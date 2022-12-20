В России придумали способ выращивать овощи круглый год

Ученые СФУ нашли способ выращивать овощи и зелень круглый год

Выращивать овощи, зелень и ягоды круглый год и сократить затраты на их транспортировку поможет обновленный комплекс для гидропонных вертикальных ферм, заявили ученые Сибирского госуниверситета (СФУ).

По информации пресс-службы вуза, качество выращенных овощей зависит от свойств грунта и климатических условий. Для получения длительной урожайности аграрная промышленность использует масштабные теплицы. При этом места выращивания культур находятся за пределами города, а на доставку урожая в субъекты России часто требуется не один день, передает РИА «Новости».

Так, зелень может попасть на рынок в худшем состоянии, чем в день сбора. А цены на товар зависят от сезона и расстояния до места реализации. При этом вкусовые качества овощей в несезон, особенно в мегаполисах и в северной части страны, сильно хуже сезонных.

Исследователи отметили, что именно благодаря работе гидропонных городских ферм (сити-ферм) стало возможным стабилизировать стоимость продуктов и их качество. Кроме того, в таких предприятиях аграрные культуры выращивают без грунта, в питательной среде, циркуляцию которой обеспечивает гидропонная установка.

Также эксперты СФУ предложили комплекс улучшений для гидропонных ферм для масштабирования этого формата производства и понизить затраты на процесс выращивания и улучшить качество овощей, зелени и ягод. Ученые рассказали, что разработали программное обеспечение для непрерывного мониторинга растений и нейронную сеть, распознающую недоброкачественные посевной материал.

По словам старшего преподавателя кафедры вычислительной техники СФУ Антона Хантимирова, уже существует несколько таких программ – одна поддерживает комфортные для растений параметры гидропонной установки, регулирует баланс солей. А другая отслеживает кислотность раствора, питающего зелень в установке. При этом нейросеть выявляет некачественные ростки, которые удаляются из установки.

Кроме того, эксперт добавил, что измеряющая электропроводимость раствора программа сама может добавлять соли калия и азота, если это будет нужно для оптимального состояния среды. При этом сетевой мониторинг дает ученым возможность отслеживать состояние растений на большом расстоянии.

По словам Хантимирова, в данный момент успешно выращивается микрозелень, ароматические травы, разновидности салата. Следующими станут томаты.

«Фермы позволяют получать магазинам, ресторанам или непосредственно потребителям свежую продукцию с оптимальным балансом питательных веществ и витаминов», – уточнил эксперт.

Как отметили исследователи, важном преимуществом гидропонных установок с разработанным в вузе ПО является их невысокая стоимость. Кроме того, такая городская ферма практически целиком может комплектоваться из деталей отечественного производства, делающихся в рамках стратегии импортозамещения.

Эксперты подчеркнули, что далее работа будет заключаться во внедрении предложенных технологий в промышленность. Предлагается размещать подобные производства в удаленных регионах, например на севере России, где экономия за счет логистики будет максимальной.