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Трассу Горловка – Ясиноватая временно перекрыли из-за обстрела ВСУ
Мэр Горловки Приходько: Трассу Горловка – Ясиноватая временно перекрыли из-за обстрела ВСУ
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Трасса Горловка – Ясиноватая в связи с массированным обстрелом со стороны вооруженных сил Украины временно перекрыта для движения, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
По его словам, в связи с массированным обстрелом со стороны ВСУ трасса Горловка – Ясиноватая временно перекрыта для движения, передает ТАСС.
Ранее ВСУ открыли прицельный огонь по поселку Шахты им. Гагарина в Горловке.
Эксперт предупредил о последствиях ссоры Европы с Катаром
Эксперт Юшков: Россия выиграет от возможной ссоры Европы с Катаром
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Катар разделяет политику и бизнес. Однако бесконечно терпеть обвинения Доха не станет. И если они прекратят сотрудничество с ЕС, Россия может еще больше нарастить экспортные мощности, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее катарский дипломат заявил, что дело о коррупции в Европарламенте, в котором якобы замешана Доха, может плохо сказаться на диалоге по газу.
«Европа очень сильно зависит от катарского СПГ, поскольку Доха – второй по объему поставщик после США. На их долю приходится порядка 15% европейского рынка. Так что портить отношения с Катаром ЕС совсем невыгодно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Другое дело, что власти Катара ранее заявляли о готовности продавать газ кому угодно, особенно в момент звучащей критики и всевозможных запретов при проведении ЧМ по футболу», – напоминает собеседник.
«При этом Доха довольно серьезно отделяет бизнес от политики, допуская торговлю даже с государствами, с которыми у нее плохие отношения. И европейцам не стоит прямо сейчас опасаться прекращения поставок СПГ из Катара. Тем более что экспортом газа из государства в основном занимаются международные компании», – отмечает он.
«Как только топливо загружается на газовоз, оно автоматически становится собственностью компании. И без официального запрета на экспорт сырья поставки в Европу прекратиться не могут. А отношения между европейцами и Дохой еще не накалились настолько, чтобы Катар это сделал», – предполагает эксперт.
«Вместе с тем подобные истории толкают ближневосточные страны в сторону Азии. Например, Китай не критикует ни Саудовскую Аравию, ни Катар, ни Иран за их внутриполитические дела. Он более тактично ведет себя с точки зрения дипломатии. И это большой плюс в глазах Ближнего Востока. Это же касается России», – обращает внимание Юшков.
«Поэтому когда Европа критикует Саудовскую Аравию за нарушение гражданских прав или осуждает Катар за использование наемного труда, она рубит сук, на котором сидит. И до бесконечности это продолжаться не может», – говорит собеседник.
При этом от возможной ссоры Катара с ЕС Россия получит свои выгоды. «Во-первых, мы в очередной раз получили доказательства того, что ЕС – не «цветущий сад», как убеждал нас Боррель. Коррупция есть везде. Им следует прекратить рассказывать нам сказки», – иронично замечает эксперт.
«Во-вторых, мы видим, насколько сильно европейцы зависят от газовых поставок. И если они решатся поссориться с Катаром, мы сможем предложить им снять санкции и экспортировать собственное топливо», – заключил Юшков.
Ранее Катар отверг обвинения по делу о коррупции в Европарламенте. В Дохе отметили, что попытка приостановить доступ государства к территории комплекса парламента до выяснения всех обстоятельств – дискриминация, пишет «Коммерсант» со ссылкой на агентство AFP.
По данным издания, в Катаре уверены, что подобные действия негативно скажутся на диалоге по поставкам СПГ в ЕС. При этом в Дохе указали, что являются важным поставщиком топлива в Бельгию, где и проводится расследование.
Напомним, в начале декабря по делу о коррупции в связи с организацией чемпионата мира по футболу в Катаре была задержана зампред Европарламента Ева Кайли. Фигурантами дела стали еще три человека.
По мнению правоохранительных органов, коррумпированные чиновники ЕС распространяли в столице Бельгии позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны, замалчивая случаи нарушения там прав человека.
Также бельгийская полиция провела обыск в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе по делу Евы Кайли. Сама Кайли была исключена из политической партии и лишилась должности в ЕП, она отрицает свою вину.
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Названы причины вырубки харьковских лесов украинскими войсками
Правозащитница Шеслер: Для украинской армии торговля лесом – выгодный бизнес
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Украинские власти, понимая, что в любой момент могут утратить контроль над Харьковской областью, стремятся как можно больше заработать на вывозе и продаже природных ресурсов. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что ВСУ в Харьковской области начали массово вырубать леса на продажу.
«Украинская власть всегда рассматривала своим главным источником обогащения именно ресурсы – это уголь, железные руды, зерно, янтарь и многое другое. В целом все, что находится на территории Украины, стало предметом заработка украинских олигархов. И харьковские леса не исключение», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Очевидно, что главным бенефициаром торговли в данном случае является министерство обороны Украины. Вырубать леса в зоне боевых действий можно исключительно с согласия военного ведомства и под его непосредственным контролем», – отметила собеседница.
«Для украинской армии торговля лесом гораздо более выгодный бизнес, чем продажа поставляемой Западом гуманитарной помощи, западного оружия и обмундирования. Мы знаем, что страны Запада очень негативно относятся к торговле их помощью и уже неоднократно критиковали за это Украину», – полагает она.
«При этом те же западные страны очень позитивно воспримут продажу древесины и с большей долей вероятности именно они станут покупателями харьковского леса. Запад привык воспринимать Украину как источник дешевого сырья для своей промышленности и экономики», – рассуждает Шеслер.
«Стоит отметить, что вырубка лесов всегда должна сопровождаться природоохранными органами, но на Украине это уже давно так не работает. К примеру, мы знаем о постоянной вырубке лесов в Карпатах. Лысые склоны гор – достаточно удручающее зрелище, кроме того, это еще и повлекло регулярные наводнения в Прикарпатье», – добавила правозащитница.
«К тому же Харьковскую область украинская власть рассматривает как нелояльную территорию. Именно поэтому они стремятся как можно быстрее все вырубить, распродать, разграбить, поскольку контроль над ней может быть утрачен в любой момент», – заключила она.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные силы Украины, дислоцирующиеся на Купянском направлении, начали массовые вырубки лесов и лесополос для продажи.
По словам Марочко, лесовозы из зоны боевых действий уже заметили в Харькове и Купянске. Отмечается, что украинское командование приказало военнослужащим тыловых подразделений вырубать древесину, которую затем отправляют на продажу, причем вырубка ведется варварским способом.
Ранее Марочко заявил, что ВСУ не хватает боеприпасов, техники и транспорта, многие передвижения идут пешим порядком, поскольку транспорт, который им поставляют, не совсем предназначен для местных климатических условий.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о случаях продажи гуманитарной помощи Запада на территориях, подконтрольных Киеву.
«Люди рассказывают: гуманитарную помощь чаще всего не получают вовсе, зато видят, как ее сбывают в магазинах и ларьках. Так, например, в Херсоне очень дорого – от 40 гривен и выше – продается сейчас хлеб в ООНовской упаковке с пометкой «не для продажи», – сказал газете ВЗГЛЯД секретарь Херсонского отделения «Единой России», замруководителя думской фракции партии Игорь Кастюкевич.
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Участники съезда детского движения выбрали окончательное название
Участники съезда детского движения окончательно выбрали название «Движение первых»
Участники съезда Российского движения детей и молодежи в третий раз проголосовали за название движения, большинством голосом было выбрано название «Движение первых». Голосование прошло в понедельник в московском «Манеже».
В третий раз на голосование было вынесено пять названий. За название «Движение первых» проголосовало 760 человек, за «Новое поколение» – 326, за «Пионеры» – 56 человек, за «Движение имени Гагарина» – 51, за «Юность» – 76, передает ТАСС. Итоги предыдущих голосований были отменены.
Напомним, в воскресенье в Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи (РДДМ), объединив почти полторы тысячи участников из всех 89 субъектов России: детей, а также вожатых и волонтеров.
Появились подтверждения способности российских ракет пробивать пассивную защиту украинских энергообъектов
Военные эксперты проанализировали снимки ночного удара ВС России по объекту в Киеве и установили, что российские беспилотники-камикадзе способны поражать пассивную защиту украинских энергообъектов.
Telegram-канал «Рыбарь» со ссылкой на WarJournal поясняет, что целью российского удара стала подстанция 330/110 «Нивки».
На видео с места прилета видно, что боеприпас поразил как минимум один автотрансформатор 330 Кв, предполагается, что устройство выведено из строя и восстановлению не подлежит.
Также в ролике показано, что подстанция защищена ограждениями в виде мешков с песком и защитных заграждений, однако боеприпас пробил эту стену и успешно поразил цель.
Ранее в Сети появились видео разрушенной подстанции, где именно оно было снято, не сообщается.
Страны ЕС согласовали потолок цены на газ
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Страны ЕС согласовали лимит цен на газ, он будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро/мегаватт-час, сообщил источник, относящийся к чешскому председательству в сообществе.
По данным источника в ЕС, договоренность об ограничении цен на газ была достигнута почти единогласно, согласие на потолок цен на газ дала и Германия, которая несколько месяцев отвергала возможность соглашения, передает ТАСС.
Источник также пояснил, что потолок цен на газ в ЕС будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро/мегаватт-час (около 1900 евро за тысячу кубометров).
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила снизить потолок цен на газ до 188 евро за МВт·ч.
Между тем отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов.
Посол по особым поручениям МИД Юрий Сентюрин заявил, что Европейский союз, вводя потолок цен на газ, использует контррыночные инструменты, которые приведут к деградации законов рынка.
В Роскосмосе назвали версии причин ЧП на корабле «Союз МС-22»
Причины повреждения корабля «Союз МС-22» выясняют две рабочие группы, сообщили в Роскосмосе. По предварительным данным, повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеороида или космического мусора.
Эксперты анализируют техническое состояние корабля и определяют дальнейшие действия наземных специалистов и экипажа российского сегмента станции, передает ТАСС.
В Роскосмосе добавили, что повреждение корабля могло быть вызвано попаданием микрометеороида или космического мусора в наружный холодильник-радиатор, расположенный на приборно-агрегатном отсеке «Союза МС-22».
В корпорации подчеркнули, что ситуация никак не отразилась на экипаже МКС, а необходимости в эвакуации космонавтов нет.
Ранее в Роскосмосе заявили, что температурный режим в корабле «Союз МС-22» после нештатного повышения продолжил снижаться.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем опасно для космонавтов редчайшее ЧП на орбите.
Эксперт объяснил бессилие Украины прикрыть от ударов свои энергообъекты
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Укрыть от ракетного удара кабели, которые находятся в воздухе, в любом случае невозможно. Обезопасить бетонными плитами и мешками с песком можно только некоторые части подстанции, но и от прямого попадания это не спасет. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее стало известно, что Украина принимает меры по защите объектов инфраструктуры от российских ракет.
«С помощью бетонных сооружений и мешков с песком действительно можно частично защитить трансформаторы и коммутаторные подстанции, блоки, которые находятся в специализированных металлических ящиках. Однако это все равно неэффективно, так как существует много частей объекта, все обезопасить невозможно», – поясняет Сергей Хатылев, член президиума Совета ветеранов войск ПВО, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России.
«Обычная электроподстанция представляет собой металлическую конструкцию, к которой подходят «тепловедущие части»: изоляторы, провода, трансформаторы и стабилизаторы. Здесь важно объяснить принцип действия ракет: при попадании в цель боевая часть заряда разлетается на маленькие осколки, которые и наносят значительную часть повреждений», – уточняет собеседник.
Таким образом, подстанции в любом случае будет нанесен урон – именно за счет большого числа осколков, которые «задевают все вокруг», отметил Хатылев. «Наиболее уязвимы части объекта, которые находятся в воздухе. Однако изоляторы и провода находятся на большой высоте. Закрыть их невозможно. Если украинцы считают, что могут бетонными плитами прикрыться от воздушных ударов, то мы имеем дело с очередным примером бравады. Это заведомо невозможные действия», – полагает эксперт.
«Как известно, в снаряде также содержится взрывчатка, которая вызывает возгорание в месте попадания. То есть на подстанциях в момент взрыва происходят не только короткие замыкания, но и начинается выгорание кабелей и растрескивание изоляторов», – добавил эксперт.
Судя по фото из Киева, было создано частичное прикрытие объекта, спасающее от осколков, предполагает эксперт.
«Что применяется сегодня для ударов по энергетической инфраструктуре? Ракеты наземного, морского и воздушного базирования. Действие их одинаковое – фугасное. Прямое попадание такой ракеты сводит на ноль усилия по выстраиванию подобных преград. Всерьез уберечь подстанцию мог бы только саркофаг с особо прочной арматурой. Но это уже будет специальное сооружение, создание которого требует много времени, денег и сил», – подчеркивает собеседник. Такое строительство займет многие месяцы, поэтому киевские власти просто не успеют защитить свою энергетику, резюмирует он.
Ранее в Сети появились свидетельства способности российских боеприпасов пробивать защиту украинских энергообъектов. Из роликов, которые публикуют работники украинского аналога МЧС, следует, что боеприпас пробил защитное заграждение и поразил цель в районе Нивки в Киеве.
В то же время по другую сторону линии фронта, на Запорожской АЭС над хранилищем отработанных ядерных отходов начали устанавливать защитный купол. Как сообщает РБК, задача купола – обезопасить объект от осколков снарядов и дронов ВСУ.
Житель Северодонецка пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских
Спецслужбы: Мужчина пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских
Житель Северодонецка по заданию Киева готовил провокацию в Луганске – он пытался ввезти елочные игрушки с призывами убивать русских, сообщил представитель спецслужб.
Как сообщил источник РИА «Новости», в целях проверки останавливали транспорт, в процессе проверки один из водителей проявил признаки испуга. У него нашли пакет с елочными игрушками, на которых были надписи, разжигающие межнациональную рознь, в частности призывы убивать русских. Он уточнил, что мужчина по заданию ЦИПСО планировал в качестве провокации развесить эти игрушки на елке вблизи одного из учебных заведений в центре города, чтобы продемонстрировать якобы проукраинские настроения.
По его словам, подобные даже мелкие провокации поощряются правительством Украины и курируются украинскими спецслужбами.
Жители Грузии поддержали отказ от противостояния с Россией
Большинство жителей Грузии поддержали решение властей не вводить санкции против России
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Большинство жителей Грузии поддержали решение правящей «Грузинской мечты» не вступать в боевые действия между Россией и Украиной и не вводить национальные санкции против Москвы, свидетельствуют данные опроса международного центра GORBI по заказу телекомпании «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Так, 81% опрошенных поддержал решение не включаться в военные действия – Украина регулярно упрекает Грузию за то, что та не открыла «второй фронт». За вступление Грузии в военные действия высказались 16% опрошенных, остальные затруднились ответить.
Что касается санкций, то Грузия участвует в международных, но не ввела национальные, и это решение поддержало 65% опрошенных, не поддержало 25%, при этом 10% затруднились ответить.
В опросе приняли участие 2024 респондента. Погрешность составляет 2,5%.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, насколько широко грузинское общество поддерживает желающих втянуть Тбилиси в конфликт Москвы и Киева.
ВСУ начали «выжигать землю» в Артемовске
Офицер НМ ЛНР Марочко рассказал, что ВСУ начали повсеместное уничтожение жилых домов в Артемовске
ВСУ разрушают жилые дома и важные объекты инфраструктуры находящегося под их контролем города Артемовска, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По данным его разведки, подразделения украинской армии стали прибегать к тактике «выжженной земли». Боевики ВСУ обстреливают жилые дома, транспортные развязки и важные объекты городской инфраструктуры. При этом отмечается, что удары наносятся из всех возможных орудий. В данный момент в городе нет российских военных, а в подвалах сидят местные мирные жители, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что под Артемовск из западных стран прибыли «черные трансплантологи», они рассчитывают заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».
Российские войска за сутки уничтожили более 300 украинских военных на четырех направлениях
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В результате огневого налета российской артиллерии по скоплению военных и техники ВСУ на Купянском направлении возле Ивановки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы более 20 военнослужащих, машина пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Червоной Дибровы и Стельмаховки ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Рядом с Розовкой ЛНР уничтожены четыре диверсионные группы. Общие потери противника на Краснолиманском направлении составили до 70 военнослужащих, две бронемашины и два пикапа.
В ходе наступательных действий российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Артогнем сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск у населенных пунктов Новгородское, Спорное, Ленинское, Водяное и Невельское Донецкой народной республики (ДНР).
За последние сутки на Донецком направлении ликвидированы более 130 военнослужащих, два танка, три бронемашины, перечислили в Минобороны.
Огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении нанесено поражение ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады терробороны ВСУ, которые предпринимали безуспешные попытки атаковать возле населенных пунктов Владимировка, Новомихайловка,и Новоселка ДНР, сообщил Конашенков.
У Никольского ДНР уничтожены две диверсионные группы ВСУ.
Общие потери противника на этом направлении составили порядка 80 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины.
Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены пункты дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады терробороны, группы центра специальных операций «Юг» ВСУ рядом с населенными пунктами Константинополь ДНР, Велетенское и Херсон.
Также нанесено поражение 56 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 139 районах, отчитались в Минобороны.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Площанки, Меловатки, Нижней Дуванки ЛНР, Николаевки, Волновахи ДНР, Приютного Запорожской области и Каиры Херсонской области.
Перехвачены шесть реактивных снарядов HCPH HIMARS и «Ураган» недалеко от населенных пунктов Дебальцево, Сладкое ДНР, Кременная ЛНР и Любимовка Запорожской области.
В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские ракеты ПРО HARM, подытожили в оборонном ведомстве.
Синоптик сказал, когда в Москве начнут таять сугробы
Гидрометцентр: Московские сугробы начнут таять 22 декабря
Рекордно высокие сугробы в Москве начнут таять с четверга, 22 декабря, тогда температура приблизится к нулю градусов, а 24 декабря температура вырастет до +4°C, рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, к вечеру в четверг температура будет приближаться к нулевой отметке, что приведет к тому, что в четверг температурный фон повысится: ночью и днем будет температура около нуля – от –3°C до +3°C, передает «Коммерсант».
По словам Вильфанда, с 22 декабря осадки будут выпадать в виде мокрого снега и дождя, при этом снег не растает за два-три дня.
Ранее Вильфанд сообщил, что высота сугробов в Москве утром 19 декабря достигла рекордных 34 см. Снежный покров такой высоты в последний раз наблюдался 81 год назад.
Крупнейший завод удобрений в Балтии остановил работу из-за цены на газ
Литовский завод удобрений остановил работу из-за высоких цен на газ
Завод в Achema («Ахема») в литовском городе Йонава, который является крупнейшим в странах Балтии производителем азотных удобрений, приостановил основное производство из-за высоких цен на природный газ, сообщило предприятие.
Производство аммиака, являющегося сырьем для удобрений, приостановлено минимум до февраля 2023 года. До этого сырья производилось до 1,2 млн кубометров в год, передает ТАСС.
Сейчас действуют только подразделения по производству аммиачной селитры и смоляного вара.
Первый раз предприятие останавливалось в начале сентября и возобновилось в ноябре.
Ранее было подсчитано, что отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов, это стало следствием возросшей цены на электроэнергию для компаний и потребителей в Европе.
Установлено точное место повреждения корабля «Союз МС-22»
Специалисты Роскосмоса определили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22», сообщил знакомый с ситуацией источник.
По его данным, повреждение находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи, передает РИА «Новости».
Источник добавил, что место повреждения удалось установить на основе изучения фото- и видеоматериалов, присланных экипажем.
В Роскосмосе подтвердили осмотр внешней поверхности ТПК «Союз МС-22», было обнаружено возможное место повреждения, данные с корабля продолжают изучать специалисты.
Напомним, в Роскосмосе допустили, что из-за неисправности системы охлаждения «Союза МС-22» отправка российского пилотируемого корабля «Союз МС-23» к МКС может состояться раньше плана.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем самое серьезное и редкое за долгие годы ЧП на МКС опасно для астронавтов.
Генсек ООН: Экспорт пшеницы из России утроился
Гутерриш заявил об увеличении экспорта российской пшеницы в три раза
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Экспорт пшеницы из России утроился, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, однако точных цифр он не привел.
При этом, по его словам, из черноморских портов Украины было экспортировано 14 млн тонн зерна и других продовольственных товаров. Он также не назвал срок, за который увеличился экспорт российской пшеницы, передает ТАСС.
Гутерриш добавил, что глобальные цены на продовольствие снижаются. Так, за восемь месяцев индекс цен Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации снизился на 15%. Это, отметил генсек ООН, уберегло миллионы людей по всему миру от впадения в крайнюю бедность. Однако цены все еще остаются высокими, а доступ к удобрениям ограничен.
Напомним, 18 ноября сообщалось, что Россия в рамках зерновой сделки экспортировала более 15 млн тонн зерна.
В июне США дали прогноз по экспорту российской пшеницы на период с 1 июля 2022 года – 30 июня 2023 года, по данным аналитиков, экспорт ожидался на уровне 40 млн тонн. Между тем на период с 2021 по 2022 год США прогнозировали экспорт пшеницы из России на уровне 35 млн тонн.
В этом году в России был собран рекордный урожай пшеницы за всю современную историю – 159 млн тонн в бункерном весе, в чистом – 150 млн тонн.
По данным «Русагротранса», с начала сельскохозяйственного сезона (1 июля 2022) по ноябрь Россия экспортировала 19,8 млн тонн пшеницы, что уже на 1,4 млн тонн больше, чем годом ранее.
После начала конфликта на Украине экспорт зерна оказался заблокирован. президент России Владимир Путин заявлял, что западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.
При этом Путин заявил, что страны Запада своими действиями затрудняют экспорт на мировые рынки российского зерна: усложняется страхование транспорта, перевозящего зерно, сухогрузов, проведение банковских оплат по торговым контрактам.