставил дизельные двигатели и запчасти к ним, сообщили в предприятии Ura.ru.
Руководитель по особым поручениям АО «Концерн Уралвагонзавод» Игорь Мешков пояснил, что задачи военных завод выполнил уже в начале этого месяца. Он указал, что предприятие получало поддержку от губернатора Алексея Текслера.
На заводе выпускаются дизельные двигатели мощностью до 1,5 тыс. лошадиных сил для российской бронетанковой техники. Кроме того, там же производятся запасные части к силовым агрегатам.
Двигатели устанавливают на Т-72, Т-90 «Прорыв», БМПТ «Терминатор», САУ «Акация», «Мста-С», «Коалиция-СВ».
На предприятии ведется набор кадров, в октябре на него приняли около 250 сотрудников, в ноябре – порядка 200. На 2023-й планируется принять на работу 700 сотрудников.
ВСУ начали «выжигать землю» в Артемовске
Офицер НМ ЛНР Марочко рассказал, что ВСУ начали повсеместное уничтожение жилых домов в Артемовске
ВСУ разрушают жилые дома и важные объекты инфраструктуры находящегося под их контролем города Артемовска, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По данным его разведки, подразделения украинской армии стали прибегать к тактике «выжженной земли». Боевики ВСУ обстреливают жилые дома, транспортные развязки и важные объекты городской инфраструктуры. При этом отмечается, что удары наносятся из всех возможных орудий. В данный момент в городе нет российских военных, а в подвалах сидят местные мирные жители, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что под Артемовск из западных стран прибыли «черные трансплантологи», они рассчитывают заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».
Участники съезда детского движения выбрали окончательное название
Участники съезда детского движения окончательно выбрали название «Движение первых»
Участники съезда Российского движения детей и молодежи в третий раз проголосовали за название движения, большинством голосом было выбрано название «Движение первых». Голосование прошло в понедельник в московском «Манеже».
В третий раз на голосование было вынесено пять названий. За название «Движение первых» проголосовало 760 человек, за «Новое поколение» – 326, за «Пионеры» – 56 человек, за «Движение имени Гагарина» – 51, за «Юность» – 76, передает ТАСС. Итоги предыдущих голосований были отменены.
Напомним, в воскресенье в Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи (РДДМ), объединив почти полторы тысячи участников из всех 89 субъектов России: детей, а также вожатых и волонтеров.
Страны ЕС согласовали потолок цены на газ
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Страны ЕС согласовали лимит цен на газ, он будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро/мегаватт-час, сообщил источник, относящийся к чешскому председательству в сообществе.
По данным источника в ЕС, договоренность об ограничении цен на газ была достигнута почти единогласно, согласие на потолок цен на газ дала и Германия, которая несколько месяцев отвергала возможность соглашения, передает ТАСС.
Источник также пояснил, что потолок цен на газ в ЕС будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро/мегаватт-час (около 1900 евро за тысячу кубометров).
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила снизить потолок цен на газ до 188 евро за МВт·ч.
Между тем отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов.
Посол по особым поручениям МИД Юрий Сентюрин заявил, что Европейский союз, вводя потолок цен на газ, использует контррыночные инструменты, которые приведут к деградации законов рынка.
В Роскосмосе назвали версии причин ЧП на корабле «Союз МС-22»
Причины повреждения корабля «Союз МС-22» выясняют две рабочие группы, сообщили в Роскосмосе. По предварительным данным, повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеороида или космического мусора.
Эксперты анализируют техническое состояние корабля и определяют дальнейшие действия наземных специалистов и экипажа российского сегмента станции, передает ТАСС.
В Роскосмосе добавили, что повреждение корабля могло быть вызвано попаданием микрометеороида или космического мусора в наружный холодильник-радиатор, расположенный на приборно-агрегатном отсеке «Союза МС-22».
В корпорации подчеркнули, что ситуация никак не отразилась на экипаже МКС, а необходимости в эвакуации космонавтов нет.
Ранее в Роскосмосе заявили, что температурный режим в корабле «Союз МС-22» после нештатного повышения продолжил снижаться.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем опасно для космонавтов редчайшее ЧП на орбите.
Эксперт объяснил бессилие Украины прикрыть от ударов свои энергообъекты
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Укрыть от ракетного удара кабели, которые находятся в воздухе, в любом случае невозможно. Обезопасить бетонными плитами и мешками с песком можно только некоторые части подстанции, но и от прямого попадания это не спасет. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее стало известно, что Украина принимает меры по защите объектов инфраструктуры от российских ракет.
«С помощью бетонных сооружений и мешков с песком действительно можно частично защитить трансформаторы и коммутаторные подстанции, блоки, которые находятся в специализированных металлических ящиках. Однако это все равно неэффективно, так как существует много частей объекта, все обезопасить невозможно», – поясняет Сергей Хатылев, член президиума Совета ветеранов войск ПВО, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России.
«Обычная электроподстанция представляет собой металлическую конструкцию, к которой подходят «тепловедущие части»: изоляторы, провода, трансформаторы и стабилизаторы. Здесь важно объяснить принцип действия ракет: при попадании в цель боевая часть заряда разлетается на маленькие осколки, которые и наносят значительную часть повреждений», – уточняет собеседник.
Таким образом, подстанции в любом случае будет нанесен урон – именно за счет большого числа осколков, которые «задевают все вокруг», отметил Хатылев. «Наиболее уязвимы части объекта, которые находятся в воздухе. Однако изоляторы и провода находятся на большой высоте. Закрыть их невозможно. Если украинцы считают, что могут бетонными плитами прикрыться от воздушных ударов, то мы имеем дело с очередным примером бравады. Это заведомо невозможные действия», – полагает эксперт.
«Как известно, в снаряде также содержится взрывчатка, которая вызывает возгорание в месте попадания. То есть на подстанциях в момент взрыва происходят не только короткие замыкания, но и начинается выгорание кабелей и растрескивание изоляторов», – добавил эксперт.
Судя по фото из Киева, было создано частичное прикрытие объекта, спасающее от осколков, предполагает эксперт.
«Что применяется сегодня для ударов по энергетической инфраструктуре? Ракеты наземного, морского и воздушного базирования. Действие их одинаковое – фугасное. Прямое попадание такой ракеты сводит на ноль усилия по выстраиванию подобных преград. Всерьез уберечь подстанцию мог бы только саркофаг с особо прочной арматурой. Но это уже будет специальное сооружение, создание которого требует много времени, денег и сил», – подчеркивает собеседник. Такое строительство займет многие месяцы, поэтому киевские власти просто не успеют защитить свою энергетику, резюмирует он.
Ранее в Сети появились свидетельства способности российских боеприпасов пробивать защиту украинских энергообъектов. Из роликов, которые публикуют работники украинского аналога МЧС, следует, что боеприпас пробил защитное заграждение и поразил цель в районе Нивки в Киеве.
В то же время по другую сторону линии фронта, на Запорожской АЭС над хранилищем отработанных ядерных отходов начали устанавливать защитный купол. Как сообщает РБК, задача купола – обезопасить объект от осколков снарядов и дронов ВСУ.
Небензя призвал ООН не начинать «расследование» по БПЛА на Украине
Постпред России при ООН Небензя призвал организацию не идти в «расследование» по применению Россией иранских БПЛА
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Секретариат ООН не должен уступать давлению западных стран и не проводить «расследование» якобы имевших место случаев применения Россией иранских беспилотников, считает постпред России при организации Василий Небензя.
По его словам, один из шести главных органов организации не может идти на нарушение Устава. При этом Небензя отметил, что любые результаты псевдорасследований «ячейки 2231» с юридической точки зрения не могут иметь юридическую силу, а ссылки на якобы установившуюся практику проведения инспекций нерелевантны, передает РИА «Новости».
Ранее руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что США намерены использовать утверждения о беспилотниках (БПЛА) с целью притянуть Иран как сторону конфликта на Украине, но эти попытки пока не приносят результата.
Иран опроверг утверждения о поставке России оружия для ведения боевых действий на Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления Украины и стран Запада о якобы имевших место поставках в Россию иранских беспилотников в нарушение резолюции СБ всемирной организации 2231.
Жители Грузии поддержали отказ от противостояния с Россией
Большинство жителей Грузии поддержали решение властей не вводить санкции против России
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Большинство жителей Грузии поддержали решение правящей «Грузинской мечты» не вступать в боевые действия между Россией и Украиной и не вводить национальные санкции против Москвы, свидетельствуют данные опроса международного центра GORBI по заказу телекомпании «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Так, 81% опрошенных поддержал решение не включаться в военные действия – Украина регулярно упрекает Грузию за то, что та не открыла «второй фронт». За вступление Грузии в военные действия высказались 16% опрошенных, остальные затруднились ответить.
Что касается санкций, то Грузия участвует в международных, но не ввела национальные, и это решение поддержало 65% опрошенных, не поддержало 25%, при этом 10% затруднились ответить.
В опросе приняли участие 2024 респондента. Погрешность составляет 2,5%.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, насколько широко грузинское общество поддерживает желающих втянуть Тбилиси в конфликт Москвы и Киева.
Пушилин объяснил последствия вытеснения ВСУ в частный сектор Марьинки
Пушилин заявил о скором вытеснении украинских войск в частный сектор Марьинки и последующем продвижении российских сил
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После зачистки ряда высоток в Марьинке российские силы смогут вытеснять украинских военных в частный сектор, который практически разрушен, поэтому противнику там не за что будет зацепиться, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сказал, что «до освобождения Марьинки осталось совсем немного», после этого откроется несколько направлений для продвижения – «как направление Кураховки, так и Красногоровки», передает ТАСС со ссылкой на канал «Звезда».
В результате российские войска смогут действовать для создания «своеобразных клещей в том числе и на Авдеевском направлении», с которого обстреливают Донецк и Ясиноватую, сказал он. Пушилин подчеркнул, что оборону Марьинки Украина создавала восемь лет – оборудованы многочисленные огневые точки, траншеи и окопы как вдоль домов, так и под ними, подвалы превратили в базы и убежища.
Напомним, российские войска зачистили от украинских сил центр Марьинки. Высотки, которые служили очень серьезным укреплением вооруженных сил Украины, практически находятся под контролем военных России.
МИД осудил реакцию ООН на расстрел российских военнопленных
Замглавы МИД Вершинин назвал неадекватной реакцию ООН на расстрел российских военнопленных
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Реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка является неадекватной на подтвержденный факт расстрела российских военнопленных в Донбассе со стороны ВСУ, заявил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.
По его словам, подобная реакция говорит о циничной и беспринципной позиции комиссара. Москва продолжит добиваться от профильных структур ООН и ОБСЕ справедливо жесткого осуждения действий украинских карателей, передает РИА «Новости».
В ООН 2 декабря начали расследование в связи с видео, где запечатлены российские военнослужащие, убитые в Макеевке.
Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВС Украины пленных российских военнослужащих на основании распространенного в интернете видео.
Правозащитник доктор Рохини Хаар в New York Times подтвердила, что убийство бойцами вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.
Школьник сломал нос учителю химии в Москве из-за замечания
«Известия»: Девятиклассник за замечание избил учителя химии в Москве
В Москве в школе на улице 1-я Вольская ученик избил учителя химии после сделанного замечания, сообщили СМИ.
Как пишут «Известия», напавшим является несовершеннолетний девятиклассник. После инцидента педагог обратился в полицию.
У пострадавшего диагностировали закрытый перелом передней и медиальной стенок правой верхнечелюстной пазухи, рану губы, закрытый косой перелом третьей пястной кости правой кисти, а также различные ушибы.
Ранее СМИ сообщали, что в подмосковных Химках учительница физкультуры призвала школьников избить первоклассника со словами «Кто хочет человеческого мяса?»
Украина обстреляла Брянскую область
Богомаз сообщил об украинском обстреле Суземского района Брянской области
Вооруженные силы Украины устроили обстрел Суземского района, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Из-за обстрела в Суземке частично нарушено электроснабжение, сообщил Богомаз в Telegram. Оперативные службы приступили к работе. По словам губернатора, аварийно-ремонтные бригады начнут восстанавливать электроснабжение, как только доступ к объектам станет безопасным.
Напомним, на прошлой неделе вооруженные силы Украины обстреляли город Клинцы в Брянской области. Над городом сработала система ПВО, все ракеты, выпущенные с украинской стороны, были сбиты. В ноябре автомобиль местных жителей подорвался на мине в Брянской области, два человека пострадали.
Генсек ООН: Экспорт пшеницы из России утроился
Гутерриш заявил об увеличении экспорта российской пшеницы в три раза
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Экспорт пшеницы из России утроился, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, однако точных цифр он не привел.
При этом, по его словам, из черноморских портов Украины было экспортировано 14 млн тонн зерна и других продовольственных товаров. Он также не назвал срок, за который увеличился экспорт российской пшеницы, передает ТАСС.
Гутерриш добавил, что глобальные цены на продовольствие снижаются. Так, за восемь месяцев индекс цен Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации снизился на 15%. Это, отметил генсек ООН, уберегло миллионы людей по всему миру от впадения в крайнюю бедность. Однако цены все еще остаются высокими, а доступ к удобрениям ограничен.
Напомним, 18 ноября сообщалось, что Россия в рамках зерновой сделки экспортировала более 15 млн тонн зерна.
В июне США дали прогноз по экспорту российской пшеницы на период с 1 июля 2022 года – 30 июня 2023 года, по данным аналитиков, экспорт ожидался на уровне 40 млн тонн. Между тем на период с 2021 по 2022 год США прогнозировали экспорт пшеницы из России на уровне 35 млн тонн.
В этом году в России был собран рекордный урожай пшеницы за всю современную историю – 159 млн тонн в бункерном весе, в чистом – 150 млн тонн.
По данным «Русагротранса», с начала сельскохозяйственного сезона (1 июля 2022) по ноябрь Россия экспортировала 19,8 млн тонн пшеницы, что уже на 1,4 млн тонн больше, чем годом ранее.
После начала конфликта на Украине экспорт зерна оказался заблокирован. президент России Владимир Путин заявлял, что западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.
При этом Путин заявил, что страны Запада своими действиями затрудняют экспорт на мировые рынки российского зерна: усложняется страхование транспорта, перевозящего зерно, сухогрузов, проведение банковских оплат по торговым контрактам.
В США заявили о возможности НАТО «победить» Россию за три дня
НАТО в открытом противостоянии якобы может одержать победу над Россией за три дня, считает член палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер.
На вопрос подписчика в Twitter (заблокирован в России) о том, почему альянс до сих пор не победил Россию, конгрессмен ответил, что операция НАТО против России займет три дня, передает Regnum.
Кинзингер, как отмечает Newsweek, активно поддерживает режим Киева с самого начала российской спецоперации.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО навязывает Киеву войну, осложняя ситуацию.
Лукашенко объяснил цель переговоров с Путиным
Лукашенко заявил, что встреча с Путиным обусловлена невозможностью решить вопросы без президентов
Проходящая в Минске встреча с президентом России Владимиром Путиным обусловлена невозможностью решения ряда вопросов правительствами двух стран без участия глав государств, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в расширенном составе.
По его словам, есть чувствительные темы, по которым исчерпаны переговорные возможности.
«Правительства считают, что без нас с вами, Владимир Владимирович, достичь согласия по отдельным вопросам невозможно», – цитирует ТАСС Лукашенко.
Ранее президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Минске, куда российский лидер прибыл с визитом в понедельник, первая часть встречи проходит в широком составе.
Песков ранее сообщал, что Путин и Лукашенко обсудят всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.
Украина обстреляла Донецк словацкими ракетами повышенной ударной силы
Шуткина из СЦКК сообщила об использовании Украиной словацких ракет повышенной ударной силы для обстрела Донецка
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Обстрел больницы имени Калинина в Донецке, вероятно, велся ракетами повышенной ударной силы EXP-122, которые Киев получил от Словакии, сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.
Шуткина заявила, что об этом свидетельствует характер повреждений 10-го корпуса больницы, передает ТАСС.
Корреспондент РИА «Новости» сообщил с места событий, что помимо повреждений самой больницы, в земле видны глубокие следы от снаряда: от подземного взрыва поблизости выбило канализационные люки, вероятно, повреждены подземные коммуникации. Также разрушены частные гаражи. Уточняется, что разрушения носят нетипичный для РСЗО «Град» характер.
В СЦКК сообщили, что украинские снаряды попали не только в корпус больницы, но и на территорию здания Международного Комитета Красного Креста. Кроме того, под обстрелом оказались спортивный зал, магазин оптики, многоквартирные жилые дома.
Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев рассказал, что прилет в больницу – уже третий по счету за две недели. Одна из стен поликлиники обрушена, разбит внутренний двор, в расположенном рядом здании медицинского университета произошел пожар.
Напомним, сообщалось, что украинские снаряды также попали в детский сад. Жертвой предыдущих обстрелов больницы имени Калинина стал один из пациентов. В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году, по Донецку била чешская РСЗО РМ-70 («Вампир»).
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