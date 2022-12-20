Прокуратура Вены: Подозреваемый в шпионаже в пользу России находится на свободе

Венская прокуратура опровергла сообщения о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу России

В Вене никогда не задерживали подозреваемого в шпионаже в пользу России, он находится на свободе, сообщили в прокуратуре столицы Австрии.

Между тем МВД Австрии сообщает, что подозреваемого не задерживали, в отношении него идет следствие, а сам он находится на свободе. Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер поблагодарил правоохранительные органы за расследование, благодаря которому был выявлен «шпион», передает РИА «Новости».

В Венской прокуратуре пояснили, что о задержании речи не идет. При этом до суда еще далеко, заявили в ведомстве, говоря о продолжающемся расследовании. Обвинение в отношении мужчины пока не вынесено, прокуратура будет принимать соответствующее решение после окончания следственных действий.

Между тем сам подозреваемый не ограничен в передвижениях и находится на свободе.

Ранее СМИ сообщили, что для задержания 39-летнего подозреваемого якобы привлекался спецназ. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.