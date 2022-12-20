Демобилизованных студентов из Донбасса отправили в тур программы «Больше, чем путешествие»

Более 50 студентов из Донецкой и Луганской народных республик направились в Москву, там они пройдут физическую и психологическую реабилитацию после участия в СВО, поездка организована по программе поощрительных поездок «Больше, чем путешествие».

Программа реализуется президентской платформой «Россия – страна возможностей», российским обществом «Знание», Росмолодежью и Министерством науки и высшего образования, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В программе принимают участие учащиеся в вузах и СПО от 18 до 25 лет, которые ушли на фронт в самом начале специальной военной операции. Некоторые из них пошли добровольцами со своими отцами, кто-то был мобилизован. Все они сражались в качестве стрелков, гранатометчиков, операторов БПЛА и фельдшеров, участвовали в освобождении Мариуполя, Лисичанска и других населенных пунктов Донбасса.

13 ноября президент России Владимир Путин принял решение о демобилизации студентов из ДНР и ЛНР.

В Москве ребята проведут восемь дней, в течение которых их ждут физическое оздоровление и восстановление, психологическая поддержка и реабилитация, социально-профориентационная программа от проектов платформы «Россия – страна возможностей», а также социально-культурная адаптация.

«В этом туре мы постарались большое внимание уделить полезной программе, чтобы ребята смогли восстановить физическое и психологическое здоровье. Кроме этого, представители проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» подготовили активности, направленные на профориентацию и развитие надпрофильных компетенций. Конечно, предусмотрена и рекреационная часть тура с просмотром кинофильмов и посещением катка на ВДНХ. Очень надеемся, что ребята смогут восстановить силы и получат новые возможности для своего развития», – рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Владислав Дрягин из Донецкой народной республики учился на шестом курсе Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, готовился стать инженером-экологом. Когда началась специальная военная операция и многих студентов стали вызывать в военкомат и призывать на службу, решил не ждать повестки и пойти добровольцем вместе со своими другом.

«Я всю жизнь провел в Донецке, никогда не был в других регионах России, а тут появилась возможность поехать в Москву. Конечно, я очень рад и жду море новых впечатлений, эмоций, знакомств и, конечно, отдыха от тяжелых месяцев. Кроме этого, надеюсь, что мне помогут с выбором своего дальнейшего профессионального пути. Скоро я закончу учебу в университете и пока не до конца определился с тем, что буду делать после», – поделился Дрягин.