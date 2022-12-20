Подписано соглашение для создания системы планирования Союзного государства

Лукашенко объяснил цель переговоров с Путиным

Лукашенко заявил, что встреча с Путиным обусловлена невозможностью решить вопросы без президентов

Проходящая в Минске встреча с президентом России Владимиром Путиным обусловлена невозможностью решения ряда вопросов правительствами двух стран без участия глав государств, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в расширенном составе.

По его словам, есть чувствительные темы, по которым исчерпаны переговорные возможности.

«Правительства считают, что без нас с вами, Владимир Владимирович, достичь согласия по отдельным вопросам невозможно», – цитирует ТАСС Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Минске, куда российский лидер прибыл с визитом в понедельник, первая часть встречи проходит в широком составе.

Песков ранее сообщал, что Путин и Лукашенко обсудят всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.